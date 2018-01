Idas e vindas

As idas e vindas na aprovação da construção da Hidrelétrica de Belo Monte e o esforço do governo em tocar o projeto até, se necessário, sozinho, além de eleitoreiros, me parecem piores: cheiram a outro grande mensalão do PT e da candidata do governo, se eleita. Tomara que eu esteja errado.

EDUARDO A. DE CAMPOS PIRES

eacpires@terra.com.br

São Paulo

Grandes obras

Belo Monte está para Lulla assim como a Ferrovia Norte-Sul esteve para José Sarney. Aprovar grandes obras em final de mandato vira questão de honra.

BEATRIZ CAMPOS

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

Dúvidas

Após 35 anos de sua idealização pelo governo militar, o projeto hidrelétrico de Belo Monte acaba de se converter numa possibilidade assustadora para quem é contra a obra, para quem é a favor e sobretudo para quem venceu o leilão. O consórcio vencedor, Norte Energia, foi formado semanas antes do leilão. É composto de empresas com menos conhecimento e capital que o consórcio concorrente. A disputa pela construção da usina se encerra com vários questionamentos. Só se vai saber se o consórcio vencedor poderá naufragar daqui a dois ou três anos. Até lá, permanecerão as dúvidas sobre a tamanha disparidade entre os preços estipulados pelo governo e o resultado controverso do leilão.

CARLOS IUNES

carlosiunes@bol.com.br

Bauru

Para rechear o PAC da Dilma, com licitação sob coordenação do PT, realmente chegou-se a um Belo Monte...

CLAUDIO AFIF DOMINGOS

claudioafif@uol.com.br

São Paulo

Longo prazo

Nos anos 70, assisti a uma palestra do físico dr. José Zatz, na Faculdade de Física da PUC-SP, em que ele dissertava sobre o equívoco da construção da Usina de Itaipu. Segundo o cientista, havia estudos mostrando que, do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, havia 200 rios onde se poderiam fazer mini-hidrelétricas com custo menor e muito menos agressão ambiental que Itaipu. E todas poderiam ser interligadas num sistema radial, o que contribuiria para os apagões serem uma ocorrência remota. O sistema também seria mais seguro do ponto de vista da segurança nacional. Falou-nos também dos erros cometidos na instalação das centrais nucleares e os motivos que levaram Angra I a não poder funcionar a plena carga. Naquele momento prevalecia a tirania do governo militar, que era combatida por quem hoje comete tirania semelhante ao liberar a construção de Belo Monte. O que mudou, então? Apenas o autoritarismo do governo atual é mais irracional que o do governo militar.

ROBERTO MARQUES RANGEL

robertorangel@uol.com.br

São Paulo

Será boa

Às vezes o governo acerta: Belo Monte, a médio e a longo prazos, será boa para o Brasil.

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA

glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

ECONOMIA

Prosperidade artificial

O governo Lula está repetindo o erro do governo Collor, absorvendo o que o povo esperançoso economizou e agigantando o Estado. Criou-se uma prosperidade artificial nas classes C e D, mas a inadimplência dos enganados vem aí. Quem vai pagar essa interferência na economia do País seremos nós, contribuintes. Quem sobreviver verá!

FERNANDO AVERBACH

reginalili@yahoo.com

São Paulo

AMÉRICA LATINA

Chávez e as eleições

Profundamente irritado com os rumos não bolivarianos que a América Latina anda trilhando, Hugo Chávez fez duras críticas a Juan Manuel Santos, candidato democrático à presidência da Colômbia, por ele ter defendido a operação a um acampamento das Farc em 2008 que matou Raúl Reyes, o número dois da organização com quem o ditador venezuelano mantinha vínculos. Enquanto afunda cada vez mais a Venezuela, Chávez tenta influenciar a opinião de eleitores de países vizinhos. Entre sonhos e pesadelos do déspota, existe aquilo que só a democracia proporciona: a força do voto do povo.

PAULO R. KHERLAKIAN

paulokherlakian@uol.com.br

São Paulo

Qual terá sido a razão pela qual Chávez manifestou sua preferência pela candidata Dilma Rousseff à Presidência do Brasil, enquanto criticou duramente o candidato à presidência da Colômbia?

AMÂNCIO LOBO

Amancio lobo@uol.com.br

São Paulo

RODOANEL

Trecho Norte?

Se o governo de São Paulo estender o Rodoanel até a Rodovia Dom Pedro I (SP-65), após alcançar as Rodovias Ayrton Senna (SP-70) e Presidente Dutra (SP-60), o problema do Trecho Norte ficaria praticamente resolvido. Todos os caminhões com destino a São Paulo que transitassem pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) poderiam chegar ao Porto de Santos sem utilizar o trecho Atibaia-Mairiporã-São Paulo, cujo percurso acidentado margeia a Serra da Cantareira. Para tanto, bastaria ligar o futuro acesso da Presidente Dutra ao Rodoanel à Dom Pedro I no trecho entre Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista. Assim acabaria boa parte das dificuldades ambientais do projeto original.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Ventos no Trecho Sul

É indesculpável que uma ponte de menos de 2 km e baixa como a do Rodoanel Sul tenha de ser monitorada, quando houver um vento forte (superior a 50 km/h), e até fechada. Essas coisas acontecem no Brasil por mera impunidade. Queria ver se uma pena de 20 anos em regime fechado para engenheiros que cometessem tais erros não acabaria com essas aberrações. O mesmo ocorreu com o trecho de descida da Imigrantes, proibido para caminhões, que têm de penar e tombar pela Anchieta, e com a velocidade de 80 km/h numa rodovia calculada para 110 km/h. E Jorge Ben ainda diz que o "patropi" é abençoado por Deus...

BOB SHARP

bobsharp@uol.com.br

São Paulo

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

RETROCESSO NO COMBATE À DENGUE

O retrocesso foi além do combate à dengue, pois, registros e notificações deixam suspeitas. Mas, como desgraça pouca, é bobagem, muitas pessoas sequer sabem ao certo se tiveram dengue, em virtude de diagnósticos não conclusivos, até por falta de exame sorológico.

E a tal da notificação compulsória, funciona?

Um bom teste, seria verificar se seu nome consta nas notificações, caso tenha ficado doente. Você notificou?

No campo político ... Esquece.

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

A DENGUE ESTÁ DE VOLTA

É impossível entender qual a dificuldade que as pessoas tem para evitar água parada em pneus, garrafas vazias, vasos, caixas entre outros objetos? Infelizmente, parece que o brasileiro tem memória curta ou não liga para os perigos da dengue, que nos últimos anos já tirou a vida de muita gente, que encontra na falta de conscientização sua melhor forma de proliferação. Pará se ter uma ideia a que ponto chegamos, a capital registra até o momento o segundo maior número de casos desde 2005. O que é uma barbaridade. Balanço divulgado pela Secretária municipal de Saúde contabiliza quase 920 casos autóctones (quando a infecção ocorre no município) e 585 importados. Na cidade de Santos por exemplo os casos de Dengue notificados já chegam a quase 2.100 vítimas, com 14 mortes contabilizadas. A soma de ocorrência na capital é superada apenas pelo resultado de todo o ano de 2007, quando foram registrados 2.624 casos. Todos nós temos a responsabilidade de cumprir com nosso dever de cidadão, evitando assim que mais pessoas venham a perder seus entes queridos por uma coisa que pode ser evitada, só depende de nós !

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

CETICISMO

Uma prova que superstição não funciona é que Brasília completou 50 anos de vida, prejudicada pelos ''galhinhos de arruda''. Mesmo que tente trevos de 4 fôlhas contra a bandidagem engravatada que grassa por lá, não vai funcionar. Acreditar em superstições é o mesmo que acreditar que o Rodoanel de São Paulo é obra do PAC.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

CONHECENDO OS TIPOS

Até as criancinhas já sabem o destino de Ciro Gomes. Retirar sua candidatura, não sem antes dizer que foi um pedido de Lula e depois de ter ouvido garantias. O eleitor deve prestar atenção aos tipos de candidatos que se dispõem a governar o Brasil. Uns se fazem de difíceis, outros de vítimas e outros de burrinhos de presépio. Por trás das cortinas Lula está ditando as ordens e dizendo o que cada um deve fazer, mas do lado de fora esses "homenzinhos" estão se deixando revelar aos eleitores uns verdadeiros vigaristas e picaretas. Que falta faz uma população leitora!

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

O ''CARA''

Quando Obama chamou Lula de ''o cara'', ele não concluiu a frase. Hoje, talvez, ele pudesse fazê-lo e dizer cara de que. Aqui entre nós, brasileiros, o mais comum e mais conhecido é o cara de pau.

Alvaro Salvi alvarosalvi@yahoo.com

Santo André

CÃO QUE LATE NÃO MORDE

A propósito de ''vira-latas'', antes tirar o sapato no país onde a lei funciona para todos, do que ajoelhar-se diante de Hugo Chaves, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo e dizer ''amém''. Para se justificar diz que nossos irmãos menores precisam de ajuda. Ora, quem precisa de ajuda são os brasileiros que estão morrendo na porta de hospitais por falta de atendimento. Como se não bastasse, aproxima-se e confraterniza com ditadores sanguinários.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

São Paulo

VIRA-LATA

Um recado para o nosso futuro ex-presidente: ''A LEI é a pedra de toque entre o sábio e o insensato'' Eclo 32,17

Carlos Martins aadsomelk@hotmail.com

Louveira

AVENTURA PERIGOSA

Ao analisar pesquisas eleitorais dos candidatos à presidência, ver e ouvir êsses candidatos fico cada vês mais indignado e curioso em saber qual foi a razão de o Presidente Lula ter escolhido a ex ministra Dilma como sua candidata.Afinal se existe alguèm nêste Brasil que entende de eleições, candidatos e outras coisas relativas à isso, é sem dúvida o Presidente Lula.A cada dia que passa fico convencido que algo de muito extraordinário deve ter acontecido nesta escolha, pois com certeza existem outros nomes que daríam maior impacto à essa corrida presidencial.O Presidente Lula aventurou perigosamente

José Piacsek NETObubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

SUBLIMINAR

Colocar o repórter policial da Band para entrevistar a Dilma. Trata-se de mensagem subliminar ? Será que o PT vai reclamar de mais esta?

Carlos Avila c.avila@modusoperantis.com.br

São Paulo

CARGOS PÚBLICOS

Porque os políticos se matam para ocupar algum cargo de relevância, deve dar muito status ou outra coisa mais?

Sergio Lopes Pereira de Mello slpmello@ig.com.br

São Paulo

OS CANDIDATOS

Estamos na fase de pré campanha eleitoral. Os candidatos já se mobilizam pela imprensa e tem concedido entrevistas a rádios e emissoras de televisão. Desse modo os eleitores já podem começar a avaliá-los pelo que dizem, pelo que não dizem e de que maneira se expressam.

Alguém que tenha visto e ouvido as últimas entrevistas dos 2 candidatos que tem a maioria das intenções de votos pelas pesquisas já podem comparar tanto o conteúdo como a forma de suas mensagens. No acesso ao Youtube é possível ter esse material facilmente. Alguns marqueteiros vão ter muito trabalho e imagino que vão subir o seu preço.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

RODOANEL DO PAC

O Rodoanel foi uma ideia muito importante do Governo de Mário Covas e não uma obra do PAC como quer induzir esse governo;está na hora de alguém colocar um basta no monte de inverdades que D. Dilma vem soltando quando entrevistada, principalmente em programas onde a imprensa é chapa-branca.Se o Executivo destinou dinheiro para essa ou outras obras não fez mais do que sua obrigação devolvendo um pouco do muito que povo de São Paulo contribui aos cofres públicos federais do Brasil.Não se constrói campanha política com agressividade e mentiras.O povo não aceita mais .

Leila E. Leitão

São Paulo

SEM ENTENDER

Vou ficando velho sem entender de política. Durante o horário gratuito desta quinta, o representante insistia com bastante clareza que o partido dele vem fazendo tudo por uma Democracia total e moderna para satisfação de todo o povo. Uma maravilha! Gostei muito mas logo veio a denominação: Partido Comunista do Brasil (PC do B). Confusão total. Continuo sem entender. Alguém poderia me explicar o que tem a ver entre si Comunismo e Democracia? Estudei bastante as duas tendências. Totalmente opostas... Realmente fica dificil escolher em quem votar dessa maneira...

Plínio Zabeu pzabeu@uol.com.br

Americana

RISOS E SORRISOS

Luis Inácio fala todos os dias , Quem ainda acredita nele ? Houvesse imposto sobre discurso, com há sobre produção de trabalho, de comercio e de empreendimentos que suprem a sociedade, que restaria deste condenado a falar por falta de outra faculdade ? Por sorte, possui uma agraciada ao mérito a seu lado, calada, meio risonha, com gordo cartão de credito, com cidadania europeia, com o pé na fronteira . Sorte, destino, coincidência fortuita. Livre das alças da Lei, o casal trafega pelas veias corruptas do país do futuro, abaixo do Equador . Agita-se enquanto é tempo, enquanto as garras sociais não lhe caem nas orelhas , usufrui de um incompreensível arranjo de benesses, muito bem pagas, muito, mesmo, a conferir tão logo a batuta mude de mãos .

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

A VIAGEM DE LULA À RAPOSA

Lula visitou a reserva Raposa (censurado) do Sol. Falou aos índios sobre a retirada dos arrozeiros, e sobre os madeireiros que atacam a floresta com as moto (censurado), destruindo-a. Não se pode permitir que a Amazônia transforme-se em uma (censurado) Pelada, reduzida a crateras áridas. Lula assistiu ainda a partida de futebol entre os macuxis e os karovás, que terminou empatada em 1X1, com gol de Aimoré, nos (censurado) minutos do primeiro tempo, e de Karapó, aos treze minutos do segundo. Nenhum jogador quis fazer mais.

M.Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

GRÉCIA, TRISTE REALIDADE.

As negociações para socorrer monetariamente a Grécia do caos econômico, já começaram. O mundo rico tem a obrigação de socorrê-la. È como salvar a mãe pelos filhos que ela criou. Traços essências da cultura e do pensamento europeu, foram criados pala Grécia Antiga. Ela legou ao mundo um novo sentido do valor do indivíduo de viver em sociedade,Os ensinamentos da Grécia Antiga até hoje enriquecem a cultura dos nossos tempos. Dos seus grandes pensadores, doutrinadores e filósofos, como Sólon, Estadista Ateniense,que criou um código de leis que se tornou básico para as leis grega e romana, Aristides, grande general ateniense, Péricles grande incentivador da arte e da cultura, Sócrates, Platão, Aristóteles,etc.,mas,também não poderei deixar de citar um dos seus maiores estadistas, Péricles,o maior incentivador da democracia do imperialismo ateniense. Para enriquecer e comprovar esta afirmativa, basta citar que a palavra DEMOCRACIA origina-se da língua grega-''O governo (krátos) do povo (dêmos). Todos estes vultos da cultura grega, enriqueceram a cultura mundial, todos, a.C.-(antes de Cristo). Assim,atender o socorro pedido pela Grécia, não é um favor, mas , uma obrigação! Salvem-na!

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

APOSENTADOS INJUSTIÇADOS

Para desviar a atenção das perdas impostas por Lula aos aposentados, que de 2004 a 2009 foi de 44,98%, discute-se mesquinhamente no Congresso Nacional a reposição de 6,14 a 7% de reajuste do salário mensal, o que representa em média, cerca de míseros R$ 15,00 para quem recebe aposentadoria mensal de R$1.000,00. Quanta hipocrisia de quem diz ser a favor dos pobres velhinhos desamparados, sob falso rótulo de defensor da justiça social. Aos aposentados o governo deve a reposição dos roubos a que foram submetidos através a ignóbil criação do salário referência e o fim do inconstitucional fator previdenciário, face aos direitos adquiridos.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

A REVANCHE

Segundo o senhor que está presidente, para não fugir à sua costumeira fanfarrice com o dinheiro público, se necessário o governo fará Belo Monte por conta própria. Aí mora o perigo: será Belo Monte ou Bela Roba?

Claudio D. Spilla Claudio.Spilla@CSpilla.org

São Caetano do Sul

CONTRA O TEMPO

O Sr. Lula afirma que se as empresas privadas desistirem da obra da usina de Belo Monte, o estado vai assumir sozinho a sua construção. Alguém precisa lembrar a ele que seu mandato só tem mais 8 meses e até lá este assunto ainda não deverá estar resolvido.

Maurício Lima mapeli@uol.com.br

São Paulo

CERTEZA!

O ''cara'' disse que a possível saída de empresas do consórcio vencedor de Belo Monte/PA, não impedirá que a obra seja feita. Diz ainda que ''belo monte'' o governo é capaz de fazer, e disso temos certeza!!!

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo