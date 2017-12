Cartas - 06/09/2011

"Conspiração midiática"

Com o pomposo, mas oco, título "conspiração midiática", deseja o PT, mais uma vez, arrolhar a imprensa, com o fim de impedir que as verdades sobre maracutaias e falcatruas na administração pública venham à tona. Mas o povo quer a continuidade do trabalho saneador da imprensa brasileira, e tal vontade precisa ser reconhecida pela presidente da República, que já demonstrou não estar de acordo com o projeto do PT, derivado, aliás, de pretensões do governo passado. A imprensa censurada é o passaporte para o trâmite livre da corrupção, o que agradaria sobremaneira a determinada classe de políticos (corruptos). Nós, leitores deste grande jornal, já nos fartamos de ver uma absurda censura por mais de dois anos... Sem dúvida, o povo deste país e as entidades produtivas e/ou culturais da Nação devem agir e combater o absurdo desejo do PT de direcionar e condicionar a imprensa do Brasil, colocando-a sob suas pretensões. Não, nunca, jamais!

JOSÉ C. DE CARVALHO CARNEIRO

Ressurreição da censura

Como a imprensa tem sido ultimamente a única guardiã da moralidade, o PT quer ressuscitar a censura. O País não tem oposição atuante e eficiente e a única arma que resta ao povo é, atualmente, a imprensa livre. Sabe o PT que a presidente não poderá ignorar novos "flagrantes" de elementos de seu partido e aliados, "varrendo" os episódios para debaixo do tapete. Há uma circunstância eleitoral que não lhe permitirá proceder dessa maneira em novos casos e por muito tempo. Assim, acham que é preciso criar uma lei que determine o que pode e o que não pode ser divulgado - e sob o controle do governo, é claro.

FABIO FIGUEIREDO

Como...?!

Como assim, censura? Nosso voto vai para quem não escolhemos, nosso dinheiro vai para quem nos rouba, nossa opinião não vale nada. Deveríamos manifestar-nos. Como? Estamos cada vez mais despolitizados e, agora, absurdo dos absurdos, com a proposta de censura das maiores formas de expressão. O desenvolvimento das sociedades deveria dar-se com cultura, tecnologia, espírito construído com altos padrões morais e visão ampla. Como?

RENATA OLIVA

Marco regulatório

O PT não quer censurar, só quer um "marco regulatório das comunicações"... Ora, senhores, chega de mistificação. Se não querem denúncias de corrupção, acabem com ela e não haverá mais o que denunciar!

GILBERTO DIB

Dono do Brasil?

Em seu discurso de posse, em 1.º de janeiro, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, reafirmou o seu compromisso inegociável com a garantia plena das liberdades individuais, da liberdade de culto, de religião, de imprensa e de opinião. Mais de uma vez, em seu discurso, a presidente disse que preferia "o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras". Na ocasião, Dilma parecia ter enterrado o famigerado PNDH-3, que tinha em seu bojo o controle da imprensa. O que o PT deseja é passar ao povo sua versão de mundo, com a desculpa de que a imprensa é tendenciosa e não mostra os fatos como eles são. Espera-se que os Poderes Legislativo e Judiciário não permitam que a censura se instale novamente neste país. A presidente disse também em seu discurso que seria rígida na defesa do interesse público e não compactuaria com o erro, o desvio e o malfeito. Segundo ela, a corrupção seria combatida permanentemente em seu governo. A presidente ainda nem chegou a um ano de governo e seu partido a fez voltar atrás no que prometeu. A corrupção segue sangrando os cofres públicos e a censura ronda as portas da democracia, que um dia pareceu sólida no País. Afinal, o que querem os petistas, transformar o Brasil numa ditadura, como a Venezuela? O PT é dono do Brasil? O que têm os outros partidos a dizer?

IZABEL AVALLONE

Retórica marrom

Para justificar as insistentes manobras no intento de calar, via regulamentações legais, quem desmascara as contínuas bandalheiras em que andam envolvidos o PT e seus aliados, Gilberto Carvalho, na condição de porta-voz do pensamento petista, em entrevista (4/9, A8) sutilmente insinua a existência de um "jornalismo marrom" por trás das denúncias de corrupção que nos envergonham perante o mundo. Na realidade, o que existe é uma "retórica marrom" - especialidade dos petistas e seus aliados - que eufemisticamente transforma o suborno institucionalizado em prática política corriqueira. Pobre do Brasil se, mais uma vez, a decisão final ficar nas mãos daqueles que o Lula chamou de "picaretas" (hoje seus aliados) e, há pouco, livraram pelo covarde voto secreto uma deputada infratora.

ARNALDO A. FERREIRA FILHO

Retrocesso

Está na hora de encarar a verdade: o PT de hoje representa grande ameaça ao Brasil. Assusta-me!

ÊNIO DE ALENCAR PINTO

Diferença cromática

A bem da verdade, a diferença entre as reuniões dos militares na preparação do golpe de 1964 e a reunião do PT no fim de semana é apenas cromática. Os de ontem pensavam em verde-oliva e os de hoje pensam em vermelho. Os objetivos finais são iguaizinhos.

MAURÍCIO LIMA

Campanha contra campanha

O PT mostra as suas garras de agremiação stalinista ao convocar campanha para amordaçar a imprensa. Ao mesmo tempo, demonstra seu farisaísmo: quando era oposição, a palavra de ordem era imprensa absolutamente livre, para garantir a ética na política. Nem cora ao defender uma nova lei de imprensa, tão cara ao regime militar. Contra a campanha, outra, a exemplo da movimentação democrática no Largo de São Francisco, em São Paulo, durante a campanha da presidente Dilma.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

"Após mais de oito anos no governo federal, podemos afirmar que a sigla PT significa Partido dos Tiranos"

MARA FONSECA CHIARELLI / MOGI-GUAÇU, SOBRE A MORDAÇA

"Para o controle da mídia uma só palavra: covardia"

JOSÉ PIACSEK NETO / AVANHANDAVA, IDEM

"Não acredito que São Paulo vai colocar o PT na Prefeitura. É uma lástima!"

MANOEL JUNIOR NUNES

"Marta é o que chamo de "maluca benéfica". Sua gestão teve mais acertos que erros. Foi uma revitalização geral da cidade."

MONICA CAMARGO NEVES

"Não quero dizer que a defendo, mas o que outros possíveis candidatos têm melhor do que ela?"

THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO

O VERDADEIRO PT

A leitura da resolução do 4.º Congresso do PT, encerrado neste domingo, dá uma ideia de como o núcleo do partido ainda se mantém de mãos dadas com o atraso e a hipocrisia. Ao afirmar que o partido busca uma alternativa ao capitalismo; condenar o "modelo neoliberal"; fazer críticas baratas à maior democracia do mundo, os EUA (trazendo de volta o antiamericanismo rombudo que sempre caracterizou a legenda); dizer que busca derrotar as oligarquias (ao mesmo tempo que se mantém ao lado de Sarney, Collor e afins) e criticar os veículos de imprensa que denunciam os desmandos protagonizados por membros do partido e/ou de siglas aliadas, o PT demonstra, mais uma vez, por que a democracia é algo que não faz parte do seu DNA. No fundo, o que eles querem, ou melhor, o que eles sempre quiseram é o modelo de capitalismo autoritário chinês implantado no País. Assim, eles podem roubar à vontade, perdoar roubos à vontade, mentir à vontade e, o mais importante, ficar indefinidamente no poder. Esse é o PT, um partido do qual se pode dizer qualquer coisa, menos que tenha espírito democrático.

FÁCIL ENTENDER

Não é difícil entender o motivo que o PT tem para querer regular (censurar) a mídia. Nunca neste país se roubou tanto, para o partido que se dizia o mais honesto de todos, estamos vendo que a coisa não é bem assim. Estamos correndo sério risco de voltar a um passado nada bom, a começar pelos amigos do ex(atual)-presidente: Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Mahmoud Ahmadinejad... Quem te viu e quem te vê, hein, PT.

AUTORITÁRIOS

O PT vai na contra mão da História e da democracia. Criar um marco regulatório para a imprensa é tolher sua liberdade. A Constituição garante a liberdade de expressão. Estamos falando de liberdade e qualquer regulação, significa limitar. O PT deve estar querendo, criar (sic) um Ministério da Propaganda e ressuscitar um Goebbels. Seria admirador de Hitler?

CONSPIRAÇÃO MIDIÁTICA?

Seja qual for o nome que se dê aos bois, resolução ou moção, o fato é que o Congresso do PT dá mais uma mostra da característica intransigência do partido ao propor controlar a mídia através de leis ou coisa parecida, que significam, no verdadeiro sentido da palavra, censura. Seus integrantes, como não conseguem explicar as denúncias da imprensa, pois, de fato, o inexplicável não tem mesmo explicação, apelam para a tradicional e ultrapassada Teoria da Conspiração, dando a ela apenas um nome mais bonito: Conspiração Midiática. Lamentável. O partido faria melhor se promovesse uma verdadeira "faxina" interna.

DITADURA NA CARADURA

O glorioso PT não desiste desta ideia esdrúxula de querer controlar a mídia. Pra quem acha que governar é meter a mão no caldeirão, até rimou, claro que uma imprensa livre e que denuncia a todo instante os mensalões, arrudas, jaquelines e tantos outros, passa a ser um "inimigo" a ser extirpado. Esse era o discurso do sr. "nunca antes na história deste país". Senhores, somos pacíficos, na realidade até demais, porem não insistam nesta sandice. Que a sociedade brasileira continue se mobilizando contra esta ditadura de esquerda e reaja energicamente contra este projeto. Os objetivos são claros, porem ninguém mais aguenta! Em período de Copa do Mundo, onde se liberam milhões para amigos do rei ou da rainha, sem nenhum critério ou cobrança da contra partida, quando os nossos nobres sanguessugas, pensam em reeditar a famigerada CPMF, mesmo com uma carga tributária avassaladora, precisamos mostrar que estamos cansados de fornecer dinheiro fácil para os delúbios e zuleidos da vez. Com 4 ministros substituídos em poucos mais de 8 meses, era natural esperar a reação do partido que rouba e desvia recursos, sem o mínimo pudor. Chega! Nossa paciência se esgotou! Desfile de 7 de Setembro deveria ser uma marcha contra a corrupção!

4º CONGRESSO DO PT

Reunidos neste final de semana, líderes do PT, incluindo Lula e Dilma, discutiram impor uma mordaça na imprensa livre. Eles afirmam que querem "apenas regulamentar a mídia contra excessos..." Na verdade, desde que assumiram o poder em 2003, os petistas se incomodam com a imprensa livre. Querem calar a Veja, O Globo, a Folha, o Estadão. Esse é o objetivo. A desculpa esfarrapada de que estes grupos são dominados por poucos e que a comunicação social é uma empresa, e como tal o segmento deve ter uma regulamentação, ou seja, um controle externo. Petistas estão impondo uma clara violação ao texto constitucional que em seu art. 5.°,IV,VI, VIII, IX garantem a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, opinião e pensamento, um dos mais caros pilares que sustentam uma democracia séria e responsável. O "chefe maior da quadrilha", nas palavras do Procurador Geral da República - José Dirceu, cassado por corrupção como "cabeça pensante" do "mensalão" foi aplaudidíssimo, mais que o próprio Lula e a presidente Dilma. Nem poderia ser diferente. A maioria dos grandes e históricos líderes petistas está envolvida em variados escândalos de corrupção, desvio de dinheiro público, as mortes até hoje não claramente explicadas dos prefeitos petistas de Campinas e Santo André e essa roubalheira da Bancoop de São Paulo indicam perfeitamente os motivos que levam os militantes petistas a aplaudirem Dirceu. Esse caminho perigoso que o PT quer trilhar, pode levar o país a um confronto que pode ir além das ideias, teses e palavras. A imprensa tem sido nos últimos 30 anos, responsável por desnudar, trazer à luz os mais sombrios escândalos e roubalheiras praticados pela classe política brasileira. Quase que semanalmente as revistas, jornais e emissoras de TV, notadamente a Globo, traz a tona denúncias graves. Desde o "impeachment" de Fernando Collor, semanalmente o país é brindado com denuncias de algum escândalo envolvendo altos cardeais do governo. Só este ano caíram quatro ministros de Estado, inúmeros altos diretores e funcionários dos ministérios graças à denúncias da imprensa. É justamente por esta razão que o PT quer silenciar, quer amordaçar não só os grandes grupos midiáticos como seus mais expressivos profissionais. E não nos surpreende esta posição adotada por um partido cujo líder maior, Lula nutre elevada admiração, simpatia e amizade por aquilo que de pior existe em matéria de ditadores sanguinários de plantão pelo mundo afora. Veja aí a imprensa trazendo o submundo de Muamar Kadafi as suas atrocidades incluindo a tortura imposta por sua filha que atirou água fervendo no rosto de sua babá ! Já tivemos oportunidade de escrever que perto desses "amiguinhos do peito" de Lula - Fidel Castro, Muamar Gadafi, Ahmadinejad, Chavez, Bashar Al Assad e outros, Adolf Hitler era um anjo de candura, uma alma bondosa! Lula e seus seguidores querem impor ao Brasil uma ditadura do silêncio, quer controlar a mídia para que possam se locupletar às escancaras e impor ao povo brasileiro governantes ladrões, corruptos e bandidos de toda espécie. A única trincheira da liberdade e do direito que os cidadãos brasileiros podem confiar é na imprensa livre, na livre manifestação. É isso que incomoda o Palácio do Planalto, incomoda o PT e seus aliados. Desde o início do governo petista no Brasil em 2003, a corrupção, a bandalheira, o assalto aos cofres públicos, desvio de conduta têm sido a marca preponderante e ativa nas manchetes jornalísticas deste país. José Dirceu, homem da confiança de Lula que até hoje tem a desfaçatez, a cara de pau de afirmar que o escândalo do "mensalão" foi uma farsa, punido e cassado agora é reintronizado, perdoado e volta ao seio do partido onde ele, ao lado da sala do presidente montou uma verdadeira quadrilha para desviar recursos públicos. Como o povo de uma maneira geral tem memória curta, tudo foi varrido para debaixo do tapete e não se iludam se nas próximas eleições ele não voltar ao Congresso, assim como seus outros iguais como Genoino, João Paulo Cunha, Mentor e outras figuras de triste memória. É uma vergonha que o PT tenha coragem de num congresso da agremiação, entre tantos assuntos de relevância, venha, por meio de suas mais expressivas figuras defender o controle da mídia, defender a mordaça, a ditadura do silêncio. Violar uma das cláusulas pétreas mais caras da Constituição desta República soa como um verdadeiro golpe de Estado, uma traição ao povo e às instituições democráticas vigentes. O povo, a imprensa, a oposição precisa estar atenta aos passos desses petistas infames. O preço da liberdade é a eterna vigilância e temos que estar vigilantes. Dilma e Lula falam abertamente em mandato de oito anos! Onde está o principio da alternância de poder?! O ex-presidente e sua sucessora agem como se vivêssemos numa dessas republiquetas de bananas como se o povo fosse alienado, imbecil! Agem como se estivessem numa Bolívia qualquer, numa Venezuela ou Honduras! Nem se completou um ano de mandato e já fala em governar por oito anos! Será que o PMDB de Michel Temer concorda com essa bravata?

DEGENERAÇÃO MORAL

O 4º Congresso do PT prevê combater a "conspiração midiática" sobre a denúncia dos casos de corrupção com possibilidades de respingar em Lula. Ingenuidade dos "cumpanheiros"; somente as mentes hipnotizadas pelas benesses prometidas ou em execução é que ainda não estão depositando em Lula a culpa pelos corruptos e corruptores que o mesmo empenhou à Dilma. Criticas à "faxina" também os preocupam, mas, nem uma palavra de incentivo para acabar com a degeneração da moral se vê nas hostes do partido dos trabalhadores.

PARTIDO DOS TIRANOS

Neste fim de semana, o Partido dos Trabalhadores demonstrou que está mais para Partido dos Tiranos que qualquer outra coisa!

Essa agremiação homofóbica e narcisista está se deleitando no poder e o céu, é o limite! Quanta hipocrisia temos de aguentar desses "Pé de Chinelos "que pensam que descobriram a pólvora! Só nos resta rezar, para livrar-nos desses farsantes! Essa ideologia encontra terreno fértil quando no Congresso Nacional se coaliza com o PMDB. É o encaixe perfeito entre o côncavo e o convexo! Daí nós termos a sensação de Alice no País das Maravilhas!

CENSURA

Também acho que a imprensa deve ser censurada. Principalmente notícias que dizem respeito a Dilma, Dirceu, ao PT ou ao falastrão-mor. Censura neles!

A NOVA TEORIA CONSPIRATÓRIA DO PT

O deputado Tiririca que se cuide com a vertente humorística do PT, revelada na resolução de 24 páginas de seu 4º Congresso. Afinal, apontar uma eventual dissolução da base parlamentar como fruto de uma sorrateira "conspiração midiática" é a piada do século vis-a-vis a enxurrada de propaganda governamental atual e do governo federal imediatamente anterior. Porém e mais importante, é o lado trágico dessa peça que interessa a todos os brasileiros, pois revela a renovada intenção de barrar a livre circulação de notícias "neçe país".

OS CONGRESSOS PARTIDÁRIOS

O PT acaba de realizar seu congresso, em que formulou e divulgou suas diretrizes políticas. A prática dos congressos políticos foi estigmatizada em razão da manipulação das intervenções pela cúpula, das conclusões equivocadas e, sobretudo, por sua imposição autoritária às sociedades. Assim se deu com os famosos congressos do socialismo real, dos quais, em parte, não difere o atual do PT, ao extrair de seus debates uma nefanda campanha contra a liberdade de imprensa. No entanto, como método, os partidos que pensam no bem comum da nação (e só resta, hoje, no Brasil, o PSDB, ao qual o signatário não é filiado), não deveriam deixar de realizar seus congressos temáticos, não simplesmente partidário-pragmáticos. Em que se daria a síntese de suas teses, elaboradas ao correr do tempo, para conhecimento dos eleitores e, principalmente, para sua encampação por seus parlamentares, uma vez que não é justo falar-se em fidelidade partidária a um programa velho e estereotipado.

MAIS IMPORTANTE

A julgar pela extensão e qualidade da cobertura de sua quarta edição, o Congresso do PT é mais importante até do que o Congresso do PC chinês. E infinitamente mais importante do que o nosso Congresso Nacional. Parabéns ao Estadão por nos manter sempre bem informados.

CONGRESSO DO PARTIDÃO

Realmente o PT é o partido brasileiro que melhor lida com a corrupção. Prova disso, está na lista de filiados: Lulla, Dirceu, Delúbio, Palocci, Berzoini, Genoino, João Paulo, Erenice e mais algumas centenas de ilustres companheiros. Também serve de prova, o rol de aliados: Sarney, Renan, Collor, Jucá, Maluf, Dr. Hélio...

AFINAL, O QUE É O PT?

Afinal o que dizem as imagens do Congresso do PT? Um encontro de gângsters, que nos velhos tempos eram secretos e que no Brasil 2002/2011, "como nunca na história desse país", se tornaram a celebração mafiosa pública da glória da impunidade? ou uma glória bolchevista em que os donos do poder, "os paizinhos" stalinistas dos povos, exibem a pútrida vitória da mentira? Como sempre a massa é manipulada de maneira abjeta e criminosa. Cuidado, Fiesp, empreiteiras, intelectuaizinhos de m... e que tais, se cuidem. Vocês serão os primeiros. O.k., vocês poderão dizer "nós sempre teremos Paris"! Como disseram José Dirceu e "cumpanheiros", pós 1968. Após o que tomaram de assalto o Bananão.

O PODEROSO CHEFÃO

Os que reverenciaram José Dirceu no Congresso do PT e o classificaram como guerreiro se enganaram, o nome certo é "guerrilheiro". A foto dele estampada no Estado de sábado (3/9, capa), com a língua de fora, é asquerosa.

O ENCONTRO PETISTA

O PT, nesse encontro de fim de semana, aprovou a tese de "limitação no número de mandatos" para seus parlamentares. Isso seria bom se virasse lei para todos os partidos e com aplicação imediata, porque "os políticos, tal como as fraldas, têm de ser sempre trocados, pelos mesmos motivos".

AS CARAS DA DILMA

A propósito das fotos publicadas no Estadão de sábado relativas ao Congresso do PT, quando endeusaram Zé Dirceu, ficou, ao que me pareceu, implícita a defesa de toda corrupção no partido. Sobrou, porém, a cara da Dilma nessas fotos. Na primeira (capa), expressão de contrariedade com o que estava ocorrendo; na segunda (A4) puro asco. Ainda bem. Seriam verdadeiras?

FOTO INDISCRETA

Na foto estampada de 3/9 (A4), Dilma aparece tampando o nariz com a mão. Será pela apresentação de Lula?

FOTO DE CAPA

Fantástica, extraordinária e histórica a foto da primeira página de sábado contendo: a presidente eleita, o presidente em exercício e o presidente das trevas. Mil laudas escritas não captariam com tamanha exatidão o que foi o tal Congresso do PT. A linguinha de fora do jay-dee é para nós, parte que presta do povo brasileiro. Apesar de conter dois representantes da escória política nacional, e uma que aprende rápido, vou recortar e guardar. Como diriam os judeus ao Holocausto: perdoar, sim, esquecer, jamais.

REALIDADE

A dúvida que tínhamos de quem manda no PT - quiçá no Brasil - ficou esclarecida na 1ª página do Estadão do último dia 2. Uma dica só: ele sorria debochado na foto.

''VEJA'' ESTAVA CERTA

O fotógrafo não poderia ter sido mais feliz na foto de capa do jornal (3/9) quando captou a cara de nossa atual República! A revista Veja tinha ou não razão? Quem manda no Brasil?

FOTO HISTÓRICA

Quero cumprimentar o Estadão pela foto publicada na primeira pagina da edição de sábado, 3/9. Vemos ali o ex-presidente olhando para o vazio, a presidente Dilma preocupada e pensativa e, por trás dos dois, o "guerreiro do Brasil", gargalhando com a língua entre os dentes. Espero que essa foto possa dar início a uma reação de todos os brasileiros dignos.

REVELAÇÃO

Foto revela triunvirato.

MAL NA FOTO

Como bem disse o ex-presidente FHC, "as forças da corrupção estão mais enraizadas no poder do que parece". Uma das formas de barrá-las, teria sido o bom-senso de atacá-las por ocasião do escândalo do mensalão, mas a banda passou e só a oposição não viu, cometendo um erro trágico e irresponsável. Não apoiar este governo, no atual estado lamentável de corrupção, é enxergar de perto que não haverá resultado positivo para o país e não "insensatez de quem não vê mais longe".

DEBOCHE

Depois de ver a foto da primeira página do Estadão de 3/9, só posso dizer é deprimente, vergonhosa, debochada.

FOTOGRAFIA QUE FALA

Amante que sou pelas artes fotográficas não poderia deixar de parabenizar Ueslei Marcelino pela excelente foto que foi publicada na capa deste veiculo de comunicação no dia de sábado, 3/9/2011.

ONDE FOI?

O Congresso do PT, cuja foto ilustra o jornal de sábado, foi realizado no antigo pavilhão 9 da Casa de Detenção?

PRÊMIO

A foto do "guerreiro" Zé Dirceu, sorridente, com a língua de fora, de Lulla, entediado, com os olhos virados para cima e Dilma com cara de envergonhada, publicada sábado na primeira página do Estadão merece o prêmio de foto do ano. Supra-sumo do patético... retrato do Brasil... só faltou o Tiririca

GUERREIRO E PEÕES

A foto da primeira página do Estadão de sábado resume bem a realidade brasileira: - Dirceu com expressão zombeteira parece manipular Lula e Dilma, ambos algo constrangidos com seus papéis de peões. O que os crédulos militantes petistas parecem ignorar é que o chamado "guerreiro do povo brasileiro" durante os tempos da ditadura, levava uma pacata vida de lojista no interior do Paraná, enquanto seus peões Lula e Dilma se lixavam nos cárceres.

ZOMBETEIRO

Sr. José Dirceu, o sorriso zombeteiro (foto manchete do Estadão de 3/9) é para o ex-presidente Lula e presidente Dilma (o que não acredito) ou é para os quase 50% dos brasileiros que leem todos os dias as falcatruas, corrupção dentro dos diversos setores do governo, dos ex ministros, secretários e dirigentes de grandes estatais, fazendo lobby de toda ordem em negociatas, que não são acompanhadas pelos outros 50% da população "engodadas" pela herança do governo petista e do próprio PT e que podem zombar de 100% dos brasileiros, como o Sr. José Dirceu, impunemente.

UMA SOMBRA

Quero parabenizar o Estadão pelas sensacionais fotos feitas durante o Congresso do PT, estando em destaque o ex-presidente a atual presidente da República ofuscados por José Dirceu, considerado na denúncia da Procuradoria-Geral da República como "mentor de organização criminosa", mas pelo PT como "guerreiro", que estão na capa e na página A4, da edição de sábado. São imagens que valem mais do que mil palavras, transformando em baboseira os discursos da atual presidente e do ex-presidente naquele evento. Enquanto o "guerreiro" parece rir de nós, a presidente parece não suportar o mau cheiro. No entanto não parece disposta a reagir. Que país somos nós?

RINDO DE QUEM?

Não sei por que, ao ver a foto do Zé Dirceu no jornal de sábado, fiquei com a nítida impressão de que ele ria do povo brasileiro.

TRINDADE

A foto da primeira página do Estadão de sábado é emblemática: em primeiro plano, aquele que não sabe de nada. Ao lado, a criatura. Atrás, o Demo.

MÉRITO RECONHECIDO

Quero parabenizar o fotógrafo Ueslei Marcelino/Reuters pela sensibilidade e visão que demonstrou, sem sombra de dúvidas, ao fotografar o trio que atualmente manda nesse pobre Brasil descoberto a partir de 2003. Para os que não viram a foto aconselho que façam um esforço extra para tomarem conhecimento do escárnio que a quadrilha dominante faz com a sociedade brasileira. A foto pornográfica publicada em um grande jornal do país (não procurem nos jornais do Maranhão, não vão encontrar), mostra da esquerda para a direita: um bêbado, no centro um picareta mau-caráter e chefe de quadrilha, a imagem já diz tudo, e finalmente a guerrilheira cuja fisionomia demonstra que ainda não sabe para que foi posta na Presidência do País.

GARGALHADA DO ZÉ DIRCEU

Espetacular a foto publicada na 1ª. página (3/9). O Zé Dirceu, rindo, debochando e mostrando a língua para o Lula e para a Da. Dilma. O Lula está pondo o dedo no olho, para colocar pomada, e fingir que está chorando, como sempre fez, desde o tempo de sindicalista. A Dona Dilma está roendo as unhas, desconfortavelmente. Todos, sem exceção, corruptos do PT (mensalão e outros crimes), gostaram e aplaudiram o Zé, de pé. Aí, o Zé falou baixinho para o Lula e para a Dona Dilma: Viu? Quem manda aqui sou eu (conforme estampado na página 4). E disse mais: Vocês vão ter de me aguentar (Zagalo)!

GUERREIRO DO MAL

Sensacional a foto da capa do Estadão de 3/9 retratando, entre Lula e a presidente Dilma, a verdadeira expressão do gênio do mal. "Guerreiro do povo brasileiro"? Jamais! Lucifer, isso sim. "Guerreiro do povo brasileiro" é a mídia, que nos revela os atos escusos que empobrecem e atrasam o nosso país.

PARA O POVO BRASILEIRO

A foto da presidente, do ex e do Dirceu diz tudo! Estirando a língua e rindo significa deboche e pensando "chupa", povo brasileiro?

GENIAL

A foto na primeira página do Estadão de 3/9 é pura genialidade jornalística: o diabinho Dirceu feliz com a desidratação do governo Dilma; o maior favorecido, Lulla, faz cara de quem "não sei de nada" e a "presidenta", tadinha, faz cara de quem não comeu e não gostou. Vale mais que mil palavras.

REVELADORA

A foto da capa do Estadão de sábado fala por si: o "capo dos capos" em incontida alegria, entre os dois emburrados paus-mandados - o ex e a atual presidente. Sei não, mas a revista Veja só mostrou a verdade do Planalto, não?!

CONTRA ARGUMENTOS...

Vendo a foto estampada na 1ª página de sábado, nos vem um sentimento misto de pena e indignação. Pena dos que ali estão e pena do Brasil. Se a corrupção é sistêmica e antiga ou não, "nunca antes na história deste país" (que começou em 1º de janeiro de 2002) tivemos tanto cinismo e desfaçatez, afinal de contas "contra argumentos não há fatos", não é mesmo companheiros? Guerreiro do povo brasileiro?! Cadê os iiiiiiiiiiiiiiiiii Sr. José Dirceu?

VALE MAIS...

Tem um dito popular que fala que uma imagem vale mais do que mil palavras. Esse dito foi exponenciado na foto da capa do Estadão de sábado, do fotógrafo Ueslei Marcelino da Reuters. Impressionante o que a imagem traduz: o constrangimento do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, em primeiro plano, ambos do PT, enquanto o onipresente no governo José Dirceu se diverte nos bastidores do poder. Essa foto, por si só, reflete o uso do poder no governo. Parabéns ao fotógrafo e ao Estadão pela escolha do material.

TRAGICÔMICO

Fantástica a foto em primeira página do Estadão de sábado, 3 de setembro. Deviam estar pensando, pela ordem: aprontei cada uma e nunca vi nada; eu disse que ia acabar em pizza; e o que estou fazendo aqui? Tragicômico!

MAU CHEIRO

Parabéns, Estadão. A foto que saiu na página A4 de sábado fala por si só. Mas que mau cheiro... hein... dona Dilma!

MISTÉRIOS

Com o que vem ocorrendo ultimamente, acreditamos ser o Dirceu que possui o "mapa da mina", para descobrir o caminho e desvendar os "mistérios escusos" que envolve o PT há dez anos. Caso contrário não seria defendido a "unhas e dentes" pelo Lula e seu partido?

CONTINUAS O MESMO

Lendo a carta que o consultor de negócios José Dirceu escreveu na semana passada no nosso Fórum dos Leitores, em resposta ao artigo da jornalista Dora Kramer, sobre a matéria que saiu sobre ele na revista Veja, o Zé Dirceu faz várias acusações, de que a referida revista cometeu vários crimes, e dizendo que não foram poucos: a) tentativa de invasão de domicílio do quarto de hotel onde eu estava hospedado (as câmeras do corredor devem mostrar essa tentativa, e seria simples provar, bastaria pedir a filmagem e acionar na Justiça o hotel e seu responsável.); b) falsidade ideológica para tentar plantar na minha suíte documentos que não me pertenciam (Se tiver provas, acione a justiça, com testemunhas, mas sem intimidações, método muito empregado pelos petistas); c) e violação de privacidade ao fotografar clandestinamente os corredores do hotel (os corredores de um hotel são locais públicos para os hóspedes e funcionários transitar, não tem nada de privacidade (aliás com aqueles óculos escuros na foto, está mais para um chefão mafioso), o quarto, sim, é privativo do hóspede). Diz ainda "não tenho o que esconder". Imagine se tivesse, querendo colocar sobre sua cabeça uma auréola de santo, como se não soubéssemos quem é. E finalizando declarou: "Sou governista e, como cidadão brasileiro, militante político e dirigente partidário, tenho legitimidade de receber companheiros e amigos que ocupem ou não cargos públicos". Não, você não é governista, é petista ou petralha. E, ao receber no hotel em que esteja hospedado pessoas comuns, que não têm nenhum cargo no governo Dilma, não há problemas, mas chamar senadores e deputados da atual legislatura e "cumpanheros" no hotel é suspeito, sim. Bastaria ir até o Congresso e ir até os respectivos gabinetes, se não tem nada a confabular. Você argumenta sempre, que não pisa no Congresso, enquanto não for absolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do processo do mensalão, conversa pra boi dormir. Sabemos o quanto anda "trabalhando" para livrar-se das acusações no processo. E constatamos mais uma vez, que continuas o mesmo, já que nem coragem teve de colocar seu e-mail, postando de outra pessoa no final de sua carta, diferentemente de como todos nós fazemos quando enviamos cartas a esse respeitadíssimo "jornalão paulista", como você escreveu, em tom pejorativo, em seu blog, referindo-se ao Estadão, nossa trincheira. Continuas o mesmo, só mudou a cara, e agora envelhecida - aliás, o Ronnie Von está bem melhor do que você.

ZECA E SEUS DIREITOS

A coragem do gajo não o permite usar nem o seu próprio e-mail. Presunçoso e sempre acima dos seus comparsas, Zé Dirceu não quer nem receber respostas educadas dos seus fãs e admiradores corruptos ou não. Que pena! Mas o Estadão está de parabéns ao abrir espaço até para essa gente! Isso é consciência e atitude democrática. Até "demoniocratas" tem seu direito de expressão garantidos. Parabéns mais uma vez, Estadão!

LULA SAIU?

Acreditar que Lula, Zé Dirceu & Palocci não têm mais comando nas direções do quadro político brasileiro e no próprio destino do Brasil e tão ingênuo quanto crer que José Sarney devolverá aos cofres públicos todo seu, inconstitucional, excedente recebido de salários, hoje em torno de R$ 60 mil/mês. Hoje vivemos numa desmoralização á céu aberto, e, sem o menor indício de punição, com cadeia, aos meliantes políticos flagrados até em cadeiras ministeriais. E com toda essa sordidez lembro-me das últimas palavras do presidente General Figueiredo, quando assinou o fim do regime de ditadura. "Vocês estão querendo abertura ampla geral e irrestrita bem como o voto direto, inclusive, para o cargo de presidente, mas não sabem aquilo que estão pedindo". Aí esta o Brasil da desordem e do regresso moral.

CANDIDATO?

José Dirceu informa que poderá ser candidato no futuro? Ora, ele até pode se candidatar para cargo de síndico, agora se for do meu prédio (caso ele se torne meu vizinho) só terá o seu voto.

ENVERGONHO-ME DA JUSTIÇA BRASILEIRA.

Com relação à acusação por formação de quadrilha, no episódio do mensalão - eles nos venceram. Fragorosamente fomos derrotados por decurso de prazo, prescrição da acusação, e outros que tais que a imoralidade provedora se vale oportunamente a consubstanciar desculpas pela Justiça despojada de vergonha ao descumprir seus desígnios. O Ministro do STF, um "tardinheiro", conforme Rui Barbosa, tanto se ausentou que favoreceu o acerto das previsões do líder da quadrilha. "Nunca nada será sentenciado" profetizou o banal falastrão. O inconteste desvalimento do Poder Judiciário, em que se demonstra pela sua mais alta Corte, está registrado no flagrante inédito de um foto que em verdade a milímetro deixou claro nos principais jornais do país a reunião das três maiores autoridades do lulopetismo. Estavam no Congresso da facção delituosa, e que momentos antes Dirceu havia sido o mais ovacionado pelos militantes-meliantes. Dirceu, ao lado da pseudopresidente, e do ex-presidente, que já superou sua humildade e o rol daqueles populistas que se acham deuses, agora ele tem certeza de que é! A frouxidão, o pouco caso pela ética e moralidade afeita à coisa pública jamais teve tal dimensão. A voz da consciência e da honra na justiça é quase que nula contra os desmandos e à pilhagem do erário. Não se comemora a honra. Difícil dizer, mas é cada vez mais intensa a vergonha do futuro que legamos aos nossos filhos e netos diante da ação e da aceitação de atos praticados por tantos hipócritas e coadjuvantes de delinquentes influentes. Que vergonha é a Justiça do meu país.

CORRUPÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Essa mobilização da sociedade civil contra a corrupção endêmica existente no nosso País é a nossa única saída. Se depender do governo e dos políticos nada vai mudar, nunca. Chegamos ao absurdo de ressaltarmos como se fosse uma coisa do outro mundo a qualidade de honesto. Hoje, escutamos com um misto de admiração e ceticismo um "esse é honesto", ao contrário daquilo que, infelizmente, é quase regra na política brasileira.

''CRÔNICA DE UM TEMPO DIFÍCIL''

Prezado Fernando Henrique, a sugestão, de aprendermos com os países ricos que com corrupção pública não se deve brincar é muito importante! Infelizmente nossa Constituição (TÍTULO III, CAPÍTULO VII, SEÇÃO I, ART. 37, ITENS II E V) permite a indicação para cargos de confiança e em comissão nas organizações do Estado (federais, estaduais e municipais) tornando as organizações ineficazes e ineficientes: Exatamente o que não é permitido n os países desenvolvidos. A sua iniciativa na Presidência criando as Reguladoras independentes de interferência política infelizmente foi de encontro ao obstáculo preexistente na constituição, que escancara as organizações para os incompetentes e corruptos tornando o desperdício de recursos elevadíssimo e a missão da polícia ineficaz. O alerta da sua Pessoa sobre a necessidade de remoção da causa para a mudança de cultura necessária, e o comprometimento do seu prestígio com o Partido que assumir a necessidade de eliminar o loteamento político das organizações do Estado são essenciais para que o processo democrático evolua no País. Nossos partidos não selecionam candidatos, não têm propostas que aperfeiçoem o processo democrático, etc., o que nos leva a compará-los com quadrilhas de chupins do Estado!

ELEIÇÕES 2012

A pesquisa Datafolha apontou a senadora Marta Suplicy em primeiro lugar em todos os cenários para a disputa da Prefeitura de São Paulo em 2012. Ocorre que os candidatos citados a concorrer ao cargo de prefeito, com exceção de José Serra, são lançados apenas para marcar seus nomes com vistas numa próxima eleição. Na época oportuna, o eleitor paulistano saberá escolher para prefeito o candidato que melhor vai cuidar dessa cidade. A ex-prefeita Marta Suplicy deixou sua marca negativa na memória dos cidadãos dessa cidade. A "Martaxa relaxa e goza" terá no período eleitoral seus malfeitos relembrados. José Serra também será crucificado por ter abandonado o mandato. O eleitor precisa conhecer de perto as reais dificuldades dessa cidade e eleger quem reunirá as melhores condições para governá-la. Ainda não apareceram no cenário divulgado todos os nomes que poderão concorrer ao cargo. Convém aguardar mais um pouco.

REJEIÇÃO

Pesquisa Datafolha indica liderança de Marta Suplicy (PT), com 30%, para a disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2012. A história se repete! É só esperar quem vai para o segundo turno, quando o que conta é a rejeição!

MEMÓRIA CURTA

Caramba, a memória humana é bem curta mesmo! Não consigo acreditar que a Marta Suplicy está em primeiro lugar nas intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo (segundo pesquisa do Datafolha), depois dos rastros e obras não terminadas e afins cometidos pela sua administração. Depois, você tá na fila de um banco, e aparece um desses eleitores, reclamando que tudo é culpa do governo, mas ele esquece que foi ele mesmo que colocou incompetentes pra governar!

DEPOIS DE KASSAB...

O fato de a senadora Marta Suplicy liderar as pesquisas para a eleição da Prefeitura de São Paulo, em 2012, revela como os brasileiros têm memória curta, não sabem votar e são desinformados sobre política. Marta fez uma péssima administração quando foi prefeita. Criou a ilegal taxa do lixo, fora inúmeras acusações de irregularidades na sua gestão. Como ministra do Turismo, viu seu aliado direito envolvido num esquema de grossa corrupção. Depois de Kassab, só faltava os paulistanos terem de aguentar a volta da ''Martaxa'' em São Paulo.

COVARDIA

Acordem, Serra e Alckmin, a Martaxa sai na frente para a Prefeitura paulistana. Resultado da covardia tucana!

AGLOMERAÇÃO URBANA DE JUNDIAÍ

Caro secretário do Desenvolvimento Metropolitano, Sr. Edson Aparecido, com satisfação tomei conhecimento pelo editorial de O Estado de 31/8, A Primeira Aglomeração Urbana, que o governador acaba de sancionar o Projeto de Lei Complementar que cria esse importante instrumento de gestão regional e articulação de políticas públicas. Se trata da recuperação do planejamento regional integrado incluindo ações conjuntas para permitir o desenvolvimento econômico e social equilibrado da região. Já de imediato cria a Aglomeração Urbana de Jundiaí e anuncia a próxima que será Piracicaba. Conhecendo essa disposição do governo do Estado não poderia deixar de lembrar e destacar a preocupante situação da região da bacia do Alto Tietê à montante da barragem da Penha para a qual esse importante instrumento de gestão seria de extrema necessidade e oportunidade tendo em vista as graves consequências que advirão para a região metropolitana sem ele. Essa região contém sete municípios: Guarulhos, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis. Há 90 anos todos os estudos feitos para a bacia do Alto Tietê recomendam a extrema necessidade da preservação dessa região, mas até hoje nada foi feito nesse sentido. O processo de urbanização continua acontecendo de forma intensa e descontrolada. A continuidade desse processo, além de provocar graves inundações na própria sub-bacia, deverá produzir vazões de enchentes para jusante incompatíveis com a capacidade do canal do rio, mesmo que seja atualizado para as condições de hoje, especialmente no trecho até o Cebolão que corresponde a parte da bacia que atravessa o município de São Paulo. Ainda mais. Os cinco reservatórios situados nessa região, com capacidade de 15 m³/s para o abastecimento de água da metrópole, quase 20% dos recursos disponíveis hoje, poderão vir a se transformar em novas Guarapirangas: a deterioração do reservatório de Taiaçupeba já começou. As providências para proteção dessa região são extremamente urgentes.

''A CARGA TRIBUTÁRIA INDIRETA''

Mais um oportuno editorial (5/9/2011, pág. A3) sobre o perverso sistema tributário nacional, em que os prazos de vencimento dos tributos ocorrem antes mesmo do recebimento dos valores das vendas efetuadas pelos contribuintes industriais e comerciantes, e cabe destacar o necessário esclarecimento aos consumidores sobre a carga tributária que incide sobre produtos, mercadorias e serviços, e em relação a este tema há o projeto de iniciativa popular que obteve mais de 1,5 milhão de assinaturas, PL 1.472/2007 (regulamenta o § 5º do art. 150 da CF) que tramita na Câmara dos Deputados, do qual tive a oportunidade de ser um dos redatores do texto, juntamente com Walter Carlos Henrique (OAB/SP) e Gastão Toledo (Associação Comercial de SP). A sociedade não está consciente de que é contribuinte em quase todos as atividades que pratica, e os recordes da arrecadação demonstram a ausência da aplicação da receita na devida finalidade, que é a prestação dos serviços públicos obrigatórios.

SÉRGIO CABRAL X CPMF

Mais uma aparição do governador do Rio, Sergio Cabral: agora ele é estampado dizendo ter sido uma catástrofe o fim da CPMF. Ora, senhor Cabral, este imposto indecente criado com fim único de ser usado na saúde, teve seu uso desvirtuado, em toda sua totalidade, dai ter sido extinto, agora, ressuscitá-lo? Seria outro erro, convenhamos, governador. Basta os políticos diminuírem sua comissões nos acordos espúrios, executar realmente as obras as quais recebem verbas astronômicas que o dinheiro dá até para a saúde. E o senhor está cuidando de assunto que não lhe diz respeito: seu Estado, nos últimos anos, tem sido palco de várias catástrofes, agora mesmo, mais uma, do trem sem freios, um assassinato. Todas elas por falta de responsabilidade dos ocupantes de cargos públicos. Cuide disso, apenas disso, e o Rio, outrora um Estado bonito, ficará feliz e o povo que o visita também.

DEMAGOGIA DE PONTA A PONTA

O governador Sergio Cabral só sabe dizer "foi covardia" ou "é covardia". Linguajar de baixo nível. Assim foi na questão dos royalties, agora na questão da volta da CPMF, dizendo que a extinção do tributo "foi covardia", e em outras situações. Covardia é o que ele faz no Estado do Rio. Demagogia de ponta a ponta. Covardia foi o que fizeram os eleitores dele com os que não votaram nele, e que alguns já andam reclamando dele, vendo de quem realmente se trata.

FALTA ADMINISTRAÇÃO

A presidente Dilma, num atestado de incompetência administrativa, exige que seja restabelecida a CPMF ou então que o Congresso mostre onde e como conseguir recursos para que a Saúde funcione satisfatoriamente. É simples: comece pela máquina pública, inflada e com 35 ministérios e algumas secretarias com status de ministérios, extinga as secretarias e reduza para 12 o número de ministérios - tudo isso é da sua alçada, não depende de ninguém, basta agir. Outra providência que Dilma imediatamente poderá fazer é, também sob sua dependência, estancar a hemorragia que se chama corrupção e desvios de recursos. Já reduzir as mordomias no Legislativo, contingente de funcionários e número de Deputados e Senadores, requer mais tempo. Para começar, fazendo a assepsia no Executivo, vai poder até reduzir os 38% da carga tributária para um nível civilizado e ainda sobrar recurso para uma Saúde decente e também para outras obrigações governamentais que hoje funcionam precariamente. Basta querer. Depende apenas da presidente agir e haverá recurso em abundância para tudo.

RECURSOS PARA A SAÚDE

Dona Dilma, Srs. deputados e Srs. senadores, os recursos financeiros para custear a sucateada saúde do País poderia sair de onde há flagrante desperdício do dinheiro público, se precisar explorar, através de novo imposto, o já cansado contribuinte brasileiro. A propósito, não nos esqueçamos de Tiradentes. Dona Dilma, a sra. já fez as contas que gasta bilhões com esses 37 ou ministérios e prestes a criar mais um - se a Dona Luiza tiver juízo caia fora -, e cada um, um sem número de "aspones", estimemos um gasto mensal, direto, por baixo de R$ 300 mil, mensais, por ministério, isto significa, anualmente, 241 mil salários mínimos de despesas em o menor retorno. A Câmara federal, com 513 inúteis, considerando que gastem a modesta quantia de 150 mil, cada um, mensalmente, teremos no final de 12 meses, uma despesa de 17 milhões de salários mínimos jogados no ralo da corrupção e do desperdício. E, finalmente, o Senado, são 81 marajás, que se estima, na melhor das hipóteses, que cada um "torre" 250 mil, cada mês, teremos no final de cada ano, cerca

de 5 milhões de salários mínimos "sangrados" dos cofres públicos.

Tudo sem contar com as mordomias e os ganhos indiretos. Agora essa malta, apoiada veladamente pela nossa neo-ex-moralizadora Dona Dilma, vem querer criar novo imposto. Se esses maus brasileiros que estão se locupletando à custa do Estado tivessem coragem, fossem patriotas, representassem o povo que os elegeu, deveriam, eles ou Dona Dilma, proporem uma lei ou um decreto, ou que sabe uma MP, reduzindo 50% dessa gastança, teríamos, anualmente, cerca de 12 milhões de salários mínimos ou 6,5 bilhões de Reais, destinados à saúde. Precisa mais? O povo unido jamais será vencido.

QUAL UMA COLMEIA

Enquanto as abelhas operárias trabalham para fabricar o mel, a abelha rainha se preocupa somente em degustar a néctar dos favos.

BRASIL PREPARADO PARA ENFRENTAR CRISE?

A grande crise econômica que está acontecendo nos Estados Unidos da América, sem querer afeta todos os países devido a globalização de negócios entre eles. O Brasil está envolvido na questão das cotações baixas das ações em bolsas de valores, e a Presidenta Dilma Rousseff afirmou na manhã de 9/8 que nosso país está preparado para enfrentar os aspectos financeiros, que somos uma economia capaz de se posicionar diante do mercado internacional e que hoje somos um País forte para enfrentar a crise que está revolucionando as bolsas no resto do mundo, mas as medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Muitos brasileiros se perguntam: de onde tirar esta economia? Do mercado da carga tributária, dos juros bancários ou do custo de infraestrutura do Brasil? E também se acredita que não é difícil fazer o Brasil crescer, que basta somente diminuir e simplificar a carga tributaria e flexibilizar o mercado de trabalho. Essas são, sim, ótimas opções. Não significa que são tarefas fáceis, mas um bom começo para ajudar na superação da crise. A presidenta Dilma Rousseff toma decisões bem sensatas, e ás vezes não agrada á todos os brasileiros. Mas por outro lado, ela está espalhando ideias positivas, com otimismo e esperança de mudanças. Dilma mencionou que agora o Brasil é um país forte. Com oito meses de presidência as coisas prevalecem quase da mesma maneira do governo Lula, pode ter ocorrido mudanças, mas não é o suficiente para qualificar o Brasil um país mais forte.

Por fim, o governo de Dilma não deve ser criticado, por pouco tempo de seu cargo. Mas também não deve ser classificado por ótimas mudanças e melhorias pelo mesmo motivo. Todos brasileiros devemos esperar para conhecê-lo melhor, inclusive em relação à crise.

POLÍTICA E ECONOMIA

Parabéns pela coluna de ontem Entre a economia e a política, de Carlos Alberto Sardenberg. Aparentemente, Dilma está se mostrando boa, mas tem um cheirinho de problema no longo prazo, como diz o ditado "não basta ser honesto tem que parecer honesto" e ela está parecendo honesta e eficiente, precisamos ver se como diz o mineiro "no final dará certo". Sinceramente temo que no futuro a conta de tanto "gasto" com Olimpíada, Copa do Mundo, Trem-Bala, Aumento Real do Mínimo poderá ser muito cara e amarga por muitas gerações.

A CANA, O AÇÚCAR E O ÁLCOOL BRASILEIRO

Tradicional produtor de cana-de-açúcar, o Brasil perdeu, nos últimos anos, a condição de pais com menor custo de produção dessa matéria-prima. Austrália, África do Sul, Tailândia e, possivelmente, Colômbia e Guatemala, hoje têm cana mais barata que a do a nossa (Estado, 05/09). Ruim para o Brasil que perde competitividade no mercado internacional do açúcar, onde é o maior produtor, e péssimo para todos nós, brasileiros, que acreditamos no álcool como substituto da gasolina e hoje enfrentamos sobressaltos no preço e no abastecimento. No começo da indústria automobilística mundial, o Brasil era o maior produtor de borracha do mundo, mas perdeu o mercado para países asiáticos. Hoje, ainda somos donos da maior fatia do mercado internacional de açúcar e do etanol. É preciso fazer todo o possível para evitar a repetição do ocorrido com a borracha e manter a posição de mercado, pois vastas regiões nacionais hoje têm sua economia baseada no setor sucroalcooleiro. Espera-se que governo, produtores e a sociedade saibam preservar e usufruir positivamente dessa estrutura, criada à custa de muito esforço, suor, lágrimas e até sangue de tantas gerações de brasileiros.

FALTA GOVERNO

A Universidade de São Paulo (USP), nosso orgulho como a universidade brasileira de maior qualidade, é apenas a 169ª melhor do mundo e a única do Brasil entre as 200 mais bem qualificadas. Não é o povo o responsável por isso, mas os governos. Talvez políticos considerem prejudicial às suas carreiras terem eleitores com nível de educação de maior qualidade.

''JUIZ TEM DE ESTUDAR''

Importantíssima a colocação do articulista José Renato Nalini (5/9, A2), pois este é um dos mais graves problemas que hoje temos no Brasil.O fato é que a excessiva tecnicidade de nosso Poder Judiciário tem feito com que graves injustiças que afrontam a Ética, que deveria dar fundamento à aplicação do Direito, tragam o desrespeito da cidadania, ao ver os ricos e poderosos usarem da Justiça como instrumento para se safarem de suas responsabilidades e crimes. O cidadão honesto que trabalha diuturnamente para pagar seus altos impostos se sente revoltado. É o que hoje acontece, com a permanência de políticos e seus apaniguados corruptos no poder, enquanto a nação se deteriora sob um clientelismo desavergonhado e uma deslavada incompetência administrativa. Os mensalões da vida brasileira mostram a urgência de um novo enfoque para nossa Justiça. Obrigado por sua coragem grande mestre Dr. José Renato Nalini.

11 DE SETEMBRO

A mídia no mundo todo dá destaque à comemoração do drama que foi o ataque terrorista às torres gêmeas em Nova York. Ninguém de bom senso pode apoiar o terrorismo. Mas como entender que desde então, ou seja, em dez anos os Estados Unidos gastaram aproximadamente US$ 5 trilhões no que eles consideram "guerra ao terror". Se fossem investidos muito menos do que isto, por certo muitos terroristas ficariam sem espaço para suas ações. São atitudes belicistas que estimulam reações. Porque os especialistas e, sobretudo, os críticos sobre as organizações que atuam em vários países não tocam no assunto? Até quando vamos viver sob ameaças de ações de terroristas de ambos os lados?

