Cartas - 02/08/2011

Patrulhamento e mordaça

Continuamos solidários a esse jornal e à imprensa do País, pelo abominável processo de censura infligido contra O Estado de S. Paulo, no transcurso do seu segundo aniversário, à espera de deliberação que, tristemente, dormita no STF, no planalto de Brasília. Trata-se de lamentável descaso. Realidade que nos provoca maliciosas indagações sobre as íntimas relações do Parlamento nacional com a mais alta Corte da Justiça do País, conforme assistimos, contrariando a postura da Justiça preconizada pelo paladino de todas as liberdades, Ruy Barbosa. Permaneçamos vigilantes às investidas contra os direitos fundamentais do cidadão e às solertes conspirações para o patrulhamento e a mordaça nas redações e na web, em pauta nos escaninhos do aparelhamento oficial.

NEY DE ARARIPE SUCUPIRA

ney.sucupira@uol.com.br

São Paulo

______

Mérito sem julgamento

Finalmente o Estadão publicou um caderno denunciando com detalhes a inconstitucional censura que vem sofrendo, imposta pelo Poder Judiciário, que em princípio deveria ser o responsável pelo cumprimento da Constituição. Lamentavelmente, é incompreensível que o jornal não possa publicar uma verdade, pois até hoje, por dever de ofício, nenhum magistrado decidiu o mérito dessa execrável censura.

ROBERTO BANHARA D. CARDOSO

rbdc@terra.com.br

São Paulo

______

Afronto à ética

O desembargador que determinou a censura ao Estadão, afrontando a Constituição em favorecimento de um indivíduo e impossibilitando toda a comunidade brasileira de tomar conhecimento de tudo o que lhe é imputado, se pertencesse à minha categoria profissional, eu proporia uma advertência a ele ou punição mais severa por afrontar a ética profissional.

SEBASTIÃO HETEM

sebahetem@ig.com.br

Taiuva

______

Faroeste

Brilhante o editorial A censura se eterniza (31/7, A3). Repudio toda e qualquer forma de censura. Mas o que eles querem é mordaça para a publicação e liberdade para as ações de assalto aos cofres públicos. Lulla da Silva tem ataques cada vez que um dos seus é apanhado. E dona Dilma, em vez de governar, só consegue apagar incêndios. Esse governo parece filme de faroeste americano, acaba por falta de personagens, todos morrem, só ficam o Lulla e a Dilma. Nem se ouve falar em devolução ao erário de toda a dinheirama roubada. A Justiça deveria ser rápida não só em julgar a liberdade de um jornal informar, mas também em estancar a sangria dos cofres públicos.

CECILIA CENTURION

ceciliacenturion@globo.com

São Paulo

______

CORRUPÇÃO

Governo Dilma

Todo mundo sabe da corrupção generalizada que existe no governo e a presidente Dilma só toma alguma providência quando a imprensa denuncia, caso contrário, nada faz. Uma pergunta que não quer calar: quem se omite, finge que não percebe para agradar a aliados ou se cala não é cúmplice dessa corrupção?

MARCELO GUIMARÃES SANTOS

m454@bol.com.br

Santos

______

Faxina

Vendo a faxina de dona Dilma, começando no Ministério dos Transportes, felicito-a e me preocupo: não podemos esquecer a relação do PT com os prefeitos assassinados Toninho de Campinas e Celso Daniel, de Santo André.

CARLOS R. GOMES FERNANDES

crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

______

Faxina?

Faxina fazia minha saudosa mamãe, era poeira pra todo lado. Essa faxina no Dnit está estranha, porque o dono da vassoura é o atual ministro, que era assessor do anterior, e até agora não apareceu uma poeirinha (dinheiro roubado) sequer. Que faxina é essa?

ARCANGELO SFORCIN FILHO

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

______

COPA DO MUNDO 2014

Legado

Pensar no "legado da Copa", como disse o constrangido Jérome Valcke, é exatamente o que estamos tentando fazer. Por ter dinheiro público e os valores investidos em estradas e aeroportos serem muito maiores do que em estádios é que devemos ficar mais de olho ainda. Estamos cansados de ver escândalos e mais escândalos e não temos garantia alguma de que não haverá superfaturamento nas obras de estádios, estradas e aeroportos para a Copa. Mr. Valcke, futebol não é religião e dinheiro público não é capim.

ROBERTO SARAIVA ROMERA

robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

______

ESCLARECIMENTO

Secretaria da Segurança

Sobre a carta "Banho" de rio (1.º/8), do leitor sr. Renato Gold-schmidt, esclarecemos que a Polícia Militar reforçou policiamento nas Marginais, que agora são patrulhadas por 280 policiais - 160 do CPTran e 120 das unidades territoriais -, em 48 motos e 10 viaturas de quatro rodas. A população pode colaborar com a polícia com informações pelos telefones 190 (Emergência) e 181 (Denúncia) ou em boletins de ocorrência. Até o final do ano, o Estado receberá reforço de mais 4 mil policiais, além dos 2.332 que se formaram em março. Por investir este ano R$ 12 bilhões em segurança pública, São Paulo tem reduzido seguidamente a criminalidade, com destaque para a queda de 73% dos homicídios dolosos, desde 1999.

ENIO LUCCIOLA, Assessoria de Imprensa da SSP do Estado

egoncalves@sp.gov.br

São Paulo

______

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Leniência

Na madrugada do último sábado, a menos de 500 metros do local do atropelamento fatal de Vítor Gurman, novamente um veículo desgovernado invadiu uma calçada. Desta vez na Rua Morás, travessa da Rua Natingui, onde Vítor foi atingido. Pessoas transitavam nas proximidades. Tivessem sido atingidas, certamente haveria mortos e feridos. Felizmente, a única vítima foi o meu veículo, que ficou severamente danificado. Até quando assistiremos a fatos como esses? Basta de leniência com os delitos cometidos com um carro nas mãos! Minha solidariedade à família Gurman.

SERGIO FAUSTO

sergio.fausto@ifhc.org.br

São Paulo

______

"Dois anos? É o cúmulo!"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE A CENSURA AO "ESTADÃO"

rtwiaschor@uol.com.br

"No 31 de julho, nada a comemorar, só a lastimar"

MARIA DO CARMO ZAFFALON LEME CARDOSO / BAURU, IDEM

mdokrmo@hotmail.com

"A censura impede a voz, mas não anula o espírito"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

standyball@hotmail.com

______

"Vergonha! Quem em pleno juízo vai querer bancar com o dinheiro do povo de São Paulo a abertura da Copa do Mundo?"

DAVID TROMBELLI

"Esta é a maior palhaçada esportiva do século."

VAGNER RICCIARDI

"Quando os membros da Fifa visitaram São Paulo, viram que ela é a melhor cidade brasileira em infraestrutura para sediar a abertura e os jogos e não poderia ficar de fora."

EDSON REIS

______

RETRATO DO BRASIL

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), foi pedir desculpas à presidente Dilma Rousseff pelas denúncias feitas pelo irmão dele à revista Veja, denunciando as roubalheiras que acontecem no Ministério da Agricultura. Segundo o irmão de Romero Jucá, o PMDB transformou o ministério num balcão de negociatas, envolvendo o titular da pasta, Wagner Rossi. Deve ser algo semelhante ao que acontece no Ministério dos Transportes, cujo dono é o Partido da República. O Jucazinho, como é conhecido o Oscar Jucá Neto, foi exonerado da diretoria da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por ter feito pagamentos ilegais. Lá pelos idos de 1992, o senador Romero Jucá foi diretor desta tal de Conab. Pelo jeito, lá se vão vinte anos de farra em família. Sempre é bom lembrar que Romero Jucá é do tipo que não larga o osso de jeito nenhum. É líder de todo governo que aparece. Ele era do PSDB e serviu ao governo de Fernando Henrique. Quando o Lula entrou, mudou de partido e foi vestir a camisa do PMDB. De 2003 a 2005 foi vice-líder do partido no Senado. Neste ano de 2005 o Lula o nomeou para ser ministro da Previdência Social, mas foi exonerado alguns dias depois por causa da grita da imprensa, que denunciou irregularidades na sua vida pública. Como prêmio por essa "bela" vida pública, em 2006 foi escolhido pelo Lula para ser o líder do governo no senado, onde continua até hoje. E agora o Romero Jucá foi pedir desculpas a presidente Dilma porque o irmão denunciou um esquema de roubalheira no Ministério da Agricultura. Este é o mais perfeito retrato falado do Brasil.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

________

A FAXINA DEVE CONTINUAR

Presidente Dilma, já que a sra. está com a mão na massa, que tal dar uma olhadela na licitação decorrente do pregão 02/2010 da Telebrás, para obras de infraestrutura e fornecimento de equipamento de fibra ótica para o Plano Nacional de Banda Larga? O Tribunal de Contas da União já detectou superfaturamento da ordem de R$ 43 milhões e inúmeras irregularidades e a Polícia Federal abriu um inquérito. A faxina é mesmo para valer ou seu fervor recente pela mesma é resultado apenas das denúncias da imprensa, se não ficaria tudo tal como está? Sorte a nossa de termos (ainda) uma imprensa (quase) livre...

Tereza Sayeg tereza.sayeg@gmail.com

São Paulo

________

CAÇA ÀS BRUXAS

Gilberto Carvalho disse que não há "clima de caça às bruxas", no governo "mas um clima de ir para cima de cobrar sempre que houver algum tipo de erro". Ou seja se de fato a ideia for essa, sugerimos ao governo exonerar os políticos e no lugar efetivar auditores, ou qualquer profissional qualificado profissionalmente e principalmente idôneo e honesto. Pois só temos nós deparado com erros crassos que são classificados por eles como "ocasionais" porém com certeza absoluta a classificação correta é "intencionais". Por estarem claras e evidentes às más intenções e tendências desonestas, devido aos roubos desvios, corrupções, falcatruas, subfaturamentos, etc, já apurados e comprovados.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

________

CARA DE PAU

Esse Sr. Gilberto Carvalho precisa ser muito cara de pau para afirmar que quer acabar com a picaretagem das ONGs no recebimento de verbas públicas. Depois de passar todo esse tempo no governo vendo as organizações petistas assaltarem o erário de todos os jeitos possíveis e imagináveis, será que só agora caiu a ficha dele? Não acredito. É mais provável que o saco de fichas tenha ficado tão pesado que nem eles mais conseguem segurar.

José Benedito Napoleone Silveira nenosilveira@aim.com

Campinas

________

ADESÃO À PRESIDENTE

Minha presidente, fiquei agradavelmente surpreso com sua atitude firme na faxina do Ministério dos Transportes e Dnit. Não tenha receio de avançar nessa matéria e estender sua mão firme na extirpação dos corruptos em seu Governo também em outras áreas. Confesso que não votei na senhora na última eleição, mas passei a ser seu admirador e, quiçá, ainda futuro eleitor. Acredite: essa postura não é exclusiva da minha parte. Infelizmente, vemos hoje no Brasil um amesquinhamento da política, em que praticamente não existe oposição. Tudo se resume em conchavos entre partidos, que se traduz em permuta de favores, visando seus interesses em cargos, orçamentos e condições propícias a descaminhar o dinheiro público. Coragem, Presidenta! Não tenha medo de perder alianças políticas. Nós, brasileiros honestos, eleitores ansiosos por um Brasil melhor, estaremos ao seu lado. Continue a limpeza. Extirpar do Planalto a corrupção com mão firme e destemida colocará seu nome para sempre nas mais belas linhas da História dessa Nação e no coração e voto de cada brasileiro. O Brasil é grande em todos os sentidos: na extensão de seu território, na fertilidade de suas terras, na abundância de bens que produz, na farta diversificação étnica e cultural de seu povo, tantas vezes admirado por sua hospitalidade, cordialidade e riqueza de personalidade. Mas esse povo é também muito sofrido por não ter aquilo que a corrupção lhe tira a possibilidade de ter, e que é direito seu: tratamento de saúde adequado, educação de qualidade, saneamento básico universal, transporte eficiente, rodovias bem cuidadas e benefícios outros que se multiplicariam rapidamente não fossem tantos os desvios de nossa bilionária arrecadação de impostos. Diante de tantas notícias ruins, seu nome, Presidenta, passou ser uma luz de esperança para muitos brasileiros. Acredite! Vá em frente! E esteja certa de que acima de qualquer orientação político-partidária, a senhora terá o apoio e a admiração de todos os brasileiros, honestos.

Reinaldo Ferreira Mota Jr. rei_jr@hotmail.com

Praia Grande

________

ESTAMOS PERDIDOS

Ainda é possível debater nossos pensamentos e nossos ideais,porem, com toda certeza vivemos um grave momento de crise política. A sociedade brasileira,que assiste a corrupção alastrando-se em todos o escalões do governo,sem o mínimo de postura ética,moral e vergonha na cara,são convocados a postos de mando e a presidente Dilma Rousseff fica perdida e sem energia para tomar decisões que se faz tão necessárias para colocar a Nação nos trilhos Se não forem tomadas medidas urgentes ,formando cidadão para o futuro,e mostrar para nossa juventude o sentimento de responsabilidade,seremos a curto prazo um pais de quinta categoria.Hoje vivemos um vale tudo,desde o sexo livre até a descriminação das drogas mesmo estando comprovado que drogas, além de destruir o homem destrói também sua dignidade.Vemos pessoas do alto comando do governo fazendo leis para colocarem milhares de presos em liberdade ,talvez por que para o governo lhes falte administradores de bom senso para conduzir os presidius ....O que ainda me da um pouco de animo foi ouvir o promotor Marcelo Barane em entrevista na Radio Jovem Pan .Fiquei muito feliz em saber que ainda temos em nosso país,homens com o conhecimento e a coragem que possui esse senhor.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

________

OUTRO DINIZ NO DNIT

Quer dizer que o ex-deputado mineiro Djalma Diniz (PPS) nunca atuou em favor de seu filho ou em seu próprio benefício, junto ao Dnit, já que ele é sócio da empresa que conseguiu contratos de R$ 286,9 milhões, no Ministério dos Transportes? A alegação, pouco crível, é de que o responsável pela empresa é Djalma Florêncio Diniz Jr.,filho do ex-deputado. Essa gente pensa que somos todos idiotas!

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

________

DJALMA DINIZ

Por acaso existe um ditado melhor do que o que diz "quem tem padrinho não morre pagão":?

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso mdokrmo@hotmail.com

Bauru

________

O MINISTRO E O 'RATO QUE RUGE'

Toda vez que vejo o novo Ministro dos Transportes relatando seus "feitos" em termos da implementação de uma política de moralização no órgão, lembro-me de uma antiga comédia inglesa, intitulada "O Rato que Ruge", lançado em 1959, no qual o hilário rei de um minúsculo país europeu, protagonizado por Peter Sellers, na ânsia de ganhar visibilidade mundial, e resolver os problemas do reino, usa o falacioso artifício de invadir os Estados Unidos da América. Assistindo as "lorotas" do ministro Paulo Passos, ao exaltar sua competência no papel de "faxineiro" do Ministério dos Transportes, fico cada vez mais convencido de que a escolha do seu nome para o cargo foi uma manobra friamente elaborada, exatamente para que, ao dar a impressão de que grandes descobertas estão sendo feitas, inclusive com punições para alguns "gatos pingados", as mais escabrosas maracutaias possam ser devidamente maquiadas e/ou "empurradas para baixo do tapete". Afinal, ao colocar Paulo Passos no lugar do ex-ministro Alfredo Nascimento, afastado por conta de fraudes em concorrência, superfaturamento de obras e "otras cositas más", entregou-se a tarefa de conduzir as investigações ao ex-ocupante da Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes, função na qual, nada mais lógico pensar, que estivesse, pelo menos, ciente de muitas das "armações" engendradas por seu antecessor. É isso ai! Se é para fazer uma "faxina seletiva", nada melhor do que nomear para a "devassa" alguém que sabe perfeitamente o que deve, e o que não deve, ser "descoberto". Entendeu o "espírito da coisa"?

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

________

DESLEAIS AFIRMATIVAS

Por que os executivos das estatais não se atêm ao seu negocio ou cargo, ao invés de inúteis declarações à imprensa? Na sexta-feira, o presidente da Petrobrás que, já fez outras declarações infelizes, soltou essa: "Usineiros estão dominando o país há 450 anos" Ele vê algum mal tipo DNIT no ramo, ou é apenas uma digressão a mais? Morei alguns anos em Piracicaba e acompanhei a luta dos usineiros da região, a maioria com problemas por falta de uma política açucareira decente ( à época, não se fazia etanol ). Os usineiros, quando se endividavam, eram com os bancos privados e não participavam de grandes licitações. Se o senhor Gabrielli pretende estatizar o setor sucro-alcooleiro que o faça. Mas com trabalho e sem o uso de invectivas contra gente decente que, há quatro séculos mantém uma atividade livre das manchetes de escândalos envolvendo gente de órgãos estatais.

Decio Franco de Almeida bdfpartners@uol.com.br

São Paulo

________

E O CAPO?

Acho que não resta mais dúvida que depois de oito anos de governo lulo-petista o país está dominado, explorado e sangrado por várias famílias mafiosas - PT, PMDB, PR, PTB e outros bandos menores. É impressionante como o "capo di tutti capi" ainda está escapando às malhas da lei e à responsabilidade pelo esquema criminoso de corrupção. Até quando o sr. Lula da Silva vai ficar impune? Reconheço que o esquema é poderosíssimo e muito criativo. A atual versão do álibi passa pelas palestras com fees milionários pagos por empresas em busca da magnanimidade dos "amigos dos amigos" petistas, à indústria dos títulos "honoris causa" concedidos pelas instituições de ensino "dominadas" pela ideologia esquerdista. O mundo, uma vez mais, vai curvar-se diante do Brasil. Vamos ostentar o título de possuir o ignorante que mais títulos "honoris causa" ostenta. Como nunca antes na história da cultura mundial.

Alexandre de Macedo Marques ammarques@uol.com.br

São Paulo

________

PASSIVIDADE, A MAIOR PROTETORA DA CORRUPÇÃO

A passividade dos brasileiros é a maior protetora da corrupção. Pela segunda vez nesse ano, um estacionamento aqui do Rio de Janeiro aumentou absurdamente o valor do pagamento. Mais precisamente, 42%. Estava na fila para pagar e não vi ninguém se indignar com isso. Todos pagaram sem nada questionar ou, pelo menos, comentar esse assalto. A corrupção come solta. A faxina no Ministério dos Transportes funcionou como boi de piranha. Todos sabem que se for levada a sério essa faxina simplesmente fecharia o Brasil. Fica por isso mesmo. Em vez de causar revolta, a corrupção nacional, que no lulopetismo alcançou seu apogeu, é apenas motivo de piadas. Todos acham muito engraçado serem roubados.

Geraldo Siffert Junior siffert18140@uol.com.br

Rio de Janeiro

________

'DILMA E AS SOFRÍVEIS ESCOLHAS'

O ilustre desembargador Aloísio de Toledo César comete um equívoco, talvez até proposital (30/7, A2). A sofrível escolha da Presidente não é de "seus ministros", mas da canoa onde deve navegar. A canora atual é mais furada do que uma peneira, a escolha que se posterga é se fica ou pula fora dela. Já se passaram 7 meses de governo, e a ilustre presidente ainda não deu realmente sua cara, que ora pinta para um lado, ora para outro, e as ratazanas do poder já começam a se movimentar. Infelizmente não há a "canoa da oposição", e acho que o grande dilema é ter que fabricar sua própria canoa! Algo que o Kassab está fazendo em São Paulo, apenas que fazendo um enxerto de canoas ruins, cujo objetivo primário é simplesmente as próximas eleições, sem projeto ou ideologia alguma do quer que seja, como sempre. Esperamos que a Presidente não leve quatro anos para decidir o óbvio, que Kassab só "descobriu" muito tempo depois. Até lá era um malabaristas de se equilibrar com os pés em duas canoas. Acontece que a Presidente não tem duas canoas para colocar seus pés, ou fica com um pé só e afunda, ou pula fora.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

________

PAC 3

É importante e urgente o governo criar o PAC 3: "programa anticorrupção".

Ariovaldo J. Geraissate ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

________

LULA, KIRCHNER E SERRA

Que bom que Lula se equiparou ao Kirchner...pois o ex-presidente argentino e respectivos familiares foram acusados pela mídia de enriquecimento ilícito através da política , mas assim como no Brasil, lá tudo acabou em pizza pelo uso dos mesmos mecanismos com os quais Lula conseguiu aqui ser blindado. Mas o fato nada dignificante existe, tanto lá como cá, e o distanciamento histórico um dia vai acabar por escancará-los. E Lula dizer que "eu e Kirchner ficaremos pequenos" comparados à Dilma e Cristina...eu posso retrucar que anão em terra de Liliput é gigante. Quanto à ironizar Serra , com relação à 2014...Lula usa o deboche como ferramenta preferida para se referir a adversários com os quais não pode se ombrear ...falta estatura mas sobra veneno!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

________

MESMOS PRINCÍPIOS

Lula debocha de Serra e se iguala ao falecido Kirchner; tem toda razão, jamais se igualaria ao Serra,

porém, quanto ao outro tem tudo a se nivelar. Têm os mesmos princípios e ética.

Leila E. Leitão

São Paulo

________

MALAS

Existem vários tipos e tamanhos de malas. Os peruanos tem HUM'ALA (abreviatura de uma mala), ainda nova e pequena que dá para levar. Nós, os brasileiros, também temos uma mala, grande e sem alça, criada por outra MALA, velha, que lidera uma alcateia de outras malas de vários tipos e tamanhos, porem, todas sem alça. Difícil de levar. Que Deus nos ajude.

Nautilio Ravazzi nautilioravazzi@hotmail.com

Paranavaí (PR)

________

METAMORFOSE AMBULANTE

O ex-presidente, grande demagogo não quer sair do noticiário, dá palpites no governo, a favor dos envolvidos em corrupção, agride a imprensa, vai a Fiesp, etc. Tenta influenciar a presidente Dilma, através do seu ventríloquo Gilberto Carvalho que já está em má situação de tantas sugestões e declarações absurdas. Este Senhor não é "uma metamorfose ambulante" como dizia é a maior farsa ambulante do planeta - a sujeira jogada para baixo do tapete vai aparecendo e ele vai ficando desacreditado, não podia ser diferente.

Celso de Carvalho Mello celsosaopauloadv@uol.com.br

São Paulo

________

IRONIA?

Correção: na matéria "Lula nega a ideia de voltar em 2014 e ironiza Serra", o correto é usar o termo "debocha". Ironias são sutis e inteligentes. Lula não tem sutileza, nem inteligência, para ser irônico. No caso dele, é puro deboche.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

________

LULLA, O MALA

E Lulla, desencarnou para se tornar o mala? E alguém pode me dizer se na posse do presidente Mala no Perú, o mala brasileiro esteve presente?

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

________

TIETAGEM

Toda vez que Sergio Cabral está em baixa nas pesquisas pega seu padrinho Lulla de tiete, paga transporte a militantes e faz a festa para enganar o povo, chegando a fretar mais de 30 ônibus, tudo pago com dinheiro público. Não seria muito mais producente e integro se ele resolvesse o impasse dos flagelados da Serra Fluminense que até hoje estão desalojados, precisando da presença física do estado? Não seria muito mais lógico ele se empenhar em descobrir onde foram parar a verba do governo federal destinado a ajudar a população dessas cidades? De pão, circo e Lulla o povo já está cheio!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

________

AUTOPROMOÇÃO

O governador do Rio, Sergio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes não economizam quando o assunto é a autopromoção. A prefeitura do Rio lotou 30 ônibus com idosos para aplaudir Lula durante inauguração de uma clínica municipal no Rio. Com a complacência e incentivo do ex que não desencarna, governador e prefeito foram instados a gastar em publicidade para mentir aos sofridos idosos desse país, pois a lição ora ensinada produziu efeitos nos palanques em que Lula frequentou. O nome da secretaria que levou os 30 ônibus é Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Seria trágico se não fosse cômica tamanha desfaçatez. Gostaria de saber quantos velhinhos que foram ao evento envelheceram saudavelmente e têm qualidade de vida. Depois a imprensa é culpada, basta saber ler para não ficar refém de mentiras espalhadas com dinheiro público. O que o cidadão brasileiro espera é que o evento de tal pompa e circunstância divulgue quantos idosos são atendidos e em quanto tempo o que aliás, deveria ser obrigação dos poderes públicos.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

________

DE CABO DE ESQUADRA

Esta é de cabo de esquadra, como se dizia antigamente: fechar o aeroporto Santos Dumont por quadro horas por causa do sorteio das chaves da Copa do Mundo realizado na Marina da Glória, a pedido da Fifa, por causa da segurança (sic) e da interferência na transmissão da TV (sic duas vezes)! O que é que é isso, minha gente? Onde estamos com tanta insensatez, prepotência e arbitrariedade? Quem é que a Fifa quer impressionar?

Roldão Simas Filho rsimas@aos2.com.br

Brasília

________

'PANIS ET CIRCENCES'

Panis et circences (pão e circo) era a fórmula aplicada pelos imperadores romanos para manter o povo desinteressado das questões políticas do império. Se o povo tem pão e o Coliseu oferece espetáculos de embates mortais entre gladiadores; se os leões oferecem espetáculo devorando cristãos, considerados um perigo novo para os Césares, havia tranquilidade no palácio. Para a tranquilidade de Brasília, o povo tem toda a sorte de bolsa no maior programa assistencialista de nossa história. Para completar com o circo, nada como manter por longo tempo o povo distraído com a Olimpíada Militar, Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas e mais alguns eventos de menor brilho. O espírito de oba-oba tomou conta dos brasileiros e dos governantes. Tudo em nome dos troféus.Todo Belshazzar tem o seu Mene, Mene Tequel e Parsim. (Daniel 8:1).

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

________

NÃO FALTOU NINGUÉM

Estavam todos lá. Desde os pequenos camundongos, roedores de todas espécies, até o Gabiru mó. O local para este encontro não podia ser mais adequado, beira de cais onde estes horripilantes viventes adoram se instalar. Foi dada a partida para a mais nova temporada de assalto aos cofres públicos, basta lembrar o Pan de 2007, quando o orçamento previa R$ 370 milhões e, no frigir dos ovos, os brasileiros que trabalham e pagam pesados impostos assistiram pacificamente, indo para os bolsos de poucos cerca de R$ 4 bilhões em obras inúteis, que hoje não servem para nada. Pelo que já assistimos até agora, a festa vai ser mesmo de arromba. Um pequeno mimo para o time do coração do Gabiru Mó, e R$ 820 milhões sairão dos cofres público (dinheiro do povo para comprar a consciência da dita nação corintiana). Um estádio como este, na Inglaterra, foi construído pelo equivalente, em reais, a R$ 320 milhões. Agora perguntamos: para onde irá a diferença de cerca de R$ 500 milhões? Pelo que temos visto no Ministério dos Transportes, quanto maior for a obra, maior será a mão boba. Esta Copa tem tudo para superar em pelo menos cem vezes o famoso assalto ao Banco Central de Fortaleza, que por sua magnitude foi transformado em filme. Ao se confirmar este prognóstico, teremos ao fim da Copa do Mundo de 2014 material suficiente para mais de cem filmes. Assim seja!

Pedro José Da Silva Filho pejofi@ig.com.br

São Bernardo do Campo

________

CORES PÁLIDAS

O Brasil esta verde para a copa e o povo esta ficando amarelo de enjoo. A Marina da Gloria é o "Coliseu Tupiniquim". Enquanto os cartolas sádicos, ficam se deliciando com o sangue dos gladiadores , gritos do povão ecoam ,do fosso dos leões.

Mara Fonseca Chiarelli mara.chiarelli@ig.com.br

Mogi Guaçu

________

COPA 2014

Na sensacional foto de capa do jornal de sábado (30/7), o ministrinho aponta e pergunta ao todo poderoso da CBF, se ele ainda consegue enxergar recursos privados na orgia até 2014.

Guto Pacheco daniguto@uol.com.br

São Paulo

________

DILMA, PELÉ E A COPA 2014

Até hoje, nenhum ato da presidente da Republica do Brasil, sra. Dilma Rousseff, me entusiasmou. Mesmo esta intervenção cirúrgica no Ministério dos Transportes, que sem dúvida parece justificar a fama dela contra a corrupção e a incompetência, me entusiasma muito, pois sabemos quão difícil é vencer esta força de desonestidade que invadiu o Brasil por inspiração do sr Lula da Silva. Agora, de uma vez só, destronar este corrupto que domina o futebol brasileiro há anos, sem nenhum mérito, a não ser o seu casamento com a filha do antigo presidente da Fifa, o sr João Havelange, flor que não se cheira, com esta ação, ela ganhou meu respeito para sempre. Por que ninguém no governo teve coragem de peitar o sr Ricardo Teixeira ao deixar a figura mais emblemática do futebol brasileiro e do mundo, fora do evento Copa do Mundo no Brasil? Aquela figurinha de ministro, o rei da boquinha, o sr Orlando Não Sei De Que, bajulando o presidente da CBF, como de resto, bajulando quem possa lhe render dividendos, representa o quê? Quem? Em boa hora a presidente da República colocou o nosso Rei Pelé no trono ocupado pelo sr Ricardo Teixeira nesta cerimônia de abertura dos eventos da Copa 2014. Pergunto, por que não botar logo este corrupto do presidente da CBF pra fora e deixar logo o Pelé em seu lugar? Não seria um belo e significativo ato para começar a melhorar a imagem do Brasil? Na Alemanha e na França, quem simbolizou a Copa foram seus eternos ídolos Beckembauer e Platini. Por que não Pelé, o maior de todos, no Brasil?

Geraldo Veloso velosogc@hotmail.com

São Paulo

________

FORA RICARDO TEIXEIRA

Povo unido tem força, vamos fazer uma campanha para colocar na cadeia o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, porque lugar de ladrão é na cadeia. Vamos mostrar nossa força iremos boicotar todos os patrocinadores da CBF não vamos mais consumir nada da Nike, Vivo, Itaú, Guaraná Antártica, Seara, Extra, vamos dar uma basta pois nossa seleção e patrimônio nacional e não tem dono, apesar da CBF ser uma entidade privada mas tem regras, normas e legislação a seguir.

Luis Claudio Ornellas Coelho luisornellas@oi.com.br

São Paulo

________

UMA COMPARAÇÃO INEVITÁVEL

Tom Daley, celebrizado aos catorze anos na Olimpíada de Pequim, mergulhará hoje na piscina do Parque Aquático, em Londres, para demonstrar ao mundo que as obras das Olimpíadas de 2012 estão 90% prontas, que houve economia de 4,5 bilhões do total previsto no orçamento, que as obras somaram 7,5 bilhões, que os ingleses contam com uma invejável administração pública. Enquanto isso, por estas bandas tropicais, também estamos a mergulhar: na piscina seca da inépcia absoluta.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

________

ITAQUERÃO

Não tem cabimento a campanha contra o novo estádio do Corinthians, que, evidentemente, será polo de desenvolvimento para região tão carente apesar de ser a mais populosa da capital. Se governador e prefeito reviram sua posição, ante os ganhos sociais e econômicos, parabéns, pois puseram os interesses da cidade acima dos próprios. E o Sr. Laudo Natel, pai do Morumbi (decisivo, pois como governador e ligado ao Bradesco, carreou recursos não só públicos), deixando de lado a paixão, só vê benefícios para a cidade e o esporte.

André C. Frohnknecht anchar.fro@hotmail.com

São Paulo

________

MENTIROSO 2

Sr. Geraldo Alckmin, meu voto e de toda a minha família você não terá mais... Que vergonha priorizar um puxadinho de R$ 70 milhões em vez de gastar este dinheiro todo em educação e segurança. Mais uma vergonha desta Copa do Mundo. Em vez de se chamar Itaquerão, devia se chamar roubalhão....

Marcio Rinaldi mrpeleves@gmail.com

São Carlos

________

CRISE NA EUROPA

Com o roubo de joias avaliadas em Euros 300 mil sofrido na Italia pelos empresários Thereza Collor e Gustavo Halbreich, resta à Polícia Federal investigar se a saída do país de tal valor, em dinheiro ou em joias, foi declarado pelo casal ao deixar ó Brasil, ou, se adquiridas na viagem, qual a forma de pagamento e o respectivo recolhimento dos impostos. Ou as regras só valem para Nagi Nahas que foi preso com USD 20 mil tentando deixar o Brasil e para turistas com cara de pobre?

Paulo Ruas pstreets@terra.com.br

São Paulo

________

APAGÃO

Em plenas férias, quando o consumo de energia é menor, as concessionárias não são capazes de evitar o apagão que prejudica milhares de cidadãos nos grandes centros urbanos. A agência reguladora nem sabe ao certo o sucedido e aquelas locais também fazem vista grossa. Aos governantes para simpatizarem com a população a grita geral que passa pelo caminho de pesadas multas, mas tangencia o cerne da questão. Qual a razão de não rever a concessão e até mesmo de encampar o serviço? O que temos de fato no Brasil de hoje, e quase todos sabem, mas ninguém ousam falar, é um verdadeiro apagão de governabilidade.

Carlos Henrique Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

________

INEXPLICÁVEL APAGÃO

A Concessionária Paulista de energia elétrica, não consegue explicar as causas da interrupção de energia acontecido na cidade de São Paulo na última quinta feira. Sugiro que consulte o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ele é especialista nesse tipo de explicação...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

________

NOBEL BRASILEIRO

Excelente crônica a de Marcelo Rubens Paiva, lançando Miguel Nicolelis ao Prêmio Nobel! Apenas padece

do mal universal da turma das "humanas" (ver C.P. Snow, The two Cultures, Cambridge, 1959): enquanto nós, cientistas, somos razoavelmente preparados nas "humanidades", o "vice-versa" não ocorre. Numa frase célebre, Snow notou que "saber definir massa, peso e aceleração" seria para os humanistas equivalente a "saber ler" para cientistas; ou, "conhecer a segunda lei da termodinâmica" seria como "conhecer quinta sinfonia de Beethoven". Nós, cientistas, sabemos ler e, quase todos, conhecemos a sinfonia famosa! Marcelo prova ser humanista competente e confirma a dualidade cultural: sua lista privée de nobelizáveis judiciosamente inclui Guimarães Rosa e exclui Paulo Coelho. Mas infelizmente nenhum cientista tupiniquim conseguiu vaga: "esquecer" Carlos Chagas foi engano quase imperdoável, amigo Marcelo: até porque aposto que você o conhece. Chagas é figura absolutamente única da Medicina universal. Mas talvez você nem saiba quem foram (ou o que fizeram) Cesar Lattes, Crodowaldo Pavan e Mauricio Rocha e Silva (não eu, meu pai). Enganos quase perdoáveis! Ponha culpa nas duas culturas, Marcelo! Mesmo assim, parabéns por lançar meu ex-aluno, super Miguel Nicolelis! Ele é o cara! Só não fique nervoso se ainda demorar uns anos.

Mauricio Rocha e Silva, professor titular emérito da Faculdade de Medicina da USP mauricio.sivla@pobox.com

São Paulo

________

PRÊMIOS

O argumento de Marcelo Rubens Paiva de que não se mede a inteligência de um povo pelos prêmios que recebe ('O Nobel brasileiro', 30/7) equivale ao raciocínio de alguém que, vendo o boletim escolar de Albert Einstein, conclui que um gênio não é, necessariamente, um bom aluno. Ocorre que um "burro" é, necessariamente, um mau aluno. Se um país como a Argentina tem cinco Nobel e dois Oscar e nós, com uma população muito maior, nenhum dos dois existe pelos princípios do cálculo de probabilidade, alguma coisa de muito errado com a nossa educação e herança cultural.

Roberto Castro roberto458@gmail.com

São Paulo

________

DEUS NOS LIVRE...

"Mercadante, ministro da Ciência e Tecnologia, diz que hackers podem ajudar na criação do projeto de segurança digital.BRASÍLIA - O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, anunciou há pouco nesta sexta-feira, 29, que o governo vai procurar a comunidade de hackers para pedir ajuda na construção do projeto Aquarius que se destina a promover segurança cibernética de dados no Brasil" (Link - OESP).E ele pensa que acreditamos nessa balela. Com tanta maracutaia explodindo pela imprensa - agora no Ministério da Agricultura, Conab (denúncias da "Isto é" e da "Veja" desta semana) - seria melhor que ele proporcionasse um meio de sabermos mais rapidamente do que realmente acontece nos bastidores onde agem os grandes "aloprados" e apaniguados do governo atual. Hackers podem sim ajudar a esclarecer a opinião pública ajudando na tão propalada transparência.Não precisamos de sigilo. Transparência e prestação de contas é o que precisamos já!

José Jorge Ribeiro da Silva jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

________

AEROIMPUNIDADE

Na conclusão do relatório do trágico voo 447 da Air France,a BEA ,deixa pairar que os aviões-robôs da Airbus, após um colapso total nos computadores, são impossíveis de serem pilotados por seres humanos , ao contrário dos aviões Boeing, que não são 100% informatizados.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

________

ERRO DOS PILOTOS

A investigação não concluída, apresenta inadmissível confusão; são três pilotos e ninguém se entende. Desorientados, os três entraram em pânico diante da inevitável queda e morte. O evento de origem da tragédia são os erros da instrumentação que não estão restritos às sondas "pitots". Não podemos esquecer, que outros 2 desastres brasileiros, podem ser creditados aos erros de comando da instrumentação. Os construtores possuem a obrigação de realizar constantes estudos aprimorando a Engenharia Eletrônica e a instrumentação (da sua interação) às enormes variáveis de voo. Não adianta aprender com as tragédias, porém exaustivos procedimentos de pesquisa e de testes são exigidos.

Jürgen Detlev Vageler vatra_ind@yahoo.com.br

Campinas

________

ACIDENTE AF 447

Divulgado mais um relatório da BEA , c/endosso de ministra francesa, insinuando culpa dos pilotos e da Air France, alegações ridículas: Cmte. foi descansar , s/instruir seus pilotos, A.F não treina bem seus pilotos , piloto aplicou comando erronêo, e por ai vai!. O Sr. Nelson Marinho tem razão em repudiar este relatório, O Cmte foi descansar porque tudo estava normal até aquele momento! Os pilotos que ficaram na cabine,tinham total capacidade para gerenciar/corrigir qualquer anormalidade, a A.F. treina muito bem seus pilotos como também outras Cias áereas, recuperar uma perda de sustenção (stall) num avião é procedimento que todos os pilotos aprendem já na 1ª aula de vôo em aeroclube iniciando carreira, em aviação comercial isso é mais que aperfeiçoado, coloquem um capuz na cabeça de um piloto, e acreditem ao ouvir o alarme especifico do stall êle instintivamente fará a correção adequadamente.Ah! os pitots congelaram,! (sensores de velocidade). Aqui sim cabe uma discussão! Se congelaram é porque! ou queimaram! Ou faltou alimentação elétrica para eles (115 volts AC), Não quero ser muito técnico, mas os pitots são de altíssima confiabilidade, garanto que tem pitots instalados em aviões voando a 50 anos e nunca queimaram! um pode queimar que seja! ,mas 3 no mesmo dia mesma hora em um avião novo, impossível! Faltar alimentação elétrica é difícil mas o caso é que os pitots ficaram sem aquecimento!, o automatismo do avião não conseguiu corrigir , talvez um problema de fases de geradores , e dai em diante a perda do piloto automático etc. foi decorrência disso, ainda assim em hipotese alguma o avião não fugiria do controle dos pilotos, na gravação está claro que os pilotos estavam sabendo bem o que estavam fazendo o avião é que não ATENDIA! " não entendo mais nada!" disse um deles desesperado , observem que inclusive os pilotos sabiam da altitude em que se encontravam e que era baixa , sabiam que iam bater na água, o avião simplesmente não os obedecia.Lutaram e muito! Não conheço a integra das declarações do Sr. Gerhard Huttig ex piloto e engenheiro alemão professor da universidade de Berlim que declarou que o avião é muito moderno e pelo programa de software de seus computadores, limita a atuação manual dos pilotos, acho que é mais ou menos isso.

Rolando Galante rolando.galante@ig.com.br

São Paulo

________

PUNIÇÃO?

Analisem o relatório (O Estado de São Paulo 29/07/2011) sobre o acidente da Air France e reparem que todas as áreas de atividade estão sofrendo do mesmo mal: despreparo profissional, falta de qualidade e o foco somente no dinheiro. Na indústria um volume de "recalls" inigualável, produtos sem a menor preocupação com a qualidade, nos serviços profissionais (médicos, engenheiros, dentistas, advogados, juízes) extremamente mal preparados e inexperientes ao extremo. Faça uma avaliação dos serviços de eletricistas, pedreiro, encanador, pintor, mecânicos, que você utilizou nos últimos tempos e decida qual a nota você daria a estes profissionais. Nos jornais, revistas, televisão, rádio, internet, repare na baixa qualidade das reportagens, dos textos, na superficialidade das análises. Pois é, aumenta a demanda por produtos e serviços e não existem profissionais qualificados para atender a esta alta da demanda. A irresponsabilidades dos empresários preocupados com o único código moral que interessa, os resultados financeiros, o rendimento das ações de suas empresas e, por fim, no seu bônus pessoal, nos expõem a estas situações de alto risco. O acidente da TAM, da Gol são outros exemplos deste despreparo e da visão puramente financista. Punição exemplar é o único e imediato remédio que funciona, principalmente se for de ordem financeira.

Helio Galesi heliogalesi@gmail.com

São Paulo

________

RELATÓRIO BEA

É comum em todos os acidentes aéreos, criar-se comissões, fazer diversos relatórios e a conclusão é sempre a mesma: a culpa é do piloto. Foi assim no Fokker 100, no caso da Gol, da TAM e agora da Air France, por que nunca as empresas assumem os seus erros e acusam alguém que já morreu?

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

________

BRASIL-ARGENTINA

O Brasil recebeu uma oportuna visita da presidente da Argentina, sra. Cristina Kirchner e, num almoço oferecido pela nossa presidente Dilma, esta também em oportuna declaração durante o ágape, "volta a defender ações conjuntas para proteger a região (para não dizer Brasil) da invasão de produtos estrangeiros". Esta declaração,dá-nos entender, principalmente,também se refere aos produtores da China que, conluiados com infames produtores uruguaios, paraguaios e até argentinos, estão,criminalmente,introduzidos estes produtos em nosso país como se fossem da sua própria fabricação,livrando, assim, do pagamento da sobretaxa que recai sobre a importação de produtos chineses feita diretamente,uma vez que,por acordo através do inútil Mercosul, esta sobretaxa não existe entre os países que compõem esta instituição,lesando, portanto, gravemente nossa economia. Mais uma vez a presidente Dilma dá à Nação uma transparência e uma independência de uma estadista. "meritum causae".

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

________

PREFEITURA X JUDICIÁRIO

Desembargadores paulistas adiaram duas vezes a votação da ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade - contra a arbitrária Concessão Urbanística e o Projeto Nova Luz, leis 14.917 e 14.918/09. Isso significa que estão aprofundando a análise e há chances que confirmarão tanto ao amparo do Poder Judiciário à população paulistana quanto à inviolabilidade da Democracia brasileira - em detrimento dos interesses individuais da Prefeitura? Ora, a arrogante Prefeitura acaba de lançar uma nova concessão urbanística na Pompeia demonstrando o seu descaso e o seu desrespeito pela votação dos Desembargadores em preparação; tal confronto da Prefeitura com o Judiciário não surpreende no caso de Kassab e de sua política de extrema-direita. Essa arbitrária legislação urbana extingue na prática o direito à propriedade na cidade de São Paulo - desapropriando e liberando imóveis a preços vis para a especulação imobiliária incorporar edifícios residenciais e comerciais e revender com lucros altíssimos. Se fosse aplicada, tal legislação extinguiria assim os Direitos Humanos da população à propriedade, ao trabalho e à proteção contra a arbitrariedade do executivo apoiado pelo legislativo paulistano. Se for aplicada na cidade, tal legislação poderá vir a ser aplicada no estado e em todo o país. Portanto, estamos em um momento histórico na expectativa que os Desembargadores tanto demonstrem à Prefeitura que ela deve respeitar o Judiciário quanto livrem o país dessa inconstitucional e ilegal legislação urbana.

Suely Mandelbaum suely.m@terra.com.br

São Paulo

________

TRISTE REALIDADE

Genial e demonstra nossa triste realidade a frase do Kassab (C2, 30/7): O astral dos moradores de rua está muito bom, acho porque o frio deu uma trégua. Pois é se dependerem dele...

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

Santos

________

VITOR GURMAN

Mais uma vez uma pessoa irresponsável tira a vida de outra no trânsito caótico e impune de São Paulo.

Fiquei sabendo que a nutricionista alccolizada será indiciada por homicídio doloso porém irá responder em liberdade! Ou seja: bebe, dirige em alta velocidade, atropela, mata e ainda vai ficar fora das grades. É esta a justiça que temos no Brasil. Fosse este um país sério ela já estaria devidamente presa para responder pelo seus atos e desatinos. Com sua liberdade provavelmente iráq sumir do mapa como tantos outros casos recentes no País.

Boris Becker borisbecker@uol.com.br

São Paulo

________

IMPUNIDADE

A motorista do jipe Gabriela Guerrero Pereira que atropelou e matou o administrador Vitor Gurman, pode ser presa. Não se entende a palavra "pode", quando o correto seria "deve". Por dirigir em altíssima velocidade alcoolizada, "bebada", deverá responder inquérito por homicídio com "dolo eventual", (onde assume o risco de matar alguém). Ou deveria ser um inquérito por "homicídio doloso", (quando há intenção de matar), que foi o objetivo e é o que ocorreu de fato. Ou também pagará uma fiança e ficará em liberdade, como ocorreu com o motorista da Porsche, que também causou uma morte à 10 dias.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

________

BAFÔMETRO

Eu entendo a questão constitucional que diz não obrigar alguém a produzir provas contra si mesmo e por isso o cidadão não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Mas acredito que devemos alterar a lei para: Quem não quiser fazer o teste não faz, mas será considerado uma pessoa que consumiu álcool até o maior nível que o bafômetro mede. O cidadão que vá se defender depois. Chega de proteger as pessoas que bebem, devemos proteger as vítimas não os agressores!

Carlito Sampaio Góes carlitosg@estadao.com.br

São Paulo

________

TRÂNSITO VIOLENTO

O trânsito do Brasil, anualmente, mata mais do que todas as guerras no mundo. Apenas no ano passado foram 40.000 mortes e milhares de mutilados. A guerra do trânsito mata mais que todo os conjuntos de crimes. Os acidentes causam mais danos ao patrimônio que os furtos e roubos. Por que existe tanta violência no nosso trânsito e o que fazer para diminuir? Não é de agora que o trânsito no Brasil é violento. Não é necessário andar muito pela cidade para que em questão de minutos flagrarmos inúmeras infrações no trânsito.Hábitos de respeitar as regras de trânsito não nascem por decretos, por simples leis ou por pesadas multas. Emergem da consciência pessoal e coletiva, de personalidades bem formadas, da responsabilidade das ações do Estado, dos meios de comunicação e de ações da comunidade. Só vão ocorrer menos mortes no trânsito quando executarmos ações que terão resultados futuros (a médio e longo prazo). E isso requer fortes investimentos em educação para o trânsito. No entanto, não podemos trabalhar a educação de maneira superficial baseada apenas na informação. Todos são informados do que é certo e do que é errado. O ideal é que a educação para o trânsito tenha como o objetivo a formação integral do educando, que contribua para a formação de bons cidadãos, conscientes de seus direitos e de seus deveres capazes de desenvolver a cidadania ativa e crítica, para se tornarem membros de uma a sociedade solidária e democrática. Para isso as aulas de educação para o trânsito devem promover a construção de conhecimentos, de destreza, de atitudes, de normas, e de valores necessários para formar bons cidadãos que consequentemente serão bons motoristas e bons pedestres.

Antônio Dias Neme antonio.neme@superig.com.br

São Paulo