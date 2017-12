Ameaça de greve na Petrobrás A queda de 42% do lucro da Petrobrás no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2010, em nada alterou a disposição dos petroleiros de reivindicar aumento real de salário de 10% e nominal de 17%, como mostrou reportagem no Estado de quarta-feira. Como afirmara, sexta-feira passada, o coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), João Antonio de Moraes, "a gente quer cobrar a Petrobrás", mesmo que isso afete "a rentabilidade da empresa".