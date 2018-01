As contradições da nossa democracia Uma curiosa contradição está servindo para provocar sérias dúvidas a respeito da democracia com que o Brasil tanto sonhou. Quando, em São Paulo, tiveram início pelas ruas as manifestações populares de junho do ano passado, voltadas para protestos ou reivindicações de direitos, prevaleceu a impressão inicial de que oxigenavam e fortaleciam o nosso regime.