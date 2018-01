Cartas - 01/04/2011

Desculpas não colam

"A realidade do País mudou", disse Gilmar Mauro, membro da coordenação nacional do MST (28/3, A7), a respeito da crise desse movimento ilegal, que em seus acampamentos, em oito anos, perdeu mais de 300 mil adeptos. Como ele mesmo diz, o setor da construção civil está bombando de empregos e por isso o MST perdeu simpatizantes. Por que, então, no lugar de ficar infernizando os verdadeiros agricultores com suas invasões criminosas, eles não pressionaram o governo Lula para que investisse em infraestrutura lá atrás, o que criaria mais empregos e desenvolvimento?! E poderia ter mudado muito antes a vida dessas pessoas, que na sua grande maioria jamais pegaram numa enxada para arar a terra! E essa de que a Bolsa-Família também influenciou na debandada dos acampamentos é balela. No fundo mesmo, essas pessoas não acreditam mais nos dirigentes do MST, que utilizam esses pobres brasileiros como escudo para suas orgias políticas e malversação de recursos públicos. Verdade mesmo é que hoje, felizmente, não temos mais no poder um Lula para estimular a ilegalidade de seus camaradas no campo...

EMBRAPA

Defesa da história

Mais do que um voto a favor da Embrapa, o artigo de Rodrigo Lara Mesquita (Uma vitória da Embrapa, 31/3, A2) é uma defesa da história geográfica e do território no Brasil, capitaneada pelo jornal O Estado de S. Paulo, dentre outros. O conceito de geodireito passa pela abordagem realista da necessidade de ocupação dos espaços e com o devido fundamento científico, para dar rumos mais adequados, ou sustentáveis, na visão moderna. E lembrar que um dos personagens precursores dessas atividades foi Euclides da Cunha, além de escritor e engenheiro, um pensador do Brasil.

VOTO EM LISTA

Inaceitável

A escolha do povo, em regime democrático, tem de ser respeitada, pressupondo-se que os mais votados devem assumir. Qualquer tentativa de burlar essa regra é golpe. Assim sendo, é inaceitável voto em lista, ou melhor, dar procuração aos caciques dos partidos, que escolherão os eleitos. O brasileiro não se pode calar ante tamanha afronta à sua vontade e ao seu direito, tão duramente violentados em anos passados, quando nos empurravam goela abaixo personagens talhados para dar uma "banana" ao povão.

ESCÂNDALOS

Estamos bem...

No Estadão de ontem, sete escândalos em quatro páginas: Judiciário estoura orçamento, juízes federais ameaçam greve, em Alagoas merenda vira uísque, Marcos Valério denunciado, Polícia Federal investiga desvio no Amazonas, ex-prefeito é preso em Jandira e Jair Bolsonaro "se lixa" para os gays. Isso nada mais é do que a média diária de escândalos. Estamos muito bem, obrigado!

BOLSONARO

O desafio do preconceito

Observa-se nas declarações do deputado que a tardia abolição da escravatura, há cerca de 120 anos, não eliminou a herança de preconceitos e hábitos discriminatórios construídos na cultura brasileira durante os três séculos anteriores. Lamentável.

Impunidade

Que a imunidade parlamentar não seja sinônimo de impunidade para as declarações homofóbicas e racistas do deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ)! "Por que não te calas?"

Falta de decoro

O deputado Jair Bolsonaro deve ser imediatamente cassado por falta de decoro parlamentar. Suas declarações públicas de racismo, homofobia, a favor da ditadura, da tortura e contra os direitos humanos revelam que não tem a mínima condição de ocupar o cargo. Lamentável que o povo vote tão mal, como nesse representante da "bancada da bala". Além de perder o mandato, deve responder civil e criminalmente por suas declarações preconceituosas e ofensivas aos direitos humanos.

Complexo de machão

O Exército é uma instituição que merece ser respeitada por todos os brasileiros. Assim, é de esperar que promova a cassação da patente desse indivíduo, que pelas suas atitudes agressivas e selvagens desonra a farda que vestiu.

Ficha suja

Se o meio que Preta Gil "lamentavelmente frequenta" não é o mesmo dos filhos do capitão, espero que estes também não frequentem o meio em que vive o deputado, em Brasília. Afinal, o que dizer de um meio como esse, que nem sequer tem ficha limpa?

Declaração desastrosas

As desastrosas declarações de Bolsonaro merecem repúdio. Mas o que dizer de políticos que roubam dinheiro de merenda, de creches, de escolas e hospitais para comprar até uísque? Enquanto houver impunidade, as coisas continuarão piorando. Precisamos ser "preconceituosos" também contra essa ladroeira, que atinge em cheio os menos favorecidos.

Pobreza de espírito

Ao expor publicamente suas ideias racistas e homofóbicas, Bolsonaro revelou um limitado grau de consciência espiritual. As infelizes declarações do deputado evocam as palavras de John M. Henry: "Às vezes é bom acreditar na evolução e pensar que o homem ainda não está concluído".

BOLSONARO

As declarações do deputado Jair Bolsonaro, destilando ódio contra negros e homossexuais, são repugnantes. E justo num país tão plural como o Brasil! Ainda gabou-se de ter "criado bem" os filhos para mantê-los longe de homossexuais e pessoas negras. É absurdo. Suas declarações hostis soam como a propaganda anti-negra, anti-gay e antissemita de Hitler na Alemanha nazista, que apregoava o ódio 24h por dia. É absolutamente inaceitável, portanto, ter criatura tão odiosa como Bolsonaro em tão nobre solo brasileiro. Deputado, o senhor me causa nojo!

FORA DO PP

O deputado Bolsonaro quer aparecer, ser polêmico, só que se ele é meio ["treze"] da cabeça, não deve ser mais do quadro do PP, partido que eu gosto muito, só que um aloprado deste estilo depõe contra um partido inteiro, ele é uma pessoa no mínimo com sérios problemas de sociopatia, e como todo louco, se acha dono da verdade, seu preconceito contra negros, ou gays, são na verdade falta de vergonha na cara, ao contrario do que ele diz de negros e gays, quem é promíscuo e sujo é ele, agora, sozinho ele pode falar o que quiser, " babar na gola" morder, já que ninguém dá um tarja preta para ele, pelo menos o PP tem que retirá-lo de seu quadro.

POLÍCIA DO PENSAMENTO

A celeuma criada em torno da desagradável, condenável e inoportuna fala de um deputado, eivada de racismo e homofobia, traz uma indagação: se a pessoa que lhe fez a pergunta, tinha ciência do noticiado histórico racista do entrevistado, qual o intuito de lhe fazer tal pergunta? Só para provocar, ou foi "orientada" para fazê-la? Isso vai mudar a forma dele pensar, só por ser contra a lei se expressar? Ou os racistas e homofóbicos terão que ser apenados de outra forma. Lobotomia, quem sabe? Medíocre programa, medíocre indagadora e medíocre entrevistado.

PROIBIDO OPINAR?

Somente no Brasil algumas pessoas e algumas personalidades acham que as pessoas não tem direito de dar sua opinião publicamente, como no caso do deputado Jair Bolsonaro. Em nações evoluídas, como EUA, França, Inglaterra e outras, as pessoas opinam publicamente, expressando suas preferências, sem que isso possa ser motivo para punições ou incriminações. As mesmas pessoas que querem proibir alguém de expressar publicamente suas opiniões, são as mesmas que defendem mais e mais democracia. Além disso, pela Constituição, um deputado tem Imunidade por suas Opiniões, Palavras e Votos, em quaisquer circunstâncias.

IMUNIDADE

Lembro-me que o senador Roberto Campos criticou duramente a sonegação fiscal no País, explicitando a incompetência da Receita Federal e de seus agentes, que com ela seriam coniventes. Na época o sindicato dos auditores recorreu à Justiça por crime de calúnia. Perdeu a ação, pois um parlamentar tem imunidade para expressar sua opinião. Como, desta vez, agirá o Judiciário como o deputado Bolsonaro? Será processado por não gostar de gays e figuras deprimentes como Preta Gil?

EXEMPLO...

O deputado Jair Bolsonaro não consegue esconder, nem em suas incipientes e tíbias explicações dadas à Câmara dos Deputados, seu vezo preconceituoso, mesquinho e atrasado. Assombra sua pequenez de alma, de modo que se me coubesse agraciá-lo com alguma comenda, seria ela a chave da cidade dos reacionários que por ele estaria assentada em país de escombros. Talvez lhe seja necessário recordar, que a Constituição da República, da qual ele não é menos servo do que eu,, insculpi, já no seu primeiro artigo, como fundamento da nossa sociedade a dignidade da pessoa humana. E que na tutela dos direitos e garantias individuais, no art. 5º, determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Senhor Deputado, tome tento. Quem exerce cargo público de jaez, de representação do povo brasileiro, não pode amesquinhar a importância, o relevo de tal mister, ao ponto de submetê-lo à expressão de preconceitos que lhe vão ao íntimo. Sugiro, pois, que Vossa Excelência estude. Pode começar pela Carta dos Barões a João sem terra (Século XIII), as Constituições de Melfi de Federico II de Svevia, a Carta de Independência do E.U.A, a declaração dos direitos do homem e do Cidadão (epítome do pensamento iluminista), a Carta da ONU, o Pacto de San José da Costa Rica (do qual somos signatários). Acho que é um começo. PS - nesta mesma semana outro garoto foi agredido na região da Avenida Paulista supostamente por sua orientação sexual. Pudera, olhe o exemplo!

MARTA E BOLSONARO

Nada desculpa os destemperos de Bolsonaro. Nada! Mas a senadora Marta Suplicy vir criticá-lo... depois da mancada homérica que ela mesmo deu contra o Kassab durante a campanha para prefeito... será que ela já esqueceu? Nós, não. E ela ainda diz que "para tudo tem limite!", "o destempero, o preconceito e o desrespeito à Constituição"... Ora, em tudo isso a senhora já incorreu. Melhor seguir seu próprio conselho e relaxar... Pois, de tanto jogar pedra no telhado dos outros, periga chover na sua própria cabeça!

QUEM FALA

A senadora Marta Suplicy, antes de dirigir críticas ao deputado federal Jair Bolsonaro, 'não entro no mérito dessa questão': a senadora, para tristeza de São Paulo, precisa ter uma memória mais atualizada sobre sua conduta ainda recente, por ocasião do seu mandato como Ministra do Turismo e na eleição disputada com o atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, Marcou inesquecivelmente seu caráter. Ainda está gravado na memória do povo brasileiro. Marta, relaxa e goza.

"BAIXARIA"

Marta "baixaria" Suplicy, tentando tirar vantagem da polêmica em torno de Bolsonaro? Ora, nos poupe! Depois do que esta senhora fez na campanha, com Kassab e do seu "Relaxa e goza", diante da crise na aviação e depois de um grave acidente aéreo, que ceifou dezenas de vidas, não tem moral alguma para falar nada, sobre ninguém.

ROTO E ESFARRAPADO

Marta Suplicy criticando o destemperado de Bolsonaro é o mesmo que o "roto a criticar o esfarrapado". "Para tudo tem limite"... até quando para ganhar uma eleição criarmos suposições sobre a orientação sexual do adversário. Nos não nos esquecemos, dona Marta, sobre sua atuação contra o Kassab.

GREVE NO JUDICIÁRIO

Parece iminente a greve no lento Judiciário, que já têm um monte de benefícios como: férias estendidas, juízes não assinam ponto nem tem horários cumprir, se forem apanhados em corrupção são aposentados compulsoriamente, recebendo sem trabalhar, etc, que os do INSS não têm. Quando se candidatam já sabem que salário receberão. Acho uma greve injusta: quem não estiver satisfeito que peça demissão e vá ganhar em escritório de advocacia próprio o que acha que merece.

IMUNES

A imunidade, em face da morosidade da justiça no Brasil, faz com que quem dela necessite perder completamente as esperanças. É um estimulo a bandidagem e vergonhoso e lamentável a quem dela depende. E ainda querem reivindicar aumento salarial.

JUÍZES

O Brasil se tornou um país de "festas financeiras"! Quero fazer algumas perguntas aos governantes, senadores, juízes, deputados e vereadores: 1) Por que o professor recebe R$ 876,00 mensal aproximadamente(sou licenciado em matemática plena com ênfase em informática)? 2) E, por que o juiz recebe R$ 22.900,00 mensal? Gostaria que a categoria de juízes colocassem estes dois números perto, pregados com imã na porta da geladeira de casa(muitos domicílios não têm geladeiras), com intenção de comparação de diferença matemática. Talvez, possam fazer uma análise de índice de eficiência...Quanto de salários pagos aos governantes, senadores, juízes, deputados e vereadores retornam em benefício do povo? 4)Será que as pessoas "eleitas" para servir ao povo perderam a vontade de ajudar o ser humano em detrimento do enriquecimento financeiro sem limite e,na diminuição de injustiça social exacerbada presente em todas regiões de nosso "grande Brasil"? Chega de injustiça social!

VERGONHA NACIONAL

Lamentável que em um país como o Brasil, aonde milhares de pessoas passam fome , principalmente no Estado de Alagoas, verbas destinada para compra de MERENDA ESCOLAR, picaretas daquele Estado ,ao invés de utilizar o dinheiro para compra da MERENDA ,utilizam para comprar caixas de Wisks .E o que é pior, essa verba que é enviada pelo governo federal , e dinheiro que sai do bolso dos contribuintes.

MÁGOA ANTIGA

Há mais de vinte anos a Polícia Civil de São Paulo vem sofrendo humilhações pelos sucessivos governos que se recusam a reconhecer seu valoroso trabalho, pagando os mais baixos vencimentos do Brasil. A transferência da sua corregedoria para o gabinete do Secretário da Segurança é apenas mais uma pá de cal para enterrar de vez a Instituição, já visada por outras, que a consideram uma pedra no caminho. Todas as reivindicações de melhorias salariais são obstadas, se não pelo Ministério Público, pela PM. Isso deixa os Delegados de Polícia perplexos. Por que? A quem interessa essa intromissão? Creio que cabe ao governo responder essa questão. Num dos governos houve comentários de que não haveria reajuste salarial devido à corrupção reinante na Polícia Civil. Ora, se o Estado sabia por que não tomou as medidas legais, colocando na rua os corruptos? A verdade dói. Os policiais sentem-se enfraquecidos, desmoralizados e desmotivados. Estão trabalhando por obrigação, principalmente aqueles que vivem dos seus miseráveis contracheques. O governo, como sempre, fica prometendo. Promete que revisará os salários se a arrecadação permitir. Dá a impressão de que São Paulo é simples província. Se a lei fiscal permitir... O que falta para resolver o problema salarial da Polícia Civil é vontade política e esta é explícita. Nada para ela. Infelizmente essa Instituição é um elefante amarrado numa estaca com um simples barbante imobilizando suas pernas.

CORPO DE BOMBEIROS

Em relação à matéria sobre grandes cidades sem guarnição do Corpo de Bombeiros a solução é simples e salta a vista de todos: a saída do Corpo de Bombeiros dos quadros da Polícia Militar, cuja atividade fim de patrulhamento preventivo não engloba a atividade que é, essencialmente, de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Assim o Governo do Estado poderia mudar este Corpo para a Defesa Civil e até mesmo municipalizá-lo.

QUANDO O SUCESSO É UM PERIGO

Nunca antes na história deste país assistiu-se o linchamento de uma equipe vencedora como o que acontece agora com o time de Roger Agnelli no comando da Vale. Do cabide de emprego, tráfego de influências e festival de mediocridade que era, enquanto empresa estatal, converteu-se numa das mais importantes empresas do mundo. Na cabeça pequena de alguns políticos isso jamais poderia ter acontecido. Dá que a moda pegue, o exemplo prospere, e vamos ingressar numa epidemia de meritocracia e gestão moderna e de qualidade. Assim, e o mais rápido possível, e como dizia a rainha vermelha de raiva e encarando Alice, por ver contrariada a sua tese e autoridade, "cortem-lhe a cabeça…"

FRITURA DE ROGER AGNELLI

Ser competente, honesto e trabalhador (como Agnelli) no Brasil é crime. No entanto ser corrupto, desonesto e ter processos criminais, merecem Ministérios. Lamentável.

OS TENTÁCULOS DO POLVO

A Caixa, o BB, o BNDES oficialmente e PREVI, Funcef, Petros e outros, extra oficialmente fazem parte de uma experiência de socialismo de mercado como "nunca antes neste mundo" e em qualquer outro. Tudo começou com as privatizações meia sola de FHC onde o estado financiava a privatização e ficava com parte através de financiamento e de participação das Previdências oficiais. Depois como nada fica tão ruim que não possa piorar os gênios do PT tornaram isto uma política permanente e começaram uma socialização ao contrario com Votorantim e Aracruz, Friboi, Panamericano e muitas outras empresas. Agora em nome do regime e do partido querem abocanhar até a Vale e fazer um estado dentro do estado e um nó tão cego que nem eles petistas especialistas em nós conseguirão desatar.

A VALE E O PSEUDO-SOCIALISMO PETISTA

Por que o governo Lula, e o de Dilma agora ainda mais, tanto investiu contra o sucesso da VALE? Porque esta demitiu cerca de 1.000 funcionários, ainda no governo do "paz e amor", ato que tanto desagradou ao (des)mandatário-mór? Ou porque esta empresa não investe em siderurgia, que agregaria valor ao minério de ferro, transformando-o em aço? Quanto aos funcionários demitidos, tenho que foi uma decisão administrativa e gerencial, que sói acontecer em qualquer empresa que tem por objetivo ser rentável, a fim de que possa continuar gerando riquezas e empregos, e não ser um cabide de empregos, para incompetentes apadrinhados que vivem como sanguessugas, colados nas estatais, como na Petrobrás. Ou seja, a VALE saneou a CVRD estatal. A CVRD (a estatal) teve no seu comando Eliezer Batista, pai de Eike Batista. Este seu filho é hoje um dos homens mais ricos do planeta. Mérito seu? Sem dúvida alguma! Talvez não fosse sua argúcia, não teria construído o império que consolidou com informações privilegiadas e por ter sido bem nascido, em sentido amplo: filho de quem é e intelectualmente ágil, hábil. Porque é que o governo petista não investe contra Eike? Não são suas empresas também privadas? Será porque Eike investiu na Bolívia, numa siderúrgica que Evo Morales desapropriou por estar em área que, pela Constituição Boliviana, não era permitido a estrangeiros possuir? Por que no-la ergueu em terras mato-grossenses? Acontece que existiu uma campanha para candidatos ao último pleito presidencial desta república de bananas, que angariou recursos financeiros. Simples assim! Mas jamais construiremos um Brasil saudável, social, cultural e empresarialmente, enquanto houver conluios entre poderosos, que sabem levar vantagem em tudo!

ENERGIA NUCLEAR

No programa Observatório da Imprensa (29/03/11), debateu-se a questão da energia nuclear no Brasil. Um telespectador perguntou sobre a opinião dos participantes sobre a provável instalação de uma usina em Pernambuco. A ex-ministra Marina Silva alertou sobre a proibição existente na constituição desse estado impedindo esse tipo de fonte energética, ou seja, "fica proibida a instalação de usinas nucleares no território do Estado de Pernambuco enquanto não se esgotar toda a capacidade de produzir energia hidrelétrica e oriunda de outras fontes - art 216.".

Acontece que a vigente Constituição Federal atribui competência a União para legislar sobre esse tipo de atividade, evidenciando um inconstitucionalidade da constituição estadual . Portanto, é preciso que todos atores envolvidos no debate conheçam os pormenores que envolvem esse polêmico assunto.

BRASIL-PORTUGAL

Somos inteiramente desfavoráveis à aquisição pelo Brasil de títulos da dívida soberana de Portugal, para promover a recuperação econômica daquele País, no lugar do Fundo Monetário Internacional e da Comunidade Europeia, até porque não obtivemos tratamento igualitário e recíproco nos momentos iterativos de crise crônica que sacudiram nosso país e sacrificaram nosso povo. E essa negativa ganha relevância ainda maior num momento em que não vivemos o mundo do Dr. Pangloss, como sempre acreditou e, ainda, parece acreditar, o ex-Presidente Lula, interessado apenas em demonstrar-se o grande protetor dos povos e receber o prêmio Norte-Sul do Conselho da Europa. E terminar, como disse o "Financial Times", anexando Portugal ao Brasil.

QUEM SABE?

Luiz Inácio Lula da Silva já é Doutor "Honoris Causa" pela Universidade de Coimbra, Portugal. Não é sem motivo que desde criança, ouço piadas ridicularizando o povo português. A não ser que... com a crise, eles estejam de olho no dinheiro de BNDES. Aí a coisa se inverte. Depois do discurso do "cara" em terras lusitanas, vomitando seu proselitismo barato de esquerda, criticando o sistema financeiro internacional e o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Financial Timer ironicamente até sugeriu que o Brasil deveria anexar Portugal.

DOUTOR HONORIS CAUSA

Causa espanto! Seria piada de Português ou 1º de Abril antecipado?

PIADA DE PORTUGUÊS

Meus "patrícios" conseguem ser imbatíveis. Conceder o título Doutor Honoris Causa

a um apedeuta.

AJUDA A PORTUGAL

Está explicado por que a Universidade de Coimbra dará o titulo de Doutor Honoris Causa ao ex-presidente Lulla. A sua pupila Dillma, acompanhante de anos de jornada no governo federal dará ajuda financeira a Portugal, isso na mesma semana em que subiram consideravelmente os impostos no Brasil. O Brasil está rico e não sabíamos. Nossas estradas dão inveja as de São Paulo. Nossa educação está servindo de exemplo ao mundo. Nossa saúde pública exporta tecnologia e bom atendimento. Estamos par a par com os EUA lutando pelo primeiro lugar de mais ricos do mundo! A presidente Dillma dará ajuda por que conforme ela, "devemos" muito a Portugal. Devemos o que se durante quase meio milênio quem sustentou Portugal fomos nós e o Brasil Colônia foi sugado por eles até os ossos? Se colocar na ponta do lápis Portugal nos deve quase quinhentos anos de ajuda! A única coisa de bom é saber que a Universidade de Coimbra, exemplo mundial de tradição apenas está bajulando os "donos" da doação. A nós contribuintes sobra apenas pagar a conta sem chiar.

VAI FALTAR VERBA

Sinceramente estou achando muito caro este titulo de "Doutor Honoris Causa" de Lula cujo preço será a compra de títulos podres do governo português, será que não temos lugar melhor para gastar nosso dinheiro? Depois vão dizer que não tem verba para a educação, que será preciso ressuscitar a CPMF para a saúde e não dá para aumentar o salário mínimo dos aposentados...

HORRORES

Lula diz que Adriano poderá voltar à seleção... Claro! Adriano só completaria a volta dos indesejados, mas sempre dispostos. Genoino, Zé Dirceu, Delúbio, Renan e Adriano. O "honoris causa" deveria se intitular "horroris causas".

CADÊ A CIÊNCIA?

Incrível, incompreensível e , por isso mesmo ridícula, a piada do ano vem de Portugal . Nem Manoel, nem Joaquim, mas sim Luiz Inácio ( sem o G ). A famosa Universidade de Coimbra (é uma canção?) promove o titulo de Doutor " Honoris Causa " ao ex- presidente brasileiro . Riu ? Ou , ainda está - como eu - a procurar qual a ciência, arte ou capacidade que o ventríloquo discursador poderia ter apresentado como causa a este disparate ? Em tempo, para piada de português precisa explicação ? E, como se chama mensaleiro e corrupto lá em Portugal ?

CANUDO PARA O "CARA"

Lula recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra. Como fundo musical nada melhor que o samba de Miguel Gustavo, Café Soçaite, cantado por Jorge Veiga: Doutor de anedota e de champanhota. Estou acontecendo no café soçaite. Só digo enchanté muito merci all right.Troquei a luz do dia pela luz da light...

DOUTORES

Caro deputado Tiririca, não fique aflito com esta bajulação do povo Português à favor do ex-presidente Lula no próximo dia 30 de Março. Quem sabe se você não será o Doutor Honoris Causa do Riso na próxima homenagem da Universidade de Coimbra à descultura de Trás-Os-Mares. Por falar nisso vá bordando seu fardão de ouro desde já, adornando-o com todos os enfeites que o caracterizaram na TV, pode ser que você também venha a substituir algum imortal da ABL ainda este ano, assentando seus fundos em uma cadeira de já renomado teor político. Sugiro consultar o "tailleur" que coseu o Fardão Jaquetão do altíssimo Maranhense que já conhece as medidas certas para determinadas ocasiões.

FIM DE MÊS

A Universidade de Coimbra (PT) concedeu a Luis Ignácio o titulo de Doutor Honoris Causa pelo muito que ele fez pela cultura portuguesa. Fico a questionar-me a ignorância? Que terá feito ele. Gabando-se não haver estudado e chegado a presidência? Defendido a cultura iraniana de matar mulheres a pedradas? Asilado assassinos da Comunidade Europeia? A solenidade foi dia 30 de março, de onde se conclui que o final dos meses de março não são mesmo muito bons para o Brasil.

CRISE DE VALORES

Começo a entender a crise política portuguesa e a situação pré-falimentar do País.

Quando a Universidade de Coimbra, com 700 anos dedicados à cultura e ao saber humano, pela sua Faculdade de Direito - logo ela - desce ao nível de conceder um título honoris causa a uma pessoa com o nível do sr. Luiz Inácio da Silva, é sinal de grave crise de valores.

RADIAÇÃO

Lula homenageado com o título de doutor "Honoris Causa" pela Universidade de Coimbra e Chaves premiado pela Comunidade Acadêmica da Argentina, por defender a liberdade de Imprensa. Devem ser os efeitos da radiação...,

Chávez e a imprensa

Os nossos "hermanos" argentinos devem estar comendo alfajoles feitos por confeiteiros paraguaios, com "farinha" boliviana.

DESMORALIZADOS

Há varias maneiras de uma instituição se autodesmoralizar.A da Universidade Nacional de La Plata (argentina)foi marcante ao homenagear Hugo Chávez como "defensor da mídia e dos valores democráticos",provavelmente a mando da presidente Cristina Kirchner.Sendo assim,sugiro que a mesma redirecione a sua vocação e forme comediantes...

LIBERDADE DE EXPRESSÃO A CHÁVEZ

A Argentina pode inovar mais do que Portugal, conferindo também prêmio "Honoris Causa a Lula", e prêmio "democracia a Kadafi". E os "latinos" reclamam do "imperialismo americano"!

BLATTER E A COPA DE 2014

Dia destes o sr. Joseph Sepp Blatter, presidente da Fifa, formado em economia e administração pela Universidade de Lausanne, tendo exercido diversos postos na área de Esportes, afirmou que o Brasil está pra lá de atrasado nos preparativos para a Copa de 2014. O ministro do Esporte, sr. Orlando Silva de Jesus Junior, político de profissão, desde seus tempos de presidente da UNE e sobre o qual pesaram denúncias de supostos gastos irregulares com cartões corporativos, rebateu a alegação do presidente da Fifa, instando-o a visitar o Brasil e as "obras" relativas à Copa do Mundo, afirmando que para o Brasil a Copa é hoje.

Com seu currículo e grande experiência na área dos esportes, temos que concordar com o sr. Orlando Silva: o país já está bem preparado para a Copa de 2014. Se não vejamos: no maior aeroporto internacional do País, em S.Paulo, os estabelecimentos comerciais já cobram, pelos serviços, valores dolarizados. O movimento tão grande, tão grande - como qualquer aeroporto dos Estados Unidos ou Europa - com gente saindo pelo ladrão: filas até nas portas da grande quantidade de banheiros e do estacionamento, nem dá para falar! Enquanto em qualquer aeroporto mais mixuruca dos Estados Unidos os passageiros dispõem de esteiras rolantes e/ou trenzinhos, aqui percorremos, a pé, os únicos dois terminais. Para o embarque, na falta de fingers, existem os ônibus que nos levam diretamente para a escada da aeronave, bem no meio do nada. Se estiver chovendo, corre-se o risco de embarcar ensopado, ganhando a possibilidade de chegar-se ao destino, com um belo resfriado! No desembarque então, é um sucesso: especialmente quando chegam mais de dois vôos. Mas a placa (bilingue) no galpão da imigração alerta os visitantes e os "retornantes": " Desculpe-nos o desconforto. Estamos trabalhando para ampliar a área de imigração deste aeroporto" e "Sorry for the inconve nience. We are workingto increase the imigration area of this airport". Subscrevem, em conjunto a tal da placa Infraero Aeroportos e RTA Engenharia de Construções. Porém a única "obra" visualizada são as "cordinhas" para direcionar a fila, que chega aos pés da escada rolante, onde os passageiros podem se acidentar, por não terem espaço para "apear" da tal escada. A copa de 2014 há de ser um sucesso, para desapontamento do suíço Blatter, pois ele não conhece o espírito empreendedor dos Macunaíma de plantão, certo?!

VISÃO ESTRATÉGICA PODE SUPERAR ATRASOS

A copa do mundo no Brasil será um acontecimento inusitado, não só pelo amor do povo brasileiro pelo futebol, mas porque é uma oportunidade sem igual de alavancar a solução de problemas de infraestrutura de longo prazo. Todas as cidades que receberão os jogos durante a copa serão beneficiadas com os investimentos públicos e privados para o desenvolvimento local e de suporte ao grande número de turistas que circularão pelo país no mês de realização dos jogos. Mas, também outras cidades turísticas onde não acontecerão os jogos atrairão viajantes que se interessam pela cultura e paisagens brasileiras e aproveitarão essa oportunidade de viajar pelo país. Assim, penso que um plano nacional de recepção de turistas deva ser articulado com os investimentos específicos nas cidades sedes dos jogos e no suporte aos aeroportos do país. A possibilidade de abertura dos jogos ocorrerem em São Paulo depende da construção do estádio do Corinthians no bairro de Itaquera. Há um compromisso explícito da direção do clube, da Prefeitura e do Governo Federal que se cumpram os cronogramas para a realização das obras do estádio e de infraestrutura, apesar da insegurança do Presidente da FIFA estampada hoje nos jornais. Acho que de todos os prazos, o que menos preocupa é o que se refere às obras dos estádios, pois, as empreiteiras brasileiras são tecnicamente competentes para acelerar obras quando necessário, mas, cabe ao poder público monitorar de perto a sua execução. O que preocupa mais é o sistema de transporte público na região metropolitana de São Paulo. O metrô caminha a passos lentos para a maior metrópole da América Latina, sua ligação com o Aeroporto Internacional de Cumbica não saiu dos planos e ainda não se materializaram como projeto. Em 2004, quando coordenamos o Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo projetamos uma linha de metrô que ligasse a estação Itaquera de metrô ao Aeroporto Internacional de Cumbica passando pelo eixo da Avenida Águia de Haia. Essa linha visava integrar a Zona Leste no sentido norte sul e criar um anel entre o metrô e as duas ferrovias, ligando duas estações de trem, a USP Leste, o Aeroporto e posteriormente se estenderia ao sul no sentido do ABC e Baixada Santista e ao norte transporia a rodovia Fernão Dias ligando Cumbica à estação Tucuruvi formando um anel metropolitano. Essa proposta foi amplamente debatida com a comunidade da região na época. O primeiro trecho da linha, entre Itaquera e a USP Leste foi aprovado na lei do Plano Regional de 2004, com indicação de locais para as futuras estações, só falta tirar do papel. Esta ligação pretendia induzir o crescimento econômico na região e integrar o Porto de Santos com o Aeroporto de Guarulhos dentro de uma visão estratégica do MERCOSUL. Além disso, aproximaria as áreas de emprego do ABCD e também de Guarulhos da população da Zona Leste, região mais populosa do Município de São Paulo. Mas, o benefício maior seria criar a mobilidade entre várias modalidades de transporte, metrô, ferrovia e aeroportuária. Esta seria uma das grandes contribuições da Copa de 2014 à cidade de São Paulo e à região metropolitana, criar empregos, estimular o uso do transporte público e levar desenvolvimento econômico a uma das regiões mais carentes da cidade.

GLOBO & CBF

Qual o papel da Globo na mídia esportiva e´servir a CBF ou a população ? no caso do televisamento dos jogos do campeonato Brasileiro prevaleceu os interesses da CBF e da quadrilha que a dirige pois o São Paulo F C ficou a margem no contrato que estabelece o televisamentos dos jogos só serão cinco jogos televisados do SPFC com valor ínfimo ,nesse caso a Globo esqueceu que o SPFC está entre as três maiores torcidas do Brasil, entre as dez maiores do mundo, e no Brasil foi o clube que mais títulos ganhou e no mundo está entre os doze primeiros ,será que vale a pena a Globo esquecer essa massa de torcedores e ficar em coluio com a CBF esse câncer do futebol Brasileiro? Depois não reclamem das consequências que esse ato possa causar

