A novela da inspeção veicular Quando o prefeito Fernando Haddad tenta mudar as regras da inspeção veicular ambiental, ele se complica. Acerta apenas quando recua de suas infelizes promessas de campanha a respeito e preserva o que já vem sendo feito. O envio à Câmara Municipal de projeto de lei sobre a matéria e a tentativa de envolver o governo do Estado na questão deixam isso mais uma vez evidente. A cidade e o próprio prefeito sairiam ganhando se ele deixasse de lado essa teimosia e cuidasse tão somente de aperfeiçoar a inspeção. O fato de ela ter sido iniciada no governo passado não deve, por si só, torná-la objeto de tanta má vontade. Afinal, isto não a impediu de obter o apoio de ambientalistas de várias colorações.