A crise maior é de confiança

Quem acompanha a economia percebe logo as turbulências em formação. Os dados continuam mostrando um cenário preocupante. As contas externas vão mal, o déficit comercial é disfarçado por exportações fictícias de equipamentos petrolíferos e o investimento direto estrangeiro é insuficiente para cobrir o rombo em transações correntes. Há um bom volume de reservas, mas ninguém pode prever quantos dólares serão necessários para conter uma crise de confiança mais grave. Um governo prudente evitaria esse risco.

Há uma forte ligação entre a piora das contas externas, a fraqueza da indústria e o baixo nível de investimento. A queda de 2% em maio quase anulou o pequeno crescimento da produção industrial no ano. Além disso, a fabricação de máquinas e equipamentos voltou a cair, indicando uma nova retração dos investimentos empresariais. Mesmo a recuperação registrada estatisticamente nos meses anteriores havia resultado, em boa parte, da maior demanda de caminhões e de equipamentos agrícolas. Havia sido, portanto, concentrada.

Também o consumo tem avançado mais lentamente, apesar do emprego ainda elevado e da oferta de crédito ainda generosa. Todos esses dados combinam perfeitamente com as últimas pesquisas sobre expectativas do empresariado industrial e dos consumidores.

Longos anos de baixo investimento diminuem a eficiência e a capacidade competitiva da indústria e, portanto, seu potencial de expansão. O incentivo ao consumo pode produzir alguma animação temporária, mas os poucos benefícios gerados por essa política - veja-se a estagnação dos últimos dois anos e meio - já se esgotaram. Sem investimento, a geração de empregos tende a ser menor e, de alguma forma, os consumidores percebem esse perigo, como têm indicado as pesquisas.

Diante da estagnação econômica, da inflação, dos protestos populares e da crise de confiança, o governo responde com a proposta de um plebiscito extemporâneo e com promessas de mais ações destinadas ao fracasso. O governo anuncia ao mesmo tempo a manutenção de incentivos ao consumo, truques contábeis para arrumar as contas públicas, improváveis cortes de gastos e mais impostos para reforçar as receitas do Tesouro. Bastaria isso para comprovar a desorientação da presidente e de sua equipe.

A falta de rumo e as decisões erradas também se refletem no declínio do Ibovespa, o principal índice da bolsa. Esse indicador, dizem especialistas, é distorcido pelo peso de algumas ações, como as da Petrobrás. Mas o mau estado dessa empresa é consequência inegável de intervenções desastradas do governo. O desastre do Grupo X - mais um estouro de bolha - também é mais que um evento de mercado. Afinal, o crescimento desse grupo foi em boa parte facilitado pelo apoio financeiro do governo e pela ação política do ex-presidente Lula - mais uma aposta errada.