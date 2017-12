À margem do mercado global O Brasil perdeu o passo na globalização, continua uma das economias mais fechadas do mundo e participa muito menos que outros emergentes das cadeias produtivas, como confirma o novo relatório anual da Organização Mundial do Comércio (OMC). Embora ainda seja uma das dez maiores economias do mundo, na sexta ou sétima posição pelo valor de seu Produto Interno Bruto (PIB), permaneceu no ano passado em 22.º lugar na lista dos exportadores de bens, de acordo com o relatório. Já ocupava essa posição em 2012, sem avanços importantes ao longo dos últimos dez anos. O documento daria um retrato mais informativo e ainda mais feio se mencionasse também alguns detalhes, como a vinculação do Brasil a um emperrado Mercosul, a dependência da Argentina para as exportações de manufaturados e sua situação quase colonial no intercâmbio com a China, como fornecedor de matérias-primas trocadas por bens industriais.