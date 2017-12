A confiança dos industriais

Três sinais positivos foram apontados pela coordenadora da sondagem, mas todos acompanhados de alguma restrição. O Índice de Confiança da Indústria, com variação de 1,1%, aumentou pelo segundo mês consecutivo e atingiu 100,1 pontos, o maior nível desde junho, mas ainda inferior à média dos últimos 60 meses (104 pontos). O Índice de Expectativas avançou pelo terceiro mês consecutivo e passou de 98,1 para 100,3, mas continuou abaixo da média histórica, de 103,2. A previsão de emprego para os próximos três meses subiu 3,1%, chegou a 100,4 pontos e, como os dois itens anteriores, continuou abaixo da média de cinco anos (112,2 pontos). Além disso, aponta mais para a estabilidade - período sem demissões - do que para mais contratações, observou a pesquisadora. O Índice de Situação Atual ficou praticamente estável, com variação de 00,9 para 100 pontos (média de 104,9).

Nenhum desses números valeria um comentário otimista, se a indústria de transformação estivesse operando em condições mais próximas da normalidade. Mas o setor esteve muito mal nos últimos dois anos. Perdeu espaço no comércio exterior e tem tido muita dificuldade para enfrentar os estrangeiros até no mercado interno, apesar da proteção oferecida a alguns segmentos pela política federal. Entre 1996 e 2012 a parcela de importados no consumo de bens industriais intermediários e finais passou de 12,5% para 22%. No terceiro trimestre de 2013 essa participação chegou a 22,8%, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). O aumento de participação foi especialmente sensível nos últimos seis anos.

Segundo a CNI, a indústria de transformação deve ter crescido 2,3% neste ano e poderá crescer 2,5% no próximo. No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) de toda a indústria (mineração, transformação, construção e utilidade pública) diminuiu 0,8%. Para este ano a CNI estima 1,4% de expansão. O quadro geral, portanto, ainda é de estagnação, quando se leva em conta o desempenho a partir de 2011. Nos três primeiros anos do governo da presidente Dilma Rousseff o setor industrial permaneceu atolado em dificuldades. Os estímulos fiscais e financeiros adotados nesse período serviram muito mais para a expansão do consumo do que para o aumento da produção manufatureira.

Os sinais de otimismo detectados na sondagem da FGV podem ser antecipações de uma retomada do investimento industrial. O total investido pelo governo e pelo setor privado em todos os setores da economia continua abaixo de 20% do Produto Interno Bruto. No ano passado, o investimento diminuiu e a proporção em relação ao PIB foi pouco superior a 18%, uma taxa baixíssima em relação às necessidades nacionais (de, no mínimo, 24%) quanto e também quando comparada com os padrões das economias emergentes.

Para 2014 a CNI estima elevação de 5% no valor investido em máquinas, equipamentos e instalações públicas e privadas. Pelas projeções conhecidas até agora, ainda será insuficiente para alcançar 20% do PIB. Investimento depende só em parte da disponibilidade de recursos. A confiança na economia - e, portanto, na política econômica - é determinante. No País, essa confiança tem sido mais escassa que o financiamento.