A guinada de Hollande Isso é que é captar a mensagem das urnas. Um dia depois de o Partido Socialista do presidente François Hollande tomar uma histórica traulitada no segundo turno das eleições municipais francesas, domingo, ele mudou o governo da água para o vinho - e só faltou dizê-lo com todas as letras. "Uma nova etapa se abre. Uma equipe mais coesa, um governo de combate", proclamou, ao anunciar a substituição do inexpressivo primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault pelo ministro do Interior, o linha-dura pró-mercado Manuel Valls, de 51 anos, a figura mais popular do Gabinete e o preferido do público para o cargo.