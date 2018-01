Ameaça a obras históricas

Um caso exemplar é o de Congonhas (MG), onde se localiza o conjunto barroco do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, declarado patrimônio da humanidade pela Unesco. Há alguns anos, a CSN vem explorando a mina de Casa de Pedra nas cercanias da cidade, com grandes inconvenientes para a população local, devido ao lançamento de nuvens de poeira, que causa problemas respiratórios e deixa o casario encardido. Tem havido protestos, mas nada de efetivo foi feito, nem para evitar danos ao santuário, onde estão pinturas de Mestre Ataíde, e ao adro, com as esculturas em pedra sabão de 12 profetas e 2 fileiras de pequenas capelas com imagens em madeira, as principais obras do Aleijadinho.

Até agora, a CSN vinha explorando as jazidas de Casa de Pedra que ficam atrás dos morros que circundam o núcleo urbano. A empresa planeja agora uma expansão que exigiria a escavação da montanha que fica diante da cidade, tornando ainda mais graves os problemas ambientais e acabando com a silhueta que caracteriza o local. Como noticiou o Estado (11/7), houve uma manifestação de protesto há cerca de um mês, quando se formou um cinturão humano em torno da serra, para dramatizar a necessidade de proteção daquele sítio. A exploração de minério a céu aberto pode pôr abaixo o morro, comprometendo também o fornecimento de água ao município, que depende de riachos das nascentes ali situadas.

Em 2005, a serra foi tombada por lei municipal, que previa a necessidade de levantamento específico para delimitar a área a ser preservada. Um novo projeto agora deve ser votado pela Câmara de Vereadores para tentar estabelecer limites precisos ao avanço da mineradora. O que se estranha é que, até agora, a questão venha sendo tratada apenas no âmbito municipal ou regional. O caso é grave o suficiente para determinar uma ação pelo Ibama em articulação com o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan) e o governo de Minas.

Ninguém contesta os benefícios que a mineração pode trazer para a economia local e para o Estado e o País. Segundo protocolo de intenções assinado pela CSN com o governo de Minas, a companhia prometeu investir, junto com sua parceira Namisa, um total de R$ 16 bilhões em suas operações na região. Além de elevar a produção de minério para 89 milhões de toneladas por ano em 2015, a CSN e a Namisa têm planos para tocar, em consórcio com grupos asiáticos, projetos de concentração e pelotização de minério, construção de uma usina de aços longos e uma cimenteira. Tudo isso concorrerá para acelerar o desenvolvimento da região, com geração de milhares de empregos diretos e indiretos. A CSN está consciente dos problemas causados e, em audiência pública, apresentou à comunidade local estudos sobre os impactos paisagísticos e climatológicos de suas operações. Mas não satisfez a população, que simplesmente, no dizer de um habitante de Congonhas, não entendeu a terminologia técnica empregada.

Sem dúvida, há necessidade de melhor comunicação por parte da CSN e outras empresas que atuam naquela região. Mas não só isso. É essencial também um planejamento conjunto das empresas, prefeituras da região e órgãos dos governos estadual e federal para reduzir ao mínimo os riscos ambientais e proporcionar às cidades que, como Congonhas, vivem um novo ciclo de mineração, proteção contra a poluição e condições de infraestrutura. E, sobretudo, é preciso preservar um patrimônio cultural que não tem preço.