As marcas de um novo estilo Realismo, austeridade e eficiência no uso do dinheiro público foram os grandes temas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em sua primeira entrevista coletiva. Ao insistir nesses pontos, ele tentou marcar a diferença entre o novo governo e a administração anterior, com suas metas irrealistas e promessas descumpridas. A mesma preocupação ficou clara nas palavras de seu colega do Planejamento, Romero Jucá, logo depois da primeira reunião ministerial conduzida pelo presidente interino Michel Temer. Segundo Jucá, o modelo da nova gestão será “mais estável, equilibrado, menos intervencionista, menos ideológico e menos centralizador”. Na mesma fala, o ministro do Planejamento anunciou a extinção, até o fim do ano, de 4 mil cargos preenchidos sem concurso. Isso corresponde, acrescentou, ao dobro dos cortes prometidos e nunca realizados pela equipe da presidente recém-afastada.