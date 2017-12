A concessão dos portos Após um ano e meio de tramitação, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou acórdão que libera a publicação dos editais da primeira etapa do programa de concessões dos portos, abrangendo os terminais de Santos (SP), Belém e outros três portos no Pará (Santarém, Vila do Conde e Miramar). Essa decisão dá uma importante sinalização quanto aos rumos do pacote prometido pelo governo para este mês com vistas a concessões para modernização da infraestrutura.