Além do assistencialismo O governo federal pretende abrir neste ano 300 mil vagas em cursos para formação de profissionais - pintores, eletricistas, jardineiros, entre outros - para levar adiante sua política de "inclusão produtiva", segundo informou a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, depois de reunião no Palácio do Planalto, na quinta-feira. No ano passado foram abertas 61 mil vagas, de acordo com informação oficial. Participam do programa, por enquanto, 161 municípios. A ênfase no treinamento para o trabalho é a mais importante mudança ocorrida a partir do ano passado na política de combate à pobreza. Anunciada no começo do mandato da presidente Dilma Rousseff, essa orientação foi apresentada não como um desvio do caminho seguido nos anos anteriores, mas como um desdobramento das ações iniciadas no governo Lula. Essa explicação pode ser verdadeira, mas o conceito de "inclusão produtiva" com certeza adiciona uma dimensão nova e promissora às chamadas políticas sociais.