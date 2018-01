A nova promessa chinesa

A maioria dos governos cobra das autoridades chinesas duas mudanças. Como primeiro passo, o banco central da China deve descolar o yuan da moeda americana. Depois, deve permitir uma valorização suficiente para eliminar a vantagem competitiva "artificial". Este segundo passo é o mais importante. Mas o outro é significativo porque a moeda chinesa acompanhou o dólar durante 23 meses, desde o agravamento da crise nos EUA. Foi o recurso usado pelas autoridades de Pequim para neutralizar a depreciação da moeda americana.

Esse expediente foi uma forma óbvia de manter o yuan desvalorizado e autoridades de quase todo o mundo reclamaram do truque. Segundo o ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, o problema real era a desvalorização do dólar, porque a moeda chinesa apenas acompanhava a americana. Ele fez esse comentário em pelo menos duas ocasiões ? em abril, em Washington, e depois em Xangai, no dia 2 de junho. "Os Estados Unidos estão mantendo o dólar fraco para ajudar seu setor de exportação e a China não quer ser menos competitiva", disse Mantega. "O Brasil", acrescentou, "foi a maior vítima do dólar fraco."

Ele parece haver esquecido de apenas dois detalhes: 1) o yuan já era subvalorizado antes da crise de 2008; 2) a China já tomava e continuou tomando mercados do Brasil na América Latina e também nos EUA e isso se explica em boa parte por sua política de câmbio.

O governo chinês já havia prometido um câmbio mais flexível. Nos últimos cinco anos, essa promessa nunca resultou numa valorização significativa do yuan. A moeda chinesa nunca deixou de ser, durante esse período, um importante fator de competitividade.

Os governos do mundo rico mantiveram a pressão sobre Pequim durante esse tempo, mas com êxito quase nulo. As conferências do G-20, instituídas em novembro de 2008, nunca foram um bom cenário para esse jogo. Em todas as declarações, sempre se destacou a importância de maior equilíbrio nas trocas internacionais, mas nunca houve, nem poderia haver, referência explícita ao yuan.

Referências desse tipo continuaram ocorrendo nos encontros do G-7, composto pelas maiores economias capitalistas. A pressão poderia ser um pouco mais aberta na próxima conferência do G-20, no fim desta semana. Nessa fase de saída da crise, qualquer esforço para reduzir os desequilíbrios do comércio mundial ganha uma importância extraordinária.

Mas o banco central da China tentou limitar as expectativas causadas pelo comunicado de sábado. A política será alterada, mas o yuan será mantido "basicamente estável e em nível razoável e equilibrado", segundo novo informe divulgado no domingo. A mensagem é provavelmente a seguinte: o câmbio será mais flexível, mas a valorização, se ocorrer, será lenta e gradual e ninguém deve cobrar mais do que isso. Autoridades da zona do euro receberam a promessa, apesar de tudo, com otimismo e palavras encorajadoras ao governo chinês. Segundo o presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, a China mostra boa disposição, "mas é preciso aguardar os próximos desdobramentos". Pelo menos ele, em Brasília, não se limita a jogar a culpa nos americanos.