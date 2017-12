Nada muda, tudo muda Desde quando o Estado estampava seu Ex-Libris em bico de pena na primeira página, seus leitores e assinantes acostumaram-se a desfrutar um produto jornalístico sólido, confiável e moderno. Ao longo das décadas, nada mudou e tudo mudou. Esta renovação cumpre mais uma etapa de deixar o jornal sólido, confiável e moderno. Até que uma próxima venha. Parabéns ao editor Roberto Gazzi e toda a sua equipe. Recebam um efusivo abraço da comunidade acadêmica da ESPM.

EMMANUEL PUBLIO DIAS, diretor corporativo

São Paulo

Novo Estadão, mais bonito e mais moderno graficamente. Mas o mais importante é a fidelidade aos ideais de Julio de Mesquita Filho, homem de rara coragem e coerência na imprensa nacional, sempre na defesa da democracia de alto nível, sem populismo e outros "ismos", mas com autoridade e austeridade.

ARISTÓTELES DRUMMOND

Rio de Janeiro

Quando deixei O Globo, no Rio, e vim dirigir a sucursal da revista Manchete, em São Paulo, a cidade tentacular parecia me dizer, desafiadora: "Decifra-me ou te devoro." Preferi decifrar. Mas usei o Estadão como gazua para penetrar nos mistérios e encantos da cidade. O Estadão passou a ser a minha bíblia de cada dia, que eu lia e reverenciava. Que bom que a minha bíblia se renove de novo. Eu me renovo junto.

SALOMÃO SCHVARTZMAN, Band News FM, Band News TV

São Paulo

Foi uma emoção receber o jornal renovado, com um design tão convidativo à leitura. Excelente, tanto quanto a informação sólida e importante que o Estado nos oferece. Parabéns!

LISBETH REBOLLO GONÇALVES, diretora do Museu de Arte Contemporânea da Univeridade de São Paulo (USP)

São Paulo

Parabéns e obrigado pela nova formatação impressa e online do jornal. Mais leve, mais agradável e até mais rápida de ler, sem perda de conteúdo. Gostei. Vou renovar minha assinatura.

AGOSTINHO TURBIAN, presidente da Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil

São Paulo

O Estado está de parabéns pela reforma que modernizou e integrou ainda mais suas versões impressa e eletrônica. As mudanças visuais deixaram o jornal e o site mais bonitos, fáceis de ler e de consultar. A reorganização editorial, com avanço na exploração de imagens e infográficos, deu nova consistência aos conteúdos, que ficaram mais atraentes. A reforma ampliou o horizonte de um veículo que há 135 anos é modelo de independência, ética e transparência para toda a imprensa brasileira.

BRUNO CAETANO, secretário de Comunicação do governo do Estado

São Paulo

DIREITOS HUMANOS

Cuba libre

Mulheres corajosas, desarmadas, mas com espírito de luta inquebrantável, saem às ruas de Havana para clamar por liberdade e democracia. Seus parentes estão empilhados nos cárceres que aprisionam consciências, por desejarem ser livres. Emblemático o exemplo da senhora da foto de capa do Estado (19/3). Agredida na véspera, volta com o braço engessado para continuar sua luta. Essa é a maioria silenciosa que Lula et caterva não veem quando comparecem a Cuba para posar arreganhados diante do jurássico ditador Castro. É esse mesmo Lula que compara os presos políticos cubanos a bandidos, defende na ONU apenas "sugestões" para a Coreia do Norte melhorar a situação dos direitos humanos nesse país e recebe com pompa o desequilibrado Ahmadinejad.

RUI SIMON PAZ

Campina Grande do Sul (PR)

A sra. Bertha Soler, "cujo marido, fundador de um movimento pró-democracia, foi condenado a 20 anos de prisão" (A1 e A18), em passeata pelas ruas de Havana, diz que as mulheres cubanas querem que "o mundo inteiro veja que este governo é ditatorial" e que assim vão "continuar até que (seus maridos) sejam libertados ou que o regime cubano" as mate e derrame seu "sangue pelas ruas de Havana". O mundo pode ver o que a sra. Soler evidencia e sobejamente nos mostra, mas, à maneira dos três macaquitos da máxima japonesa do século 17 sobre o portal do santuário Tosho-Gu, em Nikko, nosso presidente, como um pêndulo de Foucault, estará sempre (até quando?) a repetir: "Não vejo, não falo, não ouço"... E, pior, a apoiar o regime dos hermanos Castro. Um homem assim não pode estar bem-intencionado! Sejamos francos...

JOÃO GUILHERME ORTOLAN

Bauru

ENERGIA

Belo Monte

Muito oportuno o editorial de 15/3 (A3) sobre o custo da usina de Belo Monte. Importa lembrar que o preço máximo que será cobrado dos consumidores de energia poderia ser menor se não fossem imputados ao empreendimento o custo e a responsabilidade de ações tipicamente de Estado, não decorrentes do projeto da usina. No caso de Belo Monte, cito como exemplos o saneamento básico dos municípios de Vitória do Xingu e Altamira, a capacitação das equipes das administrações municipais e a regularização e fiscalização fundiária.

CLAUDIO J. D. SALES, diretor-presidente do Instituto Acende Brasil

São Paulo

FUTEBOL

Muricy Ramalho

Acerca da entrevista de Muricy (19/3, E1), comentou meu amigo Nivaldo Nocelli: "A ausência de Muricy preenche uma grande lacuna no futebol brasileiro."

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

Vinhedo

CORREÇÃO

No editorial Decisão arrevesada no DF (19/3, A3), onde se lê "o caos ético, jurídico e político em que se transformou o governo da República", o correto é "governo da capital da República".

"Professores não só deixam os alunos numa indigência cultural de fazer dó, como atrapalham o já encrencado trânsito de São Paulo"

ROBERTO RICCI / EMBU, SOBRE A GREVE E PASSEATA NA PAULISTA

"Vírus é coisa ruim, pode matar, precisa ser combatido e aniquilado! Só podia sair de Lula essa expressão esdrúxula"

TOSHIO ICIZUCA / PIRACICABA, SOBRE O "VÍRUS DA PAZ"

TOSHIO ICIZUCA / PIRACICABA, SOBRE O "VÍRUS DA PAZ"

"Uma farsa esse giro do presidente"

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA / RIBEIRÃO PRETO / SOBRE A VIAGEM AO ORIENTE MÉDIO

Marcado para 10 de abril, fim das operações representaria um duro golpe na imagem do país

