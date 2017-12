Cartas - 09/06/2011

Urucubaca

Parece sina: os ministros da amaldiçoada Casa Civil dos governos petistas têm a fama quase inevitável de se meter em encrencas. Começou com José Dirceu, enfrentando denúncias pelo suposto - na verdade, provável - envolvimento entre as lideranças do mensalão. Não demorou para que a até então desconhecida Dilma Rousseff assumisse o cargo. Blindada pelos caciques do PT, apostando em sua candidatura à Presidência, sobreviveu e deu lugar a Erenice Guerra, que, ensandecida pelo poder, não conseguiu impedir que seus familiares se envolvessem em denúncias de tráfico de influência. Acusações que, aliás, também afetaram nosso velho conhecido Antônio Palocci. É triste saber, mas este não tardará a voltar ao poder. Sobreviveu a Francenildo, não terá problemas em seguir em frente diante desta "marolinha" a que os brasileiros nem dão bola. Resta agora confiar em Gleisi Hoffmann. Que quebre o protocolo e trabalhe.

THIAGO C. ANDRADE

thiagocandrade@gmail.com

Recife

Irregularidades

Desde o início do primeiro governo Lula, em 2002, todos os ocupantes da Casa Civil, sem exceção, são suspeitos da prática de alguma irregularidade ou crime. Esse pessoal só não está na cadeia porque a Justiça brasileira não alcança os poderosos. Até quando?

CELSO BATTESINI RAMALHO

leticialivros@hotmail.com

São Paulo

Sujeira incrustada

Envolvido num mar de lama, Palocci, sem apoio da companheira Dilminha, foi convidado (por livre e espontânea pressão) a deixar a Casa Civil e em seu lugar assumiu Gleisi Hoffmann, com promessa de "gestão". Primeiro vai ter de limpar a casa, que acumula sujeira incrustada, decorrente dos vários escândalos das gestões passadas. Torçamos por ela, que não terá trabalho fácil à frente da conturbada casa.

JOÃO BATISTA PIOVAN

jb@reunidaspiovan.com.br

Osasco

Explicações

É louvável a decisão de defenestrar o sr. Palocci, ainda que, em nome da moralidade pública, ele continue devendo explicações à Nação sobre o aumento astronômico de seu patrimônio em pleno ano eleitoral, depois de já conhecidos o resultado das urnas e o papel de "primeiro-ministro" que ele viria a exercer no governo.

IMAD ALI NASSER

imadnasser@hotmail.com

São Paulo

Nova ministra

E a senadora que disse que não disse o que teria dito, quem diria, tomará assento no lugar do ex-ministro Palocci. À falta de uma Casa Real, teremos daqui para diante uma Casa Ministerial. Que o diga o ministro Paulo Bernardo.

JOEL PEREIRA GOMES

joelpgomes@hotmail.com

Penápolis

Discípula

Agora, sim, nossa ministra fez curso com Zeca do PT, um baluarte da honestidade e ética na política. Será que todos os petistas são profissionais somente na administração da coisa pública? Não se tem notícia de nada do que eles fizeram em sua vida fora da "política". Ou estão eleitos ou tentando se eleger e, nesse ínterim, fazem algum servicinho para o PT em alguma unidade da Federação.

MARCOS DE LA PENHA CHIACCHIO

marcaochiacchio@gmail.com

São Paulo

Diárias

A nova ministra é esposa daquele ministro que cobrou diárias - como foi publicado pela imprensa - de 30/4 a 2/5 por hospedagens em Curitiba, mesmo tendo residência nessa cidade.

CARLOS A. KESSLER

caiokessler@bol.com.br

Francisco Beltrão (PR)

Ministro "de facto"

Que ninguém se surpreenda: o novo chefe da Casa Civil de facto é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Sua esposa Gleisi Hoffman será testa de ferro.

FLÁVIO J. RODRIGUES DE AGUIAR

rsd100936@terra.com.br

Resende (RJ)

Balcão de apostas

As apostas estão abertas no Cassino Circo Brasil: quanto tempo a nova ministra da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), vai ficar atrás do cobiçado balcão de negócios da republiqueta? Eu aposto que não passa de seis meses. Quem viver verá!

ROBERTO STAVALE

bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

¿Por qué no te callas?

Novamente o presidente da Venezuela não seguiu o bom conselho do rei Juan Carlos, da Espanha. Boquirroto de carteirinha, tão logo chegou ao Brasil em visita oficial fez questão de meter o bedelho em assunto que não lhe dizia respeito, ou seja, o affaire Palocci. E dirigiu-lhe palavras encorajadoras, como "fuerza, fuerza", levando o seu apoio ao periclitante e trêfego ministro, encorajando-o a resistir aos seus inimigos políticos. Não deu outra: apesar do parecer do procurador-geral da República, Palocci pediu demissão e foi de imediato substituído. O ex-presidente Lula, mais esperto, ficou na dele, provavelmente por saber que para o pecado do ministro não existe perdão.

GILBERTO PACINI

benetazzos@bol.com.br

São Paulo

FENÔMENOS

Palocci e Ronaldo

Dois fenômenos foram notícia nas últimas semanas e, em especial, na terça-feira. O primeiro projetou-se durante a brilhante carreira por seu talento, seus gols espetaculares e inúmeros títulos conquistados. No jogo com a Romênia, recebeu merecida homenagem, consagrando-se como um dos maiores atletas do futebol mundial de todos os tempos. O segundo, que no mesmo dia deixou o posto de ministro mais forte do governo Dilma, pautou-se nos dois governos petistas como grande articulador político e também por escândalos, driblando a transparência com espantosa desenvoltura, fazendo gols para ele, e não para a sociedade. Precisamos de fenômenos como Ronaldo, Pelé, Garrincha. Já fenômenos como Palocci e outros, que atuam mais em benefício próprio que do País e da população, precisam ser afastados da política, para o bem de todos nós.

JAIME LUIZ LEITÃO RODRIGUES

jaimeleitaoo@gmail.com

Rio Claro

"Afinal, o venezuelano disse "fuerza" ou "fuera"?"

JOAQUIM QUINTINO FILHO / PIRASSUNUNGA, SOBRE A DEMISSÃO DE PALOCCI

jqf@terra.com.br

"Caiu Dirceu, depois Erenice e agora Palocci. É a herança maldita de que elles tanto falavam"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

standyball@hotmail.com

"Casa Civil, ministério maldito"

JORGE ZAVEN KURKDJIAN / SÃO PAULO, IDEM

zavida@uol.com.br

CESARE BATTISTI

Quem não sabia de antemão que Cesare Battisti encontraria guarida em nosso território? Quando decidiu vir para o Brasil, onde para entrar cometeu outro crime, fazendo-o ilegalmente, Battisti já sabia que jamais seria devolvido à Itália. O Brasil é manjado lá fora como país da impunidade. Desculpem-me os que pensam diferente, mas é inadmissível que o Brasil, que mal consegue garantir justiça a seus próprios cidadãos, se dê o direito de ir de encontro à Justiça italiana.

Decisão soberana, alegam. Não foi essa a atitude com relação ao dissidente cubano em greve de fome e que veio a morrer, não sem antes apelar ao nosso ex-presidente a que intercedesse por ele. Àquela época e naquele episódio, bem como no caso dos dois atletas cubanos devolvidos impiedosamente a Cuba, nossa posição foi bem outra. Que pena!

Seja bem-vindo ao País, Battisti. Por favor, pega leve!

Adilson Lucca Sabia adilsonsabia@gmail.com

São Paulo

LIVRE

O criminoso Cesare Battisti ganha a liberdade. O Supremo Tribunal Federal, conhecido por absolver os desviadores de dinheiro público, resolve, agora, pôr na rua um criminoso condenado na Itália por quatro assassinatos. Como se não bastassem os nossos. Difícil de entender.

Celso Battesini Ramalho leticialivros@hotmail.com

São Paulo

A IMPUNIDADE IMPERA

Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua, acusado do assassinato de quatro pessoas. No seu plano de fuga procurou um país em que tivesse segurança, sendo o Brasil o escolhido, pela forma como a impunidade acoberta assassinos. O STF, como já era esperado, julgou que Battisti deve permanecer no Brasil e de imediato ser premiado com o alvará de soltura. Livre e solto, será recebido pela marginalidade como um reforço internacional, enquanto o PT ganhará mais um filiado. O advogado de Battisti afirma que a única razão para a extradição seria a vingança. As famílias enlutadas na Itália, depois de mais de 30 anos, só querem justiça. Parece que uma forte conotação ideológica deve ter servido de inspiração nessas decisões, tanto do STF quanto do governo.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

INGERÊNCIA

Lamentável a decisão do STF contra a extradição do Cesare Battisti, assassino frio e sanguinário. Não sei que dividendos terá o Brasil com essa decisão. Deveriam votar a favor da extradição e ele que se entendesse com a Justiça italiana. Acho uma ingerência do Brasil num assunto que não lhe diz respeito. Viraram a palmatória do mundo agora?

Panayotis Poulis ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

VERGONHA DE SER BRASILEIRO!

Diante da vergonhosa decisão do "Suprêmio Tribunal Cumpanheral", de advogados amigos do poder petista transformados em "juízes", só digo isto: tenho vergonha de ser brasileiro e muito orgulho de ser italiano!

Brasil, porto seguro tropical, covil ensolarado de e para assassinos ideológicos do mundo todo.

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

MAIS UM

Mais um marginal à solta no Brasil. Agora, só resta saber que cargo ele vai ganhar do PT. A vergonha de ser brasileira só aumenta.

Angela Caracik angelacaracik@terra.com.br

São Paulo

SLOGAN

Qual é mesmo o slogan do governo federal? Seria "Brasil, um país de todos os bandidos e assassinos"?

Ricardo Gasparino de Sousa ricardo.gasparino@gmail.com

São Paulo

IMPORTAÇÃO

Que vergonha para o Brasil acolher, proteger e enaltecer um criminoso. Como se não bastassem os bandidos brasileiros, agora entramos no ramo de importações com a vinda do Cesare Battisti! Sorte da Itália, que se livrou dele.

Deborah Marques Zoppi dmzoppi@uol.com.br

São Paulo

STF

Os brasileiros não merecem o baixo nível dos debates do STF. Em termos de produção e qualidade, os ministros estão devendo muito para a sociedade.

Carlos José Marciéri carlosmarcieri@uol.com.br

Brasília

NÃO CONTRARIE O REI

O Supremo Tribunal Federal, que de supremo não tem nada, não quis contrariar o reizinho Lula I e Único. O que vale um tratado internacional, diante da vontade do soberano, não é mesmo? Se Lula quer, Lula tem!

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

MANDA QUEM PODE...

E o cidadão Lula continua mandando e desmandando neste país. Vergonha!

Robert Haller robelisa1@terra.com.br

São Paulo

RASTRO

Battisti: sequelas de um ex-governante de inteligência ínfima.

Ivan Bertazzo bertazzo@nusa.com.br

São Paulo

IGUAL

Supremo Tribunal Federal, vocês são ridículos, o Cesare Battisti deveria ser contratado para trabalhar com os senhores. E sugiro ele se candidatar a senador e com certeza ser membro ou presidente da Comissão de Ética ou da corregedoria, para se igualar a vocês todos.

Boris Spighel boris.spighel@uol.com.br

São Paulo

SÓ FALTA UMA INDENIZAÇÃO...

Na nossa República, onde não funciona a Justiça, só resta agora o governo dar uma gorda indenização a esse terrorista. Sim, porque aqui os terroristas que mataram em nome de um ideal, roubaram, têm sempre uma gorda indenização. Seremos o paraíso dos ladrões. Basta roubar, como fez o Biggs, e aqui tem liberdade e quem sabe até uma boa indenização. Parabéns, Battisti. Será ele agora emérito cidadão brasileiro?

Ciro Bondesan dos Santos, ex-professor da USP, engenheiro e brasileiro revoltado com tudo isto cirobond@hotmail.com

São José dos Campos

RECADO

O Supremo Tribunal Federal, com a decisão tomada no caso Cesare Battisti, mandou um recado para criminosos do mundo todo: venham viver no Brasil porque aqui é o paraíso, nós garantimos.

Vergonha nacional o nosso Judiciário.

Marcos Oliveira mate3266@gmail.com

São Paulo

SOBERANIA DO STF

Para STF, decisão de Lula não de discute, cumpre-se.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

LAR, DOCE LAR

Battisti deve se sentir em casa no Brasil. Com a decisão vergonhosa do STF, reafirmamos um papel mundial de porto seguro de bandidos, assassinos e ladrões.

A única diferença de Battisti para muito político é que ele não foi eleito...

Renato Rea Goldschmidt reagold@gmail.com

São Paulo

PIZZAS

Cesare Battisti, ex-ativista das esquerdas italianas, julgado e condenado em seus país sob acusação de diversos homicídios ideológicos, fugitivo, veio parar no Brasil de outras esquerdas festivas. Preso durante quatro anos, esperando ser ou não ser extraditado para a Itália, depois de muita conversa mole, cafezinhos e ótima hospedagem, o STF da Republiqueta, beijando as mãos do ex-presidente Lula, pôs o assassino na rua. No momento deve estar se lambuzando de pizzas, símbolo da soberania nacional. Se conseguir obter a cidadania brasileira, será nomeado para qualquer Ministério. Quiçá o da Defesa. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Figueiredo e Geisel estão tatalando os ossos em suas tumbas!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

SALDO

Lula decidiu, o STF manteve a decisão e Battisti está livre. O que o Brasil ganha com mais um criminoso à solta, além de um conflito com a Itália?

Gilberto Dib www.dib.com.br

São Paulo

VALHACOUTO

Da mesma forma que o governo do Paquistão dava couto ao megaterrorista Bin Laden, embora informalmente, o Brasil passou a fazê-lo, oficialmente, com o "terroristazinho" italiano Battisti, aceitando, portanto, todos os riscos advindos da aplicação da Doutrina Bush/Obama. E podendo, por livre e espontânea vontade,

ver o seu território invadido por forças estrangeiras, determinadas a fazer cumprir decisões de tribunais internacionais.

Caio Lucchesi cblucchesi@yahoo.com.br

São Paulo

FORA, BATISTTI!

Convoco todos os brasileiros de bem: quem cruzar com Cesare Batistti, assassino e terrorista italiano que recebeu asilo político no Brasil dado pelo ex-presidente Lulla e confirmado pelo "noço" STF, que torne a vida dele um inferno. Quem cruzar o seu caminho que o vaie, o encare até se sentir constrangido, mostre que, apesar dos nossos terroristas, nós, brasileiros de bem, não o queremos aqui. Que vá para Cuba, Venezuela, Equador, onde seria mais bem recebido que no Brasil. O futuro de Cesare Batistti hoje está em nossas mãos. Mostremos a ele que é, e sempre será, uma "persona non grata"! Esperamos ainda contar com a mídia. Que não o transforme em herói, como fez com Ronald Biggs, famoso assaltante e ladrão inglês. Não o percam de vista, denunciando qualquer passo em falso, porque uma vez terrorista, sempre terrorista. É o único pedido que nos resta fazer, já que a opinião de todos os brasileiros jamais foi ouvida. Fora, Batistti! Fora!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

CUIDADO POR AQUI

Será que os familiares das vitimas do assassino Battisti sabem que aqui, no nosso país, encontra-se uma maneira (5 a 10 mil reais) para que o protegido de Tarso Genro & Cia. petista volte para a Itália no compartimento de carga?

Fabio Morganti tao2@terra.com.br

São Paulo

JUSTIÇA EM XEQUE

Lamentável a já esperada decisão do STJ de anular a Operação Satiagraha e a condenação do banqueiro Daniel Dantas por suborno, ao considerar ilegal a ação dos agentes da Abin e da Polícia Federal. É uma decisão que somente contribui para o aumento da impunidade dos ricos e poderosos no Brasil e faz a população perder a confiança na Justiça.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

SATIAGRAHA

Agora eu consigo entender o que leva um policial a realizar trabalhos junto com uma equipe de TV. É que eles sabem que, na maioria das vezes, a única punição que esses roedores do dinheiro público vão ter é sua exposição na mídia. Tenho pena dos agentes públicos (policiais, delegados, juízes de primeira instância), que com certeza muitas vezes abandonaram o convívio com sua família para tentar fazer alguma coisa em prol da sociedade e ganham essa decisão como recompensa. Parabéns à nossa Justiça, que deu um tapa na cara dos brasileiros honestos que sobrevivem de seu próprio suor e ainda mantêm essa máquina perversa e inútil chamada Judiciário. Não gosto muito de concordar com as teses do ex-mandatário desta nação, mas devo reconhecer que ele estava certo: "É preciso abrir a caixa preta do Judiciário".

Sérgio Roberto da Costa sergiorobertocosta@ig.com.br

São Paulo

FRAUDES

O STJ anulou provas obtidas na Operação Satiagraha, por concluir serem ilegais dada a participação de homens da Agência Nacional de Inteligência (Abin) nas investigações. Muito estranho, pois, com a participação deles ou não, foram constatadas irregularidades que comprovaram a existência de fraudes. Esse é o Brasil em que

vivemos, da impunidade e de dar um jeito em tudo, o tal jeitinho brasileiro.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

DANTAS & PALOCCI

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou ilegais todas as provas obtidas com base na cognominada Operação Satiagraha, feita pela Polícia Federal, que permitiram a condenação do banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Opportunity, a dez anos de prisão, por corrupção. Assim sendo, todos os ilustres colarinhos-brancos que tiveram suas condenações com base na tal operação também poderão requerer a ilegalidade das provas. Pena que o cargo de ministro da Casa Civil já esteja ocupado. Daniel Dantas seria o nome ideal para substituir Antônio Palocci.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

LIÇÕES

Ronaldo Fenômeno deu uma verdadeira lição de caráter, logo após o jogo em sua homenagem, ao pedir desculpas aos torcedores por perder vários gols. Enquanto isso, com o seu silêncio de vários dias, o ex-ministro Palocci deu uma grande "banana" à torcida, composta pelos cidadãos brasileiros. Alguns são eternos craques, enquanto outros não passam de meros peladeiros...

Renato Consolmagno consolmagno@terra.com.br

Belo Horizonte

DESPEDIDA

Ronaldo jogou apenas 15 minutos. E mesmo fora de forma fez muito mais que o Robinho!

Dorival Munhoz Junior junhaomunhoz@terra.com.br

Curitiba

COREOGRAFIA PERFEITA

No circo armado para a despedida de Antônio Palocci. Um estrangeiro diante da TV, sem domínio do português, pensaria que o demitido estaria assumindo um cargo, ao invés de estar sendo demitido, tal a intensidade dos aplausos e da avalanche de reverências. Para os nativos, os discursos recheados de hipocrisias e exaltação ao mau-caratismo doíam aos ouvidos do cidadão, mas soavam na claque como um bálsamo. Mais uma glória da era petista. Acredito até que, se a cerimônia demorasse mais um pouco, a "presidenta", com lágrimas nos olhos, revogaria a demissão em nome das tão decantadas qualidades éticas e morais do coitado.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

PALHAÇADA

Trágico, se não cômico, foi o circo que montaram na despedida do Palocci. Vozes embargadas, consciências tranquilas, vida que apresenta pedras no caminho, segundo citação do próprio ministro exonerado. Como se o ex-ministro fosse um injustiçado lançado às feras para ser sacrificado.

De quebra, além de rico, sai com um providencial arquivamento das acusações endossado pelo procurador-geral da República!

Nós, brasileiros, não merecemos nem somos obrigados a ter nossa inteligência subestimada por aqueles que afirmam que estão "mudando o Brasil". Estão, sim, para muito, mas muito pior!

Sergio Eduardo Stempniewski sergueistemp@uol.com.br

São Paulo

PALOCCHIO

Palocchio, com certeza, não é filho do senhor Gepeto. Pois, se fosse, seu nariz já teria dobrado a esquina.

Carlos Delphim Nogueira da Gama Neto carlosgama@croniquetas.com.br

Santos

PODER PELO PODER

É tanta denúncia de corrupção que virou "carne de vaca": nunca dá em nada e é só avacalhação.

O povo, que já foi resignado um dia, hoje ex-resignado, nunca se indignou com escândalos políticos e "tenta" dar um jeitinho, cada um por si, de puxar a brasa pra sua sardinha.

O que querem? Desestabilizar o governo? Trocar a Dilma? Por quem? Talvez trocar o poder pelo poder, instigar uma ditadura.

Só essa nova geração que vem vindo por aí é quem pode dar jeito na coisa se algumas providências para agilizar o processo forem tomadas. Uma delas: está na hora de a grande mídia, ao invés de propagar a oposição, que já foi a mais corrupta dentre governos, propagar o nacionalismo dentre os brasileiros, politizando-os. Só assim nós nos ajudaremos em reverter essa situação. "O analfabetismo político é o pior dentre os analfabetismos".

Cesar Maluf malufcesar@googlemail.com

São José do Rio Preto

MINISTRA SORRIDENTE

Na troca de chefe da Casa Civil, pelo menos uma sensível diferença: sai o cara de pau Antônio Palocci, entra o rosto sorridente da ministra Gleisi Hoffmann. Sucesso, ministra!

João Balbino de Souza Custódio jbscustodio@ig.com.br

São Paulo

CALVÁRIO

Decididamente, a presidenta Dilma tem o dedo podre para escolher seus ministros. Bem feito! Quem mandou obedecer ao padrinho? Eu avisei em 1.º de novembro de 2010 que o calvário iria começar, e isso é só o começo...

Elza D’Ambrosio Busato elza.busato@uol.com.br

São Paulo

LAMENTÁVEL DESEMPENHO

A boa figura que a presidente Dilma vinha exibindo desmanchou-se como fumaça no ar e agora se comprova que se devia não tanto às suas virtudes e seus méritos quanto ao seu estilo discreto e sério, em vívido contraste com os destemperos verbais e comportamentais do seu antecessor, que ninguém mais suportava.

Embora louváveis, requer-se, porém, de um primeiro magistrado mais do que os atributos de discrição e seriedade, requerem-se autoridade, determinação, capacidade, coragem e tirocínio de decidir, que ela revelou não ter durante o longo episódio da crise que culminou com a demissão de Palocci do cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Em nenhum momento dos mais de 20 dias em que perdurou a agonia de Palocci se viu a presidente exercer as suas tão propaladas autoridade e dureza de caráter, que se dizia terem levado às lágrimas alguns subordinados. Ao contrário, viu-se uma pessoa irresoluta e intimidada que optou, na primeira fase da crise, pelo silêncio e sumiço, alimentando com isso até rumores a respeito do seu estado de saúde. Quando finalmente abriu a boca, tratou-se de algo inteiramente irrelevante, deixando perceptível que nem a si mesma tinha convencido, muito menos ao povo brasileiro, que ansiava por uma palavra firme e uma decisão da primeira magistrada do País diante da crise gravíssima que batia à porta da sala ao lado da sua e que terminou por exaustão própria, um desfecho que se afigurava inevitável desde o início e lhe cumpria produzir, mas para o qual nada contribuiu. Em suma, a presidente Dilma demonstrou não ter estado à altura de enfrentar este primeiro abalo sério que acometeu seu governo e não há como não admitir que sai menor dele, com sua autoridade e capacidade de decisão bem arranhadas com o triste episódio protagonizado outra vez pelo inefável Palocci, que junta assim mais um ao extenso rol de escândalos que vêm marcando sua passagem pela vida política.

Paulo Afonso de Sampaio Amaral drpaulo@uol.com.br

São Paulo

FUERZA!

Precisamos que o companheiro Chávez venha mais ao Brasil desejar "fuerza" aos amigos, pois isso nos deu muita sorte...

Carlito Sampaio Góes carlitosg@estadao.com.br

São Paulo

CASSAÇÃO

Palocci saiu da Casa Civil. Agora só faltam sua investigação por enriquecimento ilícito e abertura de processo de cassação política imediata.

Boris Becker borisbecker@uol.com.br

São Paulo

CIRCO DA IMPUNIDADE

Sem alternativa, a presidenta demitiu Antônio Palocci. Mas revoltante mesmo foi o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ter arquivado as denúncias. O mínimo que o dito cujo deveria ter feito era se declarar impedido de julgar o caso, pelo fato de ter sido indicado para o cargo pelo então mandatário, sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, inabilitado por ser amigo do rei. Deveria sugerir que a questão fosse entregue a duas instituições de credibilidade indiscutível: Polícia Federal e Receita Federal.

A atitude desse procurador foi simplesmente lamentável. Confirmou que o Brasil não é apenas um país de mentirinha, é também uma República onde reina a impunidade. É um verdadeiro circo onde se sobressaem as palhaçadas.

Adolfo Zatz dolfizatz@gmail.com

São Paulo

A PRÓXIMA VÍTIMA

O ministro de Relações Institucionais, Luiz Sérgio (PT-RJ), a próxima vítima, também deve pegar o chapéu e se mandar. Ele não vem conseguindo arregimentar seu exército em favor do governo, dizem seus amigos - que amigos! Para esse cargo é preciso antes de tudo que o candidato seja um Pitbull, e o ministro parece não ter esse perfil. Na Câmara, o deputado e ministro vem sendo chamado de garçom: ele anota os pedidos e não resolve nada. Mais urubus estão de plantão para pegar a vaga.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

CONGRATULATIONS

Merece os parabéns a agência DPZ. Impossível não concordar: "Depois dessas só tomando uns bons drink". Por isso, quando "os menino pega os fish", não vale a pena reclamar.

Alexandru Solomon alex101243@gmail.com

São Paulo

