Cartas - 09/12/2010

Defenestrados do Senado

A imaginação de nossos políticos quando se trata de sangrar mais um pouco os cofres públicos é fantástica. Alguns senadores não reeleitos terão assento no Parlamento da Unasul, noticia-se. Quer dizer, o povo não os reelegeu, mas seus colegas tratam de lhes arrumar uma "boquinha".

ANTONIO AUGUSTO BARELLA

Ourinhos

EDUCAÇÃO

Desempenho pífio

Se uma imagem vale mesmo por mil palavras, há um detalhe profundamente simbólico na reportagem de ontem (A17) sobre os pífios índices de desempenho da educação brasileira. O nome da escola - sem banheiros, sem material didático, com falta de professores - em que a pequena maranhense Ádria vê seu futuro - e o nosso junto - ser comprometido e vilipendiado: Complexo Educacional Governador Edison Lobão. Como dizia Cícero, já na Roma antiga: até quando abusarão de nossa paciência?

MARCELO REDE, professor do Departamento de História da FFLCH-USP

São Paulo

FUTURO MINISTÉRIO

Perguntar ofende?

Além do critério da filiação partidária e das cotas proporcionais à projeção dos partidos da base aliada, a competência dos integrantes da "futurequipeministerial" foi levada em conta?

ALEXANDRU SOLOMON

São Paulo

FIM DE GOVERNO

Palavras ao vento

Final de mandato e tudo corrobora para mostrar que Lula não quer largar o osso. Certamente, o mandatário sem reinado vai precisar de tratamento quando seus palpites forem palavras ao vento.

ARTHUR SOARES

Belo Horizonte

Lula termina mal

Começa a ficar patética a maneira como Lula "desencarna" da Presidência. Seu governo nem terminou, o de sua criatura eleitoral ainda não começou e ele já mostra que não agirá da forma como sempre pregou que um ex-presidente deve comportar-se. Se ainda fosse um antecessor como foi FHC, emitindo opiniões sensatas sobre temas relevantes, e em momentos oportunos... Parece, porém, que Lula fará pior, muito pior: nomeia ministros do novo governo, "solicita" à sucessora que se isole para não lhe roubar os últimos suspiros da projeção de imagem de poder absoluto e ainda diz o que Dilma deve ou não fazer, que projetos deve ou não adiar, etc. Só relembrando: o governo Lula nem terminou e ele já age assim. O começo do pós-Lula não poderia ser pior.

HENRIQUE BRIGATTE

Pindamonhangaba

Até a inflação voltou

Passada a eleição, o Brasil está desabando. O País e os brasileiros que usam os olhos para realmente enxergar não aguentam mais quatro anos de petismo!

KLAUS BENVENUTO

Santo André

MENSALÃO E REELEIÇÃO

Acusações fúteis

Cumprimento o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por sua carta no Fórum de ontem. FHC foi, sem dúvida, o melhor, mais lúcido, mais eloquente presidente do Brasil nos últimos 80 anos. Lula tem raiva (não sabemos por quê) dessa eminente figura. Fúteis e não provadas acusações foram a tônica de Lula durante seus dois períodos de governo, que se chamarmos de medíocre já é um elogio. O governo FHC, a História dirá, foi um marco para o Brasil de importantes mudanças, estabilização da moeda, abertura para o mundo, que só beneficiou seu sucessor. Lúcido, como sempre, FHC expõe na carta toda a sua insatisfação com o que Lula tentou fazer para arranhar sua imagem, sem conseguir. Cabem ainda críticas ao PSDB, que nunca se levantou para defender o ex-presidente.

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

São Paulo

Feroz e desleal

Simplesmente brilhante a manifestação do sr. presidente Fernando Henrique sobre a estapafúrdia entrevista do sr. Gilberto Carvalho. Além de ter sido um presidente que, por sua inteligência, cultura e demonstração de preocupação com os problemas do Brasil, conseguiu - tendo ao seu lado uma equipe muito competente - equilibrar as contas públicas, fez todos os ajustes necessários para que o País seguisse em frente de cabeça erguida. Mas não foi fácil, pois o PT e seus aliados sempre foram contra todas as medidas saneadoras, lutando de forma feroz e desleal. Mas o mundo dá suas voltas. Quando passou o governo para esse senhor que ainda está presidente - por pouco tempo, graças a Deus -, não ficou nada embaixo do tapete, o que proporcionou a oportunidade a esse senhor de surfar em águas tranquilas, mesmo cometendo o desatino de classificar sua herança como maldita. Sua busca frenética por popularidade, mesmo que tenha sido pago um alto preço pelos contribuintes e tenha sangrado os cofres públicos, sobrepôs-se a qualquer atitude de reconhecimento do saudável legado recebido. Ora, vamos avaliar o que ele está deixando à sua substituta: dívida interna e externa calculada em trilhões de reais, ou seja, impagável se medidas saneadoras não forem tomadas imediatamente. Que herança é esta? O que realmente preocupa é que tipo de governo teremos pela frente: populista, com gastos astronômicos para o assistencialismo, ou realista, que não permitirá desatinos? Meu Brasil, o que estão fazendo com você?

CLAUDIO D. SPILLA

São Caetano do Sul

Dois personagens menores

FHC, certamente in extremis, viu-se compelido a vir a público para distinguir a personalidade de um estadista de um rancoroso interesseiro. Sempre manifestou respeito por Lula, desde que o defendeu dos gendarmes em São Bernardo até a mais lhana passagem da Presidência a um adversário na História brasileira contemporânea, e a reciprocidade foi a agressividade dos que não suportam o peso do desprendimento alheio. Quanto a Gilberto Carvalho, talvez fosse dispensável a menção a uma personagem das sombras, com um pé na alta política e outro na polícia.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

São Paulo

Momento Tiririca: sai Gim Argello, entra Ideli Salvatti. Pior do que está fica!"

CLAUDIO JUCHEM / SÃO PAULO, SOBRE A RELATORIA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO

"A criatura espelha seu criador, ademais, é da cozinha delle. Com tais atributos, o que mais se poderia esperar?"

JOSÉ G. OLIVEIRA / PRAIA GRANDE, SOBRE GIM ARGELLO

"Teste põe os alunos de 15 anos do Brasil no pior nível. Lula é mesmo a encarnação do povo brasileiro"

COSIMO B. SALIMBENI / SÃO PAULO, SOBRE EDUCAÇÃO

TEMA DO DIA

Inflação tem maior alta mensal em 5 anos

IPCA de novembro ficou em 0,83%. Preço dos alimentos teve o maior avanço em oito anos

"Podem se acostumar. Exceto pelo fato de que irão retirar do índice alimentos, vestuário e itens que prejudicam a estatística."

HILDO MOLINA

"Alta do consumo, exportação de carne e alimentos básicos e falta de competência do governo elevaram a inflação."

MAURO FRAMKE CAPPELLANO

"Espero que o Banco Central eleve hoje os juros em 1% para tentar dar uma freada nos preços."

OSCAR SATOSHI MITO

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

PARABÉNS, FHC!

Que orgulho e satisfação senti ontem ao ler a carta, tão bem redigida, de Fernando Henrique Cardoso no "nosso" espaço de leitores do Estadão, respondendo a uma entrevista infeliz que foi dada por Gilberto Carvalho. O texto é contundente no sentido de que desmonta as falsas afirmações feitas contra FHC e seu governo pelo ainda chefe de gabinete de Lula, mas o estilo elegante é a marca registrada do estadista que tivemos a felicidade de ter como presidente por dois mandatos. Talvez FHC tenha indicado o rumo a ser seguido pelo PSDB daqui para a frente: diante de adversários políticos que mais se comportam como inimigos figadais não se pode fraquejar nem se omitir, há que contra-atacar na mesma medida e força. Isso já nos ensinava Newton...

São Paulo

CHANCHADAS DE PAPAGAIO

Sempre tão claro, inteligente e digno, o verdadeiro estadista que nos serviu durante oito e saudosos anos na Presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, vem a público rebater as chanchadas ditas, durante uma entrevista, por Gilberto Carvalho, este um verdadeiro "papagaio treinado" do Lulla. Realmente, nós, os brasileiros conscientes, estamos cansados dessa ladainha enfadonha e mentirosa que foi repetida à exaustão por um indivíduo que nada aprendeu com os revezes da vida e com as experiências que o tempo lhe ofereceu; chegou à Presidência, desfrutou todas as benesses do poder e sai devendo muitas explicações sobre seu desempenho. Parabéns, prezadíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso, respondeu à altura e por todos nós nesse democrático espaço que o Estadão nos oferece.

Leila E. Leitão

São Paulo

ENQUANTO ISSO...

Fernando Henrique Cardoso veio ao Fórum dos Leitores para mostrar a contrariedade que Lula lhe desperta por não reconhecer as conquistas de seu governo, das quais se beneficiou nestes oito anos, e ainda por usar seus aliados para incrementar a ideia de que o Brasil vai bem graças a ele, o todo-poderoso Lula. E também por inventarem mentiras que desmoralizam sua gestão. É, sr. Cardoso, um a um, a turma do PT vai sendo reabilitada. E aqueles que ainda não foram julgados o STF tratará de absolver, sendo que serão oficialmente inseridos em posições estratégicas do governo. O senhor se prepare, pois esta "ESTÓRIA" de que pegaram o Brasil falido e o redescobriram com sucesso absoluto ainda será absurdamente explorada até que a oposição resolva ser oposição e comece a mostrar a face da verdade àqueles que acreditam em contos de fadas. Lula dorme bem, mesmo vivendo de mentiras, e prefere acordar com elas, esteja certo. A oposição que trate de chamá-lo à realidade.

São Paulo

PINGOS NOS IS

Exemplar e brilhante a carta do ex-presidente FHC, publicada no Fórum dos Leitores de ontem, pondo os pingos nos is da entrevista que o sr. Gilberto Carvalho deu ao Estadão (5/12). O sr. Carvalho, entre outras inverdades, acusou FHC de ter "comprado votos para a reeleição". FHC, com a educação, o cavalheirismo e a firmeza peculiares, remeteu o sr. Carvalho de volta ao seu lugar de arrecadador de propinas para o PT, no mandato de Celso Daniel, ex-prefeito assassinado de Santo André. Bravo.

FHC! Eu era feliz e sabia.

Carapicuíba

RESPOSTA DE FHC

O ex-presidente não deveria ter perdido tempo em contestar Gilberto de Carvalho, de quem eu não compraria uma bicicleta usada, nem votaria nele para síndico de meu condomínio. Exemplificando melhor, li o artigo do ex-presidente no domingo, não gostei, porém respeito. Não perdi meu tempo em ler uma linha da entrevista do sr. Carvalho, não gostei e acho que era mentirosa.

Bertioga

FHC NO FORUM

Enquanto um homem comum, FHC tem lá seus defeitos e cometeu seus pecadilhos, como qualquer mortal, mas é inegável que, enquanto presidente desta nação, já se imortalizou perante a História como um estadista real que recolocou este país nos trilhos de uma nação civilizada, e isso a ele todos devemos!

Porém, infelizmente, na sua Presidência, seu ego cedeu lugar à tentação do segundo mandato e isso terá sido talvez seu maior erro como político, a comprometer o "conjunto da obra". e por isso todos pagaremos!

PS: seja bem-vindo ao Fórum dos Leitores, "colega" FHC!

São Carlos

ANÃO MORAL

Foi com alegria que li a carta de Fernando Henrique Cardoso no Estadão. Lula e sua turma deveriam lavar a boca com sabão antes de tocar no nome de uma pessoa tão digna, honrada e, para a infelicidade deles, tão querida pelos brasileiros. Se Lula teve alguma serventia, foi apenas a de evidenciar a cada dia a enorme estatura do ex-presidente. Lula é pequeno, mesquinho, ingrato. Ninguém se esqueceu ainda de como FHC tratou a transição de seu governo para esse senhor, com todo o respeito, seriedade e serenidade. Ninguém jamais vai esquecer o que Lula fez, e continua a fazer, em retribuição: grosserias, maldades, calúnias, mentiras. A raiva de Lula é porque sabe que, ao lado de FHC, ele aparecerá sempre como um anão moral.

Florianópolis

BRASIL DA RALÉ

Deve ser duro para um estadista como Fernando Henrique Cardoso defender sua honra, nas páginas do Estadão, por causa de um Gilberto Carvalho, ex-seminarista, envolvido em sequestro seguido de morte, ex-officeboy de José Dirceu, capacho de Lula e futuro carregador de bolsa da presidente Dilma Medvedev.

Espírito Santo do Pinhal

DATILOSCOPIA

No mensalão, Gilberto Carvalho é a impressão digital de um dos dedos das mãos de Lulla.

São Paulo

TAL COMO A FÁBULA DE ESOPO

Nunca considerei Lula um homem inteligente, visto que teve todo o tempo do mundo para ler e estudar e não o fez por soberba, que ele mesmo atribui aos seus dotes intuitivos. Mas não resta duvida de que é politicamente previdente e esperto. Tendo, tal como a cigarra, cantado durante o verão do crescimento mundial, apavorou-se com o frio da próxima estação e nomeou sua ministra "mãe do PAC" e dona do abacaxi que vem por aí. Herança maldita de FHC? Faz-me rir.

São Paulo

HERANÇA

Lula disse, durante o seu mandato, que herdou uma "herança maldita" do governo tucano. E que agora vai entregar à presidente eleita, Dilma Rousseff, uma "herança bendita". Não dou 90 dias após a posse de Dilma para ela perceber que seria muito melhor ter recebido a herança maldita de FHC.

João Caramez

________________________

A MAIOR INFLAÇÃO EM CINCO ANOS

O IPCA ficou em 0,83%, puxado pelo grupo alimentação e bebidas, registrando o maior aumento desde 2002.

Quem reclamou da "herança maldita" que recebeu vai dizer o que da "maldita herança" (inflação) que está nos legando?

São Paulo

PANETONE

Até no panetone de final de ano enganam o consumidor. Será que em todos os Estados brasileiros existe um Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) para defender a população dos espertinhos?

São Paulo

PICARETAGEM

"A inflação dos pobres", Rolf Kuntz (8/12, B3). É só analisar o peso da comida! Comer onde? Na sarjeta? No dia 7/12, no caderno Cidades, um artigo nos mostra que São Paulo tem 290 mil imóveis vazios e 130 mil famílias sem teto! Sabem o que é isso? É o acúmulo de décadas de superavaliações e aplicação de IGPMs que provocam distorções no mercado imobiliário. Precisa-se, sim, além de analisar a comida, analisar também os critérios de avaliação de imóveis, os métodos construtivos e a duração dos projetos. Têm uma duração ótima que as construtoras parecem não estabelecer, e nem se sabe se usam de métodos de planejamento bem feitos. Fala-se muito em preço do metro quadrado de terrenos, mas isso se dilui na verticalização. O certo é que tem muita picaretagem no mercado. Sem dirimir esses problemas, o crescimento é insustentável. Sabem poRque isso não vem à tona? Tem muita gente com rabo preso na especulação. A CEF, como atravessadora do nosso FGTS, deveria fazer maiores exigências, não ao candidato ao financiamento, e sim às construtoras. Passar Fusquinha a preço de Corolla é o cúmulo do absurdo! Tem muito urubu na carniça!

Marília

CEGUEIRA

Ainda a respeito do editorial "Os fatos desmentem Lula", parabéns. Uma pena a cegueira brasileira. A mais pura verdade, a herança bendita. Agora, sim, a herança maldita.

São Paulo

DESFAÇATEZ

Em entrevista, Cândido Vaccarezza repetiu a ladainha: "O mensalão envolveu dinheiro de caixa 2, e não recursos públicos." Alguém precisa avisar aos políticos do PT que o dinheiro distribuído pelo Marcos Valério saía do Tesouro Nacional.

Rio de Janeiro

CARTÃO CORPORATIVO

Será que Lula, Marisa e família vão manter seus cartões corporativos após a posse da dona Dilma?

São Paulo

PRÉ-SAL

É fácil o governo Lula fazer propaganda sobre autossuficiência e dizer que vamos ficar ricos com o pré-sal, além de mentir que "ressuscitou a indústria naval brasileira", mas na hora do aperto

sobra para a Petrobrás pagar a conta. É por causa de tanta incerteza e jogada política que as ações da Petrobrás foram as que mais perderam na Bovespa em 2010. Parabéns pelo lúcido editorial do Estadão "Obstáculos ao pré-sal".

São Bernardo do Campo

O VOO DO BESOURO

O presidente Lula, quando escolheu Dilma como sua candidata, não tinha outra opção, pois todos os "homens" do PT já haviam rasgado o atestado de bons antecedentes e jamais passariam do primeiro turno. Apostou em Dilma e deu certo. Se eleito, Serra poderia mostrar ao Brasil a verdadeira herança maldita. Dilma, jamais, pois como sua cria obedeceria à cartilha petista e lulista. O que Lula não esperava é que Dilma, apelidada de poste, é na verdade um besouro e todos sabem que se o besouro soubesse que é grande, pesado e com asas pequenas nem tentaria voar... Mas Dilma, como um bom besouro, começou a voar e pelo jeito não vai parar tão cedo. No caso do Irã, sua posição é totalmente oposta à de Lula, e é só o começo de uma independência que tem tudo para estragar a boa vida de aposentado do futuro ex-presidente. Lula ainda vai se perguntar: onde foi que eu errei?

Osasco

O PAI DO PAC

A 22 dias de deixar o governo (ufa!), Lula deu um belo puxão de orelhas no ministro da Fazenda, Guido Mantega. O presidente negou ontem, no Rio, qualquer possibilidade de suspensão de investimentos em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), desautorizando o

ministro, que admitira que o PAC "poderia ter alguma postergação".

Pelo andar da carruagem, acho que Lula não pretende deixar de mexer os pauzinhos neste teatro de marionetes.

São Paulo

FIM DE MANDATO

Faltam 22 dias para Lula voltar a ser um cidadão comum. Comum, não, quase comum, pois como ex-presidente terá muitos privilégios. Vários mandatários europeus se deslocam em aviões de carreira e Lula bem que poderia, até para se ajustar à nova situação, seguir tal exemplo até o fim do mandato. Seria uma demonstração de sobriedade com os recursos públicos, uma possibilidade de verificar o funcionamento dos nossos aeroportos e, principalmente, silenciar os contestadores da sua popularidade superior a 80%. As pesquisas não mentem e Lula, afinal, é ou não é um homem do povo? Ou será que fomos enganados com pesquisas "compradas" durante anos?

Vila Velha (ES)

ASSALTO!

Acabei de ser assaltado. Não, não foi assalto de rua, foi um assalto oficial. A extorsão veio para meu endereço em envelope com o símbolo da República. Tive meu abatimento no Imposto de Renda, referente a despesa com tratamento dentário, glosado e já recebi notificação para recolher o imposto devido mais multa e juros de mora. Valor que com certeza não irá para nenhuma creche ou hospital, mas para o bolso de bandidos. Diante de tanta "eficiência" até parece que moro num país sério e dirigido por gente honesta. Vejam só quem era o relator do Orçamento da União; vejam quem manda no Senado; vejam quem vai manda no maior partido do País; vejam o tamanho da fila formada por ex-mensaleiros aguardando a hora para sorrateiramente voltar ao poder; isso para não citar outras tribos periféricas que num país de Primeiro Mundo estariam atrás das grades e com o patrimônio confiscado. Mas no Brasil, paraíso de bandidos, eles circulam livremente na cúpula dos três Poderes. Lógico que por motivos óbvios alguns deles só nos porões, principalmente do Poder Executivo, onde o mensalão nunca existiu, onde nada se sabe e onde nada se vê. Já que não sou senador nem filho de senador, tenho duas opções: a primeira é efetuar o pagamento do valor cobrado, a segunda está descartada por conta de meus princípios morais. Seria morar em Brasília e tentar entrar para uma das "famílias". Para quem não sabe, as quadrilhas que lá atuam não são fiscalizadas por funcionários da Receita sem antes receberem instruções da cúpula e, em último caso, havendo algum contratempo, "agilizam-se" os processos, além de contarem com um benefício extra bastante interessante: o dinheiro proveniente de roubo não é tributado e pode ser transferido para paraísos fiscais. Só é preciso pagar jantar para alguns membros da corte em encontros ditos sociais e desembolsar uma taxa de sucessso para estar totalmente blindado. Com a idade e a formação que tenho, não vou conseguir aderir a essa prática, nem inverter minha escala de valores. Mas hoje já nem considero como sendo uma deformação de caráter daqueles que aderirem. Talvez um mecanismo de defesa, não muito ortodoxo, mas, infelizmente, foi o que aprenderam nos últimos anos lendo nos jornais diários e revistas semanais as notícias emandas do podre poder central, que sem dúvida massageia o ego dos corruptos e pune, enoja e envergonha o cidadão de bem.

São Paulo

NARIZ NO FUTURO

Há políticos que cheiram bem, há os que cheiram mal e os que nem cheiram nem fedem. Há políticos de carreirinha medíocre, de carreira cheia e de carreirões empoeirados. Somando-se os eleitores que não votaram na candidata petista com os votos brancos e nulos, há um enorme contingente aguardando, ansioso e insatisfeito, que a oposição defina um nome que cheire bem e não seja uma droga. Que seja um pilar de boa conduta, e não um poste. Que promova um curto-circuito nessa enxurrada de bobagens que se lê, se ouve e se assiste todo dia, num ano difícil de acabar.

São Paulo

CARAS DE PAU

Se os médicos indicaram para os srs. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, Sérgio Cabral e Eduardo Paes, governador do Estado e prefeito do Rio de Janeiro, o uso diário de bronzeador para pele , erraram. Para tamanhas caras de pau, a indicação correta neste verão seria óleo de peroba. No local onde estava assistindo à premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro, o que mais ouvia quando um deles aparecia na TV era: " É muita cara de pau. São uns exímios oportunistas. Transformaram a premiação num palanque políticos. Uma fabrica de óleo de peroba é pouco para os três."

Volta Redonda (RJ)

APESAR DE VOCÊ, AMANHÃ HÁ DE SER OUTRO DIA

"É um governo que fala de igual para igual: não fala fino com Washington e não fala grosso com a Bolívia e o Paraguai e, por isso mesmo, é respeitado no mundo inteiro", assim se pronunciou Chico Buarque de Holanda e foi ovacionado. Com a divulgação dos documentos pela WikiLeaks, cabe uma pergunta. Haverá retratação ou a oposição continuará a ser sua Geni?

São Paulo

AECIO E SUAS MANOBRAS!

Desde a derrota de Serra para a Presidência, Aécio Neves não sai da mídia e, como um galinho de briga, arma apoios, faz manobras, diz-se menosprezado pelo PSDB desde 2002, quando queria concorrer e os indicados do partido perderam as duas eleições. Diz que agora chegou a vez de mudar e o PSDB paulista está derrotado e desmoralizado. A verdade é que nas duas últimas eleições houve um embate feroz contra a máquina de Lulla, e duvido que com Aécio fosse diferente, principalmente por ser muito pouco conhecido neste país continental. Mas diz-que-diz à parte, que tal o próximo presidenciável Aécio começar desde já a se preparar, inclusive para combater as "drogas" que tanto mal fazem às famílias brasileiras? Ele terá menos de quatro anos para se "preparar" para esse embate.

São Paulo

ESPERANDO SENTADO

Recado de um paulista para o Sr. Aécio Neves: ainda não sei quem escolherei para votar na próxima eleição presidencial, mas já sei em quem não votarei!

Matão

QUEM NÃO TEM CONTROLE NÃO PODE CONTROLAR!

Ao realizar audiência pública, na Assembleia Legislativa de São Paulo, sobre a criação do Conselho Estadual de Comunicação, o PT volta a insistir em pontos que não queremos nem ouvir falar: censura contra o direito à liberdade de expressão garantido pela nossa já "avacalhada" Constituição e o retrocesso da democracia!

Como outros Estados brasileiros já "garantiram" seus conselhos, o PT de São Paulo não poderia ficar atrás!

Nossos legisladores não conseguem nem combater a corrupção entre seus pares e querem podar o que temos de melhor, ou seja, a transparência das informações e imagens que nos atualizam e nos enriquecem?

É o PNHD-3 sendo posto em prática! Daqui a pouco, se não nos manifestarmos, mergulharemos novamente na escuridão!

São Bernardo do Campo

AGÊNCIA DE MÍDIA

Criar a agência de mídia, pois não se pode falar a verdade?

Nova Londrina/PR

SIGILO

Se o Estado (brasileiro) pôde (embora não pudesse, nem poderia) quebrar sigilo bancário e fiscal (de Francenildo e Eduardo Jorge, respectivamente), então nós, os cidadãos, também podemos (podemos ou não podemos?) quebrar os sigilos do tal Estado! Aliás, os sigilos do Estado (brasileiro) são tão insignificantes! No Estado brasileiro é tudo transparente! Sabemos de todas as maracutaias. Mas, "oficialmente", elas são sigilosas. Observação: os sigilos dos cidadãos não são insignificantes, não. Embora o Supremo Tribunal Federal os tenha julgado assim. Vide o "julgamento" proferido no processo judicial do (companheiro) Francenildo. Abaixo os arquivos "sigilosos" do Estado! A luta continuará contra os sigilos do Estado!

São Paulo

MAIS UMA VEZ, CONTROLE DA MÍDIA

Tem coisas que só acontecem no Brasil. Em nenhum outro país democrático houve um ministro ligado à comunicação social - aquele que, dentro do governo, deve ter o maior apego pela liberdade de imprensa - conduzindo secretamente manobras contra a mídia. Obviamente, em países com governantes autoritários, como Cuba e Venezuela, isso é considerado normal. O ministro Franklin Martins sabe que a oposição, à beira da extirpação, não terá forças para fiscalizar a presidente eleita, Dilma Rousseff. Sua única preocupação são os veículos de comunicação, que, apesar de estarem em sua maioria terceirizados pelo governo federal, podem se rebelar a qualquer instante. O curioso é que a fiscalização agora vem disfarçada de combate à ofensa, ao preconceito e à inadequação a determinados horários do rádio e da TV brasileira. Os brasileiros é que devem escolher o que querem ver. Isso não cabe a nenhum ministro.

Recife

ANACG

Poderíamos aproveitar que o ministro da Verdade e ex-guerrilheiro Franklin Martins vai criar a Agência Nacional Goebbels de Controle do Conteúdo das Mídias, e criar também a Agência Nacional de Controle da Gastança do Governo (ANACG).

Uma pena que a agência de controle da mídia não tenha sido criada na gestão lulista, pois certamente ficaríamos livres de programas sem conteúdo e mentirosos como "A Voz do Brasil" e "Café com o Presidente", da campeã de audiência TV Brasil.

São Paulo

GIM ARGELLO

E se não fosse nosso Estadão?

Bauru

DIREITO INALIENÁVEL

Após denúncia veiculada pelo Estadão, o senador Gim Argello (PTB-DF) renunciou à relatoria do Orçamento da República de 2011. Em razão do escândalo mostrado à Nação, o senador não tinha mais condições éticas e morais para permanecer no cargo de relator. Uma vez mais fica evidente o quanto é imperioso que as instituições nacionais preservem a liberdade de expressão, um valor incondicionalmente agregado ao Estado Democrático de Direito. Somos nutridos por um sentimento de pena dos povos que vivem sob o tacão de regimes autoritários, tolhidos que são do sagrado direito de ser informados.

São Paulo

CONIVÊNCIA

Esse senador sem votos sempre teve seu nome ligado a falcatruas no Distrito Federal, e ainda por cima os congressistas o colocaram como relator do Orçamento de 2011!!! É como colocar a raposa para tomar conta das galinhas. Como o Congresso adora escândalos, foram vários com figuras carimbadas, tantos nas páginas policiais quanto nas de política, em que aparecem figuras envolvidas com desvios de conduta e de dinheiro publico. Este senador Gim Argello sempre se apresentou como defensor ardoroso dos grupos políticos que estão no poder, tanto em nível estadual como federal, sempre querendo auferir vantagens para si; É assim neste Brasil em que senhores financiam campanhas de senadores eleitos (por isso são suplentes dos mesmos) para depois cobrarem as faturas (com a condução ao cargo). Cadê a tal reforma política para acabar com esse joguete antidemocrático e imoral? Pois pessoas como Gim Argello não têm compromisso com nenhum eleitor, apenas com eles mesmos e com quem os aceitou como suplente, pois ambos são coniventes com o crime praticado.

Araçatuba

DECLARAÇÃO DE DEPUTADO

A "Declaração de Funcionamento" firmada pelo deputado federal Geraldo Magela (PT-DF) e estampada na página A4 da edição de ontem do Estadão só confirma o péssimo conceito que desfruta a grande maioria dos integrantes da Câmara dos Deputados.

Além de conter uma declaração falsa, o texto traz um grave erro de português, ao afirmar que a entidade "vem funcionando regularmente em Brasília, a mais de 03 (três) anos", quando o correto é "há mais de..."

Só podia ser mesmo deputado do PT: mentiroso e analfabeto.

São Paulo

COISAS DA JUSTIÇA

Os casos do goleiro Bruno, de Mizael Bispo, do promotor Ygor e do jornalista Pimenta Neves explicam como funciona nossa magnífica, morosa, cara e tolerante Justiça. Os bons advogados conhecem as leis e os melhores, os juízes, os desembargadores, os ministros.

Campinas

MARCELO SEMER

Respeito o sr. juiz Marcelo Semer, mas confesso que não entendo como o Tribunal de Justiça coloca numa Vara Criminal da capital do Estado um juiz que se ufana por não aplicar o Direito Penal vigente e por ser contra a punição de criminosos. Juízes assim deveriam ser lotados onde não pudessem prejudicar a sociedade.

São Paulo

IMPUNIDADE

Claramente a impunidade foi orquestrada e, ainda não foi feita justiça pela morte do jovem Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães. O autor do atropelamento, que por coincidência macabra tem o mesmo nome da vítima, foi indiciado por quatro crimes. Rafael Bussamra responderá pelos crimes de homicídio doloso (com intenção), corrupção ativa, fraude e omissão de socorro. Se condenado, Rafael poderá pegar até 34 anos de prisão. Mas com seus cúmplices não foi o que aconteceu. Dois dos envolvidos na morte foram condenados a doar cestas básicas ou dinheiro à Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, numa chicana jurídica chamada de transação penal. Chega de mortes no trânsito e de impunidade dos mais abastados. Precisamos de uma sociedade melhor para viver, para isso os filhos da classe média precisam de limites que impeçam que dirijam os carros de seus pais sem carteira, que bebam e depois dirijam, agredindo pessoas na rua (lembram da doméstica que foi agredida por playboys, confundida com uma prostituta?), além de outras condutas reprováveis. A punição dos jovens (não confundir com vingança) serviria como marco numa nova era de respeito aos direitos alheios e na busca de uma paz ainda possível.

Rio de Janeiro

FERIADOS

Ontem, tentando entrar no edifício do Fórum João Mendes para trabalhar, dei com o nariz na porta fechada. Esqueci-me do feriado do Dia da Justiça! No mês passado houve o Dia da Igualdade Racial. Logo virão outros feriados, em alegre sucessão: Natal, ano-novo, recesso forense, férias forenses, férias individuais, carnaval, Folia de Reis, Copa do Mundo e Olimpíada. Vale lembrar que neste ano houve uma greve que durou meses. Assim o Judiciário, trabalhando arduamente, faz esforço concentrado para desafogar a pauta e solucionar os milhões de processos que a entopem.

São Paulo

CÓDIGO FLORESTAL

A declaração da senadora Katia Abreu (7/12, A18) de que as reservas legais dão prejuízo e têm função apenas paisagística são, no mínimo, absurdas. Só podiam ter ser produzidas, mesmo, por uma dirigente de entidade que defende os interesses dos ruralistas e que só enxergam LUCRO à sua frente. Tivesse sido instituído o prêmio MOTOSERRA DE OURO, certamente ela seria uma fortíssima candidata a recebê-lo.

São Paulo

APOIO À SENADORA KÁTIA ABREU

Reservas florestais são de interesse de toda a sociedade, em grandes áreas contínuas, preservando a flora e a fauna. A fragmentação em bosques limitados nas propriedades rurais, em prejuízo de áreas agricultáveis, não alcança os objetivos colimados, além de resultar em dispersão domiciliar, dificultando a assistência educacional, de saúde e de segurança a que os habitantes rurais têm direito. Parabéns pela luz que a CNA traz à responsabilidade do Congresso Nacional.

São Paulo

GOL DE PLACA

Parabenizo o craque Ronaldo Fenômeno pela bonita atitude de reconhecer a paternidade de seu quarto filho, de 5 anos de idade, fruto de um "affair" no Japão. Ronaldo agiu de forma humana, ética, digna, responsável e amorosa e deu um importante exemplo que deveria ser seguido por todos os pais em situação semelhante. Filho é filho e, uma vez provada a paternidade, deve ser reconhecido, cuidado e amado pelo pai. Ronaldo marcou um gol de placa. Pena que Pelé, o vice-presidente José Alencar, o ex-goleiro Bruno e tantos outros não tiveram a mesma hombridade de Ronaldo.

São Paulo

PARABÉNS, RONALDO!

Ronaldo, o Fenômeno, encanta seus admiradores mais uma vez, agora reconhecendo o filho Alex. Ronaldo, de forma magistral, encantou o mundo com seu futebol, sendo por três vezes o melhor jogador do mundo escolhido pela Fifa. Fenômeno também traz a marca de duas vezes campeão mundial (1994 e 2002) e do maior artilheiro da história da Copa. Ronaldo mostrou dentro e fora do campo que é um campeão. É um exemplo para as próximas gerações: no campo brilhou e encantou, na vida real tropeçou, mas, como diz a letra da música, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Ronaldo pode, na hora que quiser, pendurar as chuteiras, no patamar mais alto, e correr para a galera, que gritará: É campeão!

Emanuel Cancella

Rio de Janeiro

________________________

QUESTÃO DE PRINCÍPIOS

O jogador Ronaldo Nazário (Fenômeno) reconheceu depois de cinco anos que Alex é seu filho, após constatação do resultado do exame de DNA, com Michele Umezu, garçonete em Cingapura. Muito bonitas as palavras de Ronaldinho: "Ele me terá sempre como pai para todos prazeres e deveres." Uma questão de princípios. Ainda há tempo de o vice-presidente da República, José Alencar, fazer o mesmo com sua filha Rosemary de Morais, fruto de um romance com uma enfermeira, na década de 50. Falta de dinheiro não é, talvez seja a ganância, que não será levada no caixão.

São Paulo

AINDA O BRASILEIRÃO

Deus ajudou o Fluminense? Nada disso, quem mais ajudou o pó-de-arroz carioca foi o Corinthians perdendo para si mesmo. Quanto ao jogo no Engenhão, duas imagens chamaram a atenção: o espasmo ridículo do "superárbitro" Simon apitando o final da partida, uma cena cômica digna dos cassetas. Depois, foi a vez do Washington agradecer a Deus porque tinha ouvido seus rogos pedindo ajuda divina pela vitória do seu time. Modesto o rapaz, não é mesmo? Como se Deus (se existir), tendo o Universo inteiro com que se preocupar, e imparcial pela sua própria condição, atendesse tal pretensão. Ultimamente virou mania de boleiro falar com Deus, basta ver um pé-duro qualquer chutar para o gol, errar por quilômetros e o dito cujo sair chateado fazendo o Sinal-da-Cruz como que pedindo perdão. Coisa mais besta, sô!

Garça

CHORO DE PERDEDORES

Essa história de que o Fluminense entrou para a primeira divisão em 2000 sem ter passado pela segunda divisão merece ser comentada em maiores detalhes, pois o que aconteceu naquele ano foi uma reorganização do Campeonato Brasileiro, com a criação da Copa João Havelange, administrada pelo Clube dos 13 e que se transformou no atual Brasileirão.

Dessa competição participaram 25 clubes. Os 20 clubes que permaneceriam na primeira divisão após o campeonato de 1999, mais três clubes convidados: o Fluminense, o Bahia e o América-MG, mais os dois clubes que seriam rebaixados para a segunda divisão, que eram o Gama e o Juventude.

Interessante, agora, que o choro de perdedores volte dez anos no tempo para desqualificar uma conquista legítima e brilhante, usando como argumento uma mudança de regra que não foi imposta pelo Fluminense, mas aprovada por todos os clubes e pela CBF.

Rio de Janeiro

COMENTÁRIOS ESPORTIVOS

Leio a coluna "Boleiros" e estranhamente percebo que, assim como na maioria dos comentários, tudo é justificado. Uma incoerência funcional desnecessária que, para justificar o elogio a um técnico, transfere a outros responsabilidades que foram, à época, somente dele. Todos nós temos direito à opinião e o contraditório deve ser aceito, mas no dia em que esses profissionais entenderem que escrevem para 190 milhões de técnicos, quem sabe medirão a escrita, afinal, não estamos falando sobre rúgbi. Fazendo um exercício do futuro, se o Palmeiras acabasse com o futebol, gostaria de saber qual seria a bengala branca indicada para a esses jornalistas esportivos.

Guarulhos

8 DE DEZEMBRO...

30 anos sem John Lennon, 16 anos sem Tom Jobim. Mas, para a mídia, só John Lennon morreu.

Santos

SHOW DE PAUL MCCARTNEY

Um espetáculo maravilhoso e inesquecível! Um sonho realizado! Porém, na saída, uma facada!

Um absurdo o preço que os taxistas de plantão no Estádio do Morumbi estavam cobrando pelas corridas! Isso quando era conveniente, já que eles estavam escolhendo as corridas que queriam fazer. Se o destino era algum lugar nas "proximidades", eles simplesmente a negavam, alegando ser "muito perto". O que em São Paulo é muito perto?

Pois é, depois vem a ladainha de que a situação está difícil, complicada.

Vai entender!

Santos