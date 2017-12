A reforma adiada São, para dizer o mínimo, nebulosas as razões citadas pelas autoridades brasileiras para encamparem a necessidade de uma reforma ortográfica da língua escrita e impressa no País com o objetivo declarado de uniformizar o vernáculo nos países lusófonos. Como se as diferenças entre o que se fala no Brasil, em Portugal e nas antigas colônias lusas representassem uma desvantagem comercial e cultural. Trata-se de uma falácia difícil de sustentar: o inglês não deixou de realizar o que o criador do esperanto não conseguiu - tornar-se uma espécie de língua universal - por causa das notórias e notáveis diferenças entre o que se fala em Nova York, Londres e Sidney. O mesmo se verifica em relação ao castelhano, que ganhou importância no planeta globalizado sem eliminar as óbvias distinções entre o que se fala e se escreve em Buenos Aires, Madri, Caracas e Cidade do México. Tidos como os mais exigentes cultores de seu idioma, os franceses não se perturbam com as formas distintas como se escreve em Paris, Bruxelas, Genebra e Caiena. A "última flor do Lácio" não demanda unificação, seja por ter um universo mais reduzido do que as línguas citadas, seja pelo abismo que separa os mercados brasileiro, com quase 200 milhões de habitantes segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística de 2010, e o lusitano, com menos de 11 milhões em julho de 2012.