A nova Marginal

Os benefícios dessa obra ? que valem tanto para automóveis como para ônibus, sem falar nos caminhões, cujo número está diminuindo com a conclusão do Trecho Sul do Rodoanel ? ficaram evidentes no primeiro dia de sua abertura ao trânsito, como comprovaram tanto as medições da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) como da reportagem do Estado.

Durante o horário de pico da manhã, no sentido de quem vai para a Rodovia Castelo Branco, que é a rota para o trabalho na região mais adensada da cidade, o trajeto era feito em aproximadamente 47 minutos ? a média das quatro viagens feitas pelos repórteres. Com a nova pista funcionando, a média caiu para 37 minutos. Essa diferença de 10 minutos representa um ganho de 21%. Embora ele esteja ainda abaixo dos 35% previstos pelo governo do Estado e pela Prefeitura, o avanço é considerável. Os dados apurados pela CET foram igualmente animadores. Uma semana antes da inauguração da obra, os congestionamentos na Marginal foram em média de 17 km, durante o pico da manhã, entre 7 e 9 horas. A abertura da terceira pista fez essa média cair para 9 km, um ganho de 47%.

Uma ressalva a ser feita refere-se à entrega da obra sem a conclusão da sinalização das novas faixas e dos acessos à pontes e viadutos, o que tem causado transtornos aos motoristas. Como não recebem informações precisas, eles muitas vezes são obrigados a fazer manobras bruscas e desvios, que representam percursos mais longos que os normais para chegar a seu destino. Prevê-se que, quando a nova sinalização estiver totalmente implantada, o que vai coincidir com a proibição de circulação de motocicletas na via expressa, será possível atingir os 35% de ganho em velocidade na Marginal previstos pelo governo.

A CET espera que, com as novas regras para a circulação de motocicletas, os acidentes graves com esse tipo de veículo nessa via diminuam 40%. Finalmente, a criação de uma faixa preferencial para ônibus, na faixa mais à direita em toda a extensão da Marginal, conjugada com a maior fluidez do trânsito proporcionada pela nova pista, deve trazer ganhos importantes também para esse tipo de transporte coletivo.

Tudo isso justifica plenamente o investimento de R$ 1,3 bilhão para a reforma da Marginal do Tietê que, além da nova pista no canteiro central, inclui a construção de quatro pontes ? Cruzeiro do Sul, Complexo Bandeiras, Tatuapé e Complexo Dutra-Castelo Branco ? e três viadutos. Desse total, a iniciativa privada ? as concessionárias que administram a Ayrton Senna-Carvalho Pinto e a Bandeirantes-Anhanguera ? entrou com R$ 200 milhões.

Essa reforma será complementada pela implantação de um moderno e sofisticado sistema de vigilância do trânsito nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, que deverá entrar em operação dentro de dois anos e custará R$ 130 milhões. Serão instalados ao longo dessas vias mais de 300 equipamentos aptos a detectar as mais diversas ocorrências que podem afetar a fluidez e a segurança do trânsito. Entre eles estão 16 detectores de altura de veículos, sendo 10 para a Marginal do Tietê e 6 para a do Pinheiros. Eles alertarão uma central da CET quando o veículo ultrapassar a altura máxima permitida, de 4,4 metros, o que permitirá que se tomem medidas para evitar que fiquem entalados nas pontes.

A única coisa a lamentar é que providências como essas, que terão repercussão positiva em todo o sistema viário da capital, não tenham sido tomadas antes. Sobretudo porque, se considerarmos os seus benefícios para os paulistanos, os recursos aplicados nessas duas obras são relativamente baixos.