Buracos e remendos

O resultado prometido para 2015, uma etapa crucial da arrumação das finanças governamentais, ainda vai depender de uma terapia dolorosa, muito corte de gastos e alguma recuperação de receita. Os primeiros lances foram feitos e a gritaria já começou, com protestos de políticos, sindicalistas e dirigentes de entidades empresariais.

Para evitar qualquer arroubo otimista, convém olhar os números acumulados no período de um ano. Nos 12 meses terminados em janeiro, o resultado foi um déficit primário de R$ 31,39 bilhões, ou 0,61% do PIB. Somando-se os juros pagos, chega-se ao resultado nominal, um buraco de R$ 330,4 bilhões, ou 6,42% do PIB. É um desequilíbrio mais sério que o da maior parte das economias desenvolvidas, bem mais afetadas que o Brasil pela crise internacional.

Logo depois da posse, a equipe econômica anunciou as primeiras medidas para fechar esse buracão. Com a redução de alguns benefícios trabalhistas e previdenciários o governo calcula economizar uns R$ 18 bilhões, mas o Congresso terá de aprovar essas mudanças. Nos últimos dias, o Ministério da Fazenda informou um corte de R$ 57,5 bilhões em gastos discricionários. Além disso, as despesas federais foram limitadas a R$ 75,15 bilhões até abril. A contenção inclui o dinheiro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Mas a providência mais consequente, o contingenciamento de verbas, só será conhecida quando for feita a primeira revisão bimestral de receitas e despesas. Isso ocorrerá somente depois de aprovada a lei orçamentária, ainda parada no Congresso. Fontes de Brasília falam de um corte de até R$ 80 bilhões, mas esse número ainda é extraoficial.

Mas o ajuste deve ir muito além de uma redução ocasional de gastos. Para produzir efeitos duradouros, a equipe econômica terá de rever criticamente as políticas adotadas nos últimos anos e de abandonar as chamadas ações anticíclicas. O aumento das contribuições previdenciárias pode ser um passo importante nesse caminho. A desoneração da folha de salários, implantada em 2011, foi uma tentativa - improvisada, como tantas outras - de reduzir o custo da mão de obra. As velhas contribuições sobre a folha foram substituídas por um tributo cobrado sobre o faturamento. A mudança custou ao governo R$ 21,5 bilhões no ano passado. A partir de junho, as alíquotas serão aumentadas.

Dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) protestaram imediatamente. O novo aumento de custo ocorre num cenário econômico muito ruim e a reação de empresários e sindicalistas era previsível. Mas o governo, se quiser produzir resultados de longo alcance, terá de passar a limpo as chamadas políticas anticíclicas. Algumas medidas podem ter sido úteis em 2009 e 2010. A partir daí as estratégias de crescimento fracassaram. Isso é comprovado pelo péssimo desempenho da indústria e pela redução do emprego industrial.

Para arrumar as contas públicas e - mais que isso - repor a economia em condições de crescer, o governo terá de abandonar a estratégia de remendos e de improvisações. Nenhum truque de ocasião substituirá por muito tempo uma gestão responsável das contas públicas, uma reforma consequente do sistema tributário e uma política séria de competitividade. Isso deve ser claro pelo menos para empresários com alguma visão de longo prazo.