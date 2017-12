A inflação do novo mandato Grandes aumentos de preços devem marcar os primeiros dois anos do novo mandato da presidente Dilma Rousseff. A inflação ainda poderá aumentar no curto prazo e manter-se em 2015 bem acima da meta anual de 4,5%. No ano seguinte deverá convergir para o alvo, mas sem atingi-lo pelo menos até o terceiro trimestre. Líderes do PT podem ser tentados a atribuir essa previsão a algum oposicionista ressentido com a derrota eleitoral e disposto a continuar em campanha. Tem sido essa a reação típica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seus discípulos. Mas a acusação será errada. A projeção é do Banco Central (BC) e aparece na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável pelas decisões sobre juros e pelo controle do crédito. Nada se afirma, no documento, sobre o resultado final de 2016 nem se descarta, portanto, a possibilidade de um número acima do alvo.