A gestão do entulho

Estima-se que isso corresponda ao que a construção civil da capital produz em menos de uma semana. A cada dia, são irregularmente descartadas em São Paulo 17 mil toneladas de entulho, na maior parte restos de tijolos, aglomerados, telhas, pedras, carpete, estuque, madeira, metais e gesso. Entre os responsáveis pelas obras, é comum a contratação de caçambeiros que recolhem o lixo e o abandonam na primeira área livre que encontram - desde praças e canteiros centrais de avenidas até áreas de proteção ambiental -, para diminuir o custo do transporte.

A irresponsabilidade de alguns causa sérios prejuízos à população. O entulho degrada a paisagem urbana, serve de criadouro para transmissores de várias doenças e, nas épocas de chuvas intensas, vai parar nas galerias e nos cursos d"água, agravando o problema das enchentes. Isto exige da administração pública investimentos cada vez maiores para a manutenção de galerias e limpeza de rios e córregos.

A cidade perde muito também com o desperdício do entulho. O material resultante da reciclagem de restos de construção é de alta qualidade, pois contém elementos como o cimento, que assegura melhor liga. O entulho reciclado pode, assim, baratear a construção sem comprometer sua qualidade. Está provado que a resistência desse produto pode ser igual ou mesmo superior à dos agregados primários.

Hoje, o entulho é enterrado, embora a maior parte dos restos de construção, asfalto e concreto possa ser reciclada. Estudos mostram que é possível fazer o reaproveitamento desse material em instalações e por equipamentos de baixo custo, em grande parte na própria obra onde o resíduo é gerado, o que permite a economia dos custos de transporte.

O edital para a seleção das concessionárias que atuarão na coleta e reciclagem dos resíduos de construção determina o reaproveitamento de apenas 10% de todo o entulho produzido na cidade. Considerando-se o alto valor desse material e os benefícios que ele pode trazer, é difícil entender por que se estabeleceu um porcentual tão baixo como aquele. Além disso, o entulho que não for reciclado deverá ser aterrado, para que futuramente possa ser recuperado e levado às centrais de reciclagem, o que dobra o trabalho e os custos.

Regras mais rígidas possibilitariam melhor controle do desperdício e, consequentemente, maior aproveitamento do material. Muito do entulho produzido pela construção civil é resultado de falhas de projeto e de execução, de estoque mal organizado e da má qualidade dos materiais. A melhoria do planejamento e do controle das obras, principalmente as públicas, reduziria o entulho produzido diariamente na cidade.

A Prefeitura de São Paulo foi pioneira no Hemisfério Sul ao instalar, em 1991, a primeira usina de reciclagem com capacidade para 100 toneladas/hora. O material produzido passou a ser utilizado na pavimentação de vias secundárias. Mas, de lá para cá, pouco se avançou no tratamento dos resíduos de construção. Como a qualidade de vida e a utilização não predatória dos recursos naturais estão na ordem do dia, o que se espera agora da Prefeitura e da indústria da construção civil é maior atuação nesse setor.