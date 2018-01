A gestão das estradas paulistas O governo do Estado de São Paulo decidiu fazer mudanças significativas na gestão das rodovias para modernizar o sistema de pedágios, de um lado, e, de outro lado, para instituir novas regras do uso do solo nas margens das principais estradas. As duas iniciativas eram esperadas há tempos. Primeiro, por causa das críticas ao alto custo dos pedágios, que por sua vez encarece o transporte; segundo, porque, no Estado mais rico da Federação, as cidades se expandem rapidamente, as estradas se transformam em verdadeiras avenidas e suas margens são ocupadas por condomínios, shoppings centers, edifícios de escritórios e outros empreendimentos comerciais. Esses locais geram grande volume de tráfego de curto percurso - milhares de pessoas que vão e vêm entre escritórios, lojas, a passeio e de volta para casa, congestionando o trânsito de importantes vias internas das cidades e levando esse problema para as estradas.