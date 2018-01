A tortuosa tarefa de punir

As tentativas de ajustar os ponteiros da justiça na área criminal se defrontam com obstáculos de difícil travessia, entre os quais se contabilizam mazelas que abrigam o ethos nacional: patriarcalismo, mandonismo, grupismo, familismo.

Por conseguinte, é com otimismo que se registra a atuação do Judiciário na poderosa esfera da política, a denotar que a salvaguarda do princípio basilar da Constituição - todos são iguais perante a lei - integra, com regularidade, a pauta de decisões das cortes. O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do episódio conhecido como mensalão, a partir de agosto, demonstra que o dito do filósofo Anacaris começa a frequentar o baú do passado: "As leis são como teias de aranha; os pequenos insetos prendem-se nelas e os grandes rasgam-nas sem custo".

O fato é que, paulatinamente, velhos padrões e costumes imergem nas águas da modernização. A força social se adensa na onda de entidades que articulam interesses de grupos organizados. Novos polos de poder e múltiplos circuitos de representação se instalam em todos os cantos. Classes ascendem nos andares da pirâmide. Os sistemas de defesa coletiva alargam fronteiras por força das tarefas e ações (às vezes de ímpeto juvenil e espetacularizadas) do Ministério Público em combinação com a Polícia Federal. Temas que, até pouco, eram confinados a ambientes restritos agora sobem aos foros institucionais, animando o debate público. A cidadania se eleva. Não é de admirar que, sob esse cobertor de proteção, costurado por nossa ainda incipiente democracia, as pessoas sintam mais elevada sua autoestima.

Esse é o grau civilizatório que aperta os parafusos ainda soltos de nossas estruturas administrativas, exigindo que leis sejam cumpridas e canais da Justiça sejam desobstruídos. A impunidade gera indignação, cobrança e pressão. É inadmissível enxergar um país que avança na trajetória da consolidação das instituições convivendo com um território povoado por barbárie. Os dados falam por si. De cada 100 homicídios no País, apenas 8 são apurados de maneira adequada. Em 2010, a Secretaria Nacional de Segurança Pública exibia um levantamento com 87 mil inquéritos de homicídio sem conclusão. O diagnóstico aponta para um déficit de mais de 30 mil peritos, carência de equipamentos especializados, excesso de burocracia e formalidades. Vítimas e testemunhas temem prestar depoimentos. Há uma enorme distância entre a criminalidade real e a registrada, que os estudiosos designam como zona escura, assim explicada: nem todo delito cometido é notificado à Polícia; nem tudo que é notificado é investigado; dos delitos investigados, poucos são efetivamente apurados; e, entre aqueles que são apurados, nem todos são processados. Ou seja, nem sempre a denúncia acaba em condenação.

O acervo da impunidade se alicerça, ainda, na teoria dos filtros desenvolvida pelo professor Arno Pilgram, do Instituto de Sociologia Legal da Áustria, pela qual as dificuldades para punir levam em conta barreiras em série, a partir da própria legislação, autores e vítimas dos crimes, testemunhas, polícia, fiscais, tribunais, etc. Para começar, há um excesso de leis - mais de mil tipos penais. Até parece que os legisladores, na ânsia de ouvir o clamor social, procuram multiplicar o rol de crimes, adensando a já farta legislação. Para piorar, surfando nas ondas do "politicamente correto", a comissão que estuda a renovação do Código Penal defende posições que resvalam pelo arenoso terreno da "inversão de valores", como argumentou, recentemente, a professora de Direito Penal da USP Janaina Conceição Paschoal (FSP, 10/6). De fato, parece contrassenso diminuir a pena para quem realiza aborto numa gestante, expandir as hipóteses que tornam lícita a prática e propor pena de 1 a 4 anos para quem abandona um cachorro na rua. Anote-se, ainda, que abandonar um incapaz pode resultar em pena de 6 meses a 3 anos. A docente não vê, também, proporcionalidade entre o fato de considerar o racismo um crime imprescritível, enquanto o homicídio prescreve. A lista de incongruências é grande, a denotar o gosto brasileiro por bandeiras agitadas ao sabor das circunstâncias.

Neste terreno cheio de buracos, florescem sementes de extravagância. O essencial dá lugar ao acessório. Floreios e firulas acabam estiolando a crença na Justiça. Mas o Brasil, como se pode constatar, também ouve o grito das ruas. Esforça-se, de maneira lenta e gradual, para se desvencilhar das amarras do passado. É o que se constata no momento. Na avalanche de denúncias, histórias estrambóticas, máfias que agem nos intestinos do Estado, uma tocha se acende para iluminar as consciências e reavivar a fé. O STF, com a decisão de julgar um dos casos mais importantes de sua história, mostra o altar da Justiça como o centro de suas orações.

