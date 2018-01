Cartas - 08/07/2010

Espanha 1 x 0 Alemanha

A Alemanha não era o time que derrotou a Argentina por 4 a 0, a Espanha dominou o jogo o tempo todo. Até os 14 minutos do segundo tempo a Fúria chutou 11 bolas no gol da Alemanha e esta apenas duas no gol adversário. Realmente, no futebol não há lógica. Nas sete partidas jogadas até ontem, a Espanha perdeu de 1 a 0 para a Suíça e venceu as outras: contra Honduras, 2 a 0; contra o Chile, 2 a 1; contra Portugal, Paraguai e Alemanha, 1 a 0. Não me lembro de uma final de Copa sem os maiores favoritos.

OLYMPIO F. A. CINTRA NETTO

São Paulo

Desclassificação alemã

A Alemanha fez a parte dela nesta Copa: ganhou da Argentina. Está muito bom!

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA

São Paulo

Paul, o vidente

Esse polvo alemão não errou uma na Copa. Agora acho que deveriam usá-lo para descobrir, por exemplo, quem vai ser o próximo presidente do Brasil e o local onde o Bin Laden se esconde, entre outras coisas. Que tal?

ROBERTO MOREIRA DA SILVA

São Paulo

Laranja

Pessoas ligadas à CBF apontam o Jorginho como o mentor de tudo o que deu errado no preparo da seleção brasileira. Depois do desastre da eliminação, só faltava essa: a gente descobrir que o Dunga era o laranja do laranja...

MARCO AURELIO CATTANI

São Paulo

Talentos

Tanto no futebol como na política, faltam aos brasileiros indivíduos talentosos que queiram realmente vestir a camisa para um Brasil melhor.

JOSÉ MILLEI

São Paulo

CAMPANHA ELEITORAL

Assinou, mas não leu

É impressionante como o pessoal do PT costuma assinar sem ler. Dilma Rousseff assinou, mas não leu o programa de governo enviado ao TSE; José Genoino assinou, mas não leu o contrato sobre o dinheiro que o PT teria tomado emprestado via Marcos Valério. E essas são as pessoas que querem governar o País, inspiradas no chefe-mor. Aquele que quando é apertado com as trapalhadas dos seu asseclas nunca sabe de nada... muito embora goste de palpitar em tudo.

LISÊ MONTEIRO

São Paulo

Cédula

Quer dizer que Dillma assinou sem ler? Será por isso que elle falou que estaria na cédula eleitoral com outro nome?

SERGIO LUIS DOS SANTOS

São Paulo

Brasil de mal a pior

Muito pior que o risco de um presidente que, com sua assinatura, se afirma claramente antidemocrático é a possibilidade de uma presidente que assina documentos sem ler.

MARTA JUNQUEIRA NETTO

São Paulo

Estatuto do PT

O programa de governo que o PT "corrigiu" sugere que se analise o estatuto desse partido: existe nele compromisso com a Constituição? Existe compromisso com o processo democrático e seu aperfeiçoamento?

DARCY DE ALMEIDA

São Paulo

Lula fazendo escola

Então a Dilminha assinou e rubricou as 19 páginas do seu programa de governo sem ler! Não concordo com José Serra que o PT seja um partido de diversas caras. Na verdade, é um partido de pelegos descarados. É o Foro de São Paulo sendo empurrado goela abaixo e apoiado por um eleitorado que segue à risca o seu líder maior bovinamente, pois não sabe ou tem preguiça de ler.

AIRTON MOREIRA SANCHES

São Paulo

O eterno presidente

O programa petista que Dilma assinou sem ler mostra bem que Lula vai conseguir governar o País enquanto viver. Já se vão quase oito anos, mais quatro com uma fantoche fazendo apenas o que ele mandar, depois a volta por mais oito anos, e assim será sempre. Não é a primeira vez que alguém assina decretos e planos sem saber o que está fazendo. Tudo é baseado no resultado final para o partido e seus aliados. Seria bom que houvesse alternância de poder, em regime democrático, mas parece que isso não vai acontecer.

PLÍNIO ZABEU

Americana

Nada se cria, tudo se copia

Aloizio Mercadante, candidato do PT ao governo de São Paulo, tripudia sobre o concorrente Geraldo Alckmin (PSDB): "Alckmin é o pedágio, eu sou o caminho." Em 1998, Olívio Dutra, candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, estabeleceu "diferença" diante do concorrente do PMDB, o governador Antônio Britto: "Britto é o pedágio, Olívio é o caminho."

LUIZ FONSECA

São Paulo

POLÍTICA EXTERNA

Interesses brasileiros?

Sr. Celso Amorim, se "quem resolve o problema de cada país é o povo de cada país" (6/7, A9), o que Vossa Excelência foi fazer recentemente no Irã?

IEHUDA MALTZ

São Paulo

Democracia

Lula faz defesa da democracia no Quênia?! Por que ele não faz defesa da democracia na própria casa, onde um dos principais jornais deste país, que honra o jornalismo brasileiro, o nosso Estadão, do qual o presidente deveria orgulhar-se, hoje completa 342 dias de censura?

FRANCISCO CUELLAS

São Paulo

"E o polvo acertou de novo. Acho que esse molusco vai parar numa panela alemã"

PANAYOTIS POULIS / RIO DE JANEIRO, SOBRE A VITÓRIA DA ESPANHA CONTRA A ALEMANHA

ppoulis@yahoo.com.br

"O Dunga não é só ruim de futebol. Também é ruim de Português! Sua carta à CBF é um primor de "vernaculicídio"..."

BENEDITO DANTAS CHIARADIA / SÃO PAULO, SOBRE O EX-TÉCNICO

bdantas@uol.com.br

"39% do eleitorado brasileiro declara seu voto para presidente sem ler"

VAGNER RICCIARDI / SÃO PAULO, SOBRE O PROGRAMA DE GOVERNO DO PT

vbricci@estadao.com.br

CÉSAR LIMA

ANDRÉ PACHECO

LAERTE NASCIMENTO

Derrota da Alemanha

As duas incautas torcedoras alemãs que pediram para tirar uma foto com Lula em Cabo Verde ostentando uma bandeira do seu país, se soubessem da fama do nosso maior pé-frio, não teriam cometido tal desatino.

Por culpa delas a Alemanha já entrou derrotada no jogo contra a Espanha.

Ronaldo Gomes Ferraz
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Visão de quem nada entende

Quem viu Holanda, Espanha e Alemanha jogar deve estar dando graças a Deus pela desclassificação do Brasil. A seleção brasileira em nenhum momento jogou com raça como esses times, em especial nas quartas de final. Muito se falou a respeito dos técnicos, que são os responsáveis pelos treinos e pela boa escalação, mas, convenhamos, a arbitragem desse Mundial envergonhou o mundo diante de tantos erros e tropeços, sem contar as injustiças cometidas e sem volta. Espera-se que, assim como aos técnicos são feitas exigências, os árbitros sejam submetidos ao mesmo critério. Nesse Mundial a arbitragem ficou devendo, na visão de quem nada entende de futebol.

Izabel Avallone
São Paulo

São Paulo

Seleção de ''estrangeiros''?

Em matéria de futebol e, particularmente, em se tratando de seleção brasileira, diante da nossa derrota na África do Sul, e na codição de mais um do inúmeros ''técnicos'' nacionais, desconfiando das cifras e dos contratos por trás de tudo isso, peço licença para ousar uma pergunta oportuna aos jornalistas esportivos sérios: por que o selecionado do Brasil, sistematicamente, tem sido formado com jogadores ricos que jogam no estrangeiros, em flagrante desprezo a tantos ótimos craques dos times campeões estaduais brasileiros - de São Paulo, Minas, Rio, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará e de outras unidades - que dão o sangue internamente e sempre são desprestigiados pelos os donos da CBF?

Bismael B. Moraes
Guarulhos

Guarulhos

Não se faz mais Copa como antigamente

Os jogadores davam o sangue pelo país do seu coração. Hoje o coração deles está nas próprias pernas, valendo milhões de euros nos clubes que jogam. Fora as campanhas publicitárias milionárias. Em sã consciência, quem daria o sangue por seu país quando seu bolso está em jogo? Por isso, ou as seleções criam seus próprios jogadores ou nas próximas Copas veremos esses timinhos ridículos jogando seu pior futebol, com os craques mundiais jogando de salto alto, com medo de contusões. Saudade de Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão e tantos outros ídolos imortais do nosso glorioso futebol do passado que davam o sangue pela seleção que representavam.

Beatriz Campos
São Paulo

São Paulo

Lula e o futuro

O que o presidente Luiz Inácio quis dizer, ao afirmar que a CBF precisa mudar desde o seu comando? Seria ele o candidato a presidir a CBF? Ricardo Teixeira que se cuide.

Ademar Monteiro de Moraes
São Paulo

São Paulo

NOVO TÉCNICO

Um excelente técnico para seleção brasileira, profundo conhecedor de futebol e que em breve vai estar disponível no mercado, é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva.

MARIO BUENO DE SAMPAIO
Guapiara

Guapiara

Abertura em São Paulo

Será que o presidente da Fifa vai mandar em São Paulo como mandou na Nigéria?

Se isso acontecer, será a completa desmoralização de nossas autoridades. Ou terá o famoso objeto misterioso falando mais alto?

Como a Fifa não admite interferências de governos nos seus assuntos, então, que façam os estádios com dinheiro privado.

Agora o presidente da Fifa quer forçar o Kassab . Devemos ignorar tal figura.

COM DINHEIRO PÚBLICO, NÃO!

Everardo Miquelin
São Paulo

São Paulo

Não serve

Teixeira quer estádio novo para a abertura da Copa em São Paulo, com a conivência do prefeito Kassab.

Sabe por que o Morumbi não serve?

Isso mesmo, por ser um estádio particular, na sua reforma não haveria superfaturamento nem caixa 2. Por isso não serve, não dá para ''faturar'' nada por fora. Agora, num estádio novo .....

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA
São Paulo

São Paulo

Copa 2014

O prefeito Gilberto Kassab deve manter a decisão de não usar dinheiro público para construir outro estádio em São Paulo, que tomou junto com o governador Alberto Goldaman. Eles devem unir forças para obras de infraestrutura viária, transporte público e sinalização da capital.

Andrea C. Carvalho
São Paulo

São Paulo

Será?

Quer dizer que na Copa de 2014, aqui, no Brasil, vamos ter estádios lotados, sem alambrados e com as áreas de escadas desobstruídas? Viver para ver!

Sergio S. de Oliveira
Monte Santo de Minas (MG)

Monte Santo de Minas (MG)

ITAQUERA MUDARÁ VISÃO?

Li no Estadão bem recentemente que o McDonald"s da minha região (Itaquera) foi campeão de vendas na América Latina, e o Shopping Metrô Itaquera foi o primeiro de vendas em São Paulo. Isso poderá modificar o olhar dos governantes e empresários que sempre olharam com certo desprezo para esta região da zona leste. Pois bem, prefeito Kassab apresentou projeto de estádio e centro de convenções em Pirituba. Parabéns pela luta da população daquela região. Espero que os moradores de Itaquera despertem para futuras mobilizações, pois há muito espaço disponível por aqui para edificações de grandes obras.

Marciano Vasques
São Paulo

São Paulo

Falta de brio

O senhor Ricardo Teixeira, se tivesse um pouco de brio, deveria ter assumido publicamente a responsabilidade pelo fiasco da seleção brasileira e pedido demissão do cargo de presidente da CBF. Não basta mudar o técnico e convocar jogadores mais jovens. A renovação tem de começar na própria CBF, com a substituição de todos os diretores, que nada têm feito pelo nosso futebol. São figuras pernósticas, que não fazem outra coisa a não ser politicagens.

Fora com todos eles!

Adolfo Zatz
São Paulo

São Paulo

Copa vendida

Eu me lembro como se fosse hoje, quando Leonardo, logo após a Copa vendida de 1998, declarou à imprensa que "vocês (o mundo inteiro - principalmente nós, os brasileiros) ficariam enojados se soubessem da verdade", ao comentar sobre as reuniões secretas do presidente da Fifa (Joseph Blatter) com o presidente da CBF (Ricardo Teixeira) e dirigentes da Federação Francesa de Futebol. Tudo em função de aliviar a crise aguda de desemprego na França. Os franceses precisavam de alguma injeção de ânimo. Nada melhor que conquistar a Copa do Mundo. Nem é preciso ser muito cogitabundo para concluir que devem ter corrido rios de propina.

Conrado de Paulo
Bragança Paulista

Bragança Paulista

Renovação ou eficiência?!

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, quer porque quer renovar a seleção brasileira com vista à Copa de 2014. Está inclusive à procura de um novo técnico, a quem será imposto que convoque jogadores talentosos e com pouca idade.

De todos os nomes até aqui ventilados, vejo apenas dois que não têm receio de lançar em suas equipes jovens promessas, Muricy e Dorival Jr. O restante dos possíveis escolhidos já provou que gosta de trabalhar com atletas mais veteranos, para tentar garantir títulos, emprego ou não dar vexames...

Na realidade, o próprio presidente da CBF, em 1990, depois de perdemos a Copa da Itália bisonhamente, contratou o ex-jogador Roberto Falcão, que fez uma grande renovação na seleção e com nomes que se consagraram posteriormente. Mas devido a alguns resultados negativos dispensou esse ídolo do futebol brasileiro.

Será que o sr. Ricardo aprendeu a lição? Dá para acreditar que esse futuro técnico, mesmo perdendo algumas partidas com uma equipe renovada, continuará tendo seu trabalho avalizado pelo dirigente?

Da boca para fora esse discurso da CBF é bonito, mas improdutivo. Porque nenhuma empresa é capaz de fazer sucesso sustentado somente com profissionais jovens. E no futebol, pior ainda! Porque o atleta jovem, pela falta de experiência, não tem condições sozinho de enfrentar a pressão da imprensa e da grande torcida. E nos 90 minutos que tem em campo para mostrar superação, sem companheiros calejados ao lado, pode ser um desastre!

O Santos, um importante exemplo e que teve um semestre de 2010 fantástico, escalou ao lado de um Neymar, um Ganso, um André, o suporte da experiência de veteranos como Durval, Edu Dracena, Marquinhos, Léo e até Robinho, entre outros...

Então, essa discussão de possível equipe renovadíssima acho que é histérica, irreal e mais pano de fundo para esconder o vexame na África do Sul.

E parece que até a imprensa está engolindo esta bazófia...

Paulo Panossian
São Carlos

São Carlos

Boquinha

Ricardo Teixeira, presidente da CBF, numa entrevista para TV que foi reproduzida em parte no Estadão, citou que deseja mudanças na seleção de agora para o Mundial 2014 até a seleção olímpica de 2016. Tudo isso é muito salutar. Porém ele esquece ou ignora que mudanças desse porte sempre começam pelo cargo de presidente até o roupeiro. Que ele ponha o seu cargo à disposição. Por que será que ele não quer largar essa ''boquinha''?

Eugenio de Araujo Silva
São José dos Campos

São José dos Campos

Direto de Marte

É cômico o Ricardo Teixeira vir agora com suas impressões sobre a seleção. Parece que estava ausente até ontem, chegou de Marte e soube do desastre. Ora, pura conversa para se justificar e dizer que os culpados são os outros, técnicos, jogadores, etc. Todo mundo sabe que qualquer outro técnico faria pequenas mudanças no elenco que lá estava. Que o exemplo de 2006 estava muito vivo e era bom não incorrer no mesmo erro. Um cara estava tentando fazer diferente e não houve ninguém para o ajudar. Deixaram-no na poeira, agora vamos elegê-lo culpado? Vamos utilizar as seleções sub-20 e sub-17. Faz-me rir. Com que técnico? Um carioca com um bom QI (quem indica), como tem sido sempre? Vamos outra vez pôr tudo no colo da Globo, para o Faustão, o Jornal Nacional e outros faturarem, não importa o que acontecer? Depois a "mídia" explica, se todos estiverem com os bolsos cheios e felizes. Ainda mais agora, com construção de estádios e outros investimentos. Vai ser uma farra.

Manoel Mendes de Brito
Bertioga

Bertioga

Tudo novo...

O Ricardo Teixeira quer tudo novo, especialmente estádios.

Quero que São Paulo (o Estado) fique fora da bandalheira e do vexame que será a Copa no Brasil.

Victor Hugo
São Paulo

São Paulo

Cartolas

O discurso da CBF após a eliminação já causou mudanças.

O presidente da entidade, Ricardo Teixeira. defendeu a renovação da seleção,

com atletas mais jovens para 2014.

Não estaria na hora da renovação dos cartolas da CBF?

Afinal, ele já está no comando há 21 anos.

Tanay Jim Bacellar
São Caetano do Sul

São Caetano do Sul

Mudanças no futebol brasileiro

A CBF é dominada há 50 anos pela dupla Havelange-Teixeira... Agora quer

''tudo novo''. Está na hora de mudanças radicais e profundas no futebol brasileiro, a começar pela cúpula da entidade, que, ditatorialmente, prevalece durante tantos anos. É o momento propício para revelar o conteúdo da ''caixa preta'' que a envolve. FORA, SR. RICARDO TEIXEIRA... A culpa toda só recai na comissão técnica e nos jogadores. E os dirigentes?

João Ernesto Varallo
São Paulo

São Paulo

Carlos Eugênio Simon

Tal como a seleção brasileira, o controverso árbitro Simon volta mais cedo para casa. Ele anulou um gol do Palmeiras marcado por Obina, no jogo realizado no ano passado do Brasileirão contra o Fluminense no Rio de Janeiro, em que só ele viu irregularidade, mais ninguém, conforme mostrou a televisão. Como punição, foi proibido de apitar jogos restantes desse campeonato. Vale a pena lembrar que a derrota do Palmeiras, um dos líderes, beneficiou o próprio Fluminense, que estava para cair na Segunda Divisão. E o Flamengo, que almejava a conquista do título, o que acabou acontecendo. Que ele tenha uma feliz aposentadoria, pois assim ''merece''.

Luiz Bianchi
São Paulo

São Paulo

O futebol e a xenofobia

Um alemão matou um italiano e deixou outro gravemente ferido na culta Hannover de Leibniz (''vivemos no melhor dos mundos possíveis'') depois de uma discussão sobre a Copa. E não foi no calor das emoções violentas momentâneas, uma vez que o agressor foi buscar a arma e retornou para sua conduta tresloucada. O que se verifica, para além do aspecto lúdico de uma competição esportiva, é o afloramento de adormecido nacionalismo xenófobo, que corrói a consciência do homem como ser universal e o delimita na província grotesca de suas fronteiras geográficas, costumeiras e culturais. A história humana é o relato de conflitos pessoais, de grupos e de povos, desde tempos imemoriais. A paz aparente, não raro, dá lugar aos instintos mais primitivos de tribos rivais, empenhadas em derrotar seus inimigos ao som de vuvuzelas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula
São Paulo

São Paulo

TROCA DE DOCUMENTOS

É inacreditável! A equipe responsável pela campanha eleitoral de Dilma

Rousseff entregou para a candidata rubricar, como sendo o seu programa

de governo, a resolução sobre as diretrizes do 4.° congresso do PT,

realizado em fevereiro. Dizem que essa troca aconteceu por causa da pressa

em assinar em cima da hora os papéis para a inscrição da chapa na

Justiça Eleitoral. Entre outras coisas, a resolução do 4.° congresso

petista volta a insistir no controle social da mídia, leia-se ''censura

à imprensa'', legalização do aborto, transforma as áreas invadidas

indisponíveis para a reforma agrária e outras propostas da ala radical

do PT. Dizem que Dilma falou em sabotagem. Esse fato mostra a todo o

Brasil o retrato fiel do modo de agir da turma radical do PT. Dilma deve

ter acordado para a realidade que vive ao seu lado. Os advogados do PT

já trataram da substituição dos documentos. A opinião pública gostaria

de saber como aconteceu essa troca. O PMDB e os demais partidos que

apoiam Dilma devem estar de orelha em pé com o acontecido. Os aloprados

petistas mostraram a sua cara a Dilma Rousseff.

Wilson Gordon Parker
Nova Friburgo (RJ)

Nova Friburgo (RJ)

O programa da Dilma

No caso do registro do programa de governo da senhora Dilma Russeff, é necessário observar que assustador não é o conteúdo do programa, que exprime conhecidos conceitos da esquerda radical, mas o fato de que a citada senhora assine e rubrique um documento dessa importância sem prévia leitura. É lógico deduzir que no seu eventual governo continuará a fazê-lo.

Franco Magrini
Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista

Palhaçada

Acho que já está na hora de os petistas pararem com essa palhaçada de dizer que não leem o que assinam. Genoino não lia os contratos de empréstimos bancários do mensalão, Lula não lê as leis que sanciona e Dilma Rousseff, a ex-responsável pela administração do governo Lula, nem sequer leu o seu projeto de governo. Deviam ser todos responsabilizados por falsidade ideológica, no mínimo.

Paulo Serodio
São Paulo

São Paulo

Assinar sem ler

Imaginem só o que acontecerá se o presidente da República assinar uma

declaração de guerra, sem ler, contra os Estados Unidos.

Oscar Rolim Júnior
Itapeva

Itapeva

Contumaz mentirosa

Eta, coisa feia é ser mentiroso.

Se for mulher, então, é que a coisa pega. Afronta nosso respeito,

nossa admiração, nossa paixão e nosso melhor símbolo de dedicação e

dignidade.

É a especialidade da sra. Dilma. Assinou sem ler uma ova.

Que coisa feia, vovó.

Sérgio Barbosa
Batatais

Batatais

Repeteco

''Nunca antes neste país'' um presidente assinou tanta coisa sem ler

(mesmo porque não sabe) e sem saber o que é.

Agora a candidata também vem a público dizer que assinou um plano de

governo e que ele estava errado, mas ela não leu.

Será que vamos continuar nessa mentira?

José Luiz Tedesco
Presidente Epitácio

Presidente Epitácio

Cegos?

Será que ninguém vê que essa mulher não presta?

Moacyr Castro
Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Atenção, eleitores

Pensem bem antes de votar na candidata do PT. Assinou um documento de

20 páginas, rubricou 19 e depois confessou que não leu. Imaginem ela

assinando durante quatro anos. Que beleza!

Ariovaldo J. Geraissate
São Paulo

São Paulo

Ruminante sonolento

O tal ''erro de conteúdo'' que dizem ter no primeiro programa de governo

do PT registrado no TSE só nos mostra quais são os desejos íntimos de

seus integrantes. A troca deste para outro sem as questões polêmicas

é só conversa para boi dormir.

José Eduardo Zambon Elias
Marília

Marília

Muitas caras

Não sei o que é pior: rubricar um programa radical e apresentá-lo ao

TSE ou dizer que o rubricou, mas que não leu.

Uma pessoa que quer ser presidente do Brasil (mas não sabe dizer por

quê) não lê as coisas que avaliza?

Quem confia o Brasil a uma pessoa assim?

Afinal quem é Dilma Rousseff?

Quem é a candidata que Lula inventou não se sabe bem por quê, mas que tem aparecido sempre com duas ou mais caras?

Em quem o povo que admira Lula e está disposto a aceitar sua indicação, a ponto de ser confundido quando afirma que o espaço na cédula que era seu agora é Dilma, vai votar?

Dilma é aquela pessoa agradável que se encontrou com socialites para

um chá na casa de Abílio Diniz ou é a política dura que rubricou e

aprovou a proposta de governo apresentada por seu partido?

Dilma é aquela que disse em Uberlândia e no Recife ser contra as

invasões no campo ou é a que colocou na cabeça o boné do MST ao

discursar em Sergipe?

Dilma é contra a descriminação do aborto ou é a que o defendeu em

entrevista à revista Marie Claire?

Ela é contra a censura à imprensa ou é a mesma, que quando na Casa

Civil, assinou o programa PNDH-3, que prega o controle da mídia, entre

outras barbaridades?

A candidata tentou suavizar até sua aparência, mas não suavizou suas

ideias, como prova o programa de governo rubricado por ela que foi

apresentado pelo PT ao TSE.

Esse programa foi substituído às pressas, mas sabemos que o governo petista tentou várias vezes instaurar o controle da informação.

Não é agora que vai ser diferente.

Maria Tereza Murray
São Paulo

São Paulo

Mudança

Dilma assinou sem ler o programa do PT?! É, todos nós, brasileiros,

temos esse hábito... Assinamos e rubricamos documentos sem ler...

Temos a chance em outubro de mudar tudo isso que está aí!!!

Fábio Zatz
São Paulo

São Paulo

PARAPRÁXIS?

O procedimento da troca de programas de governo tão díspares

entregues ao TST por Dilma e seus aloprados foi classificada por Freud

como ''ato falhado, ato falho, lapso freudiano ou parapráxis''.

Dilma, eleita (mas não será), a nossa liberdade - e não só a de

imprensa - iria para o beleléu...

Freud garantia -e seus ensinamentos ainda garantem - que nenhum

gesto, pensamento ou palavra acontecem acidentalmente. E mais:

inconscientemente, isto é, através do ato falho, o desejo ou ímpeto do

inconsciente vem à tona e se revela.

Como dizem nossos irmãos mineiros, ''faiô, uai''!

João Guilherme Ortolan
Bauru

Bauru

PLANO DE DILMA

Alguém acredita que houve um engano do partido na apresentação do

plano de governo de Dilma? Sabemos que no PT quase todos são falsos,

mentirosos e hipócritas, assim, eu não acredito nesse ''engano''.

Naquele primeiro que apresentaram e que tem as assinaturas do

presidente do partido e de Dilma, está o que realmente pretendem. O

outro, apresentado posteriormente em substituição, é para enganar

trouxas, ou seja, os brasileiros que votaram em Lula e no PT. Ali

está tudo caracterizado, uma vez que Dilma já falou que o Top-Top

Garcia será um ministro importante em seu governo. Lá estão todas as

características do Foro de São Paulo, do qual Garcia foi um

idealizador, tem coisas bolivarianas dos ''muy amigos'' ditadores Chávez

e Morales. Portanto, não se iludam, eles estão apresentando uma coisa

quando, com certeza, querem fazer outra, que será ruinosa para o

Brasil.

CARLOS EDUARDO DE BARROS RODRIGUES
São Paulo

São Paulo

Postura indesejada

Dilma confessa que assinou o seu (radical) programa de governo sem

tê-lo lido. Provavelmente não terá lido também a modificação

apresentada depois ao TSE. De um lado, isso é a sequência e

consequência óbvia da afirmação de seu atual chefe, quando este disse

que na cédula oficial eletrônica, onde se vê a foto de Dilma Rousseff,

veja-se a dele. Assim, mediante inequívoca confissão, ela revela sua

submissão total ao padrão da falta de gosto pela leitura do seu

dirigente maior. De outro lado, o que é tão ruim quanto, esse é

seguramente um mau exemplo e essa é a razão pela qual a educação neste

país deixa a desejar, como demonstraram as últimas estatísticas

divulgadas. Considerados os oito anos da atual governabilidade

petista, coisas tais serão tópicos da herança maldita do sr. Luiz

Inácio. Que as urnas nos poupem da continuidade de tal esquema

político!

PEDRO LUÍS DE CAMPOS VERGUEIRO
São Paulo

São Paulo

Irresponsabilidade ou ignorância

Se Dilma assinou sem ler o programa do PT, aprovado pelo 4º congresso

do PT, apresentado ao TSE, de duas, uma: ou ela é irresponsável pelos

seus atos, assinando um documento tão importante sem o ler, ou

desconhece o programa do seu próprio partido aprovado em congresso

por maioria. Espera-se que José Serra, durante toda a campanha

eleitoral, lembre os eleitores desse acontecimento. O PT tem uma

profunda afinidade e admiração pelo governo de Hugo Chávez.

José Carlos de Castro Rios
São Paulo

São Paulo

De bandeja

Li no Estadão de ontem a justificativa para o fato de a candidata do

PT ter assinado um documento obscuro e triste, onde se fala até em

''controle social da mídia''. A justificativa do partido é que ''Dilma

assinou sem ler, por pressa''. Meu Deus! Se a justificativa fosse

verdadeira, uma candidata que assina um documento sem ler pode ser

presidente do Brasil? Quem assina sem ler pode até entregar o País de

bandeja ao estrangeiro, pode assinar qualquer loucura. Insensatez.

Marciano Vasques
São Paulo

São Paulo

A Malla

Recentemente o presidente sugeriu que, ao votar, o cidadão lesse Lula

onde está gravado Dilma. Dada a profusão de consoantes dobradas no

sobrenome dela, isso me fez pensar numa candidata hermafrodita, que

poderíamos apelidar de Malla, isto é, Ma de Dilma e Lla de LullA. Ao

ler que a Malla rubricou as 19 páginas e assinou a primeira (a

verdadeira, podemos ter a certeza...) versão de seu programa de

campanha sem o ter lido... vejo que essa fusão esotérica que criou a

Malla é perfeita. Corremos o risco de ter uma presidenta que também

não lê o que assina.

Nelson Penteado de Castro
São Paulo

São Paulo

Mercadante

Deu no Estadão (7/7, A7): Aloizio Mercadante: ''Alckmin é o pedágio, eu sou o caminho''.

E, eu digo: SÓ SE FOR O CAMINHO DO INFERNO!

Antonio Martins Filho
São Paulo

São Paulo

Direto da Fonte

A coluna da Ronia Racy, publicada no Caderno 2 de ontem, estampa a foto do novo visual da senhora Marisa Letícia, resultado da intervenção de renomado estilista paulistano. Resta, agora, informar quem pagou a conta. Não é pedir muito, certo?

Augusto M. Dias Netto
São Paulo

São Paulo

Novo visual de dona Marisa

O que o (nosso) dinheiro e um photoshop são capazes de fazer...

Tania Tavares
São Paulo

São Paulo

