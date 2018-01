A crise da Infraero Tendo, afinal, reconhecido as péssimas consequências financeiras para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) da política que adotou para a concessão de aeroportos – que obrigou seus novos controladores a aceitar a Infraero como sócia detentora de 49% do capital social do grupo –, o governo está revendo as regras para as novas licitações no setor e já admite a venda da fatia que a estatal detém nos aeroportos cuja gestão foi transferida para empresas privadas. Reengenharia e reestruturação são as expressões empregadas pelas autoridades do setor de aviação civil para se referir às mudanças que estão sendo estudadas para a Infraero. São eufemismos para o que de fato será feito: correção de erros gritantes nas regras e nos procedimentos das licitações já feitas.