Alta do juro do Fed entra no radar dos especialistas A ata da última reunião do Federal Open Market Committee do Fed (Fomc, o Copom norte-americano) sugere a abertura do caminho para a alta do juro básico nos Estados Unidos. Não há certezas quanto ao momento da alta, mas analistas já consideram que, salvo fatos novos, cresce a probabilidade de elevação da taxa básica no segundo semestre ou mesmo em junho. Alguns motivos favorecem esse entendimento, após longo período em que as taxas do Fed ficaram próximas de zero, só havendo leve alta em dezembro.