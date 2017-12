Cartas - 04/05/2011

Osama x Obama

O que são dez anos para quem mede seu tempo na História, não na duração de uma vida? E o que é o desígnio de uma vida ante o de um povo? O desfecho anunciado inevitavelmente se implementaria, mais como vingança para uns, por legítima defesa preventiva para outros. Antes de pensar em ser ou não ser justo o desfecho dado à caça a Osama bin Laden, o que me veio à alma foi felicidade. E a partir daí, da minha sensibilidade e intuição, foi-me mais fácil entender que foi justo!

XISTO RANGEL

São Paulo

Irrelevâncias

É óbvio que muito há a analisar e historiar sobre a morte de Bin Laden, porém absurdamente irrelevantes são os preceitos que muitos pretensos analistas gastam neurônios em questionar, como: o ritual de funeral muçulmano foi obedecido? Ora, a memória do meliante era meritória? Em tempos de guerra isso ocorre? Em vida, ele respeitou os que foram vitimados por seus crimes contra a humanidade? Mas a mais brilhante é questionar se os EUA não deveriam trazê-lo vivo. Por certo deveriam levar ao local um oficial de Justiça, bater à porta e dar-lhe voz de prisão: "Teje preso!"

OSWALDO COLOMBO FILHO

São Paulo

Assassinatos seletivos

Já estão aparecendo "juristas" condenando a morte de Bin Laden por "assassinato seletivo". Mesmo com a eventual alternativa de prendê-lo vivo, isso seria uma catástrofe para o mundo civilizado, porque haveria uma onda de sequestros de ocidentais condicionando a vida deles à libertação desse monstro e, como amplamente demonstrado pelos antecedentes, seriam executados assim mesmo. Isso mostra que não é somente no Brasil que juristas e advogados são alheios a critérios de justiça e aproveitam as firulas de uma legislação capenga para deixar livres assassinos confessos e políticos milionários sem nunca terem trabalhado, apenas praticando a politicagem.

JACQUES PENNEWAERT

São Paulo

Com Battisti

Se Osama bin Laden tivesse sido capturado no Brasil, na certa estaria na mesma cela que Cesare Battisti, trocando figurinhas, sem o perigo de ser extraditado!

ELZA D"AMBROSIO BUSATO

São Paulo

FÓRMULA INDY

Circuito inadequado

O evento programado para a tarde de domingo e transferido para a manhã de segunda-feira, pelas condições adversas do tempo, serviu a demonstrar a inadequação de um circuito improvisado. A solução: restaurar o anel externo do autódromo de Interlagos.

GERALDO C. MEIRELLES

São Paulo

Insensatez

O que aconteceu no fim de semana em São Paulo foi uma verdadeira insensatez coletiva. Graças à ganância, irresponsabilidade e petulância sem limites de alguns empresários (?), aliados a uma administração pública medíocre, fraca e inconsequente, foi realizada, a todo custo, incluindo uma parte na segunda-feira, a etapa da Fórmula Indy no Brasil. Isso mesmo, até na segunda-feira houve corridas, como se fossem de suma importância para São Paulo. São Pedro bem que tentou, fazendo a parte dele, mas até o pobre santo foi vencido. No momento em que as estatísticas apontam um verdadeiro festival de mortes no trânsito, autoridades (?) liberam o uso de vias urbanas para corridas de carros, patrocinadas por companhias de bebidas alcoólicas, criando um campo fértil para incentivar a impunidade e irresponsabilidade da já débil estrutura dos motoristas. Quando deveriam voltar seus esforços para a educação, conscientização do uso do automóvel, promover campanhas de fiscalização e acabar com a impunidade, os administradores públicos se voltam para justamente o contrário, incentivando a velocidade nas ruas, com o patrocínio de bebidas alcoólicas. Tudo isso numa cidade que tem um belo autódromo. Não bastasse, estão tentando levar esse verdadeiro "circo dos horrores" para outras cidades, inclusive Porto Alegre, onde há três autódromos num raio de até 150 km. Um absurdo que se espera não venha a contaminar outras localidades.

PAULO RENATO DUARTE

Porto Alegre

Intolerância

Fiquei chocada com a opinião do Estado sobre a interdição da Marginal do Tietê (Quem perdeu na Fórmula Indy, 3/5, A3). Concordo que o problema começa desde a montagem da pista, por cerca de um mês, mas os dias de carnaval causam o mesmo problema que os quatro dias da Indy e ninguém se movimenta tanto contra isso. Acredito que haja uma perseguição sobre a patrocinadora Band. Lamentavelmente, concordo que não estamos preparados nem para Olimpíada nem para Copa do Mundo, pois somos intolerantes com a Fórmula Indy, de quatro dias, o que dirá de um evento de um mês!

NAILA CARMEN BAPTISTA

São Paulo

Indagações

O editorial do Estadão de ontem sobre a Fórmula Indy está absolutamente certo. Mas gostaria de acrescentar algumas indagações: 1) Quanto os promotores, patrocinadores e outros envolvidos pagam à Prefeitura para alugar a Marginal? 2) Quem define o valor e como? 3) Como são aplicados esses recursos?

JOSÉ C. MELO REIS

São Paulo

COPA 2014

Que será de nós?

Sem estádios, trem-bala, aeroportos, etc., como vamos sediar uma Copa do Mundo? Isso está cheirando politicagem, e da "braba".

SONIA MARIA SALZANO GENTIL

Descalvado

Trem-bala

Se alguém tinha dúvida de que o Orçamento é feito pelos empreiteiros... A estimativa desse investimento é de R$ 30 bilhões ou múltiplos desse valor. Ontem o IBGE informou que há 16,2 milhões de brasileiros em extrema pobreza.

SYLVIO GAMA

Rio de Janeiro

"Já saiu do forno a primeira pesquisa eleitoral nos EUA pós-morte de Bin Laden. Agora nem Sarah Palin salva os republicanos"

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI / VINHEDO, SOBRE A APROVAÇÃO DO PRESIDENTE BARACK OBAMA

"O Brasil ainda tem 16,2 milhões de pessoas em extrema pobreza? E a ajuda da Bolsa-Família?"

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA (PR), SOBRE A ESTIMATIVA DO IBGE, DIVULGADA ONTEM

"Abra o olho, Kassab!"

MARIA CRISTINA ROCHA AZEVEDO / FLORIANÓPOLIS, SOBRE AÉCIO NEVES SE APROXIMAR DO PSD

