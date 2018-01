Cartas - 01/03/2011

Apoio latino-americano

Enquanto o historiador Andrew J. Bacevich (Aliás, 27/2, J5) procurou demonstrar que os movimentos no mundo islâmico são um processo "orgânico" e "espontâneo" na busca de recuperação de cidadania e dignidade, o sr. José Dirceu aliava-se a Hugo Chávez, Fidel Castro e Daniel Ortega na acusação aos Estados Unidos pelos massacres no país de Muamar Kadafi e pelas manifestações dos insurgentes. Sem desprezar razões econômicas, vamos respeitar o sonho democrático e a inteligência daquele povo.

EVELINA HOLENDER

eveholender@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

Perdemos o respeito

Uma autêntica revolução popular na Líbia está liquidando com uma ditadura genocida e corrupta, mas mais uma vez a escória latino-americana se coloca na contramão dos verdadeiros anseios populares ao prestar solidariedade ao tirano líbio. Aqui, no Brasil, onde estão os amigos de Kadafi que nos últimos anos foram abraçá-lo em Trípoli? Nosso país foi envergonhado pelas atitudes do trio Lula, top-top Garcia e Celso Amorim. Dilma deve resgatar o respeito da nossa nação.

TOMÁS C. DE ARRUDA

tomasarruda@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

O marketing e os canhões

A deposição de Kadafi não é um movimento, é um projeto euroamericano. Não passa de uma farsa. Trata-se de uma invasão à Líbia em moldes menos erráticos e mais midiáticos do que ocorreu no Iraque. Desta vez o marketing vai na frente dos canhões.

CARLOS JOSÉ BENATTI

cjbenatti@globo.com

São Paulo

_____________________________________

Pelo petróleo

Se a oferta de petróleo da Líbia fosse coberta por uma oferta maior da Arábia Saudita, o velho ditador logo cairia.

FAUSTO FERRAZ FILHO

faustoferrazfilho@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

INFLAÇÃO

A maldita voltou

Há um ano nós gastávamos em casa entre R$ 100 e R$ 120 na compra semanal de frutas e legumes no hortifrúti. Agora gastamos com isso entre R$ 150 e R$ 170. Lula nos passou para trás, enganando-nos com a conversa mole de que tudo faria para não permitir a volta da inflação, porque o trabalhador é o mais prejudicado, etc., etc. Gastou em excesso para garantir a vitória de seu partido nas eleições e, em consequência, a maldita voltou, como bem mostram os últimos índices apurados nas pesquisas. O IGP-M, por exemplo, que reajusta aluguéis, em fevereiro atingiu o nível de 11,3% ao ano! E por aí vai a grana dos assalariados. Se o antecessor não fosse do seu partido, certamente Dilma estaria arrasando com a "herança maldita" do governo anterior.

SERGIO LOPES

blackfeet@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

COMISSÕES NA CÂMARA

Tiririca ou Francisco

É preciso deixar de lado certos preconceitos. Talvez Tiririca não contribua com grandes ideias na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Mas, vindo de onde veio, o cantor, compositor e palhaço Francisco Everardo Oliveira Silva talvez tenha muito a dizer sobre o sentimento de abandono educacional e cultural a que seu povo vem sendo submetido por anos de incompetência no poder. Aceitar com humildade e ouvir o recado podem fazer a diferença.

CARLOS LEONEL IMENES

climenes@ig.com.br

São Paulo

_____________________________________

Cortar os tubos...

Nossa educação e cultura já respiram por aparelhos. Tiririca não terá trabalho para cortar os tubos de vez. Pior foi saber que Romário será vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto, para "trabalhar" pela Copa de 2014.

STANISLAW CORDEIRO

ratles2@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

BANCOOP

Prevenção

Excelente o editorial sobre a Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancoop (A penhora da sede da Bancoop, 27/2, A3). Sou um dos cooperados adquirentes de uma unidade habitacional e me senti amparado pela crítica do Estadão. Independentemente de sigla partidária ou momento político, o jornal tem-se mantido isento e objetivo na repercussão dos graves problemas que envolvem a cooperativa. Gostaria que as autoridades competentes fizessem o mesmo, também independentemente de partido. O atual governo, até agora, tenta apenas se afastar do problema dos expropriados da Bancoop para não se envolver politicamente. Por que a presidente Dilma não determina que se inaugure uma mesa temática envolvendo todas as partes, mais o Ministério Público e a Caixa Econômica Federal, e tenta buscar uma solução definitiva para o caso? Poderia aproveitar e estabelecer medidas preventivas para que casos como o da Encol e o da Bancoop não ocorram novamente com o povo brasileiro. O pior de tudo nessa história é saber que o maior envolvido no escândalo, João Vaccari Neto, meu colega de trabalho no extinto Banco do Estado de São Paulo e colega de sindicato, ainda recebe mensalmente sua remuneração como membro do Conselho de Administração de Furnas Centrais Elétricas...

MARIO NAPOLITANO

marionapolitano@bol.com.br

São Paulo

_____________________________________

MEMÓRIA

Moacyr Scliar

A Confederação Israelita do Brasil (Conib), representante da comunidade judaica brasileira, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do escritor Moacyr Scliar. A cultura contemporânea de nosso país perde um de seus personagens mais relevantes, expoente do que ele próprio chamava de "literatura de imigração". Moacyr Scliar representava a síntese de uma simbiose perfeita, a combinação entre um país acolhedor, como o nosso, e imigrantes, como nossos antepassados, em busca de um porto seguro para recomeçar a vida. Com cerca de 70 livros publicados e traduzidos em mais de dez idiomas, o gaúcho Moacyr Scliar simbolizou um norte para a vida cultural de nosso país. Retratou, com criatividade admirável e com um texto por demais talentoso, temas judaicos e histórias de nossa comunidade e de nosso país.

CLAUDIO LOTTENBERG, presidente da Conib

conib@conib.org.br

São Paulo

_____________________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

Total de comentários no portal: 1.489

Salário mínimo em 2012 será de R$ 616

Cálculo feito pela presidente leva em consideração crescimento do PIB mais a inflação de 2011

Se a inflação não pegar antes esse valor. Todos os dias as previsões para a inflação são alteradas para cima." GILBERTO MENDES

"O que o brasileiro precisa é deste salário mínimo agora."PAULO CESAR SEMBLANO DA COSTA

"Ela não precisa pensar por antecipação. Tudo indica que alguns parlamentares entrarão com uma ação para que o salário seja votado pelo Congresso e não por Ato Presidencial." CESAR BUTTURINI FRAMBACH

_____________________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Humildade

Nada contra o senhor Francisco Everardo Oliveira Silva, conhecido como Tiririca. A maioria assim se apressa a declarar. Pois achamos que este senhor é insolente. Como pode compor a Comissão de Educação e Cultura? Deveria ter humildade e reconhecer o que é ou não é apropriado para seu estágio como parlamentar. Pelo menos isso!

Maristela Veloso Campos Bernardo marisvcb@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Deboche

Câmara dos Deputados virou motivo de deboche nacional.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Não serve para nada

Com o Dep.Tiririca, titular na Comissão da Educação - A7 26/02/2011, a Câmara dos Deputados, mostra para que existe e para que serve - NADA!Este é o Brasil, com mandatários fazendo o que quer com o dinheiro público - do povo, e nada acontecendo!

Edivelton Tadeu Mendes e.mail:etm_mblm@ig.com.br

São Paulo

_____________________________________

Estudados

Depois do Lula, qualquer ''Tiririca'' entra fácil, fácil...

Celia Henriques Guercio Rodrigues aleguercio@gmail.com

Avaré

_____________________________________

Tiriricando

Li no Estadão esse absurdo. Veja bem não é PRECONCEITO, mas acho que para tudo tem suas regras. Tiririca é um cidadão debochado, não por ser palhaço, mas na sua vida real. Como posso dizer aos meus netos para que estudem? Eles irão me responder "para que vovó"? se o Tiririca mal sabe ler e escrever e conseguiu se eleger? Aí eu fico pensando nessas pessoinhas que tiveram o desplante de votar nele. Ele que volte para sua arte, e vivifique sua família . Espero que as pessoas tenham entendido o que quero dizer. Meu Deus, vamos aprender a votar...

Dorinha Brasil brasil.dori@gmail.com

Cruzeiro

_____________________________________

Nossa época

A indicação pelo partido do Tiririca para a Comissão de Educação já é por si só um escárnio, porém mais surpreendente ainda é a passividade com que nossa sociedade aceita esse ato, mais uma demonstração de que vivemos em uma época de demência coletiva, onde o rasgado é moda, o ridículo é fashion, as leis protegem o mau pagador e onde parece que o bandido merece benesses e o bom comportamento é careta.

Oscar Muller oscarmuller2211@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

Deboche puro

Tiririca foi colocado na Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Tudo bem, afinal ele é um componente da Casa e é do meio artístico. O sabemos analfabeto funcional e mais ou menos meio semi-analfabeto. Até poderá fornecer alguma ideia que se aproveite, mas, convenhamos, só na cabeça de quem nele votou isso poderia acontecer. Agora só falta os senhores deputados colocarem o Paulo Salim Maluf na Comissão de Ética da Casa e, aí sim, teremos um deboche com a mais pura ironia.

Heitor Sobrinho Tiamuru@gmail.com

Cruzeiro

_____________________________________

A praga se espalha

O semi-alfabetizado deputado federal Tiririca,que para ser diplomado teve de passar por teste de uma prova escrita no Superior Tribunal Eleitoral (STE), acaba de ser nomeado membro da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal, a seu pedido.Que ousadia!, tanto no pedido como na aceitação! Quanto ao primeiro,é uma execração, um ódio para se vingar dos que condenaram sua eleição por ter uma personalidade incompatível para o exercício do cargo (um artista de circo, cuja profissão de palhaço é de divertir o público com pilhérias e momices, a começar pelo apelido Tiririca; quanto a aceitação do pedido repito,como titular da Comissão de Educação é uma completa inadequação para enfrentar os desafios que ele terá de enfrentar,mormente agora, que a Câmara terá de discutir um Plano Nacional de Educação a ser definido por lei e de grande repercussão nacional. Finalmente, a escolha em tela foi um desconsolo, uma repulsa geral de toda classe educacional em todos os seus graus, quer secundário, quer superior. ''É um retrato da sociedade que temos'', como reagiu o professor Mozar Neves Ramos.

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

_____________________________________

Esculhambou geral

Não era segredo para ninguém minimamente informado, que o Congresso Nacional era um circo, onde alguns palhaços ''brincam'' de fazer política, enquanto exercitam suas inesgotáveis habilidades de desenvolver ''piadas de mal gosto'', entretanto, tal como bem gostam os brasileiros, mantinha-se ao menos uma aparência de seriedade. Agora, com a escolha do deputado Tiririca para fazer parte da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, fica evidenciado que esses sujeitos resolveram deixar claro que não estão nem aí para a opinião pública, partindo para a comprovação explícita de que são uns gozadores. Colocar Tiririca como membro da Comissão de Educação e Cultura só pode ter sido uma forma de evidenciar que essas tais comissões existentes no Congresso, nas quais os deputados ''brincam de trabalhar'', não passam de ''massa falida'', usadas exclusivamente para, através de um cínico jogo de faz de conta, justificar os nababescos salários que recebem e as indignas mordomias que usufruem. Uma outra opção, seria a de que Tiririca foi colocado na Comissão de Educação e Cultura para que eles, durante as ociosas reuniões do colegiado, diante de um exemplo vivo de como não deve ser pautada a vida educacional de um cidadão, aquelas ''reuniõezinhas modorrentas'' possam, graças as piadas e pantomimas do palhaço Tiririca, tornarem-se mais divertidas, quem sabe até transformadas em mais uma dessas ridículas imitações da ''Escolinha do Professor Raimundo''.

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

_____________________________________

Péssimo exemplo

A nomeação do analfabeto funcional Tiririca para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados é uma afronta aos milhões de brasileiros que subiram na vida graças à sua dedicação ao estudo. Além disso, é um péssimo exemplo para os nossos jovens.

Hans Peter Heilmann hpheil@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

Objetivos

A escolha do Deputado "Tiririca" como titular da Comissão de Educação, só pode ter o objetivo de demonstrar a verdadeira preocupação do legislativo com a formação dos cidadãos , ou ainda justificar a chegada do palhaço à Assembléia Legislativa. É lastimável!

Leila E. Leitão

São Paulo

_____________________________________

Quem indica

Com certeza não é deboche, não é zombaria e muito menos um piada a indicação do Deputado Everardo Oliveira Silva do (PR-SP) para integrar a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Indicação confirmada pelo deputado Lincoln Portela, líder do PR no Congresso. É irresponsabilidade mesmo. Essa nos deixou estarrecidos, principalmente depois do senhor Everardo afirmar durante o horário politico, o seu total desconhecimento do trabalho de um parlamentar e de ter a diplomação ameaçada por suspeita de ter falsificado a declaração do saber ler e escrever. Certamente há algo de podre por trás dessa indicação. Ela nos surpreendeu muito mais do que a indicação do deputado João Paulo Cunha (PT-SP) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), esse, envolvido com o mensalão. Quem indica (QI) é o grande problema. Dois casos que nos deixa a vontade para afirmar que o Congresso está podre, fétido e precisa ser fechado para o bem do povo e felicidade geral da nação. Acorda, Brasil.

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

_____________________________________

Insegurança

Em vez de colocar o Deputado Tiririca na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados por que é que essa turma toda em Brasilia não pensa em segurança para os cidadãos deste país.Do jeito que a coisa anda está ficando impossível de se andar nas ruas de nossas cidades.Palhaços realmente somos nós que temos que aguentar um Deputado com este nível intelectua,l e a bandidagem solta nas ruas.Por falar em Deputado Tiririca gostaría ainda se possível, ele, o Deputado em pauta, nos brindasse com seus conhecimentos culturais à respeito de por exemplo a arte ''''barroca brasileira e seu tempo''''.Um ótimo tema para discussão e enriquecimento cultural, enquanto segurança que é bom não chega.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

_____________________________________

Mestre Tiririca

Ao contrário do que dizia Tiririca...pior do que estava ainda ficará.

Viegìlio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

_____________________________________

E os eleitores?

A noticia de que o Deputado Tiririca foi indicado pelo seu Partido para a Comissão de Educação causou muita repercussão. E ironias, gozações, criticas as mais diferentes. Mas não se viu nenhum pronunciamento por parte de quem votou nele para Deputado. Esses eleitores precisam assumir o que fizeram. E mais, qualquer pessoa pode se candidatar, por isso o Tiririca foi eleito como cidadão e por pessoas que com ele se identificam. E que precisam se mobilizar para acompanhar o seu trabalho. O resto é con versa fiada de quem não atua para elever o nível da política brasileira.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

_____________________________________

Faca na garganta

Educadores lamentam a escolha de "Tiririca" para o cargo junto à Comissão de Educação e Cultura da Câmara? Onde estavam os senhores enquanto nossa educação ia pelo ralo? ''Marcia Malavasi, da Unicamp, esclareceu que não tem nada pessoal contra o deputado. ''Não se trata de desmerecer as qualidades que ele possa ter. Mas é evidente que há uma inadequação entre o que ele representa e o tamanho dos desafios da educação brasileira.'''' Tomara, com Tiririca em seu cargo ou fora dele, sejamos motivados a resolver a "deseducação" que permite que tal aconteça. Educadores despreocupados em cobrar seriedade nos projetos educacionais, agora estão se posicionando? Que bom! Tiririca já fez o que não imaginávamos - tirar os "educadores" de suas cadeiras confortáveis e fazê-los colocar uma "faca na garganta" da "presidenta"! Parabéns, Tiririca!

José Jorge Ribeiro da Silva jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

_____________________________________

Problema do PR

O problema não é do Tiririca. É do PR. Afinal, quem mais qualificado do que o ilustre palhaço poderia ser encontrado para integrar a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, dentro do quadro do Partido da República?

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

_____________________________________

Foi eleito

Desculpem-me, leitores deste jornal, mas mais de 1 milhão de paulistas o elegeram, portanto, agora aguentem!

Nelson Piffer Jr. pifferjr86@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

Desprezados

Já imaginaram? Tiririca fazendo parte da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos deputados é um acinte à nossa sociedade. Mostra o desprezo pela educação deste povo que escohe um palhaço como seu representante, fora bandidos condenados, cínicos octagenários e tantos outros que não servem para nada.

Alberto Souza Daneu adaneu@gmail.com

Osasco

_____________________________________

Rumo à ABL

Quero me redimir por não ter votado no deputado Tiririca, e ciente do erro no meu pré - julgamento ao vê-lo ser integrado à Comissão de Educação e Cultura da Câmara, quero lançar o nome (qual é o nome mesmo?) do nobre deputado a cadeira vacante da ABL.

Angelo Antonio Maglio angelo@rancholarimoveis.com.br

Cotia

_____________________________________

Esculhambação

Geovani Cherini para a Comissão do Meio Ambiente,João Paulo Cunha para a de Constituição e Justiça e Tiririca para a da Educação e Cultura...Parabéns aos nossos parlamentares que mais uma vez nos mostram uma imensa criatividade coletiva no ramo da esculhambação...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

_____________________________________

Piorou...

Agaciel ''atos secretos'' Maia, na comissão de Finanças da câmara do DF, Romário ''praieiro'' na de Turismo,

''professor'' Tiririca na de Educação e João Paulo ''ficha suja'' Cunha na de Constituição e Justiça.

Quem disse que não ficaria pior?

Sérgio Aparecido Nardelli sergio9@ig.com.br

São Paulo

_____________________________________

Estamos evoluindo...

Sempre é bom saber:

1- O ministro da previdência sr. Gari_baldi avisa, não há recursos para aumento dos aposentados, só para os parlamentares.

2- O ministro da ciência e tecnologia sr. Aloizio Mercadante quer instituir uma escola para o carnaval, claro, com tecnologia.

3- A PF adia novamente as conclusões do Erenicegate, até cair no esquecimento, foi indicada pela chefe, lembram?

4- O deputado federal conhecido por Tiririca foi indicado para ser o titular da comissão de educação e cultura da Câmara, é a pessoa certa para o lugar certo, não acham?

Como percebem, estamos evoluindo...

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Lamento

Os educadores deveriam lamentar não a eleição de Tiririca para eleição na Câmara, mas a falta de ''educação'', em todos os sentidos, de quem o elegeu.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

Por baixo

Com a recente escolha para integrar a Comissão da Educação e Cultura da Camara Federal, do Deputado Tiririca, cabe aqui uma pergunta, por acaso nivelaram por baixo?

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho arluolf@hotmail.com

Itapeva

_____________________________________

Fez chorar

Insultado, injuriado vi que o Sr. Everardo, então ''Deputado Tiririca'' pediu ao partido que o indicasse para integrar a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, sob a alegação de que tende de cultura popular por ser um humorista de êxito. Na minha modesta opinião, os os demais membros que integram a chama ''Comissão de Educação e Cultura'' e o lider do PR, aceitou um ''palhaço'' analfabeto como membro um órgã importante como é essa comissão a qual trata de assuntos importantes e das maiores carências deste país: Educação e Cultura. Se tinha como objetivo nos fazer rir, teve efeito contrário. Eu fiquei enojado e quase chorei de tristeza, pobre Brasil!

Raimundo Félix da Silva rfelixdasilva@yaoo.com.br

Niterói

_____________________________________

Injusto

Não é justo a avalanche de críticas que estão fazendo do deputado federal recentemente eleito, Tiririca. Qual é sua culpa pelo fato de ser eleito com a maior votação entre todos os deputados federais do Brasil? Na realidade, se existir culpado, esses são os eleitores que o elegeram para ocupar um cargo para o qual não esteja preparado. Não consigo ver culpa nesse deputado, um cidadão que merece todo respeito até que provem ao contrário. Essas exageradas críticas estão me parecendo uma maneira de resguardar incólume muitos parlamentares com comportamentos condenáveis.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

_____________________________________

Semis

Não existe nada mais coerente do que uma semi Câmara indicar um semianalfabeto para titular de uma comissão que vai discutir e votar as políticas de uma semi educação...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Os palhaços de Tiririca

Tiririca pediu ao seu partido, o PR, para ser indicado titular da Comissão de Educação! Isso prova que o poder corrompe, e corrompe mais rápido do que eu imaginava. Tiririca aprendeu rápido a arrogância e o cinismo que são marca registrada da maioria dos políticos brasileiros. Demonstrou também o seu total despreparo para o exercício de qualquer cargo político ou de relevância...pois sua indicação à titular da Comissão de Educação não passa de mero deboche e provocação a todos que , com carradas de razão, criticaram sua candidatura política. Preferia o palhaço Tiririca a este senhor que hoje ganha às nossas custas para nos fazer a todos de palhaços! Mais uma vez, meus pêsames à Nação!

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

Educação e cultura

A indicação do Tiririca para titular da Comissão de Educação e Cultura da Câmara espalhou surpresa e desconsolo entre educadores. ''É um retrato da sociedade que temos'', reagiu o professor Mozart Neves Ramos, da ONG Todos pela Educação. ''Acho lamentável'', acrescenta a titular de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp, Maria Márcia Malavasi. Mas lamentável mesmo é saber que letrados, inteligentes e doutorados já passaram anos a fio por esta comissão e pelo Ministério da Educação e hoje temos professores de bermudão, camiseta e tênis nas salas de aula que esbravejam "nós vai dar a prova amanhã" e alunos do último ano escolar que não sabem nem a tabuada dos nove, fora os semi-analfabetos que passam nos vestibulares. Tiririca não é o retrato da sociedade que temos, é o fruto da sociedade que criamos.

Jatiacy Francisco da Silva jatiacy@ibest.com.br

Guarulhos

_____________________________________

Tiririca

Francisco Everardo Oliveira Silva, o palhaço Tiririca, foi indicado titular da Comissão de Educação e Cultura da Câmara. O lider do PR, partido a que pertence, anunciou a escolha. Eleito por São Paulo, embora tenha nascido no Ceará, em Itapipoca, o palhaço precisou fazer um doloroso teste para provar saber ler e escrever. Como pode uma pessoa nessas condições, em primeiro ser eleito deputado (estão brincando com a Nação), e agora ser indicado para essa Comissão ? Realmente De Gaulle tinha razão, o Brasil não é (e creio que nem nunca o foi), um país sério. Basta ver a relação dos eleitos para a Câmara, para provarmos isso. E ainda pedem reforma política.....pra que ? Se pessoas como Tiririca e outros sem gabarito para exercer essa função, são eleitos pelo povinho ignaro. Os eleitores é que precisariam ser submetidos a uma espécie de teste (como o do Enem) para provar que têm condições para votar. Essa seria a principal reforma, um mínimo de escolaridade (8a. série), e com a introdução da velha matéria ''Educação Moral e Cívica'' no currículo escolar. E os candidatos, dependendo do cargo, teriam necessidade de comprovar ter capacidade para exercer o cargo que almejam, ou seja, fazer da política uma carreira.

Carlos E. Barros Rodrigues carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

Vacinados

Não causará nenhum espanto se daqui a pouco o Tiririca não seja membro da Academia Brasileira de Letras sentando-se ao lado de imortais e trocando idéias com Nélida Piñon, Ariano Suassuna, Paulo Coelho e outros...

Regina Ulhôa Cintra reginaulhoa@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Palhaçada

Um político disse, tempos atrás, que o palhaço Tiririca era a cara do Brasil. Literalmente, ''tirou o sarro'' na cara do brasileiro. Agora ele é escalado para a comissão de Educação e Cultura na Câmara e ainda ganhando um salário desavergonhado de tão alto, depois de ter que passar por um teste de alfabetização aplicado pela Justiça Eleitoral. Realmente, os valores deste país estão revertidos, pervertidos. Não está na hora de ser exigido, pelo menos Mestrado, para ocupar um cargo destes? Afinal, essas pessoas é que ditam as leis que orientam nossa vida de cidadão. Quer dizer: aqui ''embaixo'', é preciso ter, cada vez mais qualificação para entrar no mercado de trabalho e na corte isso é ventinho, marolinha ou seja lá o que? Tem horas que dá vergonha de ser brasileiro!

Tânia Pinotti Kita tkita@uol.com.br

Pompeia

_____________________________________

Até quando?

Até quando nossos legisladores vão seguir zombando da paciência do cidadão brasileiro? Já estávamos '' prá lá de satisfeitos '' com a aprovação do réu do mensalão para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados , e agora , os '' assim chamados legisladores '' nos brindam com a indicação do intelectual e artista Tiririca para a Comissão de Educação e Cultura da referida Casa. Só pode ser um balão de ensaio , para checar se nós cidadãos estamos anestesiados ou indiferentes a tamanha desfaçatez. Fica cada dia mais clara a intenção da maioria governante (ou desgovernante !? ) no sentido de levar a imagem de nosso Legislativo ao fundo do lamaçal para , assim , retificar que ali estão não em uma casa que legisla em beneficio do povo brasileiro mas sim num balcão onde definem - em troca de polpudos reconhecimentos - seu papel de ...deixa prá lá... Em outros tempos , tivemos alguns ( poucos ) briosos legisladores que veementemente se manifestavam contra qualquer tipo de descalabro , coisa que hoje não se vê em nossa oposição acovardada , ou oportunista também. Aguardemos , pois , o nome a ser indicado para a comissão de corrupção e injustiça , cargo que será altamente disputado.

Pedro Paulo Santos santospedrop@hotmail.com

Sorocaba

_____________________________________

Tiririca e os mineiros

Tiririca o novo titular da comissão de educação.... a câmara deveria convidar os mineiros chilenos soterrados para uma palestra sobre como suportaram ficar tanto tempo no fundo do poço. Deve levantar um pouco o ânimo da oposição... se ainda existe!

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

_____________________________________

Brincadeira

Este realmente não é um país sério. De um lado, os brasileiros pagam caríssimo por uma gasolina de qualidade bastante duvidosa e se efunam com o lucro exorbitante da Petrobrás realizado às suas custas e, de outro, assistem estarrecidos a indicação do Tiririca para membro da Comissão de Educação e Cultura da nossa Câmara de Deputados. É brincadeira. Não tem jeito mesmo!

Alfredo C. Paes Barreto acpbarreto@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

Rui Barbosa

O velho Rui já predizia isso. Tiririca na comissão de educação e cultura. Andres, da fabrica de sacos de plástico quase falida, conduzindo a CBF de Ricardo Teixeira. O Brasil está mal no pedaço...

Ruy Antonini ruyantonini@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Justo prêmio

Seu slogan foi ''pior que está não fica''. Ficou, pois sua indicação para a Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal mostra isto e pior que suas excelências continuam gozando com a cara dos brasileiros. Mas tem o lado bom: foi um justo prêmio para os mais de 1,5 milhões de eleitores paulistas que elegeram o Tiririca.

Maurício Lima mapeli@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Ousados

Integrar o Deputado Tiririca à Comissão de Educação da Camara parece uma ousadia cometida pelos parlamentares.A seriedade e a disciplina do assunto exigem das pessoas simplesmente muito mais do que o mandato popular,mas o conhecimento e discernimento para melhorar a sofrível educação do País,as escolas e o nível de ensino,principalmente a remuneração caótica dos professores.

Yvette Kfouri Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Descartável

A Comissão da Câmara não é apenas de Educação, mas também de Cultura. É manifesta a inépcia de Tiririca quanto a participar de ambas as atividades. Quanto à primeira, argumentos são despiciendos. Sob o prisma da cultura, consideramos que seus membros não devam ser somente representantes a da cultura erudita, acadêmica, literária, filosófica, científica. Os folcloristas, os geniais trovadores populares do nordeste, os cantores de pagode e samba, também podem ser representantes autênticos de seus direitos, de resto, em geral, os mais malversados na arrecadação dos direitos autorais. Mas há uma qualidade inerente a essas manifestações criativas do povo brasileiro, e Tiririca representa o que há de mais descartável no degradado lazer ''artístico'' do Brasil.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

Honoris causa

Não tem nenhuma lógica os educadores lamentarem a escolha do Tiririca para comissão da Educação e Cultura, não foram eles mesmos que deram o titulo de Honoris Causa para o mais celebre dos analfabetos?O Lula. O congresso tem muitos outros Honoris Causa, é assim que passei a chamar os analfabetos ,fica melhor, outro dia o Dep. Inocêncio quando presidia a mesa não soube ler o nome do Dep. Jonas Donizette por causa dos dois Tes,e no dia seguinte uma Deputada que presidia os trabalhos não soube o significado da sigla RS, Rio Grande do Sul, assim como o tiririca este pessoal do baixo clero é a grande maioria analfabetos e que estão lá com o maior objetivo de fazer o pé de meia.

Jose Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

_____________________________________

_____________________________________