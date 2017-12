Cartas - 06/11/2011

Em marcha lenta

"O momento que vivemos é de desaceleração do crescimento do IDH" - palavras do consultor do Pnud Flávio Comim. O Brasil passou da 85.ª para a 84.ª posição, o que quer dizer que nos quesitos educação e saúde, principalmente, a Cuba dos irmãos Castro está na nossa frente, com todas as dificuldades que a ilha enfrenta. Onde está a diferença? Na mentalidade dos políticos quanto a patriotismo e honestidade. Se o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano contemplasse um item sobre esses Calabares e tantos outros Silvérios dos Reis, se pudesse medir a capacidade de criar escândalos por desvio de dinheiro público e de pôr os interesses do País no lixo, o Brasil, por certo, já teria desbancado Noruega, Austrália, Holanda e EUA. Nossa economia vai muito bem, apta a aumentar cada vez mais as bolsas assistencialistas, enquanto a infraestrutura só se compara à de republiquetas da África subsaariana. "O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta" (Nicolau Maquiavel).

JAIR GOMES COELHO

Vassouras (RJ)

Nada mudou

O Brasil "melhorou" uma posição no ranking do IDH, saiu da 85.ª para a 84.ª, mas a evolução diminuiu o ritmo. Provavelmente a corrupção atrapalhou. Temos ainda quase 7 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza e domicílios sem saneamento. Na verdade, não vejo melhora alguma, é o mesmo que alguém se jogar do 40.º ou do 41.º andar: não tem nenhuma diferença.

PANAYOTIS POULIS

Rio de Janeiro

Concentração de renda

O que deixa o Brasil muito mal no relatório da ONU sobre o IDH é ser ao mesmo tempo a 10.ª economia do mundo (PIB de US$ 2 trilhões) e ocupar a 84.ª colocação em matéria de qualidade de vida. A contradição é flagrante e revela o altíssimo grau de concentração de renda na sociedade. De acordo com o IBGE, 52% da mão de obra ativa ganha por mês de um a dois salários mínimos.

FRANCISCO PEDRO DO COUTTO

Rio de Janeiro

Iradíssimo

Em alguns quesitos o Brasil é realmente um dos primeiros colocados - quantidade de celulares, de automóveis, de produtores de artigos de beleza, etc., por habitante. Mas em outros estamos no 170.º lugar no IDH - como, por exemplo, em distribuição de renda, educação, saúde, etc. E na média alcançamos o 84.º lugar. Por que o ex-presidente está espantado e iradíssimo?

JORGE ZAVEN KURKDJIAN

São Paulo

O ex manda...

Pobre Lula, mesmo enfermo mostrou-se iradíssimo com os resultados do último IDH do Brasil. Não consegue adaptar-se ao papel de ex e até manda o atual governo tomar providências para questionar a instituição que divulgou a classificação. Se Lula se tivesse empenhado em seus oito anos de mandato, quando tinha a faca e o queijo na mão, talvez não precisasse enraivecer-se com os dados precisos, e não contaminados pela camuflagem da propaganda enganosa de seu governo.

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

Nu e cru

Se o "cara" ficou irritadíssimo com a posição do Brasil no IDH do Pnud, imagine, então, como ficou o povo brasileiro quando pôde observar dados reais de sua condição, em face dos dados que vinha recebendo, nos últimos anos, desse governo corrupto e mentiroso. Não adianta ficar nervoso pela repercussão eleitoreira. Deveria é estar se lamentando e pedindo desculpas pela inércia e pela situação em que seu governo, na realidade, se apresenta, nu e cru, perante o povo.

LUIZ CARLOS CUNHA

Injustiça social

Uma análise expedita do ranking do IDH da ONU mostra que o Brasil está no grupo de baixo dos países da América do Sul, muito pouco para um governo que está no poder já há quase nove anos e se diz voltado para os problemas sociais. Essa é a prova inequívoca de que o lulopetismo vive só de discursos, outras ilações estatísticas são mera cortina de fumaça sobre a gritante injustiça social aqui existente. O que Lula precisa entender é que "uma luta social só termina quando a vitória é gratificante para o povo".

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

UNE

Dinheiro público

Num país com tantas necessidades, é injusto que a União Nacional dos Estudantes (UNE) já tenha recebido R$ 30 milhões para a construção de sua sede, que não sai do papel. Para que serve essa sede? Por que tanto dinheiro público para a UNE? Além desses R$ 30 milhões, a entidade já recebeu também R$ 12,8 milhões referentes a convênios com instituições federais, entre as quais o Ministério do Esporte. É preciso pôr um fim nisso!

CLEO AIDAR

EDUCAÇÃO

Enem

Fala-se muito na anulação de questões da prova do Enem, mas nada sobre quem é o culpado pelo crime. Quem é ou quem são eles? Dá a impressão de que tem "graúdo" comprometido.

RICARDO GUERRINI

Demissões

As demissões no desgoverno são só por roubo? IncomPeTência não vale? Até quando Fernando Haddad permanecerá no cargo, sem qualificação para ocupá-lo?

SÉRGIO MICHILIN

ELEIÇÕES 2012

Agradecimento

Meus sinceros agradecimentos à Marta. Se o candidato do PT for mesmo o Fernando Hadad, com Lula ou sem Lula, em São Paulo ele não ganha nem eleição para síndico de prédio.

NESTOR R. PEREIRA FILHO

"Haddad confirma tese do PT: quanto pior, melhor. E nem nóis vota nele..."

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE O CANDIDATO, O ENEM E A CARTILHA DO MEC

"Felizmente, a cidade de São Paulo não terá um prefeito do PT, nem Marta ‘Enem’ Haddad"

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI / VINHEDO, IDEM

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TEMA DO DIA

STF blinda políticos investigados

São 152 nomes de deputados, senadores e ministros de Estado identificados apenas pelas iniciais, mesmo quando não há segredo de Justiça

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 698

"O STF é um tribunal que só existe para proteger os barões do poder econômico! Nunca vi ele condenar ninguém."

SILAS SILVEIRA

"Brasil, país das desigualdades. Ladrões de galinhas são penalizados de imediato, políticos safados têm regalias..."

PEDRO SARTORI

"O 'sigilo' atende ao processo investigatório ou é para dificultar a divulgação dos investigados? Fico com a segunda opção."

EDUARDO CSENY

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

OLHO VIVO

Quando muitos dos cidadãos pagantes afirmavam que estava o "lobo a cuidar das ovelhas" no caso da escolha do deputado mensaleiro João Paulo Cunha para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, nem seus pares esperavam que ele fosse tão "finório" ao tentar colocar em pauta o projeto que anistiaria alguns mensaleiros, inclusive o cabeça deles, José Dirceu. Com essa gente no poder, não podemos ter descanso, mesmo que o deputado diga que foi "induzido ao erro", se ninguém indigitá-lo, a coisa indecorosa anda. Olho vivo, Brasil!

Leila E. Leitão

São Paulo

NA SURDINA

É impressionante a cara de pau. Se João Paulo Cunha (mensaleiro), presidente do CCJ, tivesse mesmo sido "induzido ao erro" pela assessoria ao colocar em pauta projeto que anistiava três mensaleiros, inclusive o poderosos chefão Zé Dirceu, retiraria o projeto para sempre da pauta. Mas por enquanto ele foi guardado na gaveta e não incinerado como deveria. Está apenas esperando outra reunião do CCJ, quando apenas três deputados estiverem presentes como aconteceu recentemente e nessa passarem mais 100 projetos na surdina. Desde que o PT tomou conta do governo, nós brasileiros precisamos dormir com um olho aberto e outro fechado. Numa bobeada eles trucidam nossa Constituição! E essa coisa "idônea" continua presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Fora!

São Paulo

JOÃO SEM BRAÇO

Perguntado pela reportagem do Estado sobre a inclusão do projeto que anistia os deputados cassados no caso do mensalão, João Paulo Cunha, deputado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), afirmou que "era só sugestão de pauta, não tem nada a ver esse projeto estar lá". Parece que ele está tentando aplicar o golpe do João sem braço, na maior cara de Paulo.

São Paulo

JULGAMENTO DOS MENSALEIROS

O julgamento dos mensaleiros será o maior teste da Justiça brasileira. Confiar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde a raposa, João Paulo Cunha, sabidamente foi colocada para tomar conta do galinheiro, é acreditar no Saci Pererê. Portanto, dos parlamentares, não vamos esperar outra coisa a não ser a anistia aos malfeitores. Se depois de todas as evidências que foram amplamente divulgadas e dos assaltos aos cofres públicos com nomes e endereços, tudo acabar em pizza, só nos restará jogar a toalha. Estaremos diante do maior estelionato eleitoral jamais visto na história deste país. Dada a certeza de sua absolvição pelo Supremo Tribunal Federal (STF), José Dirceu, o chefe da quadrilha dos mensaleiros, pedirá anistia para voltar à política. Algum dia esse cidadão deixou a política? Pelo que se lê e vê, Zé Dirceu manda mais em Brasília do que Lula e Dilma juntos.

São Paulo

ESCÁRNIO

Somente um mensaleiro como o deputado João Paulo Cunha, presidente da Comnissão de Constituição e Justiça da Câmara, poderia incluir na pauta da futura reunião da Comissão um projeto que anistia os deputados cassados no indecoroso esquema denominado mensalão. Anistiar os deputados incursos no referido escândalo é consagrar de forma acintosa a impunidade além de configurar uma agressão à democracia e ao dinheiro do contribuinte brasileiro. O deputado João Paulo Cunha deveria, por dever de ofício, focar seu trabalho nos inúmeros problemas que demandam urgência de resolução, ao invés de pretender anistiar quem se locupletou descarademente do dinheiro público, como, aliás, foi o seu caso.

São Paulo

LAVOU, TÁ LIMPO

Ouvi a Dercy Gonçalves numa entrevista dizer, referindo-se as prostitutas, "lavou, tá limpo". É isso que a que Comissão de Constituição e Justiça (justiça?!) pretende com a anistia aos mensaleiros? Quando não acaba em pizza, acaba em anistia, mas sempre ardendo no nosso que não tem como lavar?

Guarulhos

TRAMA

Os réus do mensalão do PT estão tramando, na surdina, a volta antecipada do ex-ministro José Dirceu, de Pedro Corrêa e de Roberto Jefferson à política através de um projeto de anistia, visto que só conseguirão este intento em 2015 porque tiveram seus direitos políticos cassados. Sem fazer alarde, a Comissão da Câmara presidida por um outro réu do mensalão, o deputado João Paulo Cunha (PT) incluiu na lista de votação projeto que devolve os direitos políticos aos três citados. José Dirceu deve ser o mais impaciente deles para reassumir, preocupado que está com a saúde do ex-presidente Lula. Ainda bem que o relator Gabriel Chalita deu parecer contrário, mas isso não vai fazer com que os mensaleiros desistam de seu intento. Portanto, fiquemos de olho!

São Paulo

A DEMOCRACIA DO PT

Gostaria de saber a opinião dos dirigentes do PT a respeito da violação da democracia que o partido declara respeitar, pois quando a presidente Dilma e o ex-presidente exigem que a senadora Marta Suplicy desista de se candidatar ao cargo de prefeito de São Paulo, favorecendo o candidato do ex-presidente, eles estão impedindo o exercício da democracia dentro do próprio partido... Isso é um absurdo. Falam mal dos EUA, mas não enxergam que lá a democracia funciona e de forma exemplar, onde Obama participou das prévias com a Hilary Clinton, ganhou as eleições e ainda a nomeou chefe de Estado para ajudá-lo a presidir o país. Vamos ver se alguém consegue explicar isso!

São Paulo

MARKETING

O Lula deve ter um desenho de marketing, cuja figura jovial seja o ator principal, para tentar enganar e agredir a inteligência do povo paulistano. É o que eles sempre fizeram por aqui, somente ganharam quando o adversário era pior do que eles. Por isso São Paulo não vai mais esquecer o desastre que foi a administração da Martaxa, principalmente no final, quando quebrou a cidade toda, para passar a impressão de ação e largou o caos para o povo durante meses. Além de não ter respeitado a lei de responsabilidade fiscal, precisando o padrinho aliviar, quando deveria responder a processo por pura irresponsabilidade.

São Paulo

CAMINHO LIVRE

Sensibilizada com o apelo da "presidenta" Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, Marta Suplicy retira pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Com a desistência da senadora, o caminho para o ministro da Educação, Fernando Haddad, fica aberto. Só resta saber se Haddad será bem aceito pelos eleitores, principalmente aqueles que nos últimos três anos prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)...

Jandaia do Sul (PR)

ELA PENSOU QUE SERIA, MAS...

A senadora Marta Suplicy, levou um tiro mortal de Lula e seus asseclas mais diretos (Dilma). Certa de que seria a candidata do partido à disputar a Prefeitura de São Paulo, foi obrigada a renunciar à sua pré-candidatura, já que o déspota do PT decidiu e ninguém tem coragem de desafiá-lo, alegando que ela não consegue superar o teto dos 30% dos votos que conseguiu obter nas eleições passadas. Então, Lula impõe ao partido, seus integrantes, filiados, e seguidores, a candidatura do insosso e aloprado ministro da Educação, Fernando Haddad. Lula acha que como fez com Dilma, ajudando-a a eleger-se presidente do Brasil, conseguirá emplacar Haddad. Ledo engano, porque São Paulo não é o Brasil, e seu eleitorado é diferente do restante do Brasil, além de ser muito bem informado.

Porto Feliz

REFRESCO

Na sua vez, que pelo menos Marta relaxe...

São Paulo

CABEÇA PRÓPRIA

O PT acha que o povo é tão manipulável que acaba de fazer a melhor coisa para quem não é do PT. É claro, a pedido de Dilma, Marta deixa a campanha a prefeitura, para deixar o caminho livre para o atual ministro da Educação, para sitiar São Paulo a corrupção. Ocorre que, apesar de muitos fanáticos fundamentalistas, graças a Deus São Paulo tem cabeça própria, não é fantoche de teatrinho de cordel, e a única chance de o PT ganhar a prefeitura era com a Marta, que pode ter uma infinidade de defeitos, mas é paulistana da gema, tem a cara da cidade, e embora seja desbocada, é uma pessoa limpa, duvido que aceite conluio em corrupção. Portanto, graças a Deus continuaremos livres do PT pelo menos aqui, dentro de casa.

São Paulo

MARTA, A CULPADA

O PT mostra pelas atitudes dos ícones Dilma e Lula querendo tirar a Martaxa da briga impondo o Haddad, aquele que Enem está aí para o exame, do regime autoritário do PT que se diz democrata? Deixem a coisa fluir e a escolha ocorra dentro do partido e não por uma imposição de alguém, apesar que os dois juntos não dão um candidato.

Rio de Janeiro

FRAQUEZA

Sem o apoio do dono do PT e de sua Criatura, Martaxa não teria chances. Também é bom o PSDB saber escolher, porque o pretensioso Bruno Covas de bom mesmo só carrega o sobrenome do avô ilustre e será batido facilmente até mesmo pelo fraquíssimo sinistro da Educação, Haddad. O último tucano a merecer honras de verdade foi Mário Covas e que deve estar se revirando no tumulo ao ver um herdeiro político tão fraco.

Garça

DESCARTEM

Cuidado, povo e jovens de São Paulo, o preferido do Lula para a Prefeitura de São Paulo é o ministro da Educação, que prejudicou milhões de jovens nos diversos Enens furados, com falcatruas, vazamentos, etc. Já descartem essa pessoa, por favor.

São Paulo

ENEM TUDO ESTÁ CERTO

Enem questionem por que as prévias para candidatos petistas à Prefeitura foram violadas. Enem pensem em manobras para anular o nome do candidato xodó de Lula, o ministro trapalhão da Educação, Fernando Haddad. Enem adianta recorrer ou choramingar, Marta!

São Paulo

CANCELAMENTO DE PERGUNTAS DO ENEM

Engraçado, quando fiz cursinho para o vestibular de 1983, inúmeros professores afirmavam de pés juntos, que algumas questões dos materiais didáticos do curso cairiam no vestibular mais concorrido do país, pois, conforme suas "pseudoestatística" deles, por inúmeras razões, aquela ou outra questão cairia, agora não entendo o por que tanta celeuma em torno de 13 questões do Enem?

São Paulo

CONFISSÃO

Caro Sr. ministro Fernando Haddad, sendo ministro do governo Dilma, V.Exia. é ministro do povo brasileiro, e não do PT ou de Lula ou, ainda, de Dilma. O senhor tem que servir o povo sofrido deste país e não seus pares, por conveniências. E isto eu digo e repito em qualquer lugar e a qualquer hora porque basta de governar para aquele partido que descaradamente informa que "não rouba e não deixa roubar"! Se o senhor quer, porque quer, "que apenas os alunos do Colégio Christus, de Fortaleza, refaçam o Enem" (sic Estado A20, 2/11), é porque confessa que o concurso daquela capital foi contaminado. Aliás, contaminado está todo o governo do qual V.Exia. faz parte. A tal ponto que chega-se a pensar que o governo Federal é que contaminou o exame. Mas vamos lá: o ministro obviamente conhece um adágio popular que ensina (vê se aprende, ministro) que, se dentro de um saco repleto de laranjas, sadias e lindas de se ver e melhores ainda de se chupar, alguém (no caso o seu MEC) consegue colocar uma única laranja já apodrecida e contaminada por micróbios vários, em pouquíssimo tempo todo o saco ("e haja saco, né?") de laranjas estará imprestável. Conhece, não é ministro? Os leitores eu tenho certeza que me entendem e acompanham o meu raciocínio. E o senhor, Ministro Haddad, com toda a sua teimosia será que está me entendendo? Ora, deixe de querer aparecer dessa maneira, ministro! Mesmo porque estamos tratando do futuro de nossa juventude... Ponha os interesses de Lula, de Dilma do PT e de V.Exia também, para depois, mas bem depois de todo esse "imbróglio" que o seu Ministério criou. Se quer aparecer para possíveis eleitores seus à prefeitura da capital deste Estado, melhor pendurar uma melancia no pescoço. Vai pesar um pouco mas, pelo menos, V.Exia. não estará nos incomodando insolentemente como está. Deixe de lado seu orgulho evidente e pernóstico. Também, com o padrinho que tem, não poderia ser diferente... O fato de o senhor estar com Lula não lhe dá condições - e muito menos o direito - de afrontar recomendações da própria Advocacia-Geral da União e uma pontual determinação da Justiça Federal do Ceará anulando as 13 (treze) laranjas podres, adredemente colocadas dentre as questões do exame. Será que não é possível de se passar pelo menos uma semana sem notícias de descalabros e incompetências plenas disso que se convencionou chamar de o melhor governo da República, "de que já se ouviu falar neste país"? Putz!

São Paulo

INDEFINIÇÃO DEMAIS

Questões do Enem vazadas, decisão judicial de anular as questões, decisão do governo de recorrer dessa anulação, nada mais caótico do que este momento vivenciado pelos candidatos que fizeram o exame. É muita indefinição e incerteza do que acontecerá com o Enem deste ano. A única e inquestionável certeza que o povo brasileiro tem depois de tudo isso é a completa incompetência do Ministério da Educação de Fernando Haddad para a aplicação do exame, apesar do esperado aprendizado com as falhas anteriores, e com o tempo e recursos materiais que teve à sua disposição para produzir um Enem sem defeitos e que não aconteceu. Não gostaria de estar na pele dos estudantes, nem das universidades que adotaram o exame como critério de seleção.

Rio de Janeiro

CANCELEM DE VEZ

Vazamento e questões anuladas estão se tornando comuns no Enem. Comuns, mas não lícitas. Chega de aguentar mais tanta perda de tempo e dinheiro num exame cujo resultado será usado em um fim tão importante. Que se mude a forma de aplicação do teste, ou que se cancele de vez a aplicação do mesmo, até que se encontre forma 100% segura de fazê-lo.

Bauru

VAZAMENTO

Se você notar que a tubulação de água, da sua rua, começar a deixar sair este precioso líquido. Cuidado! Pode não ser vazamento! É melhor avisar a Sra. Malvina, presidente do Inep, e a Polícia Federal.

São Paulo

ENEM EM FAMÍLIA

Quem tem quatro filhas já deveria estar acostumado com as trapalhadas do Enem, só com nossa caçula, em dois anos, é a segunda vez que acontece... Ano passado ocorreu o desencontro dentro da sala da prova, deram a ela uma cor de gabarito e às tantas disseram que estavam equivocados, a cor era outra... Este ano, das 13 questões anuladas ela havia acertado 12...

São Carlos

SOLUÇÃO DEFINITIVA

É muito fácil manter o sigilo da próxima prova do Enem. É só levar para a gráfica responsável pelo o exame os sigilos fiscais do Sarney, Lula e Zé Dirceu. Quero ver alguém tirar um papelzinho sequer de lá.

Osasco

O ENEM E OS NEM AÍ...

Todos os anos em que acontece o Exame Nacional de Ensino Médio sempre há um problema. Afinal de contas, por que este exame vem sendo tão aviltado em sua essência e importância. Parece - nos que todos torcem contra a perspectiva de democratização de acesso ao ensino superior através de um exame que procura verificar competências e habilidades. Em meio a tal parafernália de bagunça temos que ver que o ensino precisa mudar , chega de decoreba, chega de dicas. A maioria dos professores de cursinhos são medidos pelo tanto de dicas que dão , pelo espetáculo que promovem nas aulas, pelas piadas que contam e não pela competência de ensinar, de acompanhar os alunos , de ser orientador, de ser efetivamente um educador. Paulo Freire sempre dizia que a educação só tem sucesso quando consegue impregnar de sentido a vida. A escola é sempre a escola cidadã, mas os comerciantes do ensino ainda não entenderam isso. Fui professor de uma escola privada em Fortaleza onde os coordenadores só cobravam o que para eles era resultado , ou sejam , eu teria de ser um professor que não dava formação aos alunos e sim o velho método de ensinar as respostas e não as perguntas. Nessa escola tudo é artificial, éramos obrigados a dar o conteúdo da avaliação na vésperas das provas. A verdade é que fui demitido e procurei saber o motivo pela tal ouvidoria da escola e nunca fui respondido. O que aconteceu na escola do Ceará é comum , e claro que como foi um escola seria qualquer outra, pois o que eles querem é esperteza e não educação. Os professores são obrigados a vestir a camisa da escola e não da educação, Não sei se o quadro é esse por aí, mas acho que a educação no Brasil está atrasada cem anos. Se um indivíduo fosse congelado durante cem anos certamente o único lugar onde se sentiria familiar seria a escola, pois esta seria a mesma da sua época (vi esta história por aí) e parece que tudo continua como antes no castelo de abrantes. O Enem tem sido transformado em objeto de marketing e não de educação, no nosso estado vemos outdoors de várias escolas comemorando o primeiro lugar no Enem (quantas conseguiram isso?). Educação privada é permitido sim, mas não de forma agressiva, sem valores, sem verdades, sem preconceitos. Que tal ensinar os pais a estacionarem quando deixam seus filhos na escola? que tal deixarem de transformar professores em babás de alunos. Infelizmente não tenho a notoriedade de grandes educadores que deveriam dizer o que digo, mas não dizem preferem deixar tudo debaixo do tapete ou tem medo de enfrentar os tubarões da vida econômica de nosso pais. O momento do vazamento (dizem que não foi) ou coisa que o valha das provas seria um momento para refletir melhor sobre o verdadeiro sentido da educação e o verdadeiro papel do professor, mas ninguém quer fazer isso, preferem encontrarem culpados para o caos e certamente serão os professores. A Educação infelizmente passa a ser tratada com desdém, como comércio o que em muitos locais em que domina a inciativa privada já acabou a muito tempo e a maior parte dos problemas não é tratada como devem e todas as crises em educação se transformam em transferência de responsabilidades, espetáculo de bullying, discriminação regional e concorrência desleal. Não entendo educação de outra forma, mas infelizmente os canais para o contraditório estão fechados para o povo que infelizmente não tem espaços para dizer o que pensa. Está tudo regulado pelo sistema que emperra as mudanças para que o capital continue a moldar a vida das pessoas. Ou estarei falando asneiras? Não podemos dizer o que pensamos, não temo direito de questionar o que está errado na educação. O MEC errou sim, mas há erros graves na forma como a educação vem sendo tratada pelos gestores de grandes escolas que preferem investir em preparação de véspera do que no verdadeiro sentido da educação. Ou será que outra escola além da que foi denunciada não faria o mesmo? Juízo gente, mas seriedade com a educação, pois do jeito que está não pode permanecer.

Fortaleza

QUE PODER

A revista americana Forbes classificou a presidente Dilma como a 22ª personalidade mais "poderosa" do mundo e a 3ª no ranking das mulheres. Como o mundo carece de personalidades? Que critério utilizaram para chegar a essa conclusão? Que poder, hein?

São Paulo

CONSOLAÇÃO

Espera aí! Tem alguma coisa fora do compasso nessa história da presidente Dilma ser escolhida como a 22ª pessoa mais influente no mundo. Se ela fosse uma mera funcionária pública, nem entraria na conta, mas como ela é presidente do Brasil, a sexta potência mundial, como pode estar em vigésimo segundo lugar em importância? Quer dizer que a importância da presidente não bate com o papel que representa no mundo. Até parece premio de consolação!

São Paulo

PATATI

Dilma foi considerada a 22ª pessoa mais poderosa do mundo. Dois patinhos na lagoa. Todo mundo sabe quem é o primeiro patinho-chefe. O terceiro pato, o povo brasileiro, não aparece na fita, porque é só quem paga o pato.

São Paulo

A LISTA LEVIANA DOS PODEROSOS

Se há uma pesquisa sem nenhuma seriedade é a da revista Forbes, acerca das personalidades mais poderosas do mundo. Comprovam-no as melhores teorias do poder, que é a ação efetivamente transformadora da realidade. O primeiro da lista, Barack Obama, enfrentou uma acirrada crise de poder no resgate da dívida americana, em seu embate congressual com os republicanos, por motivos políticos. Agora, perde fragorosamente na Unesco e na ONU a propósito do acolhimento do Estado palestino. A 22ª, Dilma Rousseff, a todo mês se vê compelida a substituir ministros, por denúncias da imprensa, da qual anda a reboque, e a manter no respectivo espaço os mesmos partidos que foram agraciados no regime de partilha indiscriminado que sustenta seu governo - a indefectível base aliada. Há poderes difusos no conjunto da sociedade bem mais efetivos. E insuscetíveis de qualquer classificação leviana.

São Paulo

QUEDA

Em ranking divulgado pela famosa revista norte-americana Forbes, a presidente da República Dilma Rousseff, aparece como a 22.º pessoa mais poderosa do mundo. No ano passado ,nossa "presidenta" aparecia no 16° lugar da tradicional lista. Será que a queda de 6 pontos se deu por que nossa mandatária abandonou a vassoura, ou será que os problemas com as ONGs já atravessaram o oceano?

Jandaia do Sul (PR)

SEM UFANISMO

Por que não ufano pelo Brasil nestes dias: entre outras, porque (1) ignoro que exista outro país que tenha ONGs corruptas; (2) tenho de rezar para que o Supremo Tribunal Federal não dê marcha-ré à marcha para criminalizar motorista bêbado, independente de eventual dano; (3) brasileiro, agora, no feriado, "emenda" dois dias.

São Paulo

A FARRA DAS ONGS

Como muitas vezes já lembrado, se todo cidadão brasileiro emprega-se a sua imensa criatividade para o bem de toda a sociedade (ao invés de apenas para o seu bem pessoal), o Brasil já seria uma potência de 1o. mundo há muito tempo. Utilizar as ONGs como fachada para amealhar benefícios estritamente pessoais e de apaniguados, é apenas mais um exemplo da pobreza de espírito, escrúpulos e princípios morais que assolam as gangues que gravitam em torno do poder público nacional há décadas. Lamentável!

São Paulo

CUBA, A CORRIDA E AS MEDALHAS

O extraordinário rendimento de Cuba nos jogos Panamericanos, em Guadalajara, vem do atletismo, luta olímpica, judô, canoagem, boxe e remo, responsáveis pela maioria das medalhas conquistadas. São modalidades individuais ou coletivas de baixo investimento. O Brasil, que investe em esportes de alto custo, teria um salto de qualidade se também desse força aos esportes básicos, que exigem apenas conhecimento dos fundamentos e não carecem de canchas e equipamentos sofisticados e, muito menos, de técnicos e profissionais de apoio pagos a peso de ouro. Com é moda brasileiros buscarem exemplos cubanos, poderiam os encarregados do desporto nacional e os governos dar mais atenção ao atletismo. Começar motivando e incentivando a prática da corrida nas aulas de educação física, o que transformaria as escolas públicas em potencial celeiro de atletas. Essa simples mudança de postura pode resultar no incentivo e formação de atletas para as demais modalidades, pois todas elas têm o preparo físico como base. Agora, que o Ministério do Esporte deve passar por um reordenamento, seria muito interessante que, em vez de polpudas verbas para ONGs dedicadas aos esportes milionários, fossem garantidos recursos mínimos para a manutenção dos times de bairros e os insumos básicos para os interessados em praticar o esporte dentro da tradicional proposta da "mente sã em corpo são". Isso poderá criar um clima positivo e até facilitar a participação de empresas e outras fontes na montagem de campeonatos e disputas locais ou regionais. Assim, o esporte voltará a ser prática e direito do povo, não apenas de milionários esquemas profissionais.

São Paulo

O MENSALÃO DO PCdoB

Posso saber porque até agora a mídia não "batizou" o escândalo do desvio de verbas do Programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes para agraciar ONGs de amigos do partido e desviar dinheiro para os cofres do PCdoB? Já na semana passada uma revista semanal divulgou o teor do explosivo depoimento de Geraldo Nascimento Andrade, testemunha -chave das denúncias sobre este esquema de desvio de verbas. Suas declarações foram checadas e dadas como verídicas pelas autoridades, que através delas se interaram de como era feita a distribuição da propina e o papel de cada integrante no esquema de drenagem dos recursos públicos montado por esta Pasta, além de deixar bem evidente que tal drenagem foi iniciada e desenvolvida pelo ex-ministro do Esporte e atual governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. Orlando Silva deu segmento ao processo desde que assumiu em 2007, e daí se pode imaginar o tanto de dinheiro que durante todo este tempo escorregou por este sorvedouro comunistas. Voltando à pergunta inicial, posso saber por que a mídia ainda não apelidou este esquema de mensalão do PCdoB? É o que é, sem sombra de dúvida... e é assim que deve ser chamado.

São Paulo

ONGS E ONGS

No Brasil (principalmente),é preciso separar o caroço da fruta:há ONGs sérias sem fins lucrativos e há as tais ONGs e entidades picaretas com fins lucrativos sem fim.A distinção faz toda a diferença: as primeiras devem merecer apoio, respeito e solidariedade e as demais, punição, fechamento e execração pública. Xông!

São Paulo

CRUZADA

É triste ver milhões de reais sendo "roubados" pelas ONGs que treinam ninguém para esporte nenhum, com apoio de Ministros, Deputados, Senadores e da própria Presidência, enquanto milhares de pessoas sofrendo de todo tipo de câncer não conseguem um tratamento, se não curativo, pelo menos digno. Nada contra o desenvolvimento de esportistas, mas a preservação de vidas é muito mais importante e investir nas pesquisas e disponibilização de exames e tratamentos seria mais humano. Casos como o de Dilma e de Lula talvez tenham seu lado positivo. Quem sabe sentindo na própria pele as dores da doença as pessoas que tem o poder da decisão não se sensibilizem. Dinheiro existe. O Ministério da Saúde tem verbas. Faltam projetos sérios, honestos e bem intencionados. Oxalá Lula, após a cura, que virá com certeza, inicie uma cruzada pelo país para que o câncer com cura não seja apenas doença de rico, ficando para os pobres o câncer com morte.

Extrema (MG)

EFICÁCIA

A quimioterapia do voto é a única para curar o câncer da corrupção.

São Paulo

A CORRUPÇÃO E A IMPUNIDADE

Não se pode mais tratar da corrupção e da impunidade, no Brasil , como um fato anormal e desconhecido na sociedade e no governo. De nada adianta cobrar, do cidadão comum, o cumprimento da Lei e a lisura na sua relação de trabalho e com a administração pública, quando a sociedade e o governo já consagraram a "lei da vantagem". O mau exemplo das práticas dos agentes públicos, que não são apurados devidamente ou são acobertados de forma irresponsável, esta se incorporando cada vez mais aos nossos "usos e costumes". O povo, aquele que vota, elege e dá legitimidade ao poder está cada vez mais querendo decidir e estabelecer uma agenda única tanto para os que vivem na sociedade, como para os políticos, como para todos os que agem em nome do Estado. "Na cultura política brasileira há longa e nefasta tradição de impunidade dos agentes políticos do Estado, dentre os quais estão metidos a rol os membros do Poder Judiciário, notadamente os desembargadores dos tribunais estaduais e federais, e ministros dos superiores." Este texto foi publicado em apoio a corregedora Eliana Calmon, como um comunicado público da Associação dos Juízes para a Democracia (AJD), pelo seu presidente, o Juiz de Direito Dr. José Henrique Rodrigues Torres. As noticias como fatos, devem ser como retratos, e não devem ser consideradas com invenção das mídias. A responsabilidade de informar e dar transparência aos atos públicos é também uma das missões do Estado. Os escândalos, os roubos e os desvios de dinheiro público já fazem parte do mapa da geografia da fome, da miséria da moral e da falta de ética. Das vendas de emendas parlamentares, das contas em paraísos fiscais, sempre negada pelos envolvidos, a falta de respeito envolvendo nomes de políticos, ministros dos Tribunais de Contas, juízes, desembargadores e outros agentes do serviço público e também do setor privado, a lista sempre aumenta. A nação brasileira tem sido violentada com os desvios de conduta, de roubo do dinheiro público e com as tentativas se acobertar tudo, como se nada tivesse acontecido. Surgiram "os bandidos que se escondem atrás das togas" como misteriosos coadjuvantes ou como atores principais. O enredo que circulava pelos bastidores do poder, até há bem pouco tempo, estava circunscrito aos malfeitores nas esferas dos Poderes Legislativo e Executivo. Não são, entretanto, todos os agentes públicos na Justiça ou no Estado que agem como bandidos. São alguns políticos e alguns juízes, desembargadores e ministros se apropriam dos cargos e das funções, para se enriquecer acobertando-se sob o manto da impunidade. São poucos, mas estão sob suspeita e merecem a cadeia como qualquer outro cidadão que transgride as Leis e os costumes, porem sem os privilégios e sem os fóruns especiais e corporativos. A utilização da posição pública, do cargo público, para se obter vantagens pessoais é crime. É uma transgressão e uma afronta à nação e ao Estado Democrático de Direito. Os debates sobre a corrupção e sobre a impunidade trouxeram, para a cena, importantes contribuições e figuras de destaque que se juntam ao povo para a travessia, neste momento histórico da nação. O povo tem que debater nas Igrejas, nos sindicatos, nas organizações da sociedade civil organizadas, decidir e votar de forma responsável e consciente da sua importância. Em Campinas está surgindo nas redes sociais, nas mídias e nas ruas, uma onda de repúdio, de atos contra a corrupção e contra a impunidade. O dinheiro público desviado ou roubado faz falta para a educação, para a saúde, e para a nossa formação de consciência política e cidadã. A corrupção e a impunidade são como ambientes sujos e contaminados. Os estudos de comportamento demonstram que se seguem acumulando o lixo, onde já existia lixo. Numa reação inversa de catarse, de se identificar com o meio ambiente sujo e de se aliviar, tentando ser igual e solidário na sujeira. Este acumulo de lixo e de sujeira leva a contaminação dos seres humanos, da mesma forma como contamina as instituições públicas, acabando com as resistências orgânicas dos seres vivos, destruindo os organismos e da mesma forma como destrói as instituições, e o Estado de Direito. Nós combatemos a corrupção e a impunidade que se institucionalizou e se legalizou no sistema democrático, através do voto. Sem citar nomes ou atacar pessoas, sem ideologias ou cores partidárias.

Campinas

A CULPA É DO TAPETE

A corrupção é sem dúvida alguma o grande mal que afeta a todos, porque muitos veem pessoas fazendo mau uso das verbas públicas, desvios do dinheiro da saúde, educação, segurança pública e estas pessoas são tratadas pelos termos digníssimos, ilustres senhores, caríssimos; porém quando se consegue provar a verdade sem nenhuma dúvida ainda eles recorrem a outras instâncias, postergam a decisão final, afinal a lei infelizmente é muito antiga. Estes malefícios se refletem em um país rico com gente miserável, as grandes produções agrícolas não combinam com a fome silenciosa que é maquiada com programas assistenciais e sem tratamento da raiz do problema, a corrupção que é a mãe de todos os males é mãe da violência porque a sociedade só poderá cobrar com justiça eficiente quando conseguir assistir com dignidade as crianças com igualdade, afinal o brilho do olhar de uma criança com esperança no futuro não tem classe social ou econômica. Onde chegaremos com esta mania de empurrar tudo para baixo do tapete e fingir que está tudo bem? Quantos tapetes serão usados? Malditos tapetes. O grande culpado da corrupção no Brasil eu acho que é o tapete que é pequeno demais.

Alvorada do Sul (PR)

O RALO É GRANDE

Se a União Nacional dos Estudantes (UNE) fosse uma entidade séria e eficiente, a educação no País não seria o caos que se encontra e tampouco o nível de corrupção. Desde sua criação, mais precisamente no período que antecedeu a revolução de 64 e em parte deste evento da ditadura a atuação da UNE foi merecedora de aplausos. Mas, no pós Regime Militar, e até os dias de hoje a citada entidade é serviçal ao PT e ao PCdoB. A UNE não tem propostas para educação, e não levanta bandeira contra as excrescências institucionais praticadas nesta era petista, e ainda faz coro de apoio à bandalheira no Ministério dos Esportes. Mas em troca recebem polpudas verbas para suas orgias, como esta de R$ 46 milhões para construir uma sede na Praia do Flamengo, que dos R$ 30 milhões já consolidados em seus cofres desde dezembro de 2010, nem projeto existe. Coisa típica de promiscuidades com recursos do erário que conhecemos do PT... E a oposição dorme!

São Carlos

BADERNEIROS NA USP

Gostaria de saber a opinião de pais de alunos da Universidade de São Paulo (USP) sobre os recentes comportamentos dos seus rebentos. Aliás, deveriam criar uma Associação de Pais de Alunos-Rebeldes da USP, cujos membros se encarregariam de aplicar corretivos nessas "crianças" sempre que elas se desviassem do bom caminho, por exemplo, fumando maconha ou depredando bens públicos.

São Paulo

FUTURO CORRUPTO

Eis o perfil típico encontrado entre os baderneiros que insistem nas invasões dentro do campus da USP: boyzinho, filhinho de papai, querendo se passar por "sujinho", matriculado em cursos em que basta estar respirando para ser aprovado. O futuro dessa gente certamente se dará na área da corrupção, tanto na vida privada como na política ou sindicatos.

São Paulo

HÁ CENSURA NO BRASIL?

"Eu prefiro o barulho da imprensa livre do que o silêncio das ditaduras." Afirmado e reafirmado várias vezes por Dilma Rousseff. Brasil na 47ª posição em ranking de liberdade de imprensa - Instituto Gallup. E agora presidente? Queremos acreditar em suas palavras.

São Paulo

MILÍCIAS NA WEB

Convém que a imprensa tradicional do País preste muita atenção ao que se passa na web, onde a militância petista organiza a peso de outro e com dinheiro oficial as MerdTVs e Brazil 247 da vida (aliás somando-se 2+4+7 dá 13, numero do PT), como forma de "guerrilha midiática". Prestem muita atenção, antes que seja tarde demais. Essas arapucas midiáticas petistas são engenhosas: os comentários contrários são eletronicamente censurados (por palavras chaves) e impedidos de serem publicados sob alegação de "falha técnica".

Ribeirão Preto

INADMISSÍVEL

É inadmissível que após todas as denúncias de torturas, assassinato de prisioneiros, seguido de ocultação de cadáveres, estupros, entre outras violações dos Direitos Humanos cometidas pelos agentes do Estado no período da Ditadura Militar (1964-1985), ainda se publique no jornal uma carta fazendo apologia do momento histórico em questão. Pior é saber que o mesmo jornal foi, por longo tempo, censurado por este criminoso governo.

São Paulo

GRÉCIA

Estamos sendo abastecidos ultimamente com noticias não muito agradáveis e pouco promissoras sobre a situação da crise Greco-europeia. Resgate financeiro bilionário,queda nas bolsas de valores,calotes sem precedentes,ou seja,um leque extensivo de linguajares de perfil econômicos desesperadores.Mas a situação na Grécia,ao meu ver, exige mais do que um exercício de matemática e previsões estatísticas financeiras.A Europa precisa urgentemente sentar-se em um divã.O cidadão europeu,em especial os de países mais pobres, passam neste momento também,por uma crise de identificação e baixo estima.Basta acompanharmos o desespero e a desconfiança dos gregos a cada pacote econômico proposto pelo seu governo.E se perguntarmos a um português,irlandês,e hoje até mesmo a um italiano,a descrença é a mesma.Parece que ninguém mais acredita em mudança do panorama e em perspectivas benignas a curto prazo.Estão jogando a toalha no momento mais crítico. E justamente agora a mudança de postura e de pensamento deveria ser encorajada, estimulada e praticada.O governo destes países erra duplamente.Além de se afundarem politico-economicamente jogando a nação ao limite extremo da humilhação mundial,estão definhando os últimos suspiros de uma sociedade cada vez mais pobre,mas também, cada vez mais depressiva.

São Carlos

PALESTINA NA UNESCO

Ao contrário do que escreveu o sr. leitor Sérgio Eckerman Passos neste Fórum de Leitores do Estadão (1/11), o reconhecimento do Estado Palestino pela Unesco é extremamente positivo e algo mais do que justo e merecido. O grande responsável pelos conflitos é o Estado de Israel - bancado pelos EUA - que insiste em descumprir as resoluções da ONU, em invadir terras que não são suas e em violar os direitos humanos, em clara opressão ao povo palestino. Se Israel tivesse um mínimo de boa vontade e o real desejo de alcançar a paz, palestinos e israelenses já teriam cada um o seu próprio território e já estariam vivendo em paz e harmonia.

São Paulo

AS RAZÕES DE BENJAMIN E BARACK

É fácil compreender a oposição do governo direitista de Benjamin Netanyahu ao ingresso da Palestina na Unesco. Já para compreender a mesma posição do governo de Barack Obama é preciso atentar para quem financiou boa parte de sua campanha. Não é a Palestina que ingressa na Unesco. São os palestinos, empobrecidos e sem esperanças. Redimir esses rebotalhos humanos da miséria é a finalidade precípua da UNESCO. Portanto, esse posicionamento contrário é atentatório não a um valor político, mas a um valor humanístico.

São Paulo

SARNA PARA SE COÇAR

Por que Israel gosta tanto de criar caso por coisas tão simples? Acho que está no sangue deles ficar procurando sarna para se coçar. Agora resolveram expandir os assentamentos em terras palestinas, em retaliação à simples e inclusive tardia entrada da Palestina para a Unesco. E como não poderia deixar de ser, os EUA, eterno leão-de-chácara, se apressa em apoiar, cortando a transferência de fundos para a entidade cultural, também como forma de retaliação.

Marataízes (ES)

A UNESCO É UM PASSO DEMOCRÁTICO

A entrada do Estado Palestino para a seleta organização educacional, científica e cultural que constitui a sigla Unesco, mais do que uma demonstração da existência contributiva na Educação, nas Ciências e na Cultura dos palestinos no mundo democrático, é, mais que tudo, a prova de que Israel, mesmo se considerando pátria do povo escolhido por Deus, não é o único povo escolhido pela democracia, naquilo que a ONU deverá logo também reconhecer o Estado Palestino, visto que a Democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo! E se a voz do povo é a Voz de Deus, não há nada que impeça a criação - logo - do democrático Estado Palestino! Tenho certeza que o grande democrata Oswaldo Aranha, que aprovou a criação do Estado de Israel, em 1948, quando era presidente da ONU, lutaria agora pela criação do Estado Palestino! Sursum Corda!

Juiz de Fora

PRIMAVERA LATINA

Chávez afirmou que todo armamento russo que comprou recentemente por bilhões de dólares fazem falta a defesa de seu país. Os venezuelanos passam por males de todo tipo com falta de alimentos, moradia, eletricidade, etc. Será que com todos esses bilhões que não economizou em armas, o ditador não poderia a melhorar a vida de seu povo, construindo e melhorando os hospitais de rede publica? Como todo bom ditador Chávez deve se julgar um deus, acima do bem o do mal, merecedor de bons hospitais, por isso foi se tratar em Cuba, enquanto seu povo padece na falida rede hospitalar estatal. Se o ditador continuar impondo a seu povo aquilo que não quer a si mesmo, usando todo dinheiro do petróleo para combater seus inimigos imaginários em breve poderá ser o próximo da lista depois de Saddam, Mubarak, e Kadafi .

São Paulo

ARMAMENTO

Qual será a intenção do presidente da Venezuela Hugo Chávez, na compra de mais arma- mento do que já possui? Será para defesa ou para atacar algum país vizinho?

São Paulo

NEYMAR E A BOLA DE OURO

Todos torcendo por Neymar, até este Corinthiano. Quem ama o futebol nas suas mais lindas expressões, adora Neymar. Este bom menino, super craque do Santos, figura ao lado de Pelé, Garrincha, Tostão, Gerson, Ronaldo Fenômeno, Marcão do Palmeiras, Zico, Raí e tantos outros, de qualidade excepcional e de melhor dimensão de caráter, que fazem do futebol um meio pacífico de entretenimento, com alegria e gratas emoções, acima de paixões negativas, de ódio, de "torcer-contra", de pressões e de cobranças violentas. Pena que parte da mídia esportiva muita vez olvide a face nobre e bonita do futebol, para incentivar rivalidades clubísticas, dando espaço e atenção a provocações de jogadores e de dirigentes, bem como à atos de selvageria de imbecis, travestidos de torcedores, que sempre aparecem na TV e em jornais quando praticam suas agressões contra jogadores, em aeroportos, centros de treinamento etc.

São Paulo