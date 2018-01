Caem o risco Brasil e o custo das captações

O risco Brasil medido pelo credit default swaps (CDS, espécie de seguro contra a desvalorização dos papéis brasileiros) vem oscilando na faixa dos 180 pontos, nível inferior ao observado antes do agravamento dos problemas políticos, em maio. É mais um sinal de vitalidade da economia.

O CDS é uma das principais medidas da confiança dos investidores nos países, ajudando a determinar o custo de captação de recursos externos. Os aplicadores globais observam, além do custo do CDS, o prêmio de risco do Embi+ (Emerging Market Bonds Index, do JPMorgan, que mede o quanto um país paga em média acima da taxa do Tesouro norte-americano) e as notas dadas pelas agências de classificação de risco.

Desde o agravamento do quadro fiscal, as notas brasileiras têm sido baixas e poderão piorar mais, segundo agências de classificação de risco. Mas tanto o CDS quanto o Embi+ mostram que o pior parece ter ficado para trás, pela confiança na atuação do Ministério da Fazenda e do Banco Central. No final do governo Dilma Rousseff, o custo do CDS havia passado dos 500 pontos e se mantinha na casa dos 260 pontos há um ano.

Com a diminuição do risco, têm sido mais fáceis as colocações de bônus e a tomada de empréstimos no mercado global. Entre janeiro e setembro, companhias brasileiras captaram no exterior quase o mesmo valor que em igual período de 2016, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). As últimas emissões internacionais foram feitas com taxas de retorno entre 3,73% e 6% ao ano e demanda bem superior à oferta.

São esperadas novas emissões de US$ 5 bilhões a US$ 10 bilhões até dezembro. As emissões brasileiras ainda oferecem bom rendimento comparativamente às de países desenvolvidos e emergentes, embora os patamares de risco do Brasil sejam inferiores, por exemplo, aos da Turquia e da Argentina.

O risco Brasil caiu, mas não se deve ignorar a ameaça de novos problemas. Em fase eleitoral, como em 2018, não são raras as turbulências políticas e econômicas. Há, ainda, incertezas quanto à economia norte-americana, e o juro básico do Fed deve subir. Ante o desequilíbrio fiscal, uma reforma da Previdência minimamente razoável reduziria os custos de captação do governo e das empresas brasileiras.