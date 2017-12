A segunda morte de Celso Daniel

Este empate é uma das muitas controvérsias neste processo sempre polêmico. O caso foi aberto na jurisdição da delegacia de Itapecerica da Serra, cujo titular, Romeu Tuma Júnior, reconheceu o cadáver. A pretexto de impedir uso político da investigação, o então governador Geraldo Alckmin encarregou do caso o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Em 6 de março de 2002 o adolescente L. S. N. confessou ter matado Celso a tiros. Em 1.º de abril o delegado Armando de Oliveira Costa Filho apresentou o relatório final da investigação policial concluindo que sete criminosos sequestraram Celso Daniel por engano. Tê-lo-iam confundido com outra pessoa, um comerciante que seria o verdadeiro alvo do sequestro e cuja identidade jamais seria revelada.

Esta conclusão tem sido contestada com veemência pela família da vítima e por membros do Ministério Público Estadual (MPE), que nunca acreditaram na hipótese de crime banal e estabeleceram ligação entre o assassinato e um esquema de corrupção existente na gestão de Celso Daniel na prefeitura de Santo André. Seu irmão mais velho, o oftalmologista João Francisco Daniel, denunciou que eram cobradas propinas para financiar campanhas do PT. Segundo ele, o atual secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que era secretário de governo de seu irmão, lhe teria contado que chegou a transportar malas de dinheiro de Celso para o então presidente do PT, José Dirceu. Com base nisso, ele e outro irmão, Bruno José Daniel, professor universitário e militante de esquerda, pediram reabertura do caso, alegando que a motivação do crime pode ter sido política. Em 5 de dezembro de 2003, Sérgio Gomes da Silva foi denunciado pelo MPE sob a acusação de ter sido o mandante. De acordo com essa versão, o prefeito teria sido executado após descobrir o propinoduto montado por Sérgio.

Em 18 de novembro de 2010 a Justiça condenou a 18 anos de prisão Marcos Bispo dos Santos. Dois anos depois, seriam condenados Ivan Rodrigues a 24 anos, Rodolfo de Oliveira a 18, José Edison da Silva a 20, Elcyd Brito a 21 e Itamar Messias da Silva dos Santos a 20. Durante esses processos, o juiz de Itapecerica da Serra, Antônio Galvão, não permitiu que o advogado de Sérgio, Roberto Podval, participasse do interrogatório dos corréus. Em 4 de dezembro de 2012 o STF suspendeu a ação criminal, que tinha julgamento previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2013. E, nessa terça-feira, a Primeira Turma do STF acolheu a queixa da defesa de Sérgio.

Do sequestro de Celso até a decisão de terça-feira muitos fatos estranhos se somaram ao caso. O sequestrador Dionísio Aquino Severo foi morto no parlatório do presídio. Outras seis pessoas que testemunharam fatos correlatos ao crime tiveram o mesmo destino.

Em dezembro de 2014 o operador do mensalão, Marcos Valério Fernandes, contou que deu R$ 6 milhões ao empresário Ronan Maria Pinto para evitar que ele chantageasse Lula e outros petistas revelando o que sabia sobre o caso. Federais e procuradores encontraram no escritório de Meire Poza, contadora de Alberto Youssef, documento que comprovaria esta denúncia. Agora a reabertura dos inquéritos sobre a morte de Celso Daniel ocorrerá simultaneamente à devassa do Petrolão.