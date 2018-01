Bom começo de Hollande O novo presidente francês, François Hollande, agiu com realismo ao voar para Berlim logo depois da posse, para uma conversa com a chanceler Angela Merkel. A zona do euro precisa de crescimento e não só de aperto fiscal, têm dito Hollande e outros líderes da região, mas uma revisão da política anticrise só será possível a partir de um acordo com o governo alemão. Alemanha e França continuarão liderando economicamente a união monetária e o entendimento entre seus governantes será essencial até para a sobrevivência do euro. O primeiro encontro pode ter servido apenas para um início de conversa, mas a primeira manifestação de ambos mostrou uma importante convergência: as autoridades gregas, segundo eles, devem cumprir os compromissos assumidos em troca do segundo pacote de ajuda, de 130 bilhões, e do corte de 50% do valor de face da dívida com os bancos.