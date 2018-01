Cartas - 06/04/2011

Como funciona o Copom?

Fiquei estarrecido com o caso da execução por policiais militares de uma pessoa num cemitério de Ferraz de Vasconcelos, diante de testemunhas. E não só pelo sentimento de impunidade dos executores, mas pela reação do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) ao ser acionado pela testemunha. "Vou dar alerta e a senhora tem de ligar na Corregedoria" foi a resposta dada. Conforme ouvi na gravação pela televisão e li na transcrição do Estado, não ficou clara, principalmente para a testemunha, a providência de enviar ao local do fato policiais para garantirem a integridade da testemunha, averiguarem a denúncia ou lavrarem o flagrante. Tampouco houve o registro imediato, sendo solicitado à testemunha anotar outro número de telefone, o da Corregedoria da Polícia Militar, por se tratar de denúncia contra policiais, ato meramente burocrático, e não prático. Então, gostaria de saber: por que não houve tal atendimento, posto que existia um crime em andamento, perigo para a testemunha e provas que poderiam se coletadas? Por que há necessidade de telefonar para outro número, o da Corregedoria da PM? Não é o Copom que deve providenciar o atendimento de ocorrências em curso? Sr. governador, aguardo esclarecimentos.

CORINTO LUIS RIBEIRO

corinto@corinto.arq.br

São Paulo

______________

Mulher de coragem

Sabemos que o exercício da cidadania e o dever de solidariedade social não exigem heroísmo. No entanto, o que presenciamos, amiúde é o acovardamento da maioria das pessoas em face de roubos, furtos, homicídios, latrocínios, etc., por compreensível autopreservação. Acabamos de ver o oposto, motivo pelo qual cumprimentamos uma senhora que, num cemitério, ao presenciar a covarde execução de um preso por policiais, não só comunicou o fato imediatamente à Polícia Militar, pelo celular, como também interpelou os facínoras fardados. A sociedade agradece.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

______________

MÍDIA

"Estadão ESPN"

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio) parabeniza o Grupo Estado e a ESPN, respeitadas instituições do setor de comunicação, pela iniciativa de criar a rádio Estadão ESPN. A Fecomércio defende a liberdade de expressão e vê na informação de qualidade uma ferramenta essencial não só para os empresários balizarem suas decisões, mas para assegurar a democracia, fiscalizar o Estado e, consequentemente, propiciar um ambiente melhor para todos os brasileiros. Assim sendo, não poderíamos deixar de apoiar e prestar a nossa homenagem a esta nova alternativa, que já nasce sob a bandeira da credibilidade e excelência na apuração e transmissão de notícias.

ABRAM SZAJMAN, presidente, e ANTONIO CARLOS BORGES, diretor executivo

São Paulo

______________

MENSALÃO

O alquimista

Lula conseguiu transformar o leito afofado que lhe deixou Fernando Henrique Cardoso em "herança maldita". Agora, vai transformar o relatório da Polícia Federal (PF) sobre o mensalão em quê?

PAULO DE SOUZA CAVALCANTI

paulo_souza_cavalcanti@ig.com.br

Ribeirão Preto

______________

Carnê

"O mensalão é a tese da oposição que a mídia e a PF compraram." O secretário André Vargas não disse, mas o carnê era petista.

A. FERNANDES

standyball@hotmail.com

São Paulo

______________

Intenção

A PF provou que o mensalão existiu e agora está na hora do mais importante: descobrir qual era a intenção. Ninguém distribui milhões para a compra de votos sem ter um objetivo planejado. Um golpe de Estado a la hermanos? Talvez Freud explique...

GILBERTO DIB

gilberto@dib.com.br

São Paulo

______________

Ficha limpa

A Lei da Ficha Limpa representa um grande anseio da população brasileira e esperamos que os nobres ministros do STF não nos decepcionem, já que o Judiciário é o único Poder em que ainda acreditamos. Esperamos que votem conforme a sua consciência, que certamente coincidirá com a esperança do povo brasileiro. Esse projeto é importante, mas seria muito mais significativo que o Supremo atacasse o mal pela raiz, coordenasse medidas para que sejam severamente punidos os partidos que selecionam candidatos com ficha suja, notadamente os envolvidos no mensalão.

JOÃO HENRIQUE RIEDER

rieder@uol.com.br

São Paulo

______________

Vício do sistema

Hoje é possível a um legislador eleger-se sem o menor compromisso com seus eleitores. O candidato praticamente compra a vaga. Depois negocia suas posições no Congresso mediante retribuições, entre elas o mensalão. Terrível verdade! Precisamos de um sistema eleitoral que vincule o parlamentar a seus eleitores, e com isso o eleitor terá mais controle. Precisamos ainda de eleições mais baratas, tornando viáveis novas lideranças regionais. Precisamos do voto distrital.

REYNALDO PEREIRA

rpereira.bh@uol.com.br

São Paulo

______________

VALE

Eminência parda

O ex-presidente Lula não desmamou do governo e ainda está dando as cartas. Sua obsessão em derrubar Roger Agnelli da presidência da Vale teve sucesso. Nossa presidente, Dilma Rousseff, foi eleita rainha da Inglaterra?

EDWARD BRUNIERI

ebsolucao@uol.com.br

São Paulo

______________

COMBUSTÍVEIS

Preços em alta

Lula deixou o ranço de dirigentes de futebol para Dilma. Falam que estão "prestigiando" e demitem em seguida. Falaram que não iam aumentar os combustíveis, mas lá vão 10% de aumento nos postos da Petrobrás, tida e havida como "autossuficiente". E assim pensam que vão diminuir a inflação. Que pena, o Plano Real está na "marca de pênalti", para falar a linguagem que eles entendem...

IVAN DE ABREU AURELI

aurelivan@gmail.com

São Paulo

______________

"Roger Agnelli, valeu!"

J. S. DECOL / SÃO PAULO, SOBRE O SEU DESEMPENHO COMO PRESIDENTE DA VALE

decoljs@globo.com

"Na hipótese absurda de ocorrer a prescrição dos delitos, a falência moral do Estado brasileiro estará consagrada"

FRANCISCO ZARDETTO / SÃO PAULO, SOBRE O MENSALÃO

fzardetto@uol.com.br

"É mais fácil acreditar em Papai Noel e coelho da Páscoa do que crer que o dinheiro do mensalão nos será devolvido"

MARIA DO CARMO ZAFFALON LEME CARDOSO / BAURU, IDEM

mdokrmo@hotmail.com

______________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.847

TEMA DO DIA

Filha de Tas opina sobre Bolsonaro

Com sexualidade exposta na TV, ela diz que opinião do deputado ajuda no debate sobre preconceito

"Quando ela diz para não criminalizar e abrir o debate, eu acho que o caminho está por aí."

HÊIDER MENEZES DE SOUSA

"Deve-se sim deixar pessoas como Bolsonaro falar. A liberdade de expressão está aí para ser utilizada por todos."

MIRTÔ BEATRIZ

"Respeito Tas e filha, embora não concorde com ela. Como advogado, porém, nunca advoguei violência contra eles e elas."

FRANCISCO ANTÔNIO SALLES

______________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DESAFORO PRIVILEGIADO

O relatório final da PF não deixa margem a dúvidas quanto à existência do vergonhoso e ilegal mensalão, uma verdadeira orgia com o dinheiro público. Mais vergonhoso ainda é que sua existência foi e é negada pelo mandatário da Nação, à época da divulgação da ocorrência. Que o MPF e o STF entendam ,de uma vez por todas, que o povo brasileiro está farto de tanta maracutaia e tantos pulhas impunes.Não há razão, exceto medinho, para procuradores, juízes e ministros procrastinarem a decisão, enquanto os réus se enriquecem preenchendo cargos ou influências prejudiciais ao País.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

_____________

A VERDADE DO MENSALÃO

Com o advento do tardio relatório da Polícia Federal, o mensalão deixou de ser a "farsa" do Lula, para ser a verdade irrefutável que os brasileiros querem ver esmiuçada na imprensa do País, com o julgamento pelo STF dos respectivos culpados pelos delitos. A prescrição se confundirá com impunidade, tornando-se verdadeiro desalento para o povo brasileiro. Até agosto, o povo espera o resultado do julgamento, com esperança. E que a decisão do STF não se transforme em mais uma desilusão como tantas outras, inclusive a da Ficha Limpa.

José Carlos de Carvalho carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

_____________

UM FIO DE ESPERANÇA

O ex-presidente, pouco antes de "desencarnar" (?!) afirmou que iria lutar para provar a "farsa" do mensalão. Farsa tão grande que o relatório da PF não deixa dúvidas sobre a origem do dinheiro, segundo reportagem da revista Época, que teve acesso a esse relatório (Estadão - 05/04-A3). Os chefões da "lambança", contando com a prescrição dos crimes, já desfilam pelas esferas do poder sem o menor constrangimento, sendo que alguns ocupam cargos eletivos ou foram premiados com cargos em ministérios. Ao público pagante resta ainda um fio de esperança no parecer do ministro do STF, Joaquim Barbosa, que poderá extirpar essa súcia, que infesta o Planalto. Quanto do dinheiro desviado não poderia ter sido usado em Educação, Saúde e Saneamento, sem falar de Segurança e Infraestrutura, enquanto as excelentíssimas figuras se refestelavam com as suas mensalidades?

Aparecida Dileide Gaziolla rubishara@uol.com.br

São Bernardo do Campo

_____________

MENSALÃO

Lula: o mensalão é uma farsa. Os farsantes são uns aloprados. Os aloprados são uns traidores. Todos continuam no PT.

Vidal dos Santos vidal.santos@yahoo.com.br

São Paulo

_____________

ÚLTIMA ESPERANÇA

Diante de tudo que se tem acompanhado sobre o dito mensalão - descasos e conchavos - sente-se no ar o odor fétido da impunidade quando estamos a pouco mais de 5 meses de tudo se transformar em farelos, portanto, o destino do país está nas mãos do STF e, em particular, nas mãos do Ministro Joaquim Barbosa. Se não houver vontade de justiça independente da vontade política, não podemos encontrar outras palavras que não as da Sra. Ana Maria Bruni, em carta publicada há 20 anos - isto mesmo - há 20 anos, mostrando toda sua indignação e revolta, quando escreveu em seu último parágrafo: " "Sinto-me órfã de alguém a quem respeitava como um gigante de força, integridade e justiça. Até quando serás omissa e cega? Até quando poderei encobrir de meu próprio filho a fragilidade de tuas raízes ? Ou chegou o dia em que devo dizer a ele - Vamos, meu filho, procurar uma adoção. Vamos procurar um novo chão." Palavras que me marcaram na lembrança e que deveriam marcar a todos os cidadãos de bem e de dignidade, expurgando os fanáticos e espertos que, cada vez mais, estão levando o país ao caos total.

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis (RJ)

_____________

O TEMPO É O SENHOR

Tenho plena convicção de que com o passar do tempo, os protagonistas de 8 anos de governo Luiz Inácio terão os seus lugares na história devidamente esclarecidos. Nem mais nem menos, apenas a combinação de justiça e tempo serão suficientes. Após 100 dias, já tivemos a confirmação do esquema do mensalão que permeou as relações entre Executivo e Legislativo, a farta distribuição de passaportes diplomáticos para a família de Luis Inácio que, terão que ser devolvidos, entre outras falcatruas.

Ainda me questiono o que José Alencar fazia no meio de tanta podridão...

Marcello Pesce mpesce@uol.com.br

São Paulo

_____________

NADA SABIA

A propósito do mensalão, o lula (com ele minúsculo), sempre disse que de nada sabia... Quem desconhece o que está acontecendo na cozinha da casa, igualmente desconhece os ruídos de seu quarto...

L. Dutra l.dutradvogado@uol.com.br

Avaré

_____________

CORRUPÇÃO ABENÇOADA

É mais que sabido que corrupção sempre houve e muita no Brasil. A grande verdade, porém é que no governo de Lula ela foi oficializada e pior, abençoada. A todo momento, pipocam na imprensa casos vergonhosos de subtrações na conta da viúva e adições em bolsos os mais variados. Nunca na história desse país se viu tanta roubalheira. A Justiça em nome da lei perdoa grandes injustiças e com isso cada vez mais os surrupiadores se sentem protegidos para cometer barbaridades. Será que a presidente Dilma vai se importar com isso? A nomeação de velhas raposas, infelizmente, parece que vai continuar mantendo o manto da impunidade. Será que o Brasil ainda tem jeito?

Geraldo Siffert Junior siffert18140@uol.com.br

Rio de Janeiro

_____________

MÁFIA

Felizmente, o que todos sabíamos, ficou provado: o mensalão não foi uma invenção de opositores para prejudicar os inocentes e ingênuos colaboradores do gran-chefe da máfia. E o Estadão, mais uma vez, mostrou-se exemplar durante todo o processo, razão, entre outras, pela qual não assino outro jornal. Contudo, causou-me espécie ver que o mesmo jornal que denuncia, publicou uma matéria do José Dirceu - o comandante em chefe - sobre o José Alencar. É lógico que não li. Nenhuma opinião desse sujeito me interessa, seja a respeito do que for. Aliás, na minha visão, não deveria interessar ao jornal também.

Maria Luiza Feitosa de Souza souzamlu@uol.com.br

São Paulo

_____________

SONHO DE CONSUMO

O sonho de consumo do PT seria ver Michel Temer (PMDB-SP), ser condenado por corrupção e perder o lugar de vice-presidente. Como já sabemos que neste país ninguém é condenado a nada, a lei é tolerante e protege os endinheirados, é bom os petistas colocarem as barbas de molho, pois o fogo amigo que ora espalha essa notícia poderá virar a metralhadora para o lado contrário e mirar no ninho do PT. Resta saber para que lado os ministros do STF irão. Façam suas apostas.

Luciana Lins lucianavlins@gmail.com

Campinas

_____________

MICHEL TEMER

A ligação do Dr.Michel Temer com o Porto de Santos é antiga. Parece um feudo. Para variar o mesmo astutamente não tem nada que ver com a ligação com o ex-presidente orador Lula,está usando o método teflon,para nada pegar? Espero que a nossa briosa PF mostre todas as provas e o mesmo seja condenado junto com os mensalistas do PT encabeçados pelo maquiavélico José Dirceu, o Golbery do PT. E vivam a bandalheira e o Delúbio.

Antonio Jose G.Marques a.jose@uol.com.br

Rio de Janeiro

_____________

A POBREZA VAI LONGE

A criatura, ou melhor a nossa presidente está sendo sincera em dizer que não conseguirá erradicar a pobreza em quatro anos de governo, pura demonstração de que quer ser reeleita, o seu criador, o ex-presidente só se lembrou dos pobres no sétimo ano de desgoverno, afirmando em público que tiraria o povo da "merda", como se sabe não tirou, mas na opinião de muitos, fez muita coisa inútil, e deixou para a sua sucessora essa herança "maldita". O bolsa família ou "bolsa voto" já foi bem reajustado (média de 19,4%), para quem não trabalha, mas para o trabalhador o salário mínimo foi reajustado em 6,9%, enquanto para os aposentados até agora não houve nenhum reajuste. Os impostos continuam sendo aumentados, a exemplo do IOF para compras no exterior, e serão elevados os impostos das bebidas, cerveja, refrigerantes e água engarrafada. A arrecadação de tributos só tem aumentado, mas a gastança continua em todos os setores do governo. Até a Ajufe (Associação dos Juízes Federais) ajuizou ação junto ao STF, na qual pleiteiam reajuste de 14,79% para os magistrados, que estão com os salários defasados e merecem sem dúvida, fora as inúmeras "mordomias" estão recebendo apenas R$26,723,00 que com o modesto reajuste irá para R$30,675,00 equivalente a mais de 56 salários mínimos mensais, afinal só pela "aprovação" da lei "ficha limpa" e "outros" já fazem jus, mesmo porque em Agosto/2011 prescreve o processo de formação de quadrilha dos 22 réus do mensalão, como deixar de atender. Realmente país rico, deveria ser país SEM pobreza, mas os que estão enriquecendo são as nossas "autoridades", que não satisfeitos com os altos salários, ainda se envolvem em inúmeras falcatruas, maracutaias, desvios do erário e corrupções de toda espécie, que pelo visto não tem fim, só com uma mobilização popular. Muitos dos que fazem pouco e recebem salários exagerados e os que nada fazem e recebem "ajuda", também chamada de "esmola", como sempre com o patrocínio dos intermediários, a chamada classe média, que arca com tudo. Enquanto isso a educação, saúde, segurança, moradia, saneamento, estradas/rodovias e infraestrutura de quase tudo, alguns exemplos: prevenção de problemas naturais, portos, aeroportos, etc., estão piores do que nunca. Assim jamais acabarão com a pobreza, a pobreza vai longe e as desigualdades mais acentuadas em todo o país.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_____________

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa. Ainda que caiba recurso contra a referida decisão condenatória, fica claro que Munhoz não tem a menor condição ética e moral de permanecer como presidente da Alesp, sob pena de desmoralização da referida 'Casa'. O mínimo que se espera é o imediato afastamento de Munhoz de suas atividades. Ou será que, no Brasil, alguém que é condenado por improbidade administrativa, pode continuar livremente ocupando um cargo público, como se nada tivesse acontecido ? O próprio partido do qual Munhoz faz parte, o PSDB, se compromete ao infinito ao não tomar nenhuma atitude e fingir que nada está acontecendo. Queremos ver um mínimo de ética e de seriedade na política paulista e brasileira.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

_____________

VALE TROCA DE MÃOS

A Vale troca de mãos, seu novo presidente é Murilo Ferreira, o candidato da presidente, Dilma Rousseff. Leia-se, candidato de Lula, pois Dilma nos bastidores age de acordo com seu criador. A pressão pela saída de Agnelli é deixar a empresa na mãos do governo que saberá como ninguém desviar seus lucros e criar investimentos de fachada. Segundo publicado, Agnelli não teve habilidade para lidar com os interesses da companhia e os interesses de Brasília, porém a habilidade em tornar a empresa uma das mais ricas do mundo não importou, pois os sapos de fora não conseguiam meter a mão nos lucros. A função de Murilo Ferreira é envolver a Vale no consórcio criado pelo Planalto, a Hidrelétrica de Belo Monte que pelo visto já nasceu bichado. É esperar para ver.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br São Paulo

_____________

ROGER AGNELLI

Certamente não faltarão grandes empresas nacionais ou estrangeiras que vão querer ter Roger Agnelli cuidando de seus negócios. Incrível como quem tem poder acha que pode tudo, pouco se importando com o que é legal ou certo. Fazer a coisa correta é somente para nós, simples mortais, homens e mulheres que trabalham duro e agem honestamente. É de ficar cada vez mais indignado e perder a esperança.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

_____________

POBRE VALE

Com a privatização a Vale passou ser a maior companhia mineradora do mundo, fruto de uma administração altamente competente, isto comprovado pelos seus visíveis resultados. A interferência do governo na administração da companhia, com muita pressão sobre o Bradesco lhe forçando apoiar na queda do presidente Roger Agnelli e apoiar o novo, Murilo Pinto de Oliveira Ferreira, vontade do governo. Essa vontade exposta pelo ex-presidente Lula e agora por Dilma Rousseff, poderá levar a Vale a um retrocesso muito ruim para a companhia, acionistas, fundos de pensões e para o país, mesmo que a Vale venha acolher muitos companheiros. É triste onde há a interferência dos políticos! Mas vamos aguardar pelo decorrer do tempo que este se encarregará de falar a verdade.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

_____________

O VALE NA CASA DA VALE

Tudo cheira mal, como no caso da Sadia, da Varig, dos Correios, etc. etc. e atrás da fedentina parece claro que as figuras cinzentas de Roberto Teixeira nas jogadas de trambiques e Zé Dirceu nas maracutaias da corrupção brilham na escuridão de um PT corrompido até à alma, se que há alma para isso!

Ariovaldo Batista -arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

_____________

VALOR DO REAL, DÓLAR E EXPORTAÇÕES

Frequentes têm sido as opiniões atribuindo ao alto valor do eeal as dificuldades crescentes em relação a exportação. Numa análise acurada da macro economia tanto no âmbito nacional como no internacional, podemos chegar à algumas considerações: 1) Sabe-se que, devido aos altíssimos juros pagos pelo Brasil, há uma enxurrada de dólares especulativos chegando de forma crescente. 2) Não podemos esquecer e desprezar a existência de inflação também nos Estados Unidos, que inunda o mundo de dólares. 3) Com melhor conceito no mundo, sobre as finanças do Brasil, difícil estancar essa enxurrada de dólares que só há de aumentar, e "a lei da oferta e procura ainda não foi revogada" - sobram dólares aqui. 4) Ainda, por razões puramente psicológicas, é o dólar a moeda que sugere maior garantia aos aplicadores e especuladores, embora as turbulências no mercado americano continuem existir. 5) Estamos exportando mão de obra com o fechamento de fábricas que passam a importar, com mais vantagens do que produzir aqui. 6) Não deveremos ter, pelas circunstâncias apontadas, tão cedo, dólar a valores maiores que os atuais, na minha opinião, corretos. 7) Devemos, portanto, nos preparar para conviver com a moeda americana nos atuais níveis, como forma de enfrentar o problema. 8) Devemos nos preparar reduzindo os juros, dos maiores do mundo; diminuindo os impostos exorbitantes e sempre subindo; reduzindo o custo Brasil melhorando a infraestrutura deficiente e precária; melhorando a logística na movimentação e estocagem dos bens exportáveis; aumentando a produtividade nacional em geral, reduzindo a burocracia, melhorando a qualidade e aumentando o valor agregado dos bens exportados; adotando maior agressividade no exterior para colocar nossos produtos - nós "vendendo", não eles "comprando". Conclusão: não é o real que está valorizado, mas, sim o dólar que está desvalorizado.

Jorge de Azevedo Pires jorpires@uol.com.br

Ribeirão Preto

_____________

VALE SOB CONTROLE

Em razão da crise que assolou a face da terra, em 2009, com a forte retração dos importadores de minério, a Vale, que emprega 51.000 funcionários, por contingência demitiu 1.300, e o vaidoso ex-presidente se sentiu desprestigiado quando apregoava uma marolinha ao invés de tsunami. Foi ai que começou a campanha para substituir Roger Agnelli, apesar de elevar, nos dez anos de sua gestão, o lucro da vale de R$ 3,050 bilhões para R$ 30,421 bilhões. Pior é que o Judas/Bradesco se vendeu por 30 moedas (em troca, vai renovar o Banco Postal com o Governo por mais 10 anos). Agnelli dançou por desagradar sua excelência e o novo presidente da Vale, Murilo Ferreira, tende a ser uma vaca de presépio e incorporar a petezada à empresa, ou então também será demitido. Tudo indica que a Vale, embora teoricamente seja uma empresa privada, vai funcionar como se fosse o 38º Ministério.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

_____________

COMPETITIVIDADE

Concordo com o artigo de José Roberto Mendonça de Barros, "A produção brasileira marcha para o exterior" (4/4), nossos sindicatos querem aumentos reais sobre salários, o governo oferece péssima infraestrutura, muitos fornecedores aumentam os preços de insumos como aço, petróleo e cobre. E pior ainda temos uma legislação arcaica de preços de transferência, que regula as importações e exportações de empresas do mesmo grupo no mundo, o que dificulta as operações de compra no mercado internacional pelas empresas com filiais no Brasil uma das últimas maneiras de nos mantermos competitivos.

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

_____________

MARIA BETHÂNIA

Que Maria Bethania merece ter seu trabalho difundido, ninguém duvida. Mas que receba R$ 50 mil por mês pela direção artística do blog, já é um ultraje ao contribuinte!

Iracema Palombello cepalombello@yahoo.com.br

Bragança Paulista

_____________

A GRANDE JOGADA DA COPA DE 2014

Alguns dias atrás, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, resolveu botar a boca no trombone e falou numa entrevista na Suíça, que todas as obras para a Copa de 2014 estavam atrasadas. Em julho de 2010, a FIFA já afirmava que faltava tudo para o Brasil ter condições de sediar uma Copa do Mundo. Um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), nessa mesma época, confirmou que tudo estava muito atrasado, e temia a repetição do que aconteceu no PAN de 2007, quando o orçamento de R$ 520 milhões passou para R$ 4 bilhões, e o governo federal foi obrigado a assumir essa diferença a título de socorro emergencial. Já em julho de 2010, o presidente Lula, mesmo afirmando que as obras não estavam atrasadas, assinou uma medida provisória com um pacote de benefícios para as 12 cidades-sede e para reduzir a burocracia. Foi criada uma fila "preferencial" para os projetos do Mundial e das Olimpíadas, no caso do Rio, para acesso às linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Este é o golpe de sempre: os oportunistas provocam o atraso das obras e esperam a situação ficar num beco sem saída. Depois, quando não tem mais jeito, o dinheiro começa a ser liberado sem nenhum controle. É a hora do superfaturamento e de todas as roubalheiras conhecidas, onde o dinheiro dos cofres públicos começa a jorrar para o bolso dos malandros envolvidos neste roubo. O povo, na ânsia de ver tudo pronto, não se importa com o rio de corrupção que corre a sua frente. O que mais interessa é a realização do evento. A conclusão das obras da Copa do Mundo de 2014 se transformou num caso de orgulho nacional para muitos, e um golpe de mestre para os eternos oportunistas de plantão.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

_____________

COPA 2014 EM PORTUGAL?

O Estadão enfocou bem esse assunto nesta segunda feira. Deixando de fora o lado político (Blatter x Teixeira) os preparativos para esse e o outro evento (Olimpíada 2016), estão para lá de atrasados. Como um time, super endividado como o Corinthians, vai construir um estádio em 2 anos, e para 65 mil pessoas? E os outros estádios como no Amazonas, será que ficarão prontos com tempo da Copa das Nações ou mesmo da Copa de 2014? E a infra estrutura necessária, o que estão fazendo por ela? Aeroportos no Brasil já estão num verdadeiro caos. Como farão para que funcionem bem, não só para a Copa, mas para o dia a dia de nós brasileiros e para os estrangeiros que são obrigados a utilizá-los? E os transportes e estradas? E a rede hoteleira? Lula legou uma bruta dívida e seu costumeiro besteirol, mais nada. Dilma terá condições de reverter essa situação? Não creio, e pessoas sensatas também não. Os petistas e eleitores desse boquirroto só acreditarão quando chegar a hora, ou quando a Copa for adiada (será isso possível?). Ontem vi uma reportagem na SPORTV mostrando os estádios de Portugal. Tem o melhor do mundo, e mais três que a FIFA aprova. Poderiam transferir a Copa para lá. Acertariam as finanças portuguesas e nos livraria de passar um tremendo vexame.

Carlos E. Barros Rodrigues

São Paulo

_____________

DELÍRIO

Sediar a Copa de 2014 é um delírio faraônico de um presidente megalomaníaco num país semidesenvolvido, em que metade da população não dispõe nem de saneamento básico.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

_____________

CORAGEM

A bravura desta mulher de Ferraz de Vasconcelos - SP - que denunciou em tempo real a policia, um crime bárbaro cometido por dois PMs, no cemitério da cidade, é de uma coragem digna de registro, assim como publicado com exclusividade pelo Estadão - 05/04 -C1. Os assassinatos não nos surpreendem mais, porque a cada 365 dias, aproximadamente 50 mil acontecem no Brasil. Mas, é preocupante saber, como diz a matéria, que em cada 9,7 homicídios no País, um é cometido por policial. E se considerarmos ainda que nos EUA para cada pessoa que a polícia mata são realizadas 37.751 prisões, e no Brasil uma morte para apenas 348 prisões, é porque boa parte dos nossos policiais estão inaptos para o cargo que ocupam. É bom lembrar que a população do Tio Sam é de apenas 1/3 maior que do nosso País. Agora, se no Estado mais rico da Federação, ocorrem execuções com frequência, o que imaginar então da situação nos outros estados?! Nem a realidade dos salários baixos dos policiais vai justificar estes assassinatos. O problema é de caráter...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

_____________

TORNOZELEIRAS

Como se já não fosse gravíssimo o fato ocorrido há poucos dias após uma inspeção em carceragem da Polinter em Nova Iguaçu, quando foi comprovada a denuncia de mordomias para diversos presos, em cujas celas encontraram desde aparelhos de ar-condicionado, TVs, frigobar, micro-ondas , fogão e vídeo game...até talheres de alumínio e guarda-chuva...este último, certamente, para o preso claustrofóbico não se molhar em seus passeios terapêuticos noturnos...agora fico sabendo que o presidente do TJ/RJ, desembargador Manoel Antonio Rebelo mandou suspender as tornozeleiras para os presos que estão em regime semiaberto. Os últimos crimes hediondos cometidos no Brasil, inclusive aquele cometido em Goiás onde um facínora matou , um a um, cerca de 6 rapazes ..todos .foram cometidos por presos que são irresponsavelmente colocados em semi-liberdade...o suficiente para cometerem crimes por inteiro. Este juiz , certamente, nunca foi apenado e/ou obrigado a pagar esta verdadeira dívida de sangue que parece , nos foi impingida pela marginalidade...mas eu já perdi um filho num assalto ....e me revolta tanta insensibilidade "dita" legal. Será que a ideia é mesmo nos levar diretamente ao caos social?

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

_____________

BANDIDOS NA RUA

O presidente do TJ/RJ, desembargador Manoel Alberto Rebelo, recebe salário do povo ou dos bandidos já que suspendeu uso de tornozeleiras aos presos que se encontram em regime semiaberto? Depois que alguns deles cometerem crimes e até assassinatos, espero que ele seja responsabilizado como co-autor! As tornozeleiras são colocadas principalmente para monitorar onde estava o detento caso aconteça algum crime e poder constatar se ele está apto a viver novamente em sociedade, dando segurança a população sadia. O Desembargador alega falta de eficiência no processo, sendo que 58 das tornozeleiras foram rompidas, entre 1500. Pouco mais de 3%? Ele prefere então que 1.500 fiquem ao Deus dará? Quem precisa de um desembargador com uma cabeça assim para proteger a população? Se a moda pegar no resto do país o Brasil comprovadamente será terra feita para bandidos!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

_____________

ARMAS DA PM

A troca da arma calibre 38 pela polícia militar de São Paulo pela pistolas 40 mais modernas e eficientes dá tranquilidade a população, que não aguenta mais ação de bandidos.

Paulo Dias Neme profpauloneme@terra.com.br

São Paulo

_____________

LUIZ CARLI FILHO

Este deputado estadual pelo Paraná matou em maio de 2009 dois jovens. Ele estava alcoolizado ao volante e dirigia a 160km/h. Por ironia da justiça morosa e inapta que temos este homem poderá, ele tem o direito, segundo o Detran/PR, de fazer uma reciclagem e voltar a dirigir. Um assassino. Vocês ouviram, um assassino tendo os direitos defendidos. Você homem comum bem que queria ter também este privilégio, não? Primeiro que você já estaria preso, porque aqui no Brasil o Estado protege político vagabundo e assassino. Diz a lenda que o deputado vai a júri popular, mas você realmente acredita que ele sofrerá a mão firme da justiça caso não mude os métodos? Estes homens, eu imagino, quando reunidos riem da nossa cara! Cínicos, corruptos que dirigem o Brasil com mãos sujas pela leniência e ociosidade pública. Como escapar destas faces tão horríveis? Um Estado Democrático é igual uma criança. Ela precisa ser educada para crescer firme e esplendorosa. E a democracia brasileira anda se comportando como uma criança levada, você não concorda? Preparem seus chinelos e cintas porque vamos surrá-la.

Luiz Fabiano Alves Rosa fabiano_agt@hotmail.com

Curitiba

_____________

CONTROLE NAS RODOVIAS

As nossas rodovias matam mais de 50 mil brasileiros todos os anos. É como se, aqui, houvesse uma guerra do Iraque todos os anos. Se essa assombrosa estatística fosse com a aviação, os nossos confortáveis e seguros "boeings" estariam todos recolhidos aos hangares e os aeroportos vazios. Acontece que as matanças nas estradas são paulatinas e não chamam a atenção, pois a imprensa as publicam dia após dia. As nossas zelosas autoridades muitas sensíveis a essas matanças, descobriram uma fórmula de poupar as nossas vidas: instalar milhares de fotos sensores e lombadas nas estradas estaduais, federais e municipais. Os primeiros servem para quebrarem os nossos bolsos e os segundos para quebrarem os nossos pescoços. E os buracos? Estes, sim, são "a salvação da lavoura", servem para quebrarem as nossas vidas. Quem viu pela imprensa e pela internet, no recente desastre da natureza no Japão, uma rodovia totalmente retorcida pelo terremoto (deu para observar a camada de quase um metro de asfalto) e, três dias depois, completamente recuperada pode avaliar como é que as autoridades devem se comportar para cuidar da vida dos seus cidadãos.

José Batista Pinheiro batistapinheiro30@yahoo.com.br

Fortaleza

_____________

IMPOSTOS SEM PARAR

O governo quer agora impor um sistema para cobrar o pedágio automaticamente, um "Sem Parar" para todos. Lembram do "selo Pedágio" de Sarney? E do "kit de primeiros socorros" ? Sob o disfarce de "você só paga pela quilometragem que roda na estrada", vem aí novo imposto. Explico: o Sem Parar é optativo, é uma conveniência para quem viaja frequentemente para não parar nos pedágios. Acontece que o Sem Parar não é de graça, o usuário paga um tanto por mês pelo uso do "chip" independente dos pedágios cobrados. O novo sistema seria obrigatório, use ou não a estrada? A cobrança da taxa seria então novo imposto. Seria necessário para bancar a compra e operação do novo sistema de sensores. O que acontecerá nas estradas privatizadas? E os funcionários dos pedágios, serão demitidos? Como o MST vai se arranjar se não houver praças de pedágio?

Alberto Futuro carlos_futuro@viscondeitaborai.com.br

São Paulo

_____________

INSPEÇÃO VEICULAR

Vi na imprensa televisiva que está sendo denunciada uma quadrilha dentro de inspeção veicular. Pelo conteúdo da reportagem, contida na edição 1594, nos idos de 1999, na revista ISTO É, para mim, isso não é nenhuma novidade. A reportagem, menciona que o espírito da coisa, já na época, era apenas favorecer os amigos, através de concessão.

Parece que realmente a preocupação desse governo passa longe das questões ambientais.

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

_____________

MÁFIA DA MERENDA

Muitas crianças deste Estado vão à escola para se alimentar através da merenda escolar. Dói na alma lermos notícias como essas. Lanceta nosso coração vermos pessoas desnaturadas tirando o pão da boca de nossas crianças para encherem os bolsos. Esses políticos que participam dessas negociatas imundas deveriam ser execrados em praça pública. São infames. Seria oportuno que fôssemos informados em quais cidades essa excrescência ocorreu e quais foram os responsáveis. Não só a população de suas respectivas cidades precisam saber disto, mas todos nós brasileiros para que não nos esqueçamos dos nomes desses energúmenos. Isto é uma vergonha que afronta a todos nós.

Guilherme Gutierrez guilher4012@yahoo.com.br

Votuporanga

_____________

APELO AO NACIONALISMO

Cristina Kirchner tem suas razões para ressuscitar o imbróglio do arquipélago das Malvinas com a Inglaterra: vai tentar motivar o famoso nacionalismo do povo argentino em pleno ano de eleições presidenciais, para esconder o seu pífio desempenho à frente do governo. Mais ou menos a mesma coisa que fez o ditador Leopoldo Galtieri em 1982.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

_____________

KIRCHNER E AS FALKLAND

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirmou que exigirá o fim do controle britânico sobre as Ilhas Falkland(que ela teima em chamar de "Malvinas"). No que considerou um "colonialismo", Kirchner acredita que as "Malvinas" são Argentinas e deveriam ficar com o país. Oras, Sra. Presidente, a senhora não lê? Acha que o povo das Falkland vai querer a liberdade, o apoio social, financeiro e o ambiente estável oferecido pela Inglaterra por um país com economia instável, bagunçado e que vive censurando seus desafetos? Como disse o Rei Juan Carlos: "Porque no te callas"?

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

_____________

AL QAEDA NOS BUEIROS?

Constatada a existência de aparelhos de ação terrorista islâmica no Brasil, transitando livremente sem o menor importuno, presume-se que a atividade desse grupo ,cuja finalidade é exterminar os infieis ,em nome de Alá, já esteja atuando no Rio de Janeiro, mais precisamente na Zona Sul e no Centro. Desde 2004, o Rio tem sido palco de explosões em bueiros da Light, causando danos materiais e humanos. Como essas ocorrências são a marca desses ''loucos da fé'', seria de bom alvitre que a Polícia Federal ''marcasse'' mais de perto esses kamikases islâmicos, tendo em vista a realização de eventos de grandes massas humanas como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

_____________

AIRBUS, AIR FRANCE OU O PILOTO?

Por estranha coincidência, em março passado Justiça francesa acusa Airbus de homicídio culposo pelo acidente do voo 447 da Air France, agora, a menos de um mês depois, equipes de busca francesas encontram o avião muito próximo do lugar que sempre imaginou-se ter caído, e área que a época do acidente concentrou-se a busca (pelo menos diziam). Assim, agora que a "batata assou" e como morto não fala, quem quer apostar que nos próximos dias, dirão que o erro da queda foi culpa do piloto?

Orlando Lovecchio Filho love@exibir.com

Santos

_____________

RESGATE AIR FRANCE

O resgate no fundo do mar de equipamentos da aeronave revela que a empresa aérea ,no mínimo,fora negligente,esperando dois anos,e deixando intranquilos os familiares das vítimas.A questão é porque não puseram logo em ação os aparelhos modernos e somente agora o fizeram.Achar os destroços e também os corpos sensibiliza ,não a ponto de retomar a normalidade de vida,mas para que saibamos as verdadeiras causas desse infausto acidente,cuja grande maioria dos familiares aguardo um desfecho para as indenizações.

Yvette Kfouri Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

_____________

PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS

Será que o pior dos ministros de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, vai peitar o MP que mandou a família do Lula devolver os passaportes presenteados pelo ex-ministro?

Gilberto Lima Junqueira glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

_____________

DEFESA DAS MINORIAS

O caso das declarações do deputado Jair Bolsonaro rende espaço. Ele apenas teve a coragem de dizer o que pensa (quer se concorde ou não) , enquanto outros tantos se fingem de democratas etc. (e estão desviando dinheiro público da saúde , merenda escolar etc) . O interesse momentâneo pela "causa das minorias" nada tem de social ou cultural mas sim econômico e eleitoral. Políticos perceberam o potencial de votos disponíveis nas chamadas comunidades GLBT e dos negros ( que vão começar a chamar de afro-brasileiros, parodiando os norte-americanos) e se mostram "defensores" dessas classes. De outro lado, as redes de televisão e mercado em geral descobriram o enorme poder de consumo e querem vender seus produtos para esse segmento e por isso , convocam artistas para divulgar o tema. Que tal fazer uma grande campanha ( e usar toda essa energia) para reduzir o problema das drogas que toma conta do país e está levando milhares de jovens e famílias á ruína?

André Coutinho arcouti@uol.com.br

Campinas