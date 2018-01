50 anos

Se estivesse vivo, Juscelino Kubitschek ficaria, como os demais brasileiros, feliz pela magnitude da grande capital que ele erguera e triste, em muitos momentos, com quase tudo o que se passa hoje nas dependências dos Poderes Legislativo e Executivo da República. Quantas saudades.

LEÔNIDAS MARQUES

leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

ELEIÇÃO 2010

Debate desqualificado

José Serra (PSDB) comentou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com educação e verdade. Disse que é uma lista de obras - o que é verdade - e que a maioria não saiu do papel (quem diz isso não é a oposição, mas os organismos de controle do próprio governo e dos movimentos sociais como Contas Abertas e Transparência Brasil). Foi atacado com pedras por Dilma Rousseff (PT), que o chamou de "biruta de aeroporto". Deselegante, desnecessário e símbolo de alguém que não sabe conviver com a verdade e com as críticas. Deve um pedido de desculpas e uma promessa - melhor seria um compromisso - de não mais desqualificar o debate eleitoral.

CAIO SAVÉRIO

eticapic@gmail.com

Curitiba

Metáforas

Parece que Dilma seguirá o recurso oratório de seu mestre: as metáforas. Deram certo com Lula, mas o povo já está cansado delas.

ALBERTO NUNES

albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

Entrelinhas

Está-se alegando na internet que, na vinheta comemorativa dos 45 anos da TV Globo, retirada do ar pela emissora, havia mensagem subliminar de apoio à candidatura de José Serra. Forçoso admitir que algumas expressões e o número 45 podem sugerir esse apoio disfarçado, embora também seja plausível suspeitar que as palavras "paz e amor", também no texto, remetem ao discurso lulista. Deixando de lado as sutilezas, não há como negar que o slogan serrista pegou na ferida.

JOAQUIM QUINTINO FILHO

jqf@terra.com.br

Pirassununga

Por outro lado

Estivesse a Globo comemorando 13 anos de atividades, será que o PT iria sugerir que retirassem o jingle do ar?

CARLOS MONTAGNOLI

carlosmontagnoli@uol.com.br

Jundiaí

FICHA LIMPA

Carisma e manipulação

Pela entrevista concedida ao Estadão ("Como eleitor, eu vou escolher quem tenha melhor antecedente", 18/4, A12), percebe-se que o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral desconhece que a maioria dos brasileiros não acompanha o noticiário político e acaba votando no primeiro estelionatário com cara de bonzinho que aparece na frente - maquiado por uma cara propaganda eleitoral. A ficha limpa seria um jeito de evitar enganos e selecionar os menos piores. Ricardo Lewandowski também parece desconhecer que esse eleitorado, votando por obrigação, se torna massa fácil para a manipulação de esquemas demagógicos e populistas. Ser contra a ficha limpa e o voto facultativo é favorecer corruptos manipuladores carismáticos.

EDENILSON MEIRA

merojudas@uol.com.br

Itapetininga

Se a classe política insiste em autorizar os fichas sujas como candidatos para as próximas eleições, é porque lhes faltam senso de cidadania e zelo pela causa pública. E sobra dificuldade para diferenciar panela e penico...

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

RENÚNCIA FISCAL

Copa do Mundo

Entre as garantias que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) obteve do Brasil para a realização da Copa do Mundo de 2014 está um projeto de isenção de impostos que beneficia a entidade e seus parceiros no período de 1.º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015. Interessante: foi preciso uma crise de proporções globais para o contribuinte brasileiro receber alguma redução nos impostos que paga; para a Fifa, bastou conceder ao Brasil o "privilégio" de sediar (leia-se, gastar com) a Copa. Que excelente negócio para a Fifa! O rabo está abanando o cachorro e, pior, agora sob aplausos. Parei.

PAULO RENATO MARTINS VIEIRA

o_contabilista@hotmail.com

Guareí

Em primeiro lugar, a Fifa é uma das entidades esportivas mais ricas do mundo. Precisa de isenção para quê? Em segundo lugar, a isenção valerá de janeiro de 2011 a dezembro de 2015. Mas a Copa não será em 2014? Por que tanto tempo? Se o governo não quer aumentar sua arrecadação, nós, pagadores de impostos, queremos diminuir o que pagamos. Aliás, pagamos impostos altíssimos e sobre todos os serviços e produtos. A Fifa, com sede em Zurique, não vai pagar. Que tremenda palhaçada.

JOSÉ ALFREDO DE T. ANDRADE

ja1962ta@yahoo.com.br

Santos

MST

"Vamos sair do vermelho"

O editorial "Vamos sair do vermelho" (18/4, A3) mostra a dinâmica da senadora Kátia Abreu coordenando movimento nacional que radiografa, para a sociedade, a complacência com que o governo Lula trata os crimes cometidos pelos sem-terra. Numa demonstração de cidadania, de cumprimento de seu dever como senadora e presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), protocolou no Ministério da Justiça um Plano Nacional de Combate às Invasões de Terras, invocando apoio do governo contra invasões pelo MST no "abril vermelho". Mostra a leniência dos poderes responsáveis na contenção de tais crimes, contratando, pela CNA, advogados que acompanhem os processos para que não caiam no esquecimento. Faz também campanha pública de esclarecimento à sociedade e convoca entidades, de outros setores, para formarem um observatório nacional que combata a insegurança jurídica no campo. Lembre-se que a insegurança jurídica se espalha por todos os setores, inclusive no imobiliário urbano e rural, nas esferas estaduais e municipais, desvirtuando os objetivos da boa democracia.

SERGIO MAUAD, conselheiro do Secovi-SP

sm@sergiomauad.com.br

São Paulo

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.497

TEMA DO DIA

Globo tira campanha de 45 anos do ar

Atitude da emissora foi resposta a insinuações de que propaganda continha apoio subliminar a Serra

"Propaganda subliminar?! Alguém ainda acredita nisso? Pronto. Se a Dilma perder, já sabem em quem botar a culpa."

IVES BRAGHITTONI

"O número é o de menos. Até a letra da campanha da Globo e a posição da frase no cartaz são idênticas ao cartaz do Serra."

ANDREIA MATOS

"Ridícula a decisão da Globo de retirá-la do ar. Estão aceitando a censura, a ditadura da mediocridade, do autoritarismo."

MÍRIAM MARTINHO

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

A FAVOR

Quando o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski afirma ser contra o projeto que proíbe os fichas sujas de se candidatarem,deu passe livre aos pilantras para inundar o Congresso de marginais de todas as matizes! Com a tese da presunção de inocência,o ¨ingênuo ¨ Ministro,esquece que o candidato,se eleito,irá se usar da imunidade parlamentar,se houver a comprovação da culpabilidade do mesmo!! Como eleitor bem informado,o Ministro escolherá quem tenha melhor antecedente,mas e os mais de 80% da população que não tem acesso à qualquer tipo de informação,não leem jornais e nem assistem noticiários da TV? Como jogar responsabilidade aos eleitores para escolher candidatos com bons antecedentes,se estes reelegeram Paulo Maluf,, Jader Barbalho,João Paulo Cunha,José Genoino ,Jose Sarney,etc etc,mesmo sob uma avalanche de escândalos envolvendo estes políticos?? Pura utopia,pois num País que elege traficantes,assassinos,estelionatários,corruptos,e pilantras de toda espécie,não podemos deixar ao livre arbítrio de eleitores desinformados e permitir sequer a filiação em nenhum partido político,muito menos a sua candidatura!!

Lauro Fujihara laurofujihara@terra.com.br

Carapicuíba

RICARDO LEWANDOWSKI

Ricardo Lewandowski, o prximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral declarou que contra o projeto que probe polticos com processos na Justiça de se candidatarem. Disse, também, que como cidadão e eleitor, vai escolher o candidato que tenha os melhores antecedentes possíveis. Gostaria de indagar ao ilustre ministro como ele vai conseguir fazer essa difícil escolha, já que sem o tão desejado Projeto Ficha Limpa, a grande maioria dois candidatos tem a sua ficha suja. Peço, também, que o ministro nos esclareça de que maneira o eleitor comum, que no tem o mesmo acesso que ele aos antecedentes dos candidatos, poder diferenciar o candidato com bons antecedentes dos candidatos com maus antecedentes. Em breve, todos os candidatos estaro entrando em nossas casas através da televisão. Todos com a mesma cara honesta e, como o ministro tambm sabe, quem vê cara no vê coração.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

TIRADENTES

''21 de Abril, dia de Tiradentes: Quantos Joaquim Silvério dos Reis , existem entre nossos políticos...?''

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

O MELHOR E O PIOR

O melhor que se pode dizer de Brasília, próxima a completar seu cinquentenário, é que ela contribuiu para a ocupação e desenvolvimento da região do cerrado no planalto central, ainda que poderia tê-lo feito como um distrito federal perto da capital goiana, a custo muito menor. Já a lista do pior é muito grande, inaugurou o déficit da previdência ao utilizar seus recursos, aumentou exponencialmente o custo da administração publica federal em todos os seus três poderes, deixando para o povo um processo inflacionário que levou 34 anos (1960-1994) para ser contido, esse foi o maior legado de JK. Com sua lonjura, afastou o clamor popular das irresponsabilidades e sandices cometidas pelo governo federal. Lá só se chega de forma corporativa em ônibus alugados por sindicatos e associações. Neste caso, não é mais a capital do povo é a capital do "lobby".

Roberto Castro roberto458@gmail.com

São Paulo

BRASILIA, 50 ANOS

A Cidade para onde vai nosso Capital, merece uma Quadrinha:

CIDADE PERNICIOSA

CHEIA DE ''TRETAS'' MIL,

CIDADE PECAMINOSA

ÉS VERGONHA DO BRASIL !!!

Christiano Stockler das Neves Neto christockler1@uol.com.br

São Paulo

MESMO ASSIM, PARABÉNS BRASíLIA!

Vejam que grande brincadeira!!!

Socorro da Camara inteira!!!

Não noticia falsa!!! verdadeira!!!

Liberando os ficha-sujas!!! De verdade!!!

Para nova oportunidade!!!

Voltarem - eleitos!!!- para a cidade!!!

Capital da impunidade!!!

Da fajuta imunidade!!!

Onde a sujeira habita!!!

E a corrupção palpita!!!

Eta Bras?lia maldita!!!

Que me perdoem

Oscar Niemeyer,

Os cidadãos honestos de lá,

E seu patriota e corajoso fundador JK!!!

As margens do lindo Paranoá!!!

Que culpa nenhuma tem!!!

Do mal que ronda por lá!!!

Sagrado Lamir David david@powerline.com.br

Juiz de Fora (MG)

MUTRETA

Brasília começou com mutreta. O concurso do plano piloto, com''júri internacional'',só para inglês ver... JK e Niemeyer sócios perpétuos, já tinham escolhido Lucio Costa. Na classificação dos sete finalistas, o quarto lugar sumiu, portanto foi o primeiro ato de corrupção, na Brasília embrionária.

José Francisco Peres França, josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

PROMESSA CUMPRIDA POR JK

JK em Campanha Política da Sua Candidatura À Presidência da República Disse Que,Se Eleito, Faria o Brasil Crescer 50 Anos em 5 Anos no Seu Governo. Eleito Presidente, Disse na Sua Posse, Em Outras Palavras:Como a Constituição Determina a Transferência da Capital Federal Para o Planalto Central,Assim o Farei. Falou e Cumpriu. E Hoje Estamos Comemorando e Homenageando o Cinquentenário da Fundação de Brasília, Inaugurada Por JK em 21 de Abril de 1960. Hoje,a Mãe dos Dois Pacs,a Pré-Candidata De Lula À Presidência da República, Dilma Rousseff,Se Vangloria Destas Duas Promessas, Sem Que a Primeira, Ainda, Não Foi Totalmente Cumprida Por Lula,Portanto, Ambas Só Existem no Papel.Um Cumpriu a Promessa (JK) E a Outra(Dilma) Com Seu Tutor, Só Promessas, E Promessas...! Este Cotejo Entre JK e Dilma, Nos Leva Ao Grande Poeta Julio Dantas Que, Na Poesia a Ceia dos Cardeais,Disse:''como Era Diferente o Amor em Portugal''.Parafraseando Este Grande Vate,Como Era Diferente o Candidato JK!!!

Ave Brasília,que Deus a proteja!

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

BELA CIDADE

Cidade majestosa, moderna, a maravilhosa capital do país, bela cidade orgulho do povo brasileiro. Por ela já passou de tudo, tivemos presidente idealizador (JK), o da renúncia (JQ), ditadores (militares), volta à democracia (TN para JS-vice/oportunista), cassado (FCM para IF/vice/plano real), socialista (FHC-antropólogo), sindicalista (Lula-desinformado/mitômano/viajante). Governadores, o grileiro (JR) e o mais recente (JRA-prêso-cassado/mensaleiro/comissionado), agora substituído pelo seu amigo/parceiro (RR). Congresso Nacional atual, dependente e sem prestígio, Câmara Distrital, sem comentários. O que se esperar para 2011? Parabéns, Brasília - 50 anos.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA

Dentro do Plano de 30 Metas fixados pelo presidente JK e que justificaram plenamente os anos dourados de seu governo, as quais se destacaram energia, portos, aeroportos, industrialização e transporte (com a construção de gigantesca rodovias, cruzando os quatro cantos do país), Brasília (Capital da Esperança) consagrou-se como meta-síntese, por proporcionar a arrancada ao desenvolvimento, pela interiorização do país e integração nacional. Enfim, foi um sonho que se tornou realidade, inspirado na visão de Dom João Bosco, que previu o surgimento da terra prometida, no Planalto Central. Assim nasceu a nova Capital, propósito de JK, consubstanciado pelo grande projeto conjunto que envolveu dois renomados técnicos, o engenheiro urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. A construção de Brasília teve repercussão internacional, tornando o país mais respeitado no concerto das nações. JK foi um presidente digno, aberto, sorridente, alegre, tenaz, pacificador, contagiante e cosmopolita que definiu para o Brasil o destino de uma nação industrializada. Brasília também sintetizou um sonho de recomeço. Parabéns a todos que se envolveram nessa grande empreitada.

João Rochael jrochael@ibest.com.br

São Paulo

PEQUENA AMOSTRA

Consta que o projeto ''Ficha Limpa'' contém mais de 1,6 milhão de assinaturas. Na minha cidade (S.J.Campos), a exemplo de centenas de outras, a representatividade dos eleitores ''pró-F.L.'' deve ser ínfima, pois com certeza seriam milhares se tivessem tido a oportunidade de assinar tal documento (eu mesmo, meus familiares, meus amigos, meus conhecidos, somos um exemplo), multiplicando esta cifra por outros municípios certamente alcançaríamos algumas dezenas de milhões de cidadãos apoiando o ''Ficha Limpa''. Seria bom que os políticos tivessem conhecimento dessa possibilidade e que 1,6 milhão é apenas uma pequena amostra.

Márcio Vitor Santos marciovitorsantos@superig.com.br

São José dos Campos

LEVIANDOWSKI

O futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao declarar que é contra o projeto que proíbe políticos com processos na Justiça de se candidatarem, demonstrou ser um tanto Lewiandowski.

Károly J.Gombert gombert@terra.com.br

Vinhedo

QUEM TEM RAZÃO

Para quem esperava ver uma limpeza na ficha dos candidatos nas próximas eleições, uma má notícia. O próximo presidente do TSE, Ricardo Lewandowski alegou a presunção da inocência ao negar apoio ao projeto "Ficha Limpa". No entender do juiz Marlon Reis, a presunção de inocência não se aplica ao direito eleitoral. Quem está com a razão? Se dependermos de um parecer para o caso, vamos levar mais uns 20 anos para dirimir tamanha questão e até lá os fichas sujas já terão se beneficiado das voltas que a lei dá. Pobre Brasil!

Luciana Lins lucianavlins@gmail.com

Campinas

VÁ PENTEAR MACACO!

O staff da campanha de Dilma Rousseff (PT), que pressionou a Rede Globo para retirar do ar a propaganda institucional alusiva aos seus 45 anos (o número do PSDB nas eleições), sob a acusação de que se tratava de propaganda subliminar da candidatura de José Serra (PSDB), parece ter incorporado os métodos do ditador (e censurador) Hugo Chávez no trato com canais televisivos, já evidenciando, talvez, a postura de Dilma numa eventual ascensão sua à presidência da República. Pelo visto, se fosse possível, o paranoico staff da candidata petista proibiria a todo cidadão brasileiro que for completar 45 anos até o dia da eleição, adornar o seu bolo de aniversário com velas alusivas à sua idade, sob o argumento de que isso influenciaria o voto dos seus convidados. Certamente proibiriam também os árbitros de futebol de respeitar a regra que determina dois tempos de 45 minutos, obrigando ao encerramento nos 44 minutos, sob o argumento de que o árbitro, ao cumprir a regra, influenciaria o voto dos jogadores e torcedores. Ora, que esse pessoal vá pentear macaco !

Túllio Marco Soares Carvalho tullio.carvalho@gmail.com

Belo Horizonte

ATITUDES AMADORAS

Primeiro foi o Estadão que está há meses sob censura do governo petista via família Sarney e agora foi a vez da Globo sofrer com esta arbitrariedade através da proibição de sua nova vinheta que comemoraria seus 45 anos de existência sob a alegação que esta vinheta traria mensagens subliminares em favor de José Serra. Oras bolas, o PT tem medo de tudo pois sabe que de forma norma irá perder as próximas eleições e terá de abdicar de seu sonho de ficar 30 anos no poder como seu amicíssimo e ditador Hugo Chávez a quem todo o PT tanto adora. o PT está querendo se impor pela força, não por argumentos convincentes que trariam as atenções da população para seu lado e isto tem se mostrado em todas as pesquisas de intenção de voto para as próximas eleições. A cada vez que sua ''candidata'' abre a boca ou realiza algum ato, mais um fora é dado em sua campanha, o mesmo se aplica à nefasta intromissão de Lulla em todos os setores com seus comentários absurdos, seu apoio ao Irã, país condenado por todo o planeta menos pelo nefasto Lulla e sua trupe de incapazes. Não é o Estadão ou a vinheta da Globo que vão acabar com Dilma, são as próprias atitudes amadoras do PT que parece nunca ter aprendido com de fato funciona uma democracia de fato e de direito.

Boris Becker borisbecker@uol.com.br

São Paulo

SOBRE CENSURA E SUJEIÇÃO

A patrulha que gosta de impor censura à imprensa e à mídia conseguiu seu intento.

Equivocadamente a TV Globo retirou do ar sua propaganda sobre os seus 45 anos se subjugando assim aos que se julgaram ofendidos por ela. Dizendo que a Globo não comemorou outros aniversários, o que não é verdade pois há disponível no Youtube os anúncios comemorativos de 25, 30, 35 e 40 anos os censuradores governistas acusaram-na de fazer.... 45 anos e com isso ajudar a candidatura de José Serra.Como se o número 45 fosse propriedade tucana.

Certamente se a emissora estivesse fazendo 13 anos aí poderia comemorar à vontade.

É o PT agindo descaradamente e afirmando que é contra a censura e a favor da liberdade de expressão mas que na verdade está de toda forma tentando acuar os veículos da imprensa e sempre que há uma notícia que não lhes favorece a acusa de ''golpista''.

Golpistas para eles são todos os jornais ou veículos que noticiem alguma das suas falcatruas. Já na época do mensalão, do escândalo dos aloprados e de muitos outros eles não se cansaram de afirmar que era tudo ''golpe da mídia''.

O ''golpe'' sobre o mensalão por exemplo está em análise no STJ.

Como bem demonstra o PNDH 3 o que o PT quer é mesmo censura e ditadura.

O que não pode é ter sujeição voluntária.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

MODUS OPERANDI

Confesso que fiquei aterrorizado com o sucesso do modus operandi do PT para tirar do ar a campanha comemorativa dos seus 45 anos de existência, alegando que ela veiculasse propaganda subliminar a favor do candidato do PSDB. Então basta lançar uma suspeita, de fundamento mais que duvidoso, para se conseguir proibir a veiculação de qualquer coisa? Trata-se, creio, de um modo subliminar de censura, que se aplica potencialmente a tudo, pois em tudo é possível encontrar mensagens subliminares, subtextos, entrelinhas... Todos sabemos o que o petismo pensa da liberdade de expressão. O que assusta é a sua criatividade nos meios de suprimi-la.

Tibiriçá Ramaglio tibiramaglio@gmail.com

São Paulo

GLOBO SOB CENSURA

Já não bastasse o Estadão sob censura ,agora a TV Globo sentiu a pressão da mordaça que fez silenciar a música em que comemorava os 45 anos da empresa. Pelo visto o PNHD3 , mesmo sem ter sido aprovado, já está à pleno vapor. Agora é proibido dizer que queremos mais, que podemos mais, que exigimos mais... Não faz mal...o recado já foi dado aos telespectadores que entenderam bem a clara mensagem: o Brasil pode mais com aquele que sabe o que faz!

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

O REVERSO DA MEDALHA

As esposas do presidente Lula, Marisa Letícia; do vice-presidente José Alencar, Mariza; e do chanceler Celso Amorim, Ana Maria, foram condecoradas com a Ordem de Rio Branco, a mais importante do Itamaraty. Esse fato nos leva a um pensamento do tribuno Salústio; ''A glória é passageira, o mérito, um bem resplandecente e imperecível''.

Alexandre Solomon asolo@alexandru.com.br

São Paulo

A BANALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

No governo Lula tudo é vulgarizado, tudo é banalizado pois, além do desrespeito à nossa Constituição e às nossas Leis, agora chegou a vez das comendas que eram tão representativas para nossas instituições. Da. Marisa Letícia já foi agraciada com a grã Cruz da Aeronáutica e agora vai receber também a grã Cruz do Itamarati, hoje, 20/4, no dia do Barão do Rio Branco - ambas pelos bons serviços prestados, junto agora com as esposas do vice José Alencar e do min, Celso Amorim. Sinceramente, que as homenageadas perdoem e relevem a minha ignorância, pois faço parte daquela parcela de "imbecis e ignorantes" aos olhos de Lula - mas quais foram os bons serviços prestados pelas três senhoras? Mal comparando, parecem até as irmãs Cajazeiras do seriado "O Bem Amado"

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis (RJ)

EU QUERO

Porque eu não ganhei um prêmio como a Dona Leticia? Também não fiz nada, Me sinto injustiçada.

Helga Szmuk helgasz@uol.com.br

Florianópolis