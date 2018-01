Abandono de pontes e viadutos Poucos exemplos ilustram tão bem o descaso dos governantes com a manutenção de estruturas de fundamental importância para a população - cuja construção custou muito caro para os contribuintes - quanto a má situação em que se encontram há muito tempo as pontes e viadutos da capital paulista. As promessas de reforma dessas estruturas, que se vêm repetindo há anos, ao longo de vários governos - feitas quase sempre em seguida à ocorrência de um ou mais acidentes -, ou pura e simplesmente não são cumpridas, ou, no máximo, o são apenas parcialmente.