Cartas - 03/08/2011

O pacote que o presidente Barack Obama finalmente conseguiu aprovar sobre o aumento do teto da dívida pública dos EUA fez democratas e republicanos chegarem a um consenso, não permitindo que o Titanic americano afundasse. Pesou também na decisão dos parlamentares a pressão da sociedade por meio do envio de e-mails e tweets, além da cultura do americano, que não se deixa abalar por guerras políticas. A dívida dos EUA atualmente é de US$ 14,3 trilhões, muito aos olhos brasileiros, mas nem tanto para a potência americana, que certamente achará uma forma de abater suas dívidas, pois a contrapartida foi exigida: cortes no déficit público e que a revisão do novo teto não caísse em ano eleitoral. Como se vê, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Aqui, no Brasil, os parlamentares deixariam tudo para o ano eleitoral. Só para relembrar, a dívida interna do Brasil passa de R$ 1 trilhão e, a continuar a corrupção que grassa nos governos, em todas as instâncias e em todos os Poderes, dentro de poucos anos o Titanic brasileiro naufragará.

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

Republicanos

A hostilidade dos republicanos no trato desse sério assunto da dívida dos EUA tende a nos lembrar o joguinho do PT quando era oposição: quanto pior, melhor. Todavia a resistência a ajudar Obama nos remete ao ódio velado do Tea Party. Racismo? Não consigo pensar em outra coisa...

SÉRGIO ECKERMANN PASSOS

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

TP x PT

O Partido Republicano, mais precisamente o Tea Party (TP), fez com Obama o que o PT de Lula fez com FHC no passado: sabotagem de todas as iniciativas para resolver a grave crise econômica em que vivia o Brasil então. A diferença está na coloração ideológica invertida dos dois partidos em questão. O PT votava contra tudo e combatia ferozmente o que hoje passou a adotar com sucesso: Lei de Responsabilidade Fiscal, privatizações, abertura da economia ao capital estrangeiro, benefícios sociais, Proer, etc. Sem contar os tremendos ataques especulativos que Lula provocava com declarações que assustavam o mundo diante da perspectiva de sua vitória. E o País que se danasse, conquanto desgastasse o então presidente FHC. Quando apenas o poder é a motivação dos políticos, quem sai sempre derrotado é o povo, que nem sempre consegue perceber certas manobras perversas. No caso do TP, esse tipo de atitude foi além do mero jogo político, pois uma eventual derrocada da economia americana não prejudicaria somente o seu povo, mas o mundo todo.

ELIANA FRANÇA LEME

efleme@terra.com.br

São Paulo

Vírus

"Aqueles", picados por mosquito que transmite o vírus do antiamericanismo, perderam tempo analisando a elevação do teto da dívida dos EUA, com pessimismo.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Acordo

Em cima da hora, Obama conseguiu a aprovação no Congresso. Será que o "cara" passou por lá e ensinou como se usa o mensalão?

VICTOR GERMANO PEREIRA

victorgermano@uol.com.br

São Paulo

GOVERNO DILMA

Sem dourar a pílula

Muito bom o artigo de Aloísio de Toledo César Dilma e as sofríveis escolhas (30/7, A2). Mas suas escolhas para formar a equipe e os sucessivos escândalos logo no início de seu governo não me surpreendem, visto que ela mesma, quando ministra de Lula, não teve pudor em usar expedientes pouco honestos para tentar abalar a oposição, como o dossiê arquitetado na Casa Civil - ainda que negue, tudo indica a sua autoria - contra dona Ruth Cardoso. Por isso é natural que seu critério na escolha de assessores possa ficar prejudicado por suas próprias limitações. E dizer diferente seria tentar dourar a pílula...

MARA MONTEZUMA ASSAF

montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

Corrupção

Analisando as sofríveis escolhas da nossa presidente, o desembargador Aloísio de Toledo César, no final de seu bem escrito artigo, diz que jornais estrangeiros têm ficado perplexos com a apatia brasileira ante os escândalos que afetam nossa classe política. Entretanto, a falta de reação da sociedade brasileira diante desses verdadeiros achaques ao dinheiro público se deve a ela mesma não achar isso tão grave. A mesma sociedade que se indigna quando um(a) motorista embriagado(a) mata um jovem de 24 anos ou uma criança é covardemente assassinada dá de ombros quando um político rouba milhões. Na realidade, boa parte dos brasileiros acha normal "comprar" uma carteira de habilitação para si e para seus filhos, comprar ingressos de cambistas, não respeitar os lugares marcados nas praças esportivas e adquirir DVDs e programas piratas. Há não muito houve um cancelamento geral das carteiras de estudante porque o número de documentos falsos era proibitivo e começava a pôr em risco a saúde financeira dos cinemas e teatros. Ou seja, a corrupção é democrática e muito bem aceita. Ser corrupto independe do valor monetário. É corrupto quem paga para passar num exame de habilitação de motorista ou quem superfatura uma obra para ganhar por fora. A eleição de políticos corruptos só vai terminar quando ética e honestidade voltarem a ser valores fundamentais no seio da sociedade. E isso depende de muita educação e de amplo movimento dos que se sentem incomodados com o atual estado de coisas.

SIDNEY GLINA

glinas@terra.com.br

São Paulo

SISTEMA ELÉTRICO

Em curto-circuito

Tem razão o editorial Sistema elétrico precário (1.º/8, A3): pouco importa ao cidadão a origem do problema, o que se quer é solução. No estágio em que estão as coisas, não se pode mais contemporizar com multas ou apelos ao Procon. O governo tem de mostrar a sua autoridade e intervir com medidas extremas, como a cassação de concessões, para em seguida partir para um estudo sério de reestruturação do setor elétrico brasileiro. Ante a indiferença das concessionárias às sucessivas "ocorrências" no "sistema", é o mínimo que se espera.

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA

noo@uol.com.br

São Paulo

"Companhia Nacional de Apoio à Bandalheira"

DAVID NETO / SÃO PAULO, SOBRE A CONAB

drdavidneto@uol.com.br

"Uma pessoa sem condições morais de se manter num Ministério também não deveria tê-las para assumir uma cadeira no Senado"

MARCO ANTONIO MARTIGNONI / SÃO PAULO, SOBRE O EX-MINISTRO DOS TRANSPORTES

mmartignoni@ig.com.br

ALIANÇAS E CONCHAVOS

Dilma Rousseff está demonstrando uma incapacidade de trabalho preocupante quando promove uma faxina sem "varredura geral", o que para os donos da casa, os brasileiros, não a recomenda. O grande cuidado do PT e aliados é que a dureza da presidente fique limitada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), do Ministério dos Transportes, porque o governo está interessado mesmo é nas alianças e conchavos que possam manter a hegemonia política nas eleições municipais de 2012, em que o ex-presidente Lula já está, a exemplo do que ocorreu na campanha de Dilma, viajando pelo Brasil afora, de palanque em palanque vociferando a sua costumeira verborragia. Já espoucam denúncias de corrupção em outros órgãos, como no Ministério da Agricultura, e, nos outros, é apenas uma questão de tempo, dependendo das reportagens investigativas da imprensa e do surgimento de outro Roberto Jefferson, aquele que detonou o mensalão.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

MANSOS ATÉ QUANDO?

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria em mais de 142 mil contratos do Governo Federal entre 2006 e 2010, e anunciou o absurdo que apenas penetra por uma de nossas orelhas e acaba escapando pela outra sem maiores consequências: Em diversos contratos, funcionários públicos, (leia-se deputados e senadores), sócios das empresas contratadas, integraram as comissões de licitação que fizeram a contratação das próprias empresas! A auditoria do TCU produziu uma lista sigilosa, com nomes de todos os parlamentares que são sócios proprietários de empresas que têm contratos com o governo - o que é vedado pelo artigo 54 da Constituição Brasileira. Essas constatações em países sérios tornam-se motivos de suicídios ou prisões perpétuas dos implicados. O povo brasileiro continua aguardando uma reação Breivikiana de algum visionário tresloucado, para começar a exigir o devido respeito?

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO NOS MINISTÉRIOS

À exceção de um Adib Jatene, e mais alguns que, muito provavelmente, não preenchem os dedos de uma mão, os outros são isso ai que vemos nos ministérios dos transportes, agricultura, etc. E isso não é só ao nível de ministérios não. Da presidência também. Os exemplos estão quase todos os dias na mídia. E a muito tempo hein!

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

'ALI SÓ TEM BANDIDO'

Da série "roubam e deixam roubar"..."Alí só tem bandido", foi o que o jucázinho afirmou do ministério da agricultura, cujo ministro é Wagner Rossi (PMDB/SP), apadrinhado do vice-presidente Michel Temer. Oscar Jucá Neto, conhecido por jucázinho, é irmão do lider do governo no senado, Romero Jucá (PMDB/RR) - o jucázão -, que o indicou para a diretoria financeira da Conab, da qual foi demitido, por Wagner Rossi, no último dia 27, aí sujou...O jucázinho não se conformando colocou a "boca no trombone" e abriu o "bico" para a revista Veja. Mencionou, inclusive, que o ministro Rossi chegou a oferecer-lhe dinheiro, é novidade ou é estranho? Ainda disse que "alí só tem bandido", será o impossível??? Diante dos fatos ficou fácil para a PF investigar, que com certeza vai encontrar coisas do "arco da velha". Até que demorou muito para alguém expor o jucázão. Agora não tem mais jeito, na "era" Lula, enquanto e onde houver dinheiro, eles estarão por perto, consumindo até acabar, é o que chamam de "socialismo", é isso? Enquanto o povo, bem o povo que "sifo" (top-top-top).

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

TERRENO FÉRTIL

Ministério da Agricultura cultiva fraudes e colhe propinas.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

OU VAI OU RACHA!

Mesmo enaltecendo os últimos feitos de Dilma Rousseff, no tocante à "faxina" no Ministério dos Transportes - antes muito tarde do que nunca -, é inevitável a ciência de que o PAC esteve gerenciado por ela desde o seu nascimento. Foi aclamada repetidas vezes "mãe do PAC". Assim, não podemos deixar de creditar em sua conta o fracasso na execução das obras do alardeado Programa de Aceleração do Crescimento, resultado de seu mau gerenciamento, o que vem confirmar a incompetência e descaso do governo federal, nos últimos oito anos e meio plenamente às voltas com corruptos inoperantes bem mal intencionados. O resultado não poderia ser outro. Dona Dilma, reverta esse quadro! Escolha com mais critério seus assessores e estenda a faxina para outros ministérios. Cerque-se de gente honesta, técnica, competente, que entende , enfim, que tenha mérito, e ponha para correr essa cambada de sanguessugas que tem levado o Brasil a ser um paizinho de quinto mundo com sua falta de infraestrutura, educação, segurança, saúde. Quinto mundo, sim! Economia bombando, e o povo deseducado andando para trás, vislumbrando um atraso que aterroriza! Se pretende o Brasil um País do futuro, use bastante desinfetante, água, sabão, álcool, coragem, e conte com o enorme mutirão de brasileiros já de vassoura nas mãos para essa faxina geral tão desejada!

Myrian Macedo myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

ROUBALHEIRA

A pergunta que não quer calar: Depois da demissões, a dinheirama desviada pela turma do Dnit, onde vai parar? É o que o povo pergunta em todo o Brasil. Responda-nos quem for capaz.

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

ARABESCO LATERAL

No organograma do nosso vergonhoso governo foi "criado" o cargo de copresidentes. Na inauguração da nova embaixada da Argentina, a subida ao palco, com a maior carinha de sem jeito, de um copresidentes que não larga o osso, confirma dia após dia que Dilma é apenas uma figura decorativa. Mais três anos e meio, com certeza, sairá de moda.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

COBRANÇAS

O artigo Política e políticos (A2, 1/8) é sóbrio, pertinente para nosso momento atual, mas será

que Dra. Luisa Nagib Eluf, procuradora de Justiça do MP-SP - além da cobrança que nos faz, à "sociedade esclarecida", de que "não reage" ("não pressiona pela investigação..., não reclama os seus direitos...") - certamente não lê a quantidade enorme de cartas publicadas no portal do jornal -, já chegou a se questionar, se não caberia mais à pessoas como ela, mas só após se aposentarem, de provocarem o órgão para tomada de atitude? Entrar na Justiça, se não for para sobrecarregá-la ainda mais, atolá-la com mais processos, tornando-a mais lerda do que já é, estará mais para empregar pessoas qualificadas, que, no caso, serão juízes e advogados.

Roberto de Freitas rbtfreitas@ig.com.br

São Caetano do Sul

HOMENS E MULHERES EM LISTAS FECHADAS

Luiza Nagib Eluf descreve corretamente a apatia do povo brasileiro face à administração da "res publica", que não é de hoje, mas se encontra entranhada na história desta nação colonizada e dominada até dois séculos por uma metrópole de características iguais. Não é feliz, porém, ao aplaudir o sistema de listas fechadas, alternadas entre os nomes de um homem e uma mulher. As mulheres devem conquistar seu espaço - como o faz a ilustre articulista - não receber prêmios de caciques partidários.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

TAPIOCA

Quando ingressou no sindicalismo e, após, criou o PT, O Burla iniciou uma grande fábrica de TAPIOCA. Como é um grande marqueteiro de si próprio e de seus interesses pessoais, há muitos anos consegue vender toda produção da fábrica, ou seja, tapioca . Desse sucesso "empresarial", atualmente muitos o consideram tapioca. O apelido pegou.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

PROCON

Contra concessionárias de serviços púbicos podemos apresentar queixa no Procon. Não podemos fazer o mesmo contra prefeitos, governadores, deputados, ministros, etc. que não cumprem com suas obrigações?!

Minoru Takahashi, minorutakahashi@hotmail.com

Maringá (PR)

CRISE AMERICANA

Sinceramente, é a primeira vez que assisto a olhos nus, um país enfrentar não só uma crise econômica, mas também, um "acerto de contas" partidário dentro da mesma casa governamental. Não me entra na cabeça o fato de um grupo de oposição se sujeitar a quebrar um país, e prejudicar o mundo todo, em troca de simplesmente tirar a cadeira de um presidente que tenta endireitar as burrices do governo anterior. Essa luta de faca entre Democratas e Republicanos, só me faz pensar na pequenez que muitas vezes uma bandeira partidária pode trazer ao ser humano, esse revanchismo, essa mania de querer provar que "o meu time, é melhor do que o seu". Os americanos estão comendo o pão que o Diabo amassou, e os "homens de preto" do congresso, estão mais inclinados a bater a mão no peito e derrotar o então presidente Barack Obama, do que aprovarem o teto da dívida e procurar pelo menos estabilizar a situação do país. O Barack que invoque de vez a emenda 14 da constituição americana, afim de elevar o teto sem a aprovação dos republicanos, caso contrário, as coisas vão se complicar ainda mais.

Glauber Menezes tottem.imoveis@hotmail.com

Ourinhos

QUEM PAGARÁ A CONTA?

O recém acordo político em cima da hora para salvar a economia americana, onde se aumenta o teto da dívida e se deixar de taxar os ricos, é emblemática. A pergunta que não quer calar é: quem vai pagar a conta? Não é precisa ser um gênio para responder que seremos nós, o resto do mundo principalmente os chamados segundo e terceiro mundos.Urge assim que nós por aqui, saibamos gerenciar nossa pujante economia no sentido de não ficarmos como no passado, impedidos de crescer para atender e cobrir a fatura dos poderosos que sempre nos usaram para isso.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

INSS, NÃO RECEBI

O INSS divulgou em toda imprensa nacional sobre a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário agora em agosto, meu beneficio que é depositado no primeiro dia do mês, não veio o deposito anunciado pela previdência da primeira parcela do décimo. Gostaria de saber por que a previdência social fez tão alarde sobre esta antecipação, sendo que não é todos aposentados que estão sendo "contemplados" com este deposito antecipado. Reclamo e questiono a superintendência do Ministério da Previdência sobre o procedimento que esta sendo feito para antecipar a uns e outros não?!

Célio Borba borba.celio@bol.com.br

Curitiba

O FUTURO DA PALAVRA ESCRITA

O Estadão de domingo publicou duas matérias da maior relevância para as pessoas preocupadas - como este leitor, aos 91 anos - com o futuro da palavra - em particular, a palavra impressa - na comunicação entre as pessoas. Li o artigo de Humberto Werneck - sobre o possível "fim da escrita de mão" - além da notícia sobre o lançamento do livro de Raimundo Carrero, após sua recuperação de um AVC. A explosão do uso de "ipads" e outros "tablets" por pessoas de todas as idades - inclusive, particularmente, as crianças na pré-adolescência - aponta para o declínio da comunicação escrita, de pessoa a pessoa. Agora, pelo jeito, as pessoas se falam, cada vez menos face a face; e mais, via telefone celular, mensagens de e-mails, e outros caminhos das "redes sociais". Ou seja, cada dia mais "impessoalmente". Por sua vez, os meios de comunicação impressos, jornais e revista s não só têm seus textos reproduzidos, ou antecipados, nas redes sociais, mas recorrem a estas para dar mais detalhes e explicações sobre seu conteúdo, seu relacionamento com outros fatos do dia ou da história, etc. Isso para não falar nos livros impressos, que ganham a concorrência - e futura supremacia? - dos e-books. Agora, pelo que leio, os alunos das escolas dos EE UU são desencorajados de escrever à mão, na forma cursiva, transpondo para o papel o estilo gráfico de letras isoladas fisicamente. Parece que o mesmo está para acontecer, ou já está começando a acontecer no Brasil. A questão do "futuro da palavra escrita" - não só impressa, mas, também, manuscrita - merece, penso eu, um debate sério; uma exposição de tendências; os prós e os contras do que pode, ou vai, acontecer. Sugiro que, bem dentro de sua tradição de pioneirismo nos assuntos controversos, o nosso Estadão promova esse debate, o qual me parece de evidente interesse do seu universo de leitores.

Saïd Farhat sfarhat@uol.com.br

São Paulo

HÁ ALGO DE PODRE NO REINO DA BÉLGICA?

Notícia sem maior ênfase à página A26, sábado, 30/7, do Estadão: Esgoto vindo da Bélgica desembarca em Santos. "Uma carga de lodo de esgoto vindo do Porto de Antuérpia, na Bélgica, com destino à Argentina, foi desembarcada ilegalmente no Porto de Santos. O navio optou por descarregar a carga que causava mau cheiro a bordo." Como? A Argentina agora importa lodo de esgoto? Ou o destino era o Brasil mesmo? Quem lembra dos três containeres com lixo? Esqueci de qual país da Europa era. E se fosse só a ponta do iceberg? Qualquer dia aparecem containeres com lixo de plantas nucleares.

Milan Trsic cra61@iqsc.usp.br

São Carlos

INTERNAÇÃO DE DROGADOS

Quase perfeita o parecer da Procuradoria do Município de São Paulo ao dar seu aval jurídico para internação do menor drogado, mas por que não também estender aos maiores que sob o efeito das drogas ou destruídos em sua capacidade de raciocínio também são incapazes? Por que esperar que cometam algum crime ou atrocidade para retirá-los das ruas ou mesmo de seus domicílios?

Cesare Morosini cesare@listasinternet.com.br

Guarulhos

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

A internação compulsória dos dependentes de drogas que vivem pelas ruas e, acrescentaria também, dos doentes mentais que perambulam por nossa cidade, ambos sem nenhuma perspectiva de tratamento digno, é uma medida que pode ajudar estas pessoas a se reintegrarem à família e à sociedade. No entanto a sociedade precisa estar atenta para que esta medida não seja a de "colocar a sujeira debaixo do tapete", visando ganhos políticos e a de esconde as necessidades assistências destes pacientes. Não podemos transformar as casas de internação em depósitos humanos de doentes que incomodam os políticos, a polícia e a sociedade. Se as casas de tratamento e desintoxicação foram cuidadas dentro de padrões médicos, com ampla assistência social e com a seriedade que merece é louvável que se de todo apoio a esta iniciativa.

Valdir Pricoli cambuci@yahoo.com

São Paulo

NA PELE

Gostaria de saber qual o raio de consciência caiu na cabeça da Procuradoria Geral do Município de São Paulo para apenas agora darem aval jurídico para internação de meninos de rua drogados sem autorização dos mesmos. Ninguém precisa sentir na pele para saber que eles não têm consciência para espontaneamente se internarem e as filmagens degradantes na Cracolândia por si só já mostram toda degradação que este mal causa a essas crianças e adolescentes. Basta agora saber se a cidade de São Paulo possui unidades de internação e assistência suficientes para receber toda aquela gente, porque até agora não parece ter sido a prioridade do prefeito Kassab se preocupar com este triste cartão de visitas que é a Cracolândia, conhecida internacionalmente!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

PARECER

Em meu ponto de vista , a medida do prefeito Gilberto Kassab propõem em recolher drogados,tanto crianças como adultos ,vejo uma boa medida,e no meu ponto de vista esses recolhidos não devem ser devolvidos sociedade até não estarem totalmente reabilitados a voltarem à sociedade.

Parabéns, prefeito.

Miguel Rizzo miguel.rizzo@terra.com.br

São Paulo

OS CRÍTICOS DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

Tinha a certeza de que assim que o governo de São Paulo iniciasse qualquer ação no sentido de retirar das ruas os menores usuários de drogas - abandonados tanto pela família como pelo Estado brasileiro que comodamente se exime de suas obrigações com estes menores por apoiar-se nas decisões do ECA - os defensores da liberdade de ir e vir deste menores se manifestariam criticando a ação, e já deturpando seu foco. Segundo Maurício Antonio Ribeiro Lopes, promotor de Habitação e Urbanismo de São Paulo, este é "apenas o jeito encontrado pela Prefeitura para limpar a área". Na verdade o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente simplesmente atou as mãos de todos aqueles que intentem uma ação no sentido de internar estas criaturas abandonadas ao vício e à promiscuidade mais vil. Porem o ECA não apresenta uma solução humanitária para o caso, e seus defensores o utilizam como ferramenta política contra adversários que , imaginem, tentam cuidar destes cidadãos marginalizados legalmente por um estatuto . É interessante para estes críticos da Prefeitura que a Cracolândia permaneça onde e como está...afinal...precisam ter buxa para alimentar o canhão na campanha eleitoral de 2012. Os menores e sua saúde são apenas um detalhe...e o crack está sendo muito útil para quem sonha conquistar a "praça" de São Paulo! Quero deixar claro que não defendo Kassab, e que meu voto, se tudo de bom acontecer entre os tucanos, será de Andrea Matarazzo!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

TRATAMENTO

Fiquei feliz em saber que a prefeitura irá oferecer tratamento para drogados da cidade de São Paulo. Há mais de 40 anos eu trabalhava numa empresa que na época era instalada nas proximidades da cracolândia e já naquela época a cracolândia não era diferente dos dias atuais. Nesse período passaram pela prefeitura de São Paulo Jânio Quadros,Luísa Erundina,Paulo Maluf, Celso Pita,José Serra, Geraldo Alckmin, e o atual prefeito Gilberto Kassab, ninguém fez absolutamente nada para amenizar o uso de drogas consumida naquele local. Mesmo que o tratamento irá ajudar os viciados,se os ex-prefeitos acima citados e o prefeito atual tivessem feito algo ,provavelmente além de impedir tanto sofrimento não seria necessário os cofres públicos dispor de tanto dinheiro para tratar esses "doentes". Eu pressuponho que para a classe política isso não fará muita diferença,até por que, todos acima citados, acabar com a cracolândia era o carro chefe de suas campanhas.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

MARCHA CONTRA A MACONHA

Pessoalmente, acho que todas as drogas deveriam ser descriminalizadas e que não passa de uma bobagem conservadora a 'marcha contra a maconha', com meia dúzia de gatos pingados, em São Paulo. Mas o que realmente importa é o fato de hoje vivermos em um país democrático, onde as pessoas podem se manifestar livremente em defesa daquilo que acreditam, seja contra ou a favor. A liberdade de expressão é sagrada e jamais poderemos aceitar qualquer tipo de censura no Brasil. É muito bom ver os brasileiros se expressarem livremente e fazerem uso desse direito essencial ao exercício da plena cidadania. Como dizia Voltaire :'posso não concordar com uma única palavra do que dizes; mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-lo'.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

SOB MEDIDA

O sorteio dos jogos da Copa do Mundo realizados aqui no Brasil, veio sob medida para o governo federal. Nada como um ambiente eufórico, com discursos, festejos e aclamações, amplamente divulgados pela mídia, para desviar atenção do povo sobre os escândalos ocorridos nesse covil de corrupção, o Dnit. É evidente que as irregularidades extravagantes e de grande vulto ocorreram na gestão do ex-presidente Lula, sem que nenhuma providência fosse tomada no sentido de fiscalizar os atos espúrios, imorais e danosos ao erário. Nunca antes na história deste país, houve tantos desmandos e mau uso de dinheiro em um órgão público. E como de costume. ninguém sabia de nada. Pobre Brasil.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

VALEU

O sorteio dos grupos para a Copa 2014 foi feito no Rio, na Marina da Glória. Até aí, tudo normal. Fechar um aeroporto para isso, um absurdo. E que coisa mais sem sal esse tal sorteio. E ainda por cima as dissidências entre os poderosos. Dilma quer ficar longe de Ricardo Teixeira, louvável, chega a turma do Ministério dos Transportes. E ainda mais caras feias e desavenças, como a de Pelé com Ricardo Teixeira. Este só estava lá porque Dilma o convidou, aliás, merecidamente. Se o clima na plateia era péssimo, após a aparição e o show de Ivete Sangalo, melhorou, e muito. Ivete transmite alegria, brejeirice e tranquilidade. Valeu pelo show e por Fernanda Lima, e só.

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

CADÊ O PLANEJAMENTO?

No sorteio das Eliminatórias do Mundial de 2014, a presidente Dilma disse que "o mundo encontrará um Brasil muito bem preparado para a Copa do Mundo, cumprindo todas as metas estabelecidas para receber o evento". Belas palavras sra. presidente, mas cadê o planejamento global e por setores? Não podemos seguir em frente, com qualquer grau de segurança, se não tivermos um cronograma físico e financeiro, além de pessoas sérias e competentes designadas como responsáveis pelo atingimento de metas. Até agora só temos tido discursos e intenções jogadas de forma improvisada. Enquanto não amarrarmos tudo, estaremos navegando no escuro com risco de chegarmos nos "finalmentes" de forma atropelada e com os "quebra-galhos" de costume, com baixa qualidade e custos muito acima dos normais. Infelizmente, nossos administradores públicos estão acostumados a "criar dificuldade para vender facilidade", causando desnecessária burocracia e lentidão no andamento de projetos do governo. A Copa do Mundo é importante demais para aceitarmos isso. Planejamento sério, gerenciamento eficiente e responsabilização rigorosa em todos os projetos são essenciais para que estejamos, de fato, preparados na festa de abertura da Copa em junho de 2014. Palavras só não bastam!

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

ELIMINATÓRIAS

No sorteio das chaves para eliminatórias para Copa do Mundo de 2014 no Brasil, sucedeu um super show, tudo bem organizado! Entre os poderosos estavam Joseph Blatter, presidente da FIFA, Ricardo Teixeira, o eterno presidente da CBF, ambos envolvidos em corrupção ou enriquecimento ilícito. A presidente Dilma discursou e garantiu que a Copa será um sucesso. Em seus 7 meses de "poder" encontrou na herança do ex-governo a equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), em plena atividade corrupta, onde mais de 20 "servidores" foram demitidos. E ao lado dos três presidentes estava o Rei Pelé, que sabe tudo de futebol, porém, nunca sabe nada sobre os escândalos ou é omisso, mas está sempre em companhia com FIFA, CBF e Governo. Enfim, o país do futebol, é "paixão" do povo, e amor ($) de outros! Reflexão: nas extremidades do corpo humano se localiza a cabeça e os pés, em quanto não descobrirem a diferença (...)

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

PAÍS DOS SORTEIOS

Não importa se o custo do sorteio dos grupos para a Copa de 2014 foi de R$ 15 milhões e o espetáculo foi, segundo os organizadores, uma maravilha. Diariamente são sorteados neste país os pacientes que vão para o único leito de UTI disponível em hospitais sucateados e os outros são condenados à morte. Também são sorteados os que serão assassinados em semáforos das grandes cidades, sorteados as casas que serão assaltadas, os caixas 24 horas que serão explodidos, as crianças que ficarão sem vagas nas creches, os motoristas que morrerão nas estradas esburacadas, os alunos sem vagas em escolas públicas. O custo de tudo isso supera em milhares de vezes o valor do "espetáculo" de 15 milhões, uma vergonha para um país com tantas necessidades básicas a serem atendidas. A Copa do fiasco infelizmente é uma realidade, vai acontecer custe o que custar. E ainda teremos a Olimpíada de 2016. Nos Jogos Pan-americanos, só a pira olímpica fabricada em chapas de aço custou a bagatela de R$ 6 milhões. Em 2016 deve passar dos R$ 50 milhões. Transformaram o Brasil num país da malandragem, dos gatunos, dos políticos que fazem parcerias nunca antes imagináveis como Lula, Sarney e Collor. Tudo em nome da governabilidade e da cueca cheia...

Luiz Ress Erdei portal@portasblindadas.com.br

Osasco

COPA DO MUNDO

Quantos milhões foram gastos naquela cerimônia simples do fim de semana?

Cícero Sonsim c-sonsim@bol.com.br

Nova Londrina (PR)

O NOME DA BOLA

Roubolani é o nome ideal para a bola da Copa de 2014, que se realizará na República do PT, neste país chamado Brasil, onde o roubo foi institucionalizado.

Carlos Roberto Gomes Fernandes crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

O LIMITE

Espero que após ver o Poder Público financiar a festa armada para o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2014, distribuindo mil e uma mordomias às custas do erário, os brasileiros entendam, de uma vez por todas, que os nossos políticos, independente de opção partidária ou viés ideológico, são todos contumazes mentirosos, que não tem a mínima vergonha em enganar os otários que ainda acreditam em suas balelas. Será que os brasileiros já esqueceram as "garantias" do ex-presidente Lulla, quando da escolha do Brasil para sede da Copa do Mundo de 2014, de que o dinheiro público só seria utilizado em obras de infraestrutura, tal como melhorias nas áreas de transportes e comunicações? Que mentira, que lorota boa! O que estamos vendo é um contínuo "estupro" dos cofres públicos, com o dinheiro verde-amarelo sendo desviado da saúde, educação e segurança pública, de forma direta ou indireta, para custear, por exemplo, a construção de estádios desnecessários, como o que estão fazendo em Pernambuco, onde está sendo erguida uma nova "arena", mesmo tendo no Recife o Estádio do Arruda, que poderia, com alguns ajustes, ser utilizado para a Copa de 2014, ou como está sendo feito em São Paulo, onde um estádio "particular" está sendo construído, graças a mecanismos fiscais que criam, por portas e travessas, oportunidades de aporte de dinheiro público na obra. Isso é uma vergonha! Quando chegará a hora em que os brasileiros, deixando de lado sua característica resiliência, darão um basta para essa "epidemia de maracutaias" que assola o país?

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

COPA E ELEIÇÃO

Está demorando para que alguém proponha que as eleições de 2014 sejam adiadas para 2015 a fim de que a Copa do Mundo não seja afetada pela campanha política.

Flávio José Rodrigues de Aguiar rsd100936@terra.com.br

Resende (RJ)

É DINHEIRO PÚBLICO INDO PRO RALO

Como não ficar indignado com uma notícia dessa! É algo difícil de ser explicado para uma população que tem sentido na pele o descaso dos governantes para com suas necessidades elementares. Ex, que o governo do Rio de Janeiro e a prefeitura da cidade maravilhosa resolveram demonstrar para os quatro cantos do planeta sua virtuosa riqueza, deve ter dinheiro saindo pelo ladrão, não para as reais necessidades da população. Pelo que parece foram solucionados todos os problemas do povo carioca. Problemas com a saúde, segurança, transporte, moradia para os desabrigados pelas últimas chuva e o ensino público, entre tantos outros, pelo jeito já foram todos solucionados lá. Não encontro mais explicações lógicas para tamanha gastança, lógico que quem vai pagar as contas do evento da FIFA do último sábado na Marina da Glória é a população sofrida do rio. O sorteio dos grupos das eliminatórias da copa do mundo durou menos de duas horas e em contra partida custou nada menos R$ 30 milhões, ou até mais. Cabe-nos o protesto contra tamanho devaneio dessa gente: São R$ 250 mil por minuto ou ainda R$ 4.166,66 por segundo enterrados em glamour e luxo para políticos, cartolas, celebridades e seus puxa sacos tudo custeado com o chapéu alheio. E ainda por cima, tudo isso feito, dois duas antes do ministério público federal impetrar ação no intuito de paralisar as obras do maracanã, da pra acreditar, essa gente parece não temer nada que possa vir a puni-los. Sejamos sinceros: você realmente acha normal desperdiçarem dinheiro público em cerimônias privadas para inglês ver? E não é pouca grana são exatos R$ 30 milhões. Se sente bem ao lembrar do quanto trabalhou e aquilo que abriu mão para essa gentalha como Ricardo Teixeira e outros iguais usufruir do seu esforço? Porque os governantes admitem e apoiam situação como é o caso da nossa presidente Dilma Rousseff que lá estava presente? Assim são as coisas em nosso país. A definição de grupos e confrontos sequer nos diz respeito diretamente. O Brasil está classificado por bancar e receber o bilionário torneio de Joseph Blatter e de Ricardo Teixeira. Na minha opinião o local correto do sorteio era a sede da FIFA, na Suíça, bancado pela entidade que comanda o futebol mundial. Não concorda?

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

ABUSOS DA FIFA

Estou perplexo com tantos abusos de autoridade por parte da FIFA em relação ao evento que se dará aqui em 2014. Mais ainda perplexo com à submissão das autoridades brasileiras quando exigiu que o Aeroporto Santos Dumont fosse fechado por quatro horas para não atrapalhar o sorteio das elimininatórias para a Copa. Como se não bastasse, a FIFA irritou a presidente Dilma por ela ter autorizado 80 credenciais para os jornalistas que cobrem diariamente o Palácio do Planalto e, pior ainda, barrando-os no local do evento. Não é possível que a própria presidente Dilma tenha aceitado tal fato. faltou autoridade por parte da Dilma com às bizarrices da FIFA. Isso tudo sem falar dos R$ 30 milhões dos cofres públicos que ali se gastou. A FIFA alega que os direitos foram da Globo, na verdade, a FIFA confunde os direitos que a imprensa tem para cobrir um evento como este de forma jornalística o que é totalmente diferente do direito adquirido quanto às transmissões dos jogos ao vivo que é uma outra conversa.

Eugenio de Araujo Silva eugenio-araujo@uol.com.br

São Paulo

MÍDIA BRASILEIRA

Pelo andar da carruagem, parece que parte da mídia brasileira acha que a Copa do Mundo é no mês vindouro e, com ela, um deus que resolve todos os nossos problemas, uma vez que o assunto é a Copa... as crianças abandonadas, a corrupção sem eira nem beira, a falência da rede hospitalar SUS, as estradas esburacadas do país, a insegurança pública, a educação em farrapos, a inflação, as quadrilhas que enganam a população, o ardil, o logro e a fraude política, a justiça lenta que nunca condena um político, e a criminalidade que à cada dia mata mais gente que em guerras pelo mundo, a floresta devastada, as falcatruas, isto são omitidos... Parte da mídia parece acreditar que somente temos a Copa do Mundo... "esquecendo-se" de que isso desvia, desde já, a atenção pública, dos grandes problemas nacionais...

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

ISENÇÃO FISCAL

Se a isenção fiscal que vai possibilitar a construção do estádio do Corinthians não é dinheiro público, como declarou o ilustrado presidente do clube, ela é dinheiro de quem? Se for dinheiro

de ninguém, então, eu também quero.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

ITAQUERÃO

Em entrevista na segunda-feira no programa Arena SporTV, o presidente do Corinthians disse que tem o dinheiro para 48 mil pessoas, o que passar disto vai sim ter dinheiro público porque o interesse é da cidade, conforme entrevista. Lamentável...

Marcelo de Moura mdemoura@globo.com

São Paulo

A COPA NAS URNAS

O prefeito e o governador do Estado de São Paulo acham que só torcedores de um clube de futebol vão votar nas próximas eleições. Saibam eles que credores de precatórios, funcionários da saúde, professores aposentados, delegados de polícia ,vítimas de enchentes,usuários do transporte públicos, etc também comparecerão as urnas, sim!

Milton Paranhos mvp1312@yahoo.com.br

São Paulo

NEYMAR RECUSA REAL MADRI. SERÁ?

Quanto mais a mídia brazuca fofoca sobre a venda de Neymar e sua recusa em sair do Santo e este negar de pés juntos intenção em negociá-lo, mais começo a crer ser o inverso e tudo não passar de promoção de venda....

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

ELLEN GRACIE

Que pena que a ministra Ellen Gracie vai deixar o Supremo Tribunal Federal (STF) no momento em que o Brasil e os brasileiros mais precisam de decência e de honestidade. Seria ótimo que ela refizesse seu posicionamento e permanecesse ali como guardiã dos interesses do povo. Seja quem for que vá para o seu lugar com certeza será mais um a defender a política do PT e enterrar definitivamente a ação contra os criminosos do mensalão e também das ignomínias que estão ocorrendo no DNIT entre outros. Com a sua saída perde a justiça e ganha a imoralidade.

Lucio Pereira de Castro lucio1290@yahoo.com.br

Campinas

'A CENSURA SE ETERNIZA'

Bem colocada (31/7, A3) a mesóclise a indicar que a censura à imprensa ganhou vida e se eterniza nesse nosso "Estado de Direito fajuto", como o qualificou o saudoso mestre Miguel Reale, nessas mesmas notas. Oportuno lembrar que, desde aquele momento em que o Supremo Tribunal Federal acovardou-se passando por cima da Constituição ao rejeitar pedido petinente e fundamentado de intervenção no Estado de São Paulo, a nossa Justiça caiu em total descrédito. Estimulou-se a desobediência e a má administração. E as condenações judiciais passaram a ser ignoradas. E aí está o glorioso Estadão, sem preferência de idoso nem de doentio ou outra, que são tantas, barrado na fila comum da conclusão. O processo deve estar na juntada de não se sabe quando...

Nevino Antonio Rocco nevino_a_rocco@yahoo.com

São Bernardo do Campo

'ESTADÃO' SOB CENSURA

Decisão acertada do Estadão nosso de cada dia de utilizar a página A3 para a contagem de dias em que está sob absurda censura em lugar dos espaços nobres do primeiro caderno que vinham sendo 'desperdiçados' nos últimos 2 (!) anos com esta novela (sem fim?). A diagramação num quadrado negro evoca o luto diário pela tentativa de assassinato da liberdade de imprensa em plena vigência da democracia.'Cala a boca' já morreu!

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

CENSURA CUSTA CARO?

Quanto estará custando para Sarney a manutenção dessa censura? Não é possível entender por que a estaria ainda mantendo e não desistiu, visto que não houve nenhuma voz aprovando essa iniciativa. Afinal, é aparentemente prerrogativa das autoridades maranhenses, ou só de algumas, defenderem seus interesses particulares dessa forma. Esquisita essa atitude da justiça. Porque as congêneres das Alagoas, Rio Grande do Norte, Brasília e outras regiões não procedem da mesma forma?

Fabio Figueiredo fafig3@terra.com.br

São Paulo

BRASIL E SÍRIA

Em junho de 2010 o ditador Bashar Assad esteve no Brasil, sendo recebido por Lula, Amorim e Garcia com júbilo. Na época foi dito que a Síria era fundamental para o processo de paz no Oriente Médio. Em Junho o Brasil recusou-se a apoiar uma resolução da ONU condenando a violência do governo de Assad contra a população civil. Há poucos dias o PCdoB publica nota apoiando a postura anti-imperialista - sic, do ditador sírio. Há 2 dias, às vésperas do Ramadã, tanques do exército sírio atacam a cidade de Hama e provocam dezenas de mortes. Nem uma palavra, nem uma nota a respeito é divulgada pelo Itamaraty. E olha que Dilma havia afirmado que o tema de direitos humanos será defendido sem concessões.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

SANGUE NA SÍRIA

O banho de sangue promovido pelo governo sírio contra seus próprios cidadãos evidencia, uma vez mais, a crônica situação das ditaduras violentas que usam de tudo para manterem-se no poder. E depois há quem fale mal de Israel...

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

HUGO CHÁVEZ

A forma de como o tirano Hugo Chávez quer se manter no poder é um crime à consciência humana,pois dizer que portador de um câncer e com isto fazer propaganda para continuar no poder,até rapar os cabelos(para dizer que é consequência da quimioterapia),pois sabemos que os cabelos de quem faz este tratamento caem normalmente, não necessitando de uma maquina de corte de cabelos,como fez o ditador.Quem tem parentes com este mal sabe o que ele faz com o organismo dos portadores e não com fanfarrices como esta fazendo o pseudo portador de neoplasia na região pélvica.Este ignóbil paspalhão deve tomar consciência e não se portar como um demente que se diz portador de algo que jamais teve.Respeite as pessoas portadoras de neoplasia que sofrem com o mal e com o tratamento a que se submetem,pois é doloroso,não queira usar da ingenuidade do povo venezuelano para se perpetuar no poder.Com a cabeça rapada esta parecendo um dos três integrantes do seriado os 3 patetas.

Walter Francisco Barros walterfbarros@yahoo.com.br

Araçatuba

UM BOM INVESTIMENTO

Já que o Chávez (presidente da Venezuela) faz tratamento contra um câncer lá em Cuba e os ventos da propriedade privada começam a soprar em pequenas rajadas na ilha, se eu fosse o Chávez compraria um terreninho por lá. Já começa na praia de Los Talaveras um programa tipo "mi casa mi vida".Negócio bom... para lazer em futuro próximo.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

GOVERNO ALCKMIN

Nas guerras, os reis iam à frente de seus exércitos, lutando ao lado de seus homens. Bem diferente ocorre em nossas democracias de mentirinha, onde também vivemos uma guerra civil, mas nossos mandatários desfilam em carros blindados, ladeados por seguranças mil, em seus palacetes e nas ruas, enquanto a população está sendo trucidada, dia e noite, desprotegida por policiais corruptos que fazem vista grossa aos traficantes e demais bandidos. Os cofres públicos estão sempre vazios quando se trata de investir em segurança, educação e saúde, mas nada deterá o gasto milionário no Itaquerão, que segundo o Governador Alckmin há algum tempo atrás, jamais viria do dinheiro do contribuinte. Na Av. Giovanni Gronchi e outras principais vias , tem havido arrastões quase todos os dias ( a polícia faz vista grossa ao PCC). Jovens continuam a perder a vida, por atropelamentos e batidas no trânsito, devido, em grande parte, à corrupção dentro do DETRAN, que sabidamente deleta os pontos da CNH de motoristas bêbados e irresponsáveis ,em troca de suborno. Onde ficou a lei do bafômetro? Governador, acorde! A população paulistana está presa em suas casas, acuada, vivendo como pode e rezando dia e noite para chegar viva em casa. Enquanto o PCC e os demais corruptos que tiram o sossego do trabalhador estão nas ruas, pintando e bordando. Perguntem à população paulistana se prefere um Estádio de futebol a mais, ou ter mais e melhores escolas, postos de saúde e policiais mais bem pagos e treinados! Até quando? Será que ainda poderemos levar uma vida normal, caminhar nas ruas e praças, ou mesmo nos shoppings em segurança, andar em carros que não sejam blindados, fenômeno específico de cidades como Beirute?

Mônica Abate Guglielmi nicabate@yahoo.com.br

São Paulo

PONTE

Perguntar não ofende: Então basta ser um político para se nominar uma ponte? Pelo visto não precisa de mais nada, só ser Orestes Quércia!

Mara Fonseca Chiarelli mara.chiarelli@ig.com.br

Mogi Guaçu