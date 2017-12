Arrumação para crescer O futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, prometeu conduzir com rapidez e firmeza a arrumação das contas públicas, condição indispensável à retomada segura do crescimento econômico. O ajuste deverá incluir contenção de gastos, revisão de tarifas, menos transferências do Tesouro aos bancos federais e algum aumento de tributos. Levy e seu colega Nelson Barbosa, escolhido para o Planejamento, conversaram por três horas no Congresso, na quarta-feira, com integrantes da Comissão Mista de Orçamento. No dia seguinte, em menos de um minuto de votação, o plenário aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015, com as linhas básicas para o projeto de orçamento ainda em tramitação. A LDO estipula para o próximo ano um superávit primário de R$ 55,3 bilhões, equivalente a 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para o período. Buscar essa meta com persistência - e sem truques - será fundamental para a recuperação da credibilidade. Mas será suficiente para o primeiro ano de um segundo mandato? A Confederação Nacional da Indústria (CNI) cobra algo mais.