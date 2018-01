Cartas - 06/10/2010

Apuração já!

Passado o primeiro turno, está na hora de cobrar a apuração acelerada, identificação e divulgação dos verdadeiros mandantes e responsáveis pela quebra de sigilo fiscal de Eduardo Jorge Caldas Pereira e outras pessoas ligadas à candidatura José Serra, como foi prometido. E não venham dizer que foi coincidência, sempre foi assim, é balcão de negócios, foi funcionário do 18.º escalão, etc.!

ALBERTO FUTURO

carlos_futuro@viscondeitaborai.com.br

São Paulo

________________________

IMPOSTO DE RENDA VIOLADO

Comprovado pela Receita Federal que petistas acessaram dados de Eduardo Jorge intencionalmente. O PT acusa FHC pela violação. Motivo: reeleição. Pode?!

RONALD MARTINS DA CUNHA

ronald.cunha@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

________________________

ELEIÇÕES

Prorrogação

Lula tirou Ciro de campo, mas Marina entrou na peleja e levou a decisão para o segundo tempo. Vamos para a prorrogação!

LUIZ FERNANDO D"ÁVILA

Rio de Janeiro

________________________

NO ÚLTIMO MINUTO

Ainda bem que o povo acordou. Golaço aos 45 do segundo tempo. Na prorrogação vamos virar o jogo. É aguardar, nós não comemoramos antes da hora! E Lulla que aprenda: em São Paulo, onde lemos jornal, o seu PT é freguês.

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

________________________

HORA DA VIRADA

A mistura do azul com o verde desbotará o vermelho na reta final. É a hora da grande virada!

J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

________________________

A VIDA DÁ VOLTAS

Marina Silva tem a imagem de ser pessoa de caráter, de princípios. Por isso espero que não dê seu apoio a Dilma Rousseff, já que passou momentos bem estressantes, quando era ministra do Meio Ambiente, nas mãos da ex-ministra de Minas e Energia e depois da Casa Civil. Ainda mais que, quando da sua saída, Dilma declarou que o programa de Marina não era importante nem prioritário no governo Lula. Agora que ela tem 20 milhões de votos está sendo considerada importantíssima. A vida dá muitas voltas...

MARIA TEREZA MURRAY

terezamurray@hotmail.com

São Paulo

________________________

ASSÉDIO ELEITOREIRO

É muita cara de pau deste desgoverno tentar uma aproximação, só para fins eleitoreiros, com Marina. Quando ela foi "defenestrada", não se lhe deu todo o valor e o respeito que, mercê de sua vida atribulada e seus ideais, ela merecia. Há mulher como Dilma e há MULHER como Marina Silva.

HENRIQUE MASSARELLI

hermassa@uol.com.br

São Paulo

________________________

COERÊNCIA

Agora vamos conhecer a coerência política de Marina: vai apoiar Serra ou se abster? Apoiar Dilma é renegar sua demissão como ministra e sua saída do partido.

FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS

fernandahematologia@gmail.com

São Paulo

________________________

APOIO DECLARADO

Marina definiu na segunda-feira, em São Paulo, seu apoio ao tucano Serra quando, em seu discurso, declarou que vai apoiar o candidato que tiver programa de governo e valores éticos e morais. Claro que Dilma e o PT não se encaixam nesse perfil.

ROBERTO ARANHA

rcao@globo.com

São Paulo

________________________

FAVORITA DOS PRESIDIÁRIOS

Alguém tinha dúvidas de que Dillma ganharia a maioria dos votos dos presidiários? Serra disse que acabará com o tráfico de drogas, construirá mais presídios e criará o Ministério da Segurança. Com certeza ele atacará a bandidagem que nestes oito anos teve boca-livre no País, daí a preferência desse eleitorado pela continuidade.

BEATRIZ CAMPOS

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

________________________

INQUÉRITO

Desvio no Denarc

Com relação à reportagem Inquérito apura desvio de verba secreta no Denarc (27/8, C6), a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) esclarece que não é verdadeira a informação de que a assessoria jurídica da PGJ "concluiu a apuração em março pela inexistência de crime ou improbidade praticados pelos ex-secretários". A assessoria recebeu em abril farta documentação (487 páginas) requisitada à Corregedoria-Geral da Administração, material que foi analisado, juntamente com os outros seis volumes e 14 anexos que compõem o inquérito, até se chegar à conclusão em 1.º de setembro. O inquérito, com a promoção de arquivamento em relação aos ex-secretários Saulo Abreu e Ronaldo Marzagão, foi enviado em 2 de setembro para apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. Só após a deliberação do conselho o inquérito poderá ser remetido à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Social para a sequência da investigação em relação aos outros agentes públicos citados nas reportagens que deram origem à apuração. Quanto a eventual crime de peculato cometido por esses servidores, a responsabilização criminal poderá ser objeto de ação do Ministério Público independentemente de inquérito policial.

JOSÉ FRANCISCO PACÓLA, coordenador da Assessoria de Comunicação Social do MP-SP

josepacola@mp.sp.gov.br

São Paulo

________________________

N. da R. - O caso do desvio de R$ 3 milhões da Secretaria da Segurança Pública está nas mãos da Procuradoria-Geral desde dezembro de 2008. Até agora não foi aberto inquérito criminal para apurar o suposto desfalque e o mau uso do dinheiro público. Quase dois anos depois de o Estado publicar o caso, só a apuração civil foi instaurada. A carta menciona "farta documentação" analisada de abril a setembro de 2010, mas não diz que se trata de sindicância que foi concluída em 2008, antes que surgissem os documentos importantes do caso - cheques, cópias de contas pessoais supostamente pagas com dinheiro público e depoimentos sobre desvio do dinheiro. Esse material só foi reunido em maio de 2009 por iniciativa do atual secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, que o encaminhou à Procuradoria. Nesses papéis não havia nenhuma acusação aos ex-secretários Ronaldo Marzagão e Saulo Abreu.

________________________

"A grande vencedora destas eleições foi a "margem de erro", que subiu de 2% para 10%..."

GILBERTO DIB / SÃO PAULO, SOBRE O FIASCO DAS PESQUISAS

gilberto@dib.com.br

________________________

"Os institutos de pesquisa são piores que muitos jogadores de futebol: chutam, chutam e não acertam uma!"

MILTON BULACH / CAMPINAS, IDEM

mbulach@gmail.com

________________________

"Mentiras em uníssono. Errar é humano, mas persistir no erro é com os institutos de pesquisa"

STANISLAW CORDEIRO / SÃO PAULO, IDEM

ratles2@hotmail.com

________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 4.801

TEMA DO DIA

Decisão sobre 2º turno expõe divisão no PV

Lula quer Dilma falando a eleitor verde e deve pedir apoio a Marina; tucanos podem mudar campanha

"Isso mesmo. Serra tem de bater firme, ser oposição! Com esse "bom-mocismo" não irá longe. Tem de atacar geral."

GÉRSON MONTEIRO

"Marina apoiar o modelo serrista é apostar na derrota. Caso peite a cúpula do PV e apoie Dilma, nada tira a vitória petista."

JACKES YAMATO

"Lula pode ter influência sobre Marina, não nos votantes dela, pois eleitor vota em quem quiser, não em quem Lula mandar."

ROQUE DE ARAUJO SANTOS

________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

CIRO GOMES

Ah! Quer dizer, então, que o Ciro Gomes, o machista, aquele que declarou ''minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental'', vai coordenar a campanha da Dilma?

E qual será o papel da Dilma para ele?

Clarice de Andrade Silva e Castro claricean@bol.com.br

Mogi das Cruzes

________________________

DESINTERESSADAMENTE...

Ciro Boquirroto Gomes chamado para "ajudar" Dillma na campanha do segundo turno? Assim do nada, de bonzinho, e sem cobrar nada? Está-me cheirando a outra coisa, porque, conforme divulgado pela revista Veja, Ciro e seu irmão estão envolvidos em processo na Polícia Federal por corrupção de mais de R$ 300 milhões no Ceará. Se ganha a Dillma, basta "o" telefonema e o processo se encerra ali mesmo. Já com o Serra na Presidência o processo muda de figura, não vai ter perdão! Por isso Ciro está igual a um carrapato grudado no calcanhar de sua candidata preferida! Ela ganhando as eleições, provavelmente seu processo se arrastará por anos, igual ao do Fernando Sarney. Entendi!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

________________________

TRAIÇÕES

''Amor com amor se paga'', diz o ditado. Em passado não tão remoto Tasso Jeraissati traiu o PSDB e se aliou a Ciro Gomes. Agora foi traído pela dupla de cangaceiros cearenses... Pois é, tem outro ditado que diz ''um dia é da caça outro do caçador''...

Regina Helena de Paiva Ramos - reginahpaiva@uol.com.br

São Paulo

________________________

DESMENTIDOS

No programa do PT e em diversas ocasiões a candidata Dilma Rousseff, eles sempre se posicionaram a favor do aborto livre. Agora acusam a oposição de usar o aborto como ''fascismo'', embora esteja no programa do PT e no PNHD-3, e os eleitores têm o direito de saber a opinião dos candidatos sobre o tema. Em 2006 o PT e seus aliados lançaram boatos de que Alckmin iria privatizar a Petrobrás, os Correios, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Pura boataria que ajudou Lula a vencer as eleições de maneira enganosa e, por que não, fascista.

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

________________________

RESPEITO À VIDA

Dilma Rousseff parte do princípio de que brasileiro não tem memória. Quem participou de organizações como Colina e VAR-Palmares, que assaltava, roubava, sequestrava e matava, não pode ter um discurso de Mahatma Gandhi.

Helena Rodarte Costa Valente helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

________________________

DILMA E MARINA

Parabenizo o Estadão pelas reportagens sobre as eleições. O aborto foi um tema decisivo para Dilma não se eleger no primeiro turno. Marina tem toda uma biografia defendendo a vida nascente. Dilma e o PT sempre foram a favor do aborto, tendo o partido expulsado o deputado Luiz Bassuma por ser contra essa prática. De nada adiantou mudar a opinião na reta final da campanha. Os votos que seriam dados a Dilma migraram para Marina.

Roberto Vidal da Silva Martins robertovidal.martins@uol.com.br

São Paulo

________________________

ESCLARECIMENTOS

Esperamos que o horário eleitoral obrigatório para o segundo turno não seja uma repetição dos insuportáveis programas que antecederam o primeiro turno. O povo brasileiro e, principalmente, os eleitores de Marina gostariam que a candidata Dilma fosse questionada e explicasse com detalhes, nos debates que estão por vir, onde foram parar os milhões de dólares surrupiados de Adhemar de Barros, qual a relação do seu partido com as Farc, qual o papel que José Dirceu terá num eventual governo Dilma, se afinal é contra ou a favor do aborto, se sabia ou não sabia das comissões cobradas dentro da Casa Civil pela família de Erenice Guerra e, se não sabia, como foi possível não saber. Enfim, esses esclarecimentos e outros mais vão depender de José Serra. Se essas questões continuarem a não ser incluídas nos debates e a campanha tucana continuar sendo do tipo "não me comprometa que eu não te comprometo", então vamos continuar sem saber quem é essa pessoa que 46% dos eleitores brasileiros pretendiam colocar na Presidência do País.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

________________________

LEGALIZAÇÃO DO ABORTO

Na página H4 de ontem o Estadão noticia que o ex-seminarista (e divorciado) Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula, vai executar um trabalho de aproximação de Dilma com os fiéis católicos e evangélicos na coordenação das estratégias da campanha do segundo turno quanto à questão da legalização do aborto. Que moral tem esse representante petista para tanto, o qual, contrariando os indiscutíveis ditames da Igreja 40 anos atrás, levou a sua então noiva a provocar aborto, com o fito de encobrir dos familiares a sua comprometedora gravidez?

Paulo Busko paulobusko@terra.com.br

São Paulo

________________________

VALE-TUDO ELEITORAL

Sai de cena o "Lulão guerra e ódio" e entra "Lulinha paz e amor". Sai de cena a resolução aprovada em congresso do PT, a legalização do aborto, e entra a Executiva para retirar a proposta. Sai de cena o País real e entra o país da fantasia. Deus nos acuda!

Luiz Nusbaum, médico lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

________________________

FASCISMO

Alguns comentaristas estão dizendo que é fascismo acusar Dilma de ser a favor do aborto.

Estando numa democracia, ela pode ser contra ou a favor.

O que não pode é dizer que é contra quando já deu mais de uma entrevista dizendo ser a favor da descriminalização do aborto.

Assuma o que pensa ou diga que mudou de ideia.

Isso é fascismo?

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

________________________

DECÁLOGO CRISTÃO

Já que o Partido dos Trabalhadores (PT) cogita, de forma oportunista e eleitoreira, de reformular o seu programa de governo, retirando a defesa da discriminalização do aborto - o ato de matar o feto -, para tentar atrair mais votos do eleitorado cristão no segundo turno da eleição presidencial em favor de Dilma Rousseff, poderia aproveitar o ensejo para acrescentar no tal programa o compromisso partidário de não usar a máquina pública visando à implementação do seu projeto de poder nem inchá-la para apaniguar os seus militantes, não violar o sigilo fiscal e bancário dos seus adversários políticos em nenhuma circunstância - especialmente para montar dossiês falsos - e não transformar a Casa Civil nem qualquer outro Ministério ou órgão governamental em balcão de negócios escusos, visando a embolsar dinheiro público.

É importante que o PT saiba que o decálogo cristão, além de "não matar", contém, dentre outros peremptórios mandamentos, "não roubar", "não levantar falso testemunho" e "não cobiçar nada que não lhe pertença".

O desconfiado e exigente eleitorado cristão não se contentará com o pouco que o PT está oferecendo.

Túllio Marco Soares Carvalho http://www.tulhadotullio.blogspot.com/

Belo Horizonte

________________________

EPIFANIA

Dilma Roussef, decepcionada por não ter sido vitoriosa no primeiro turno, atribuiu esse insucesso, em parte, às muitas mensagens que circularam pela internet afirmando ser ela favorável ao aborto e, aparentemente, desprovida de religiosidade, por ter, supostamente, afirmado que ''nem Cristo lhe tiraria essa vitória''. Segundo ela, tais proposições seriam inverdades caluniosas.

Mas pense bem, dona Dilma. A senhora, ao que consta, ao registrar seu programa de governo, teria apresentado uma reprodução do malfadado PNDH-3 do sr. Paulo Vanucci, no qual, dentre outras coisas, constavam, explicitamente, a defesa do aborto e a proposta de retirada de símbolos religiosos dos órgãos públicos, além do ''controle social'' (?!) da mídia - leia-se censura.

Pressionada pela sociedade, a senhora teria substituído esse programa, mas, até onde se saiba, ainda não divulgou a segunda versão. Há poucos dias a imprensa noticiou que um de seus orientadores, Marco Aurélio Garcia, perguntado sobre quando o programa seria trazido a público, teria respondido: ''Nunca!''

Convenhamos, dona Dilma, ficará melhor para toda a sociedade se a senhora desdisser esse cidadão e revelar, afinal, seu programa de governo, deixando definitivamente claro se defende ou não aqueles pontos polêmicos. Ficamos no aguardo dessa sua epifania!

Gil Cordeiro Dias Ferreira gil.ferreira@globo.com

Rio de Janeiro

________________________

PRAGMATISMO CORROMPIDO

Na reunião do presidente Lula com os aliados da campanha de Dilma, a tomada de posição das igrejas em relação ao aborto foi equiparada a movimentos fascistas do século 19 (''sic''). A Constituição federal proclama a laicidade do Estado brasileiro e a absoluta independência entre os assuntos temporais e eclesiásticos. Não há fascismo, porque nada está sendo imposto contra a vontade de ninguém. Mas, se o PT, ao invés de firmar-se com segurança em suas ideias programáticas, prefere o pragmatismo corrompido da conservação do poder e ajustar-se ao que denomina de fascista, é outro problema. As igrejas têm todo o direito de manifestar sua opinião; mais uma vez, o PT classifica a livre manifestação de vontade como algo que deva ser combatido, por não estar inserido em seus objetivos, assim como já fez em relação à imprensa.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

________________________

LAVANDO AS MÃOS

Está faltando coerência e convicção em valores fundamentais da sra. Marina Silva. Ela diz que mesmo sendo contra a legalização do aborto e da união homossexual, se eleita, convocaria um plebiscito para decidir sobre estas questões. Mas isso foi o que aconteceu no simulacro de julgamento de Jesus Cristo, quando o covarde Pôncio Pilatos perguntou a uma turba, há dois mil anos: Jesus Cristo ou Barrabás? Como se a verdade dependesse dessa resposta. Pessoa coerente foi um São Tomás More, o homem que não vendeu a sua alma. Para não jurar uma ata que tornava nulo o casamento do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão, morreu decapitado. Disse ele: "The king''s good friend, but the God first."

Atenciosamente.

Marisa Stucchi lastucchi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

________________________

NAUFRÁGIO

Quando se sente que a água já subiu acima dos joelhos, para não morrer afogado até um palito de fósforo, no oceano da intranquilidade, serve como se fosse uma jangada para tentar o impossível para sobrevivência. O porquê disto é a intenção do PT de tirar (agora) da sua plataforma de governo o assunto do aborto, tentando, como no caso do palito de fósforo, recuperar os votos perdidos dos evangélicos, como se esse tivesse sido o único motivo da queda da sua candidata - além da arrogância adotada como vencedora, ao dizer que mesmo que Deus quisesse não perderia a eleição. O direito de pensar, falar e agir ainda não está à venda, mesmo por aqueles que foram subjugados com o beneficio de bolsas das mais variadas origens. O comando de um exército não se transfere sem que se avalie a experiência do sucessor, como também a confiança não se impõe, mas é adquirida. Não teria tudo isso pesado na balança da independência de ser gente?

Alberto Caruso albertocaruso@uol.com.br

São Paulo

________________________

CONVENIÊNCIA

Ontem li que o PT já discute retirar o aborto do programa de governo. Não entendi mais nada, pois outro dia vi a candidata Dilma dizer em público ser contra o aborto.

Afinal, o que vale?

O que ela fala ou o programa de governo do PT?

Ou vale aquilo que for conveniente para se eleger?

Jorge Ed. Nudel jorgenudel@hotmail.com

São Paulo

________________________

ESCOLHA DE MARINA

Vejamos agora como se definirá a ex-ministra do Meio Ambiente do ''cara''. Que não faça como Heloísa Helena, para quem ninguém prestava, que permitiu o Collor ser senador e depois acabou ficando atrás do seu protegido. Se decidir ficar do lado de onde saiu, saberemos se foi realmente maltratada ou se estava de acordo, até porque não creio que tenha nenhum controle sobre os 20 milhões de votos.

Manoel Mendes de Brito voni.brito@itelefonica.com.br

Bertioga

________________________

O DIVISOR DE ÁGUAS

Dona Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente. Durante o tempo em que permaneceu no cargo demonstrou ter muita competência, habilidade e elegância. Sem nenhuma justificativa, acabou sendo exonerada, para não dizer enxotada, pelo presidente Lula. Desgostosa, desligou-se do PT, indo para o Partido Verde.

Nesta eleição recebeu quase 20 milhões de votos, o que foi decisivo para que pleito fosse decidido no segundo turno. Agora está sendo assediada pelos dois candidatos remanescentes, que lhe pedem seu apoio.

Não teria chegado o momento da revanche para dona Marina? É só dar seu apoio a José Serra e devolverá com luva de pelica o grande transtorno e a humilhação que lhe causou o seu antigo chefe.

Adolfo Zatz dolfizatz@terra.com.br

São Paulo

________________________

DEPOIS DA FRITURA

Não acredito que pressões de amigos petistas farão Marina Silva tomar a decisão de apoiar Dilma no segundo turno.

Ela não deve nada a ninguém dentro do PT, partido que a fritou quando era ministra do Meio Ambiente até sentir-se na obrigação de pedir para sair, sem ter recebido qualquer apoio durante o desgastante processo de fritura.

É como dizia o nosso grande poeta Vinicius de Moraes: "Quem, dentre amigos, tão amigo para estar no caixão comigo?" Nenhum deles a acompanhou naquela hora.

Que ela use a sua inteligência, já demonstrada no primeiro turno, quando fez a melhor e mais autêntica campanha política dentre todos, que negocie o seu importante apoio, cobrando por ele a inclusão de propostas do seu programa de governo, e tome a sua decisão pensando unicamente no bem do Brasil.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

________________________

O DILEMA DE MARINA

O dilema de Marina: ideologia x teologia. Ela é honestamente de esquerda e também honestamente uma genuína cristã. É simplista demais? Não, este é o dilema de Marina. Como resolver tal dilema? O que tem maior valor para Marina é o que ficará para a História neste momento tão crucial para o Brasil.

João Antônio Santa Rosa joaosantarosa@uol.com.br

Santo Antônio da Platina (PR)

________________________

BOM SENSO

Marina é uma mulher excepcional. Com um bom senso

acima do normal, uma das razões pelas quais abandonou o PT.

Agora, no segundo turno, deve ficar longe dos ladrões. Marina, fique

com o Serra.

Gilberto Lima Junqueira glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

________________________

SAIA-JUSTÍSSIMA

Queremos ver a moral que Lulla, o PT e Dilma Rousseff terão para pedir apoio de Marina Silva para o segundo turno, depois das palavras da candidata de Lulla, quando Marina foi demitida do Ministério do Meio Ambiente, após desentendimentos com a poderosa chefe da Casa Civil na ocasião.

Palavras de Dilma, em outubro de 2009, aos jornalistas em Salvador: "É preciso deixar claro que a ex-ministra não representa o projeto do presidente Lula."

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_publicacao=30081&cod_canal=1

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

________________________

UM APELO

Oh! Marina! Oh! Marina! Dê seu brado e nos redima, a todos nos que a vós bradamos, o agregar a ética aos costumes politicos, que tão bem soube difundir a quem ouvidos os tem atentos. Ouça: Serra presidente!

Carlos Leonel Imenes climenes@ig.com.br

São Paulo

________________________

CONTRA O REVANCHISMO

Passadas as eleições do dia 4/10, quando ficou cristalina a realidade de que "o cara" não tem essa pretensa unanimidade, o que resta agora?

Basta fugirmos da demagogia barata e inconsistente, apoiando uma proposta séria de candidatura de alguém experiente como Serra, e não de alguém gerado pelo laboratório do ressentimento e sentimento de revanchismo, que é uma prática abominável do PT e seus coligados.

O Brasil precisa de um gerente decidido, experiente, limpo e capaz, sem o ranço de bravateiros messiânicos.

Brasileiros de bem, acordemos, pois ainda dá tempo de limparmos a área e reabilitarmos a democracia e o progresso que balizará nossos destinos.

Sra. Marina, que teve conduta impecável na campanha, além de demonstração de patriotismo, apoie Serra e o País, pois a senhora, como poucos, deve saber os motivos que a fizeram deixar o PT.

Contamos com todos para recolocar o País na normalidade política.

João B. Pazinato Neto Pazinato51@hotmail.com

Barueri

________________________

CISNE

De repente, no Reino Encantado das Maracutaias, o patinho feio se transforma num lindo cisne.

E agora vai escolher com quem quer dançar.

Edison Ribeiro Pereira edisonribeiro@hotmail.com

São Paulo

________________________

A TERCEIRA VIA

Para surpresa geral da Nação, surge uma nova opção. Marina Silva aparece como uma terceira via para salvar nossa dignidade. Nunca vimos um terceiro lugar com banca de primeiro. Só esperamos que essa via não seja de mão dupla.

Bruno Palacio palacio_bradv@yahoo.com.br

São Bernardo do Campo

________________________

SÚBITO ENCANTO DE MARINA

A verdade é que a redenção da alma do País só pode vir com o cultivo incondicional da VERDADE. Tolerar a bravata leva ao ''hipopótamo

da Casa Civil'', sucessora da Dilma e do José Dirceu, e arrisca a tomada do Planalto pela ''onda vermelha'', como formula Arnaldo Jabor com propriedade.

Harald Hellmuth hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

________________________

APOIO AO PT

O bom senso da sra. Marina Silva certamente a guiará para o caminho certo, ou seja, de apoio ao Partido do Trabalhadores. Nesse momento, o mais importante a qualquer partido sério, a qualquer pessoa de bem, é evitar um maior bem maior chamado José Serra.

Anselmo Fernando Grecco grecco4@hotmail.com

Votorantim

________________________

SUCESSO

Fórmula de sucesso: SERRA para presidente e MARINA vice-presidente, na chapa de Serra.

Assim este Brasil será o melhor país do mundo!

Élide Maria Féres Borges elideferes@uol.com.br

Marília

________________________

SINAL VERDE

Marina Silva é o sinal verde, é o semáforo que abrirá a passagem do caminho para que a democracia verdadeira seja restabelecida em nosso país, para que a cidadania brasileira seja também restabelecida e respeitada, na sua autêntica acepção de respeito aos direitos humanos, que a corrupção em todo o seu nefasto campo de ação seja expulsa da política nacional, extirpando este câncer da organização administrativa dos Poderes da República. Eia, pois, Marina Silva, dê um exemplo patriótico e continue sua caminhada redentora de salvação e de recuperação da honorabilidade e dignidade da nossa Pátria, para o mundo, atualmente massacradas por um governo que quer continuar denegrindo nosso Brasil.

Tudo isso só se conseguirá com seu apoio e do seu partido, em segundo turno, ao candidato Serra.

Que os raios fúlgidos da esperança surjam, iluminado o céu de uma nova democracia brasileira! Amém.

Antonio Brandileone herbrandi@uol.com.br

Assis

________________________

SORRISO ENIGMÁTICO

O sorrido enigmático de dona Marina Silva está deixando muita gente sem sono.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

________________________

"VOTO CABEÇA"

Alguém duvida para onde vai a maioria dos votos dados a Marina? A resposta está na eleição para o Senado. O eleitor de Marina colocou em primeiro lugar o candidato do PSDB, Aloysio, que nas pesquisas estava em terceiro e nem seria eleito. Para o Senado não há segundo turno, portanto, não havia como arriscar. Como já disse um jornalista famoso, o voto em Marina foi ''voto cabeça''.

Vera Lucia Correa veraluccorrea@yahoo.com.br

Santos

________________________

SALTO ALTO

Marina Silva, de humilde cabocla, galgou os degraus da política chegando em ótimo terceiro lugar nas eleições presidenciais, com a maioria de seus votos conhecidos como "útil", e assim ajudou levar o pleito para o segundo turno. Mas quando saiu o resultado saiu correndo para comprar vários sapatos de salto alto, e com eles desfilar como se fosse a rainha da festa da mandioca, pedindo, como se fosse uma piada, 15 dias para escolher qual o candidato que ela vai apoiar. É, dona Marina, a senhora é política, farinha podre do mesmo saco em que estão a dona da Dilma e o sr. José Serra. No frigir dos ovos, todos iguais!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

________________________

ENROLANDO

Marina Silva pede 15 dias para consultar as bases do PV para decidir a quem apoiar. Conversa fiada! Nesse período haverá pesquisas que indicarão o rumo do eleitorado e será mais fácil decidir. E pensar que ela saiu como que escorraçada do governo Burla.

Laércio Zannini arsene@uol.com.br

Garça

________________________

O BAGRE

Sabemos que a surpresa nesta eleição para presidente foi Marina Silva, com expressiva votação.

Haverá segundo turno entre Dilma e Serra, mas, para muitos, a grande vencedora foi Marina, que levou votos de quem está cansado do velho sistema de disputar eleições, ficando os candidatos à mercê das sugestões de marqueteiros que os deixam encaixotados, sem poder expressar realmente o que sentem, pensam e propõem. No entanto, os eleitores de Marina é que vão, com o seu voto, decidir esta eleição. Não sei se a própria Marina manifestará o seu apoio a um dos candidatos, creio que não, mas aposto que se houver algum será do partido dela, que já, em duas ocasiões, apoiou Serra. Gabeira já disse que está com Serra, e é uma das principais figuras do Partido Verde. Por sua vez, Marina, além de entregar o cargo que tinha no governo Lula, saiu do PT, onde por décadas militou, e, no exercício do cargo que exercia, foi menoscabada tanto por Lula como por Dilma, por causa dos projetos que estavam em desacordo com o meio ambiente e ela não os quis subscrever. Chegou a ser chamada de ''o bagre que caiu no colo de Lula'' e por várias vezes, a pedido deste, foi chamada por Dilma, que a tratou rispidamente. Ficaremos na expectativa de seu pronunciamento, mas, a meu ver, se ela tomar partido de algum candidato, Serra certamente será o aquinhoado.

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

________________________

ERRO

Marina Silva está repetindo o erro da Heloísa Helena em 2006. Se não formalizar o apoio formal a nenhum dos dois candidatos no segundo turno, vai transmitir ao eleitor que não tem posição firme e não é séria. Ela ainda vai acabar como a citada Heloísa, que não consegue apoio nem se eleger.

Augusto Hiromu Emori hiromuemori@gmail.com

Brasília

________________________

FRALDAS SUJAS

Espera-se que, nesta segunda chance que nos foi dada por Marina Silva, os eleitores que cultivam o cego fanatismo por falsos ''messias e salvadores da Pátria'' aproveitem estes últimos dias e se conscientizem, observem com isenção de ânimo e acatem as sábias palavras de Eça de Queiroz: ''Os políticos e as fraldas devem ser trocados frequentemente e pela mesma razão.'' E as fraldas deste governo estão de tal modo sujas que não há como reutilizá-las, a não ser que aqueles eleitores prefiram viver como escaravelhos, os populares rola-bosta.

Dorival José Alves dori__@hotmail.com

São Paulo

________________________

LULALÁ

Ora, o Lula intimou os irmãos Viana do Acre a cooptarem a Marina para ajudar a Dilma no segundo turna, e eu pergunto: onde estão a sua polivalência e a sua aprovação de 80% perante a opinião pública?

Miguel Ribeiro da Silva mrsierra@ig.com.br

Jandira

________________________

ALTERNÂNCIA DE PODER

Marina Silva, que foi a grande e grata surpresa desta eleição,

já conhece um dos lados, de onde saiu por desencanto pela

maneira como as políticas do governo se encaminhavam.

Espero e é justo que ela experimente o outro lado e fazendo

prevalecer as suas ideias com relação a educação e muitas

outras mais que sabemos que ela tem. Espero também que ela

participe do governo, não só pelo que pode oferecer, mas

pelo que ela deve aos seus inúmeros eleitores.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

________________________

________________________

SILÊNCIO LULANTE

Que maravilha, como é relaxante estarmos há mais de 72 horas sem ouvir a voz e as verboragias do nosso presidente da República falastrão. Já nem me lembrava mais desse prazer!

Paulo Ribeiro de Carvalho Jr. paulorcc@uol.com.br

São Paulo

________________________

DIFÍCIL MESMO

Lula: "Não é fácil obter 50%." Principalmente na base da velhacaria e da mentira.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

________________________

PT E STF

Não há razão para nossa candidata-fantoche preocupar-se. Se algo sair do roteiro, é só pedir uma liminar no STF.

Jorge João Burunzuzian burunlegal@hotmail.com

São Paulo

________________________

VITÓRIA DOS APOSENTADOS

Deve-se muito aos aposentados este resultado das eleições. Na véspera Serra tinha apenas 28%, de acordo com as pesquisas, e estes 4% ou 5% a mais foram definitivos para o segundo turno. Devo lembrar que agora temos de trabalhar ainda mais para que o PT saia derrotado. Serra não é o ideal, mas como ele não terá maioria no Congresso não poderá, como a Dilma, nos enfiar goela abaixo leis que venham nos prejudicar ainda mais. Pois mesmo saindo derrotada no primeiro turno, no seu primeiro pronunciamento ela falou em mudar a legislação e com isso aprovar leis como a volta da CPMF, a mudança na Previdência e muitas outras contra o povo. Portanto, velhos companheiros, nós ainda valemos alguma coisa e vamos mostrar a esses traidores dos trabalhadores e aposentados que a arrogância, a soberba e as falsas promessas não servem para nada.

Jose Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

________________________

COINCIDÊNCIA

Justamente no dia da eleição do segundo turno se comemora o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas. Nenhuma alusão a quem vocês pensaram. No Brasil é o Dia do Saci, instituído em 2005. Por que será? Mas que coincidência...

M. Teresa Amaral mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

________________________

AGORA VAI

Acabou o primeiro turno das eleições. E agora? A Polícia Federal vai, finalmente, ouvir os filhos da ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra? Estamos esperando, ansiosos.

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

________________________

DENUNCISMO RAIVOSO

A oposição ao governo tucano do Estado de São Paulo e ao prefeito da capital, Gilberto Kassab, está raivosa com mais uma derrota nas eleições. A saraivada de denúncias infundadas já começou. A plantação de acusações, também. O que acontecerá caso nacionalmente, onde é situação, ela seja derrotada no segundo turno da eleição presidencial?

Macmiller José Ribeiro macmilleribeiro@gmail.com

São Paulo

________________________

NA LATA

''NÃO'' paulista ao ''filho do Brasil'' e, de quebra, à ''mãe do PAC'', com o

Netinho. E de forma irrevogável, como bem diria Aloizio Mercadante.

A. Fernandes standyball@hotmail

São Paulo

________________________

VITORIOSOS E DERROTADOS

Apesar de ler jornais e acessar a Internet, em nenhum momento vi ou li que o candidato Mercadante tenha parabenizado seu oponente pela vitória. Seria arrogância ou o quê?

Carlos Montagnoli carlosmontagnoli@uol.com.br

Jundiaí

________________________

SÃO PAULO É O PARAÍSO?

Acho curioso como os jornais falam o tempo todo em isenção e apartidarismo quando as notícias ruins, as opiniões e até as cartas só falam mal do governo e não se vê uma única crítica, branda que seja, ao candidato da oposição ou ao governo do Estado.

Por acaso não existem problemas em São Paulo? Vivemos no paraíso e não fiquei sabendo? Somos governados por monges, anjos e santos que não erram nunca?

Sergio Ribeiro rsergiorib@yahoo.com.br

São Paulo

________________________

TENTÁCULOS PODEROSOS

A última eleição é uma evidência de que o povo brasileiro amadurece e os resultados demonstram sinais positivos de fortalecimento da democracia. Todavia, apesar de avanços, ainda assistimos a rançosos sinais de coronelismo, chaga difícil de ser erradicada em alguns rincões do País. Citamos o caso do Maranhão, onde o nefastro clã Sarney montou uma poderosa estrutura de poder, perpetuando-se nele, como comprova a reeleição, em primeiro turno, de Rosena Sarney para o governo do Estado. O Maranhão continua assolado por carências fundamentais, esquecido por investimentos precários nas áreas essencias. Em razão de escassos recursos direcionados à área de educação, a população não consegue libertar-se dos tantáculos desse nefasto clã, incrustado no poder há anos. O que se sabe é que o astuto clã muito trabalhou e realizou em benefício próprio, porém quase nada em proveito do sofrido povo maranhense.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

________________________

UM PAÍS DE ABESTALHADOS

Sarney vem para São Paulo em busca de tratamento e escolheu o Hospital Sírio-Libanês. Mas o Maranhão, Estado nas mãos do clã Sarney, não tem médicos e instalações à altura de seu rei? Não é à toa que o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) está no Maranhão, mas os maranhenses, apesar de não terem saúde, educação e vida digna, estão contentes, pelo menos é o que mostra o resultado das eleições. Contra fatos não há argumentos. Plagiando Tiririca: Brasil, um país de abestalhados!

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

________________________

O MELHOR PARA O POVO....

É, leitor sr. Renato Khair (5/9), cada povo tem o governo que merece. Essa é uma opinião que o senhor deveria manifestar também lá no Maranhão...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

________________________

O ADEUS A NENÊ

Carnaval paulista ficou triste

Nené da Vila Matilde morreu

Com o seu passamento

São Paulo entristeceu.

Homem alegre e feliz

O samba trazia na alma

Sempre mantive o humor

Tinha paz e muita calma.

Trazia alegria pra avenida

Pra tristeza não havia lugar

Por mais de seis décadas

Fazia o povo cantar.

São Paulo entristeceu

O Brasil ficou de luto

Por mais que a escola se esforce

Pra Nenê não haverá substituto.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande