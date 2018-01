Bimestre depressivo para a indústria Entre os primeiros bimestres de 2015 e de 2016, a produção industrial caiu 14,2% em São Paulo, 15,2% em Minas Gerais, 22,5% no Espírito Santo e 28% em Pernambuco e no Amazonas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesses Estados, que representam cerca de 40% da produção industrial do País, a queda superou a média brasileira (11,8%). As agruras da indústria também foram expressivas em fevereiro, com queda de 2,5% em relação a janeiro e de 9,8% comparativamente a fevereiro do ano passado.