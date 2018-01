A falta de juízes

Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em pelo menos 12 Estados os Tribunais de Justiça não têm conseguido preencher as vagas dos juízes que se aposentam. Os presidentes dessas cortes alegam que não dispõem dos recursos necessários para a realização de concursos anuais para a seleção de novos magistrados. Alguns presidentes também lembram que, quando há alguma sobra orçamentária, nem sempre podem selecionar novos juízes, pois sua efetivação aumenta as despesas de custeio e as cortes já estão próximas do limite de 6% que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece para os gastos do Judiciário com folha de pagamento. Isso geralmente acontece quando a direção do tribunal dá preferência ao aumento de salários, em detrimento do atendimento dos cidadãos que procuram a Justiça.

No Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior do País, com 1,9 mil juízes, será feito concurso para preencher 193 vagas de juiz substituto de 1.º grau. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há 550 magistrados na ativa e 110 vagas não preenchidas. No Rio de Janeiro, onde o último concurso foi realizado em 2008, há 184 vagas. Em Pernambuco, há cerca de 150 vagas disponíveis e no Pará, 146.

O problema não se restringe às Justiças estaduais. No Juizado Especial Federal da 3.ª Região, com jurisdição sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul, há 25 vagas de juiz titular e 25 de juiz substituto. Segundo o CNJ, há 1.076 cargos de juiz titular e juiz substituto não preenchidos em todo o País.

Além das restrições orçamentárias, os dirigentes das Justiças estaduais afirmam que, quando os concursos são finalmente promovidos, parte das vagas oferecidas acaba não sendo preenchida por causa do baixo nível técnico da maioria dos candidatos. No último concurso do Tribunal de Justiça de Goiás, o índice de reprovação foi tão alto que 50 vagas não puderam ser preenchidas por falta de candidatos habilitados. Em seu último concurso, o TJRJ ofereceu 50 vagas - e, dos 2.303 candidatos inscritos, só 3 chegaram à penúltima fase.

Em média, os juízes em começo de carreira recebem salários de R$ 19,6 mil, além dos benefícios e vantagens funcionais. Como há mais de 1,1 mil faculdades de direito no País e a oferta de bacharéis no mercado é muito maior do que a demanda por seus serviços, o alto salário da magistratura acaba atraindo milhares de advogados recém-formados para os concursos. Mas, segundo os especialistas, só consegue passar quem teve pelo menos três anos de preparação em cursos especializados.

O problema gerado pelas restrições orçamentárias para a realização de concursos para a magistratura e pela falta de qualificação dos candidatos está criando um círculo vicioso em alguns tribunais. Como não há juízes em número suficiente, os que estão na ativa acabam assumindo duas ou até três comarcas, recebendo adicionais e outras vantagens financeiras. Isso os leva a ganhar acima do teto fixado pela Constituição, que é de R$ 26,7 mil. "Estamos diante de uma escolha de Sofia: ou você paga ao juiz para acumular funções ou deixa o juízo sem juiz", diz o presidente do TJRJ, desembargador Manoel Alberto Rebelo dos Santos.

Por isso, alguns juízes de primeira instância não teriam interesse na realização de concursos, uma vez que perderão dinheiro se deixarem de acumular comarcas. O mesmo ocorre na segunda instância, pois a prerrogativa de escolher quem irá acumular comarcas aumenta o poder de alguns dirigentes dos Tribunais de Justiça. Assim, o rigor excessivo das provas de seleção e o consequente não preenchimento de todas as vagas disponíveis acabam sendo convenientes para juízes e desembargadores. Cabe ao CNJ avaliar a extensão do problema e propor soluções para o caso.