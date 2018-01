"Sem escrúpulos"

Tudo indica que Ciro Gomes (PSB) pirou de vez. Ora elogia José Serra (PSDB) e desqualifica Dilma Rousseff (PT), ora inverte o discurso, reinverte e sai de cena à beira de um colapso nervoso. Mas pelo menos teve a virtude de afirmar que o PMDB é "um ajuntamento de assaltantes" e que o provável vice de Dilma, Michel Temer, é hoje o chefe dessa turma "sem escrúpulos".

RUY CÂMARA

ruycamara@uol.com.br

Fortaleza

_________________________________________

Pode ter saído atirando, pode ser um destemperado, pode não ter estômago para engolir sapo ou ouvir abobrinhas, mas justiça lhe seja feita: o que disse sobre o presidente Lula (que viaja na "maionese") e sobre o PMDB é pura verdade. Apenas pergunto: É só o PMDB, deputado Ciro Gomes?

PANAYOTIS POULIS

ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

_________________________________________

PSB com Dilma

Daqui para a frente, depois de Lula enquadrar o PSB pelo apoio à candidatura de Dilma, vamos esperar para ver as reações de Ciro. Será que ele tem sangue de barata, como Aloizio Mercadante? Aguardemos os desdobramentos dessa jogada de Lula.

RONALDO GOMES FERRAZ

ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

_________________________________________

Bate-boca

O presidente Lula não quer que a ex-ministra e candidata Dilma rebata as declarações de Ciro, porque sabe que, se houver bate-boca, seu ex-ministro pode pôr na mídia pontos negativos da administração petista.

CELSO DE CARVALHO MELLO

celsosaopauloadv@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________,

SUCESSÃO

A escolha de Lula

O presidente Lula, que não tinha nenhum elemento apto para candidato à Presidência pelo PT, indicou Dilma. Como bem já disseram neste fórum, rifaram Ciro Gomes, candidato em quem já votei para presidente. Ciro tem seus defeitos, mas o Brasil, país carente de políticos decentes e capacitados, não pode ignorar a sua biografia política. Se Lula tivesse feito uma composição com o PSB, apoiando Ciro para presidente, e não uma "cumpanheira" despreparada, aí, sim, teríamos uma eleição disputada com dois candidatos com condições de bem governar o País.

FAUZI N. KAIRALLA

fkairalla@itelefonica.com.br

Neves Paulista

_________________________________________

ELEIÇÃO NO ESTADO

Candidatos

Será a pré-candidata ao Senado por São Paulo a mesma Marta Suplicy que mandou o povo "relaxar e gozar" ao enfrentar o caos aéreo, um problema cuja resolução era então de sua responsabilidade? Será o pré-candidato ao governo do Estado o mesmo Aloizio Mercadante que defendeu com unhas e dentes na tribuna do Senado a inexistência do mensalão? O mesmo diretamente ligado aos aloprados citados por Lula? O mesmo que defendeu Renan Calheiros contra a cassação de seu mandato?

LAERCIO MARQUES

laemar@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________

GOVERNO DE SP

"Sintonia"

Durante o lançamento de sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante disse: "Sabemos que os avanços de um Brasil mais justo com igualdade de oportunidades só será possível se São Paulo estiver em sintonia com o projeto que estamos construindo para o Brasil." Será que esses avanços não serão possíveis apenas se o Brasil estiver em sintonia com os projetos desenvolvidos por São Paulo durante esses últimos anos?

KÁROLY J. GOMBERT

gombert@terra.com.br

Vinhedo

_________________________________________

Onde estavam?

"Houve 79 mortos nas enchentes. Onde esteve o governo de São Paulo?" Estava em São Paulo mesmo, sr. Mercadante, ao contrário da prefeita petista Marta Suplicy, que estava em Paris durante a pior enchente ocorrida na gestão dela.

ANDRÉ MIGUEL FEGYVERES

andrefegyveres@yahoo.com.br

São Paulo

_________________________________________

Onde estava o sr. Mercadante, que só agora dá as caras para criticar o governo do Estado? Enquanto os paulistas trabalhavam, o senador estava em Brasília revogando o irrevogável. E onde estava ele na época das chuvas que inundaram São Paulo?

ANTONIO SERGIO ISNIDARSI

antonio.isnidarsi@terra.com.br

São Paulo

_________________________________________

SELIC

Em vias de alta

Quando o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, sugere aumento dos juros básicos da economia e a maior gestora mundial de fundos de bônus (Pimco - US$ 1 trilhão) anuncia que agora prioriza os títulos de dívida dos emergentes, mais precisamente do Brasil - por suas políticas ortodoxas e por uma compensação muito atraente -, e com uma expectativa de retorno irresistível, adivinhem quem é que vai pagar a conta?

CONRADO DE PAULO

conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

_________________________________________

Os juros e os bancos

Quando eu era garoto, no tempo dos militares, me ensinaram na escola que quem mandava no País era o presidente da República. Quando entrei na faculdade, tive a certeza de que quem mandava eram o ministro da Fazenda e o presidente do BC. Hoje não tenho ilusão, quem manda mesmo é o presidente da Febraban.

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

luiz.penchiari@bericap.com

Vinhedo

_________________________________________

ENERGIA

Contra Belo Monte

O professor Paulo Dias Neme (Fórum dos Leitores, 25/4) não conhece o projeto de engenharia da barragem para aproveitamento hidrelétrico (AHE) de Belo Monte da forma que será construída. Se conhecesse, não teria opinião oposta aos que odeiam os defensores do pior projeto já concebido e que envergonha a engenharia nacional. Custará no mínimo 80% do que custou Itaipu e produzirá 25% do que esse aproveitamento produz.

WALTER CORONADO ANTUNES, ex-secretário de Estado de Obras e do Meio Ambiente de São Paulo

w.coronado@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 3.280

TEMA DO DIA

Astronomia debate se devemos fazer contato

Stephen Hawking compara "visita" de ETs a Colombo na América; no Chile, vão erguer supertelescópio

"Dominar o espaço cósmico requer aplicações de geometria que só agora vamos começar a ter elementos para entender."

ALMIR CARLOS MARQUES

"Ele tem razão. Não dá pra monitorar todo o universo. E se chamarmos a atenção a um ponto que eles não observavam?"

ESDRAS JUNIOR

"Alguém pode me dizer se foi provada a existência de alienígenas ou se isso tudo seriam mais ideias conspiratórias?"

ZENAIDE MELONI

_________________________________________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

CARLOS MARIGHELLA

Denis Lerrer Rosenfield (Espaço Aberto,26/4), cujo pensamento democrático dignifica nossa intelligentsia, identifica um grave equívoco político de um grupo ensandecido e oportunista e comete um erro de leitura histórica. O abril vermelho do MST, ao invocar Carlos Marighella como seu inspirador, toma como patrono alguém que certamente não patrocinaria sua causa. Por sua vez, o articulista simplifica a conduta política do militante político do PCB, que divergiu da linha pacífica e democrática predominante nos organismos de direção do referido Partido e seguiu a via árida e improfícua da luta armada porque o país fora encampado pela ditadura militar que, sobretudo a partir do do AI nº 5, suprimiu por completo o tradicional princípio constitucional do direito de resistência de um povo subjugado. Nas democracias, como a brasileira de hoje, o direito de resistência é exercido por meio das liberdades públicas, con substanciadas em direitos e garantias constitucionais plenamente aplicados e respeitados, a exemplo do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data, do direito de petição, das ações diretas de constitucionalidade e tantos outros institutos fundados em princípios de solidez histórica e validez mundial. Nas ditaduras armadas que suprimem esse direito, a resposta, também, é a das armas. Assim, hoje, com certeza Carlos Marighella estaria a militar no campo aberto da democracia e respeitando suas regras - não se esqueçam de que foi deputado federal cassado e que a ALN propugnava pelo restabelecimento da normalidade política, ao lado da libertação econômica do País do que chamava de ''imperialismo americano'' - e não apoiaria movimentos violentos e intempestivos que somente conturbam uma República que vive de modo pleno sob o Estado Democrático de Direito.

Amadeu Garrido amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________

ÚLTIMA MENTIRA DE DONA DILMA

Parece incrível , a candidata a presidência Dona Dilma Roussef, que é acusada de frequentemente faltar com a verdade, ela mesma no seu site oficial de campanha, confirma essa fama. Nesse site tem 3 fotos, ela quando criança, ela na época atual e ela jovem, só que a jovem não é ela , é uma foto da atriz Norma Bengell, quando participava de uma passeata contra a ditadura em 1968. São clássicos exemplos de falsidade ideológica, propaganda enganosa, o que no nosso entender, são motivos suficientes para que seja impugnada sua candidatura, pois são fatos que envergonham a nacionalidade, promovem imagem negativa do país no exterior.

João Henrique Rieder rieder@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________

DEBOCHE E SERIEDADE

Algumas cartas de leitores ao Forum mostram que muitos já não entendem mais uma ironia. Mauro Chaves fez um texto cheio delas, com absurdos e bizarrices tão grandes que dificilmente alguém poderia não notar que de ironias se tratava. Porém, temos lido, visto e ouvido tantos e tamanhos absurdos, grosserias, piadinhas e bizarrices de nossas ''autoridades'' - e de alguns jornalistas que procuram justificá-las - que já não sabemos mais distinguir o que é deboche do que é sério. No Brasil, deboche e declaração de autoridades se tornaram a mesma coisa. Sem ironia alguma, isto é trágico!

M.Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

_________________________________________

GOL AOS 13 MINUTOS

Pelo visto, parece que alguns leitores não entenderam direito o humor subliminar de Mauro Chaves no Estadão do dia 24. Ao contrário deles, achei o texto simplesmente brilhante e de um humor sarcástico acima da média. Parabéns Mauro, pois você marcou um gol aos quarenta e cinco minutos e não aos treze como entenderam alguns.

Carlos Montagnoli carlosmontagnoli@uol.com.br

Jundiaí

_________________________________________

PROPAGANDA SUBLIMINAR

Aos que criticaram o artigo de Mauro Chaves ,Propaganda Subliminar (24/4,A2),sugiro que o releiam com atenção e atentem para o ultimo parágrafo.O final perfeito para a ironia com que ele nos brindou.

Cesar Araujo ces-araujo@uol.com.br

Ribeirão Preto

_________________________________________

LULA E O IRÃ

Se o Irã de Ahmadinejad é tão pacifista, porque não permite o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU às suas instalações , materiais e equipamentos nucleares? Se não tem nada a esconder, ele que obedeça à simples regrinha já cumprida por todos os signatários do Tratado de não-proliferação de Armas Nucleares e libere a entrada dos inspetores. Ou Ahmadinejad está pretendendo impor ao mundo a sua vontade com o mesmo autoritarismo ditatorial que acabou por curvar a espinha de seu povo? E dizer que Celso Amorim e Lula cortejam o ditador e ainda querem que acreditemos que Ahmadinejad é uma pomba sem fel...

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

_________________________________________

OLHO NO OLHO

''Olho no olho'', presidente Lula perguntará a Ahmadinejad, se pretende fazer a bomba atômica; e se houver a recíproca, Pres. Lula, se a sua candidata for eleita, usará o modelo ''Chávez'' para governar o Brasil?

Yoshio Asanuma yasanuma2002@terra.com.br

São Paulo

_________________________________________

FRANGO SUPERFATURADO

''Parabenizo o Tribunal de Justiça-SP pela decisão de condenar o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, pelo superfaturamento na compra de frangos, que gerou um prejuízo de centenas de milhões de reais aos cofres públicos da cidade. Não é á toa que Sampa hoje se encontra quebrada, com uma dívida de mais de R$39 bilhões e tendo que pagar juros sobre juros. Quem desvia ou desperdiça o dinheiro público, prejudica toda a sociedade, que fica sem escolas, hospitais, saneamento básico, etc. Chega de impunidade. A justiça tarda mas não falha''.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________

FRANGOS DE MALUF

Moral de Maluf está em frangalhos.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________

ESTRATÉGIA PESTISTA

A estratégia petista para disputar o governo paulista e a presidência da República é semear o caos em São Paulo. Promover a ocupação de imóveis e de terra por movimentos ligados ao partido e greve política, envolvendo até os perueiros que são ligados a uma conhecida família de políticos do PT, é golpe baixo e contra o povo. Restará à população que trabalha e é de bem dar o troco nas urnas.

Tiago Vinícius Matos matostv@hotmail.com

São Paulo

_________________________________________

CANDIDATURA MERCADANTE

Gostaria de saber como o candidato Aloizio Mercadante teria condições liderar um estado do tamanho de São Paulo se sua atuação no caso deplorável envolvendo o incomum José Sarney, sequer conseguiu liderar os três petistas que votaram pelo não recebimento das graves denúncias contra o "velho oligarca".

Vander Linjardi vanderlinjardi@hotmail.com

Andradina

_________________________________________

IRREVOGÁVEL

Ao dizer que ''São Paulo merece mais'', não está o candidato Aloísio Mercadante, o irreversível, fazendo campanha subliminar para o tucano José Serra à presidência?

Sandro Ferreira sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

_________________________________________

FRÁGIL

No discurso de lançamento de sua candidatura ao governo de São Paulo, Mercadante foi tão convincente quanto o discurso que fez na Tribuna do Senado exigindo a saída do Senador Sarney da presidência ameaçando inclusive abandonar seu posto de comando do PT no Congresso, para logo em seguida voltar atrás por ordem do "voço" guia deixando a mostra sua personalidade frágil e serviçal. Acho que nem as formiguinhas que empesteiam São Paulo ficaram convencidas com o discurso acalorado do petista amparado pelos braços amigos da candidata ao senado Marta "relaxa e goza"! Imagine se convencerá o paulista que há muito sabe o que quer.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

_________________________________________

PERGUNTA

Gostaria de perguntar ao senador Aloizio Mercadante o que ele fez ou tentou fazer por São Paulo, estado que o escolheu como seu representante no Senado Federal, para evitar ou prevenir as mortes nas enchentes a que se refere ou para ajudar a resolver os diversos problemas que São Paulo apresenta. Será que, eleito governador, lutará por aqueles que representa, ao contrário do que fez como senador?

Maria Josefina V. Pinheiro mjo_2009@terra.com.br

Nazaré Paulista

_________________________________________

ZÉ DIRCEU

O ex-ministro José Dirceu aparece em fotos do lançamento da candidatura do petista Aloizio Mercadante ao governo paulista, junto com sua sucessora a candidata Dilma Rousseff e a ex-prefeita. O que ele fazia lá, ninguém disse.

Mirel Gonçalves Souza mirelgsouza@yahoo.com.br

Santos

_________________________________________

ATENTAI, ELEITORES PAULISTAS

São Paulo precisa ser bem representado no Senado da República, assim como merece ter um governador que corresponda à sua grandeza. Mercadante revelou, no Senado da República, ser submisso ao Poder Executivo, um "pau mandado"de Lula" e criador do novo conceito do " irrevogável revogado !..." Nada fez pelos aposentados e pensionistas do INSS, omisso como seu colega Suplicy, que se notabilizou por assumir posições ridículas. Ambos cultos, sem dúvida, mas inseguros . Nós, segurados do INSS, encontramos em senadores de outros estado forte apoio, que não nos veio dos senadores de São Paulo !...

Álvaro Ramos addi@carneiroramos.com.br

São Paulo

_________________________________________

SALADA MISTA

Numa clara tentativa de não correr riscos com o destempero verbal do presidente Lula e desagradar ainda mais o deputado Ciro Gomes, a candidatura petista ao governo de São Paulo de Aloizio Mercadante perdeu o rumo e virou uma salada mista. Entre mensaleiros e aloprados, os petistas lançaram candidaturas de fichas sujas que, por estarem na mira da Justiça, precisam de um mandato para se abrigar. E ainda querem o PP de Paulo Maluf.

Valdeir Celestino de Oliveira vcelestinodeoliveira@yahoo.com

Cotia

_________________________________________

LULA X FHC

Continuando a forçar a barra no caso de Belo Monte ( de que ? ) Lula chamou FHC de incompetente no caso do apagão de 2001, que foi causado exclusivamente por falta de chuva e água nos reservatórios das hidrelétricas. Para ele, competente é a Dilma, sob cuja batuta houve vários apagões nunca explicados, com a desculpa de queda de raios ( que os partam ? ) nos linhões. Que pontaria tem São Pedro, para acertar os 4 linhões; acredita quem quiser.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

_________________________________________

DEPOIS DO TSUNAMI

Bastou o país começar a crescer após o tsunami do crise global do neoliberalismo econômico, para que os defensores da política de juros celestiais entre nós, saindo das catacumbas onde haviam se refugiado, voltarem a pregar o mantra do aumento de juros com a desculpa de sempre - a inflação. De nada adianta os sensatos opinamentos de lideranças empresariais responsáveis como a FIESP e a FIRJAN serem contra tal política, pois os defensores do rentismo virtual sem produção, parecem ter mais força dos que efetivamente laboram neste país.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

_________________________________________

DEMOCRACIA

Impecável o artigo do Sr. Fábio Giambiagi, publicado no caderno B2(Economia) de 26/4. A verdadeira Democracia vai muito além de votar e das bolsas que foram criadas para amenizar as carências da pobreza. Será que teremos políticos em condições para realizar as reformas necessárias, para que possamos atingir o País ideal? O Brasil e os brasileiros merecem uma realidade diferente da atual, muito embora os progressos constatados depois da estabilização da economia com o Plano Real.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

_________________________________________

O QUE FALTA À NOSSA DEMOCRACIA?

Bom o artigo de Fabio Giambiagi, de segunda, 28 de abril de 2010. Entretanto, as duas primeiras faltas a que alude o autor não são questões de democracia, mas de decisões de políticas públicas em prol da prosperidade do povo, que tanto podem ser tomadas num sistema democrático quanto num sistema autocrático. Para as duas últimas - melhores atitudes dos políticos e melhor funcionamento da justiça -, entretanto, embora sejam parte de aperfeiçoamento da democracia, faltou ao autor atribuir-lhes predominância sobre as duas primeiras - os valores vêm antes - e, também, detalhar mais os atributos para que possamos chamar nosso sistema político de democracia, para a qual não basta votar. Falta ao nosso sistema político com forma de governo presidencialista, em que os poderes têm de ser independentes e harmônicos entre si, responsabilidade e representatividade, que se mostrariam se viéssemos a alterar a Constituição e leis para: 1) instituir a obrigação de voto nominal em todas as decisões nas comissões e nos plenários do legislativo, com metade mais um da totalidade dos membros (comissão ou plenário) para qualquer decisão (o eleitor deve poder saber como votou seu representante, que não tem autoridade para substabelecer seu mandato para o líder de bancada), 2) obrigar que toda decisão que gere direitos e deveres e que gaste dinheiro público passe pelo plenário, 3) eliminar o voto secreto no legislativo, 4) obrigar parlamentar a renunciar ao mandato para ocupar cargo no executivo e para candidatar-se a novo cargo durante o mandato corrente (os poderes são independentes e harmônicos, o Congresso não pode fiscalizar o Executivo se faz parte dele; se alguém pede, e recebe, mandato para representar o povo, não pode abdicar dele impunemente), 5) instituir o voto distrital (dá responsabilidade ao eleito e o expõe mais claramente ao eleitor; cada eleito representaria cerca de 400 mil indivíduos, pelo menos um distrito por Estado),6) eliminar os suplentes (quem não recebeu mandato do povo, não pode representá-lo), 7) permitir candidatura sem filiação partidária (diminui o caciquismo e o poder dos partidos de aluguel, o que fortalece os partidos sérios, e encoraja o aparecimento de novas lideranças), 8) eliminar o instituto da medida provisória (nem na ditadura havia um instrumento tão excepcional), 9) cassar o direito de o executivo apresentar proposta de lei,10) eliminar os privilégios de foro, de prisão e de porte de arma, e as impunidades existentes na Constituição e nas leis, para membros eleitos ou nomeados do executivo, do legislativo, do judiciário, do ministério público e para outros agraciados membros da sociedade (todos são iguais perante a lei), 11) instituir júri popular, na comarca onde foi cometido o crime - qualquer crime -, com provas apresentadas na audiência de julgamento, com decisão imediatamente executada, e só recorrível, com réu preso, por erro de processo ou fato novo (crimes agridem a sociedade e, portanto, é o povo que tem de julgar os acusados), e 12) afastar da sociedade permanentemente o criminoso - qualquer criminoso - reincidente e o considerado culpado de crime contra a vida ou contra o erário. Será que seremos uma democracia algum dia?

Sergio Moura saamoura@uol.com.br

Ribeirão Preto

_________________________________________

QUAL DEMOCRACIA?

De que democracia o caro economista está falando? Da ''República Socialista do Pudê''? Ou está falando da ''nova ditadura socialista da const. de 88'', que substituiu a ditadura militar, que substituiu antes a ditadura oligárquica, que sucedeu a república populista, a república oligárquica, a militar e por fim, a ''imperial''? Onde não há leis, há ditadura caro economista! A China está melhorando às custas da economia ''privada'', como também o Brasil. Mas são ''democracias''? O que fala à nossa democracia é SER DEMOCRACIA!!

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo