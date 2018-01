Cartas - 04/03/2011

Bacana...

Crescemos 7,5% em 2010, diz o IBGE. Em contrapartida, o déficit explodiu, a inflação renasceu, os juros não param de subir, as exportações minguaram, muitos investimentos importantes tiveram de ser suspensos, a dívida interna foi às alturas, o salário mínimo só pôde ser reajustado em 6,9%, a tabela do Imposto de Renda, em 4,5%, fala-se em ressuscitar a CPMF e Lula deixou pendurada uma conta de R$ 98 bilhões para Dilma pagar. Que bacana!

MARIA C. ROCHA AZEVEDO

crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

A gastança continuou

A justificativa de "vacas magras" só valeu para o reajuste do salário mínimo (de 6,9%). Apenas nos dois primeiros meses de 2011, o governo federal gastou 32% a mais em viagens (passagens e diárias), em relação ao mesmo período de 2010. Foram R$ 80,4 milhões. Os péssimos exemplos continuam sendo dados por aqueles que gozam de privilégios ilimitados. Pobre povo brasileiro, é a continuidade do desgoverno do ex-presidente Lula, que deixou um rombo sem precedentes para a sua sucessora, enquanto ficou oito anos criticando o seu antecessor.

M. TERESA AMARAL

mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

Por nossa conta

Nosso dinheirinho cada vez mais escasso, previsão de volta do imposto da saúde no horizonte e nossos nobres governantes gastando milhões em passagens e diárias. Dá para acreditar? Eles podem tudo e nós pagamos o pato aqui embaixo.

TÂNIA KITA

tkita@uol.com.br

São Paulo

O corte e os cargos

Mesmo com o maior bom senso que podemos ter, extrapolando toda a nossa boa vontade, como poderemos entender um governo que anuncia um corte de R$ 50 bilhões no Orçamento como medida de economia e, por outro lado, autoriza a criação de 1.124 cargos na Previdência?

BENONE AUGUSTO DE PAIVA

benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

LULA

Palestrante

Sinceramente, não acredito que a LG se propôs a contratar uma palestra do "cara" para ele, em 40 minutos, exaltar seus anos de governo. Pior ainda é ela ter custado R$ 200 mil. Mas existe gosto e interesse para tudo... O País sem dívidas e sem problemas (baboseiras de campanha) agora tem de cortar gastos de R$ 50 bilhões, e dona Dilma não pode nem reclamar da herança maldita.

CARLOS R. GOMES FERNANDES

crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

COPA 2014

"Mico anunciado"

Quero cumprimentar o jornalista José Nêumanne pelo excelente artigo Copa de 2014: crônica do mico anunciado (2/3, A2). Assim como ele, fico indignado com as medidas tomadas pelo poder público para a Copa do Mundo, em especial diante desse contingenciamento de verbas, de um lado, e a gastança, de outro. Com nossos hospitais lotados, bolsas de estudo CNPq-Capes (mestrado e doutorado) sem reajustes há quatro anos e os índices de criminalidade como estão, como temos coragem de organizar uma Copa? Temos outras prioridades!

EDISON MINAMI

edison.minami@hotmail.com

São Paulo

Que país é este?

Num país como o nosso, carente de tudo - educação, saúde, segurança, infraestrutura, etc. -, o Estado se permite direcionar recursos (escassos) tirados do bolso do contribuinte para promover a construção de arenas particulares e outros babados para viabilizar um evento de caráter particular. No Brasil, o país do futuro, tudo continua como no passado.

SILVIO NATAL

silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

A hora é agora

Presidente Dilma, não perca a oportunidade de mostrar que seu governo é sério: devolva o mico à Fifa e à CBF.

ROBERTO CURSINO BENITEZ

benitez.gimenez@hotmail.com

São José dos Campos

PDT NO GOVERNO

Breve recado

A presidente Dilma sinalizou ao PDT o quanto vale a palavra empenhada. O fato de não convidar o partido para a reunião de líderes da Câmara foi um breve recado: ou se alinha e vota unido ou está fora. Convenhamos, ninguém é bobo de perder a boquinha. Ao partido, só resta fazer a lição de casa direitinho e não piar. Vamos ver como se comportará o PDT daqui em diante. Pelo visto, retaliação não é o que o partido quer. A conferir.

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

BRASIL E LÍBIA

O canto da sereia

Em discurso nesta semana o ditador líbio, Muamar Kadafi, afirmou que substituirá empresas e bancos americanos e europeus que atuam no país por outros chineses, russos e brasileiros. Espero que o canto da sereia não ecoe em Brasília na turma do over Itamaraty de Marco Aurélio Garcia.

MÁRCIO M. CARVALHO

mmcoak@hotmail.com

Bauru

O assessor de assuntos internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, está há semanas sem falar. Virou informante de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora só fala ao ouvido do patrão.

HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO

hlffilho@gmail.com

São Paulo

VIOLÊNCIA

Desserviço

O governador de São Paulo afastou o funcionário da Secretaria da Segurança Pública Túlio Kahn por ele ter negociado a venda de dados sigilosos sobre a violência no Estado. A divulgação desses dados tinha sido vetada "para não alarmar" a população. Assim, não dá para saber qual é a rua onde se mata mais, onde se rouba mais, onde se concentra o furto de veículos, etc. Por segurança, até dá para engolir que momentaneamente o sigilo seja mantido, mas não divulgar esses dados posteriormente é um desserviço.

ORLANDO LOVECCHIO FILHO

love@exibir.com

Santos

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

Total de comentários no portal: 1.567

Economia brasileira cresce 7,5% em 2010

PIB atingiu R$ 3,6 trilhões. De acordo com o IBGE, foi o maior avanço anual em 24 anos.

Com 60% do PIB baseado no consumo das famílias, ou seja, baseado em crédito (que elas não conseguem sustentar)."

JOSÉ HUMBERTO CEOLIN

"O povo agora tem carro novo, casa nova, os filhos da classe C entram na universidade por meio do Enem."

JOÃO SOUSA

"O ano de 2011 não será como 2010. Alta da Selic, aumento dos compulsórios, cortes de despesas governamentais..."

ALVARO ALBERTO

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Jaguatirica e a Tom Maior

Os fundamentalistas ambientais que permeiam o Ibama estão cada dia que passa mais e mais ousados impingindo sandices aos brasileiros e destruição ambiental cada vez maior. Por sua vez nossos políticos e formadores de opinião se escondem sob o manto do politicamente correto e de braços dados com a ignorância correm para os votos e não para a modernidade, a ponto de nosso Secretario de Estado de Meio Ambiente considerar que os animais não mais são seres inferiores ! Ou seja , depois de milhões de anos de evolução, esta sumidade cientifica decreta que o ser que habita o topo da cadeia dos seres vivos tem um concorrente. Comico se não fosse trágico. A pergunta é : que stress passaria a jaguatirica na Escola de Samba que fosse maior do que o seu dia a dia de encarceramento num zoológico qualquer ?

Marco Antonio Moura de Castro mike.castro@uol.com.br

São Paulo

Falando de música

Já que está em pauta a questão do direito autoral, seria bom que se determinassem algumas regras, ou melhor, que as ressuscitassem. pois quando se trata de música, há que se observar que o nome do autor da melodia deve vir sempre em primeiro plano seguido do autor da letra, cujo detalhe há muito foi desprezado. Recebo, por coincidência, uma gravação de Maria Betânia da música "Tocando em frente", indicando seus autores como sendo Almir Sater e Renato Teixeira - quando, pelo que imagino, deveria ser exatamente o inverso. Outro problema é classificarem uma música.de "maravilhosa" sem sê-la, somente porque tem uma letra bonita. Ora, música é melodia e letra um complemento, portanto, se retirarmos a letra de determinadas músicas, não sobrará nada, mas se separarmos a musica da letra, às vezes, sobra um belo poema mas que nunca será uma música . Portanto, a maioria erra quando analisa e engrandece muitas das atuais músicas, sem melodia, sem nuances e totalmente sem sabor e valor musical.

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis

Descoberta

Agora descobri por que o Corinthians prestou tantas homenagens ao Ronaldo por ter se aposentado. Depois que ele e o Roberto Carlos saíram, o time melhorou 100% e atualmente é dos líderes do Campeonato Paulista. Alguns chegam até a dizer que, se o Ronaldo tivesse encerrado a carreira há três ou quatro meses, o time do Parque São Jorge estaria hoje disputando a Libertadores. E estão corretos.

Adolfo Zatz dolfizatz@gmail.com

São Paulo

Sandy e a questão da isonomia

Por que o técnico Mano Menezes faz propaganda de cerveja e ninguém chia? Por que um pode e outro não?

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

"Mico"

Parabéns ao Sr. José Nêumanne pelo brilhante artigo. Ratifica a opinião da maioria dos brasileiros, pois temos outras prioridades e necessidades para o bem do povo brasileiro, como por exemplo educação, saúde e melhores condições financeiras para os aposentados.

Alvarez Aguiar alvarez.atib@hotmail.com

São Paulo

Copa de 2014

O artigo de José Nêumanne de 01/03/2011 esclarece de forma objetiva e honesta o embrulho da FIFA que é repassado aos países sedes deste tipo de competição, e principalmente o tremendo custo aos respectivos cidadãos onerados pelos encargos assumidos pelos grupos beneficiários. O retorno à sociedade em forma de melhorias no seu bem-estar nunca foi demonstrado ao longo de todas estas décadas de competições inventadas pela FIFA e suas representantes. Vamos promover a devolução desse tremendo mico e salvar o País de mais uma série de obras que se tornarão elefantes brancos nas costas de um povo tão necessitado de investimentos essenciais á sua vida diária!

Tomás C. de Arruda tomasarruda@terra.com.br

São Paulo

Violência no Rio

Enquanto as UPP subiram os morros alardeadas pela propaganda oficial ...os bandidos desceram e agora barbarizam no asfalto.

A mãe de Roger Flores baleada e seu companheiro morto...infelizmente é só mais uma tragédia pessoal que se transformará em números.

Isso é BRASIL...não acontece só no Rio!

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

Impunidade

Pitoresco o caso do atropelador de ciclistas em Porto Alegre, que ilustra bem o clima de impunidade que vivemos neste país.Parece que o simpático gaucho não gostava de ciclistas e investiu contra eles, com fúria, para matá-los .Pelo andar da carruagem irá, apenas, sofrer uma multa. Preocupado em diminuir a poluição ambiental, pretendia comprar uma bicicleta mas passarei a dirigir carro blindado.

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@superig.com.br

São Paulo

Polícia de São Paulo

Excelente e oportuna a matéria do Desembargador Aloísio de Toledo Cesar no Estadão de 02/03/11 que trata da migração dos políciais paulistas à outros estados da federação, em busca de melhor remuneração.Afinal sucessivos governos em nada melhoraram a vida de uma gente que arrisca sua vida no dia a dia de seu trabalho em pról do povo paulista.De nada valeram sucessivos governos do PSDB (Covas/Alckim/Serra/Alckim) para melhorar o salário da polícia paulista,justamente por onde começa a segurança da população.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

Administrador

Tudo o que São Paulo ''não precisa'' é de um prefeito como esse Kassab. A cidade está deploravelmente abandonada(pior ainda que na era Pita), razão pela qual nós que votamos temos que escolher um competente administrador e não essas mesmices que tem ocupado a cadeira de prefeito. Chega de articuladores políticos e incompetentes.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

O ausente prefeito Kassab

O paulistano não pode esquecer a ausência do prefeito ''Quem sabe'' quanto as enchentes que castigam São Paulo neste verão. Basta lembrar do dito cujo nas próximas eleições e não dar um voto sequer a este folgado que enquanto pessoas morrem afogadas no aguaceiro que toda tarde desaba na capital, sua preocupação é apenas escolher o futuro ninho partidário. Não passa de um ingrato, porque não fosse o tucano Serra ele seria ninguém na política paulista.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

São Paulo

Chuvas e flores

Com tanta chuva a cidade de São Paulo não está somente submersa.Levante a cabeça e olhe para frente e verás varias tonalidades de verdes exuberantes, além das varias cores de flores contrastando com os verdes. PT, não me venha dizer que a chuva é obra da situação e os verdes e as flores fazem parte do vosso planejamento.

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

Mal planejada

Agora a cidade mal planejada, tudo feito para vaidade de prefeitos políticos, e péssimos administradores, quando pensávamos que tínhamos atingido o fundo do poço com a prefeitura que faliu São Paulo com a Erundina, veio a Marta, que aí era a certeza que era impossível uma pior, veio o Kassab, que superou todos, até a sua melhor lei a'' cidade limpa'' que deveria ser para limpar a cidade de lixo, e fios com penduricalhos, cartazes de mal gosto, pichações, que nada, transformou São Paulo em uma cidade provinciana, sem luz, sem letreiros, eu que nasci em São Paulo me perco, tenho uma casa em Cotia, que antes achava escura, ao sair de São Paulo para Cotia, parece que saí de uma cidadezinha de interior e fui para Paris, tudo isto porque? a gente tem de parar de eleger político, e eleger administradores para cargos executivos, como foram muitos do passado, Ademar de Barros, Jânio Quadros, Maluf, perto destes os de hoje, além de incompetentes nos são duplamente caros, pois, além de caros, tudo é muito , extremamente caro, ainda deixa para o próximo que será igual ou pior se não for administrador doas bons, como um Maluf, uma situação pior que a anterior, sei que falar do Maluf como bom em alguma coisa , acende a parte xiita de São Paulo, que prefere tudo ruim, mas estou apenas sendo uma pessoa normal, desculpem xiitas, não roguem para eu arder no mármore do inferno, estou só sendo realista, sem paixões demodes ideológicas, e falar que ele roubou os cofres!?! faz -me rir, de tantos se roubou, foi uma balinha na feira, comparado aos outros.

Roberto Moreira da Silva rrobertoms@hotmail.com

São Paulo

Poder da Emae

Gostaria de saber qual a influência que esta empresa a Emae, tem no governo do Estado de São Paulo, lembro me que a muito tempo atrás, o 1ª Ministro da Alemanha, doou uma quantia significativa, para limpeza do Rio Tietê ao governo Paulista. Hoje vejo o interesse constante dessa empresa em querer bombear a água suja do Pinheiros e Tietê, para a Represa Billings, afetando o pouco que resta do meio ambiente da Grande São Paulo, e ainda da Baixada Santista, para sanar os problemas de forma ''prática'' a ineficiência para resolver os problemas das enchentes, alagamentos, e a falta de plano diretor do Estado e município.

Mauricio Avellar de Azevedo Marques mzlmauricio@yahoo.com.br

São Paulo

Atropelamentos em São Paulo

Temos um procedimento acolhido pela Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público que pede o redesenho de algumas das travessias de pedestres na Consolação. Aliás o projeto de Metrô que ali se inaugurará não previu uma ligação entre as estações e os pontos de ônibus ali existentes,desobedecendo o principio da integração para a melhoria do sistema de transito. Ha nessa avenida ainda um canteiro central em que o pedestre se locomove enquanto espera o farol que demora para abrir que causou, por exemplo, o atropelamento de uma pessoa nesse ano colhida pelo espelho retrovisor de um ônibus que passava no corredor. Dá pra imaginar a proximidade do ônibus do local em que o pedestre é obrigado a andar. As mudanças que pedimos são um primeiro passo para tentar reverter um quadro de total descaso e desrespeito ao pedestre na cidade, que beira o criminoso. Nessa rua foram 36 atropelamentos no ano de 2010. Em relação ao numero de atropelamentos que a matéria diz que vem caindo e que não está atualizado, precisamos insistir pela transparência de dados e pela imediata informação deles como ponto fundamental para a segurança do cidadão. Não vamos endossar que dados da realidade nos sejam sonegados porque isso pode provocar pânico na população. Razoes para o pânico já existem, como a matéria coloca em outro ponto, o fundamental é que esse numero de atropelamentos já supera o de homicídios mostrando ,infelizmente, o horror instaurado. Como ainda somos bípedes e não podemos abdicar do caminhar precisamos trabalhar para que isso ainda possa ocorrer numa cidade com esse tamanho de frota. É uma guerra e nela o mais fraco, o pedestre, quando tenta fazer justiça tem que se arriscar e perde sempre. Quando se sabe que na cidade o pedestre não é levado em conta, que os tempos para travessia de faróis não o respeitam, que os tempos de espera de abertura de faróis tampouco, que botões de'' Aperte para atravessar ''são programados para não abrir, beneficiando apenas o fluxo de carros e que o pedestre tenha que ser penalizado com percursos perigosos, alongados e humilhantes, como os confinados em baias, se sabe porque morrem tantos. E por isso reafirmamos: pedestre primeiro!

Cássia Fellet fellet@uol.com.br

São Paulo

UNE, cadê vocês?

UNE cadê vocês? Os estudantes de Direito do Brasil estão precisando de vocês. A OAB está massacrando os estudantes de Direito e vocês não manifestam? Eles estão pagando a cada exame R$200,00, para fazer uma prova de nível de concurso público de magistratura e promotoria, e vocês não manifestam? Para fazer provas para Juiz ou Promotor paga-se R$100,00. Para os estudantes e bacharéis de Direito, o valor é de R$200,00, e vocês nada fazem? Se a OAB quer selecionar que o faça com seus recursos. A OAB avocou competência do MEC e vocês nada fazem! Cadê a UNE, na defesa dos direitos dos estudantes? Ou será que os milhões de reais do governo federal provocou amnésia sobre sua real atividade? Ou então, a UNE está apenas hibernando? Cadê o Senador Luiz Lindbergh Farias Filho, ex-presidente da UNE, ex-cara pintada, que nenhuma posição assumiu em defesa dos estudantes de Direito deste continental país, enquanto a OAB manipula inconstitucionalmente 60 milhões/ano com o produto da arrecadação deste famigerado exame, retirado dos pobres bolsos de estudantes. Cadê a linda Deputada Manuela, ex-presidente da UNE, que assumiu Presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que nada faz pelo seus eleitores estudantes, esquecendo-se que um dia lutou pelos Direitos destes. Será que a linda Deputada Manuela sabe que a OAB recebeu premio no Palácio do Planalto pela inclusão de questões de Direitos Humanos no exame da Ordem e não colocou uma questão sequer sobre Direitos Humanos? Será que ela pode questionar e requisitar a devolução deste premio de bajulação? Será que a Ordem dos Advogados do Brasil pode desrespeitar editais publicados? Será que no Congresso Nacional os dois supra citados perderam a audição para com os clamores de seus eleitores específicos? Que poderá nos salvar? Chapolim Colorado? Acho que não! Pois não são competentes para esta matéria. Questão complexa, já que, hoje, os acima citados não mais representam ninguém, a não ser eles mesmos.

Wagner Gomes wbgomes@ig.com.br

Belo Horizonte

Educação financeira nas escolas

A sociedade brasileira e os setores da educação debatem e procuram melhorar os caminhos da formação das nossas crianças e jovens. A propaganda bombardeia o cidadão incitando-o ao consumo, na televisão, nas mensagens e opções dos caixas dos bancos, oferecendo empréstimos de todo tipo, nos jornais e em todos os veículos de comunicação. Uma nação rica possui, como um dos pilares, a capacidade de poupar, organizar-se para o futuro do consumo consciente. As escolas precisam melhorar na Educação Financeira dos adultos de amanhã. Ensinar a importância dos pequenos valores, que no tempo aplicado gera riquezas, na confecção de planilhas onde pode-se captar se estamos exagerando nos gastos, ou mesmo percebendo, na ponta do lápis, que gastando mais do que se ganha é o caminho mais rápido para o endividamento. Quando somos jovens, gastar representa o prazer imediato. Afinal, temos todo tempo do mundo. Tempo que vai acabando como a areia na ampulheta. Assim, quanto mais jovem entendermos que podemos, com pequenas quantias mensais, poupanças conscientes, planejar um futuro forte e seguro, melhor. Parece que por muitos anos era um tanto vergonhoso falar de dinheiro com as crianças. Menos nobre. Criou-se uma geração, ou várias, de consumidores compulsivos. Incapazes de adiar um consumo imediato, visando um projeto futuro plenamente alcançável e de sucesso. Educação Financeira nas Escolas, instrumento de desenvolvimento de uma nação, privilegiando uma mentalidade capitalista com segurança, conforto e felicidade.

Márcio Mourão mmvip@terra.com.br

Rio de Janeiro

''QI''

A indicação política influencia nomeação de diretor em 42% das redes de ensino, esta é uma prática muito comum no Brasil, a de avaliar e analisar o ''QI'' dos candidatos. Mas nesse caso ''QI'', quer dizer ''quem indica'' politicamente.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

A bolsa e os alcoólatras

Gente fina é outra coisa, e pensar que este sujeito queria ser presidente da Câmara Federal, mas abdicou em favor de outro petralha Marcos Maia, trocaram seis por meia dúzia. Com este tipo de gente só poderia acontecer este tipo de declaração tão infeliz, quanto inapropriada por parte do líder do governo (PT) na Câmara sr.Vaccarezza, quando teceu comentário infeliz sobre o reajuste do Bolsa-Família, respondendo a uma brincadeira, aliás de mau gosto, da oposição: ''o reajuste no Bolsa Família é positivo mesmo se o dinheiro for usado para comprar cachaça. Não vamos incentivar isso, mas, mesmo que uma família compre uma cachaça por mês, são 11 ou 12 milhões de garrafas de cachaça. Isso ajuda toda a economia''.

Então o Bolsa-família não ajuda a dar alimentos para as famílias pobres, mas sustenta vícios de alcoólatras. É assim que os componentes deste governo e do passado encaram os menos favorecidos, com seus vícios, estes contribuem para engrossar a arrecadação aos cofres públicos, já que a pinga tem altos impostos introduzidos em seu preço final, não é, sr.Vaccarezza?

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

Cargos de confiança

O Senado do Sarney, que terá carnaval de SÓ 11 dias, aprovou projeto criando mais 545 cargos de confiança no governo federal e outros 1124 no INSS sendo 624 ( mais de 50%) sem concurso, comprometendo o corte de 50 bi. Por que continuam os cargos de confiança, se a competência não é testada ? Só vale o Quem.Indica (QI). ? Se o salário mínimo só foi aumentado em 6,9% e o bolsa-voto até 45%? Só não há disponibilidades para o mínimo e aposentados só INSS.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

Egos inflados

Como cidadão e historiador, mesmo tendo admiração pelo sociólogo Emir Sader, não posso deixar de concordar com a postura da governo Dilma de não permitir que ele viesse a fazer parte da gestão pública federal. Ao criticar inadequadamente seus superiores, antes mesmo de ser nomeado, o intelectual deu prova que não está preparado para integrar a nova máquina governamental. Governar bem é gerenciar pressões que podem até ser divergentes, que podem e devem ser internamente discutidas mas, não para servirem de ''bate-boca'' público, como tentou o pensador dispensado.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

Demissão de Emir Sader

Emir Sader, o esquerdinha, demitido? Mas ele apenas disse em voz alta o que todos nós pensamos da Ministra da Cultura quando foi indicada. Pena! Porque os dois parecem farinha do mesmo saco, um mais falador que outro mas com certeza fazem parte da mesma farinha que faz o bolo atual!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

Garoto-propaganda

O ex-presidente Lula faturou R$200 mil para dar uma palestra de 40 minutos e virar ''garoto-propaganda'' da empresa sul-coreana ''LG''. Lula é um bom exemplo do brasileiro ''Macunaíma'' e da ''Lei de Gérson'' : parece que ele quer sempre levar vantagem e não dá a menor pelota para a ética. Lula apoiou abertamente ditadores sanguinários e corruptos como Ahmadinejad, Mubarak e Kadafi, distribuiu passaportes diplomáticos aos seus filhos, participou do escândalo do ''mensalão'', apoiou José Sarney, fez alianças com deus e o diabo para ficar no poder e agora, como ex-presidente, se presta ao papel de ''garoto-propaganda'' de multinacional para faturar um bom cachê. A verdade é que o demagogo e oportunista Lula já foi tarde e não deixará saudades.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

O palestrante

Será que o "cara" acreditou em uma só das sandices que disse? A plateia formada por seres pensantes, certamente, não!

Edgard Marques Filho ed.marques@terra.com.br

Barueri

Palestras?

Pagar R$200 mil pra escutar o ex-presidente falar galhofas, depois da herança mais do que maldita que nos deixou, só pode ser brincadeira de mau gosto dos contratantes de Lula e falta de notícias mais importantes da parte da imprensa que notifica tal ''proeza''.Por favor ,nos poupe !

Leila E. Leitão

São Paulo

Estreia

Luiz Inácio Lula da Silva estreou com palestrante remunerado. A empresa coreana L-G teve a coragem de desembolsar R$ 200 mil para ouvir baboseiras. Se eu tivesse dinheiro pagaria o suficiente para que ele permanecesse eternamente calado.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

Lula palestrante

Muitos estão criticando a palestra de 40 minutos dada por Lula em evento da empresa LG, para a qual, supostamente, ele ganhou R$ 200 mil. Acho que estão errados. Na última campanha não ficaram suficientemente claras todas as realizações de seu governo. Naturalmente, para quem perdeu as inaugurações de obras do PAC, com seus comícios conjugados, é importante (sic) que ele refrise e enalteça tudo outra vez. Acho que quem critica é porque não estava prestando atenção na época (sic). Tenha dó minha gente!

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

Líbia

A pretensa democracia que pregam após a iminente invasão da Líbia, vai desaguar num caos maior do que o atual. Vide Iraque. Vale tudo pelo petróleo !

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

Lupi fica

Se a presidente Dilma Rousseff excluiu os pedetistas de recente reunião que manteve com as lideranças dos partidos aliados, pensando que com essa atitude mexeria nos brios do ministro Carlos Lupi (PDT), fazendo-o pedir demissão do Ministério do Trabalho e Emprego, pode ir ''tirando o cavalinho da chuva'', pois essa ''boquinha'' o tal do Lupi não vai largar ''nem que a vaca tussa''. Pra começo de conversa, Dilma deveria saber que Carlos Lupi, um homem que subiu na vida através do puxa-saquismo explícito ao ex-governador Leonel Brizola, transformando-se em um ''carreirista juramentado'', que esperou a morte de Brizola para fazer do PDT um ''cartório'', colocado a serviço de suas mesquinhas vaidades e ambições pessoais, vai simplesmente fingir que não entendeu o recado, e continuará ''agarrado às tetas da viúva''. Se Dilma realmente entendeu que o PDT, comandado por um homem do nível de Carlos Lupi, transformou-se em uma legenda que não merece a mínima confiança, não deve hesitar em simplesmente demitir o ministro que ocupa a cota do partido em seu Governo, pois se ficar esperando que os pedetistas, acometidos de um surto de vergonha na cara, sintam-se ofendidos e entreguem o cargo, vai estar dando uma demonstração de incompetência, pois a estratégia não surtirá resultados, tendo o mesmo efeito de ''malhar em ferro frio''. A verdade é que, se Dilma não colocar o sujeito no ''olho da rua'', de forma clara e insofismável, vai ter de conviver com ''Lupinho'' até o final da sua gestão...

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

Que dia!

No mesmo dia em que o Sr. Tiririca é empossado membro da Comissão de Educação e Cultura, o Sr. Lula estreia como palestrante para altos executivos mundiais. Dá para acreditar? Ou quer mais?

Carlos Roberto Barreto Barsotti cbarsotti@hotmail.com

São Paulo

Eles estão voltando

Assumiu, no dia 2/3, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na Câmara, o deputado federal João Paulo Cunha (PT/SP), envolvido no processo do mensalão. Comparou esse processo, no qual figura como réu, a uma ''guerra'' que atingiu a sua reputação e que inclusive mudou a sua vida. Queria o quê? Mesmo assim foi reeleito. Diz que em breve o assunto estará resolvido por completo, como também disse e afirmou o ex-presidente Lula que o mensalão não existiu. Pelo visto foi uma ficção ou um grande engano, tanto é que quase todos foram absolvidos, faltam poucos e, com certeza o STF confirmará que o mensalão não existiu mesmo. Assim prevalece a impunidade, será que é por isso todos ''eles'' estão voltando!

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

Desfaçatez

Esta semana a Câmara dos Deputados resolveu de uma por todas gozar com a cara do povo brasileiro com os membros escolhidos para as diversas comissões da Casa. O maior absurdo ficou para Comissão de Reforma Política que foi agraciada com alguns deputados que respondem a processo no STF, destacando-se entre eles o deputado Paulo Maluf, que nem pode sair do país, procurado que é pela Interpol, mas vai poder influenciar em projeto de lei de inquestionável importância para a nossa democracia. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça ficou para o "ilibado" deputado José Paulo Cunha, de triste memória no caso do Mensalão. Um velho adágio popular diz "que cada povo tem o governo que merece", mas no caso do Brasil isso não é verdade, Muito pilantra é eleito em decorrência de uma educação deficiente, exatamente para manter o status quo. Cabe à parcela mais esclarecida da sociedade lutar para valer para acabar com essa pouca vergonha, indo às praças públicas, criando uma "Praça Tharir" em cada cidade do país. Já passou da hora de colocarmos " esses caras" para correr.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

Jogo de cena

Enquanto os povos árabes estão se revoltando com os presidentes-ditadores, há anos no poder, aqui nós cruzamos os braços e dizemos amém. Temos os nossos ditadores também. Políticos que estão no Congresso há anos. O cargo é tão bom que encaminham os filhos, como os deputados ACM Neto, Rodrigo Maia, por exemplo. Somos escravos desta ''ditadura'', produzida por nós. Alguns nem tem cargo, mas tem poder. Agora vemos no Câmara a volta dos deputados Paulo Maluf, João Paulo Cunha, Genoino, acusados de corrupção, mensaleiros e outras coisas. O deputado Paulo Maluf tem conta bloqueada nos EUA, e aqui ele é eleito. Isto sem falar na eleição de um semi-analfabeto como Tiririca. Nós somos culpados deste quadro. A política no Brasil envergonha o povo, a nossa imagem no exterior é péssima neste sentido, mas parece que a maioria não liga. Tal qual uma parte do hino nacional, estão ''deitados eternamente em berço esplêndido''. Vem eleição, vai eleição e continuam os mesmos. Os políticos para perpetuar seus poderes obriga o cidadão a votar, sob pena de sanções, como obter empréstimo ou financiamento público, tirar passaporte, prestar concurso público, etc. Não está na hora de um outro 7 de setembro não? Porque o de 1822 não valeu de nada. Foi um jogo de cena.

Panayotis Poulis ppoulis@ig.com.br

Rio de Janeiro

Imoral e injusto

Nosso país vive momentos cruciais de irrealidade. Na contramão da decência e ética, exigidas na Lei da Ficha Limpa, são designados para as comissões de justiça e a nova lei eleitoral, parlamentares com tantas pendências jurídicas, sendo acusados de práticas irregulares, comprometedoras de evidente corrupção que nos causam decepção e vergonha. Entre tantos, são escolhidos sempre são os piores; muito embora tenham sido eleitos por um povo que pouco conhece e preocupa-se com a seriedade na política. A maioria dorme em berço esplêndido, colhendo os frutos da distribuição de bolsas: família, ditadura, cultura e etc... Essa atitude dos congressistas, além de demonstrar pouco caso é um enorme desrespeito à nossa inteligência, é também imoral e injusta para com os demais eleitores. Temos de reagir!

Odiléa Mignon cardosomignon@gmail.com

Rio de Janeiro

Transparência

Assim como a censura ao Estadão, determinada pela Justiça. com protestos de todos os setores lúcidos do país, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o requerido acesso à imprensa da relação dos passaportes diplomáticos, também chamados superpassaportes que, sobretudo no último governo, foram concedidos a mancheias, sem aceitável explicação. Segundo se esperava, a transparência dos atos do governo, anunciada pela presidente em suas falas, deveria ter determinado não só o público conhecimento dos que se beneficiaram do privilégio, sem válida razão, mas deveria o Itamaraty tomar as necessárias providências para a devolução desses títulos.Não teria sido preciso, então, que se manifestasse a Justiça.

Jairo P. Gusman jairogusman@gmail.com

São Paulo

Só depois do carnaval?

Enquanto suas excelências viajam e curtem a vida, nós os aposentados continuamos com nossas migalhas. Como se não bastasse, ao menos nós que recebemos nossos benefícios no quinto dia útil do mês, vamos ficar sem o pagamento no período do carnaval, com nossos pagamentos postergados. Sabemos que em Brasília há eternos feriados mas não vejo o que tem uma coisa a ver com outra. Além disto ser uma verdadeira injustiça, nem por isso nossos compromissos e nossas necessidades cessam. Mais do que injustiça, é uma falcatrua. Nos dois anos anteriores, tive sérios problemas por receber o pagamento somente após o carnaval pois os bancos não querem saber de nossos problemas. Garanto a todos que os salários extorsivos que nossos deputados recebem não atrasam por nada neste mundo!

Ursula Elisabeth Metz ue.metz@uol.com.br

Itapecerica da Serra

Há precedente

No século 19, por falta de fundos no tesouro português, Portugal terceirizou a defesa do seu território, delegando aos ingleses a função de protegê-lo. Em pleno século XXI, para viabilizar um ajuste fiscal o governo brasileiro contingencia verba do seu orçamento para a compra de material bélico, especificamente para a aquisição de caças a jato, considerados fundamentais para a defesa do seu território. Será que os nossos dirigentes estão a fim de reeditar o alvará régio português?

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Restos a não pagar

Não honrar compromissos assumidos é ilegal, comprometedor da credibilidade do inadimplente e gerador de insegurança jurídica futura, além de iníquo e lesivo, deixando vítimas pelo caminho. Ainda que esse tipo de conduta já tenha sido adotado por Fernando Henrique Cardoso e Lula, é altamente preocupante, na expressão do TCU, e de percepção óbvia. E o jornal instigou uma lembrança apropriada: o valor dos restos a pagar, que não passarão de restos, equivale ao custo do trem-bala. A Presidente Dilma tem nas mãos a possibilidade de ganhar de vez a confiança dos brasileiros, sustando esse projeto megalomaníaco, delirante.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Bolha de sabão

Quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no governo, ele dizia que havia deixado a ''casa'' em ordem,inclusive emprestado dinheiro ao FMI. Após a presidente Dilma Rousseff assumir o governo, anunciou um corte de R$50 bilhões do orçamento da união.Embora não conheça absolutamente nada de economia. tenho a impressão que o presidente Luiz, governava o país no grito.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

Alta dos Juros

Eu não entendo: se o Lula ao assumir o governo, recebendo uma herança maldita do FHC, durante os oito anos de governo, com toda sua sabedoria e competência, resolveu todos os problemas nacionais, inclusive pagando a dívida externa e ainda conseguiu baixar a taxa de juros e entregou o Brasil à sua pupila, redondinho. Por que será, que nos dois primeiros meses de governo da presidente Dilma , a taxa de juros já aumentou duas vezes seguidamente? Estamos ouvindo falar de inflação?? Como faço parte dos míseros 13% que não aprovava o governo Lula, alguém do contingente de 87% poderia me esclarecer?

Maria Carmen Del Bel Tunes Goulart carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana