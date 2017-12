Caminhos da paz na Colômbia

Embora seja cedo para dizer que existe paz à vista, chegou a hora de os líderes e organizações internacionais emprestarem seu apoio ao processo em curso, mesmo antes do cessar-fogo. O governo da Colômbia opõe-se a paralisar as operações militares sem a resolução das questões postas na mesa de negociações. Quer evitar o que ocorreu no governo Pastrana, quando uma "zona de paz" consagrada no meio do país serviu de base para que as Farc se reforçassem militarmente.

Firmamos um documento apoiando os esforços em andamento, ressaltando que queremos uma paz com justiça, assegurando às vítimas do conflito a satisfação possível de seus direitos. Isso não deve impedir que a Colômbia caminhe para a paz e a reconciliação.

No decorrer da discussão, ficou claro que em processos semelhantes resolver a questão dos direitos das vítimas foi essencial para a aceitação da dita "justiça de transição", a única possível para encerrar demoradas situações de conflito. A natureza excepcional dessas situações torna difícil individualizar responsabilidades e punições pelos crimes cometidos. De um lado, a anistia é uma necessidade para pôr fim ao conflito, de outro, o perdão legal não pode coonestar graves violações dos direitos humanos. É um equilíbrio difícil de estabelecer. Cada qual dos presentes tinha sua contribuição a dar na matéria, pela experiência vivida: Felipe González, pelo trato com a questão do ETA na Espanha; Bill Clinton, pelo empenho e pelas inúmeras dificuldades nas negociações de paz entre Israel e Palestina; eu próprio, pela mediação do Brasil no acordo de paz entre Equador e Peru; e Tony Blair, por seu desempenho no acordo de paz que pôs fim ao conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte.

Nesses casos, não se trata apenas de assegurar reparações a refugiados, deslocados, famílias de pessoas assassinadas, desaparecidas, etc. É preciso lidar com um drama humano, coletivo, que não desaparece com essas medidas. A justiça possível é o primeiro passo para a reconstrução da convivência nacional pacífica em torno de valores democráticos e generosos, o que exige arrependimento, reconciliação e boa vontade.

Na segunda parte do encontro tratamos de reavaliar as melhores práticas para, havendo paz, assegurá-la por meio de políticas que melhorem as condições de vida da população. Nenhum dos líderes presentes acredita que basta aumentar o produto interno bruto (PIB). Essa condição é necessária, mas não suficiente. A participação cidadã, o domínio e a disseminação das novas tecnologias de comunicação e informação, o livre engajamento nas redes sociais como espaços públicos de expressão do pensamento e dos sentimentos da sociedade, uma democracia efetiva, aberta à oitiva dos anseios das pessoas, são tão importantes quanto um bom desempenho econômico para assegurar vida longa à paz.

Nenhum de nós crê tampouco que a melhoria das condições de vida da população, na Colômbia, assim como em outros países, se decida na disputa ideológica entre "privatizar" ou "estatizar". A decisão a esse respeito deve dar-se o mais possível a partir do debate público sobre quais bens e serviços devem ser oferecidos diretamente pelo Estado, eventualmente de forma gratuita, ou pelo setor privado, levando em consideração as implicações dessas escolhas não só para o tamanho do Estado e da carga tributária, mas também para a qualidade da gestão estatal e da regulação pública. A regulação pública de qualidade - o oposto do controle discricionário do Estado sobre os agentes privados - é uma das chaves para a prosperidade social e econômica no mundo atual para todos os países que, como a Colômbia, já ultrapassaram um certo umbral de desenvolvimento.

Passamos em revista as políticas que permitiram avanços sociais importantes na América Latina nos últimos 20 anos. Clinton lembrou o efeito positivo dos programas de transferência direta de renda que o Brasil implantou a partir do Plano Real. Eu ressaltei a importância da estabilidade econômica, uma vez que o Plano Real não foi apenas um programa tecnocrático de derrubada da inflação, mas um processo de fortalecimento da capacidade dos indivíduos e da sociedade para planejar e realizar as suas escolhas. Lagos insistiu na centralidade das questões distributivas, registrando que a região continua marcada pela desigualdade, apesar da estabilidade e da redução da pobreza. Felipe González acrescentou ser importante cuidar da distribuição dos resultados da expansão econômica, diferenciando-a da distribuição do estoque de riqueza acumulada, quando socialmente produtiva, pois os países em desenvolvimento necessitam de mais frutos mais bem repartidos, e não de árvores derrubadas.

Esperanças compartidas. E confiança, também. Apesar de uma guerra interna de mais de 40 anos, a Colômbia manteve a democracia e, há vários anos, vem crescendo a cerca de 4% ao ano, com inflação baixa. A paz ampliará os horizontes do seu desenvolvimento e fortalecerá ainda mais a legitimidade de sua democracia, com grande benefício para toda a região. Por isso merece todo o nosso apoio.

*SOCIÓLOGO, FOI PRESIDENTE DA REPÚBLICA