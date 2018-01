A invasão da USP Por privilegiar argumentos políticos em detrimento do direito positivo, a decisão da Justiça que negou o pedido de reintegração de posse do prédio da reitoria da USP, invadido há uma semana, causa apreensão. Decisões desse tipo fazem tábula rasa da manutenção da ordem e da preservação dos patrimônios públicos e privados. Há dias, um pequeno grupo de estudantes arrebentou a machadadas as portas do prédio da Reitoria e tentou invadir o Conselho Universitário, que estava em sessão, a pretexto de reivindicar a eleição direta para reitor e gestão tripartite, com mandatos revogáveis por decisão de assembleias universitárias.