Cartas - 12/05/2010

Decepção

A convocação brasileira para a Copa do Mundo na África do Sul foi uma enorme decepção para quem ama a seleção e o futebol. Previsível, teimoso e burocrático, Dunga não inovou nem surpreendeu. Deixou de fora talentos como Ronaldinho Gaúcho e Pato e levou volantes "brucutus" e jogadores que estão em má fase em seus clubes, na Europa. Agora é torcer pelo hexa, apesar de Dunga e da CBF.

RENATO KHAIR renatokhair@uol.com.br

São Paulo

______________

O "brilhante" técnico da seleção conseguiu desagradar a quase todos os brasileiros, não convocando Paulo Henrique Ganso e/ou Neymar. Privilegiar jogadores como Kléberson, Júlio Baptista, Ramires, Josué e Grafite no lugar deles é lamentável. É passar claramente a indicação de que jogaremos um futebol burocrático, sem graça, sem arte. Vamos jogar para perder, não para ganhar. Com dor no coração, pois sou brasileiro e adoro futebol, vou torcer pela Argentina. O excepcional Messi há de mostrar ao Dunga que talento ganha jogo e campeonato.

SILVIO SCHAEFER excess@netpoint.com.br

São Paulo

______________

Seleção de um líder

Dunga continua a surpreender. Sob o olhar de mais de 190 milhões de brasileiros, anuncia a seleção. E como bom líder que é, o técnico chamou os jogadores que corresponderam às suas determinações. Mesmo porque esses atletas conseguiram, nestes últimos 40 meses, vencer a Copa América, a Copa das Confederações e, principalmente, classificar o Brasil nas eliminatórias, e em primeiro lugar. Não incluindo o Adriano na convocação, o Dunga privilegia a disciplina, sem a qual, dentro de um grupo, ninguém chega a lugar algum... Na realidade, o gaúcho Dunga é o verdadeiro "cara" do Brasil, porque conseguiu, em plena terça-feira, parar o País. Ibope igual o alojado no Palácio do Planalto jamais auferiu... Boa sorte à equipe canarinho!

PAULO PANOSSIAN paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

______________

Cabeça-dura

É claro que cabe ao técnico Dunga dizer quem vai ou não à Copa. Os critérios são dele e devemos respeitar seu trabalho, até agora bem-sucedido. Mas, com todo o respeito, olvidar o futebol simplesmente monstruoso que Paulo Henrique Ganso está jogando no Santos e levar Kléberson, reserva do Flamengo, à África do Sul, aí já é excesso de cabeça-dura. Se "experiência" estivesse acima de tudo numa convocação para o Mundial, Pelé e Garrincha - os dois principais nomes do futebol brasileiro de todos os tempos - teriam ficado no Brasil em 1958, ouvindo pelo rádio a provável desclassificação da equipe canarinho em campos da Suécia.

SILVIO NATAL silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

______________

Imperador

A lista de Dunga pelo menos deu prioridade à decência, em vez da bandalheira, no caso específico da não-convocação do Adriano. Um exemplo para Lula.

JOSÉ FRANCISCO PERES FRANÇA

josefranciscof@uol.com.br Espírito Santo do Pinhal

PROPOSTA INDECENTE

______________

Cândido Vaccarezza

De proposta em proposta indecente, nossos deputados federais vão levando o Brasil no bico. Cândido Vaccarezza (PT-SP), líder do governo na Câmara, propõe aos "nobres" colegas que entrem em recesso em 10 de junho por causa da Copa e, aproveitando todas as outras brechas, já fiquem de folga até o fim das eleições de outubro, evidentemente, como de costume, recebendo seus salários na íntegra. Realmente, o Brasil não pode ser um país sério com esses representantes.

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

______________

Cândido Vaccarezza teve uma brilhante atuação contra os aposentados na votação para o aumento dos proventos. Saberemos, eu e meus familiares, reconhecer na próxima eleição.

ALVAREZ AGUILAR alvarez.atib@hotmail.com

São Paulo

______________

PETROBRÁS

Duas catástrofes

A Petrobrás, carro-chefe do governo Lula, está com um déficit de R$ 100 bilhões, para um orçamento de R$ 174 bilhões (10/5, B4). Isto é, quebrada! O que permite as seguintes conclusões: além de não ter proporcionado a autossuficiência ao País, esse colapso inviabilizará investimentos no pré-sal e em novas refinarias. Isso depois de oito anos de maciça propaganda de sua enganosa competência. Assim, duas hipóteses são possíveis: ou os petistas não têm autocrítica ou são cínicos. Melhor dizendo, duas catástrofes: ou não se conscientizaram de que são maus gestores da coisa pública ou são despudorados que pretendem continuar no poder.

EUGÊNIO JOSÉ ALATI eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

______________

ROUBO E CONTRABANDO

Paraguai...

O Brasil inverte a mão e vai de mal a pior: agora roubamos carros do Paraguai (11/5, C5)! Pode?!

J. S. DECOL decoljs@globo.com

São Paulo

______________

VIOLÊNCIA DA PM

Punição dos comandantes

Merece todos os elogios a atitude do comando da Polícia Militar (PM) de punir os comandantes dos policiais que assassinaram o motoboy Alexandre Menezes dos Santos, na Cidade Ademar: é um absurdo, e há muito tempo venho falando isso, que os soldados, paus-mandados, sejam punidos e os oficiais que os comandam façam cara de paisagem, como se nada tivessem que ver com o problema. Se essa providência já tivesse sido tomada há mais tempo, tenho certeza que muitas vidas teriam sido poupadas e muitos inocentes não passariam pelo constrangimento de ter sido moral e fisicamente agredidos, muitas vezes em praça pública. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca. Agora os comandantes terão de cuidar de verdade de suas tropas, caso contrário, comprometerão sua carreira. Espero realmente que essa providência seja para valer e não perdure o danoso espírito corporativo, muito comum na atividade policial. Seria digno, então, de um verdadeiro espírito de porco!

NELSON FERRAZ nelson.ferraz@wts.eng.br

São Paulo

______________

"Desenxabida e carrancuda. Onde estão as tão aclamadas leveza e alegria dos "meninos da Vila"?"

TÚLLIO MARCO SOARES CARVALHO / BELO HORIZONTE, SOBRE A SELEÇÃO DO DUNGA

"Então, o deputado federal "Vagareza" quer liberar o Congresso durante a Copa? Tá certo, eles merecem

pelo muito que trabalham.

E nós, do trampo diário, merecemos o quê?"

JOAQUIM QUINTINO FILHO / PIRASSUNUNGA, SOBRE A FOLGA PARA ASSISTIR AO MUNDIAL

jqf@terra.com.br

"Será Dilma também uma metamorfose ambulante? Se não for, estamos perdidos"

GERALDO SIFFERT JUNIOR / RIO DE JANEIRO, SOBRE ELEIÇÕES

siffert18140@uol.com.br

______________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.684

TEMA DO DIA

Dunga chama grupo básico e pune Adriano Gomes e Grafite são "surpresas". Seleção é quase toda formada por atletas que jogam na Europa

"Temos grandes talentos que ficaram de fora. Duvido que passemos do mata-mata com esse time."

EMERSON GOUVEIA

"A seleção é um bando de estrangeiros que não atua há anos em nossos campos. Não dá para entusiasmar."

LUIZ GUILHERME PRATS

"Gostei. Concordo com a não-convocação de Neymar e Ganso. Paulistão é uma coisa, Copa do Mundo é mais complicado."

CARLOS XIRICKA

______________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

SELEÇÃO

O técnico da seleção brasileira, Dunga, divulgou a lista dos convocados para a Copa do Mundo da África do Sul. Muitos torcedores, imprensa em geral e jornalistas especializados queriam ou gostariam de ver a dupla santista Ganso e Neymar entre os 23 da lista. Eu também queria, mas... Dunga é inteligente e tem seus próprios critérios, técnicos e táticos. Desejo ao nosso técnico sucesso! (Na Copa de 2002, o técnico Felipão, contra tudo e quase todos, não convocou Romário, que tinha o apelo popular a seu favor.) Enfim, técnico tem que impor suas convicções (é isso que falta à maioria dos políticos).

Conclusão: se vencer, a glória é de todos, se perder, o culpado sempre será o técnico, no caso, o Dunga!

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

_____________________

EXPERIÊNCIA

Até concordo com a seleção formada pelo Dunga. Só questiono quanto ao quesito ''experiência'', que foi a desculpa para deixar de fora o Ganso.

Dunga, por acaso o Pelé, na Copa de 1958, tinha alguma experiência? Mesmo assim, foi uma revelação que nos levou ao título daquela Copa.

Renato Adalberto Pace rapace48@uol.com.br

São Paulo

_____________________

RECONHECIMENTO

Após a convocação do Dunga, fica a impressão de que no Brasil nosso futebol não vale nada. Senão, vejamos: de 23 convocados, 20 jogam fora do País.

Será que quem joga no Brasil só será convocado para a seleção se jogar num time estrangeiro? Qual o critério?

Nossos jogadores que jogam aqui não têm reconhecimento? É por isso que perdemos nossos craques para o futebol europeu. Lamentável, a Fifa deveria impor um limite para isso.

Mohamed Abdalla Kilsan kilsanabdalla@terra.com.br

São Paulo

_____________________

TIME RUIM

Essa seleçãozinha brasileira mixuruca de Dunga, Ricardo Teixeira, Grafite e empresários não passará da primeira fase na Copa. O time é muito ruim. Viva o Uruguai de Sebastian ''Loco'' Abreu e saudações botafoguenses!

Fernando Faruk Hamza botafogorio@bol.com.br

Rio de Janeiro

_____________________

CARTAS MARCADAS

A convocação da seleção anunciada por Dunga, sem rancores ou bairrismo, podemos chamá-la de lista negra. Por quê? O futebol mundial, comandado pela poderosa Fifa, tem as cartas marcadas. Essa Copa da África do Sul será a despedida do Dunga, pois o Brasil não poderá ser campeão repetidamente devido à política intrigante de distribuir os méritos pelos países competidores. A Copa de 2010 ficará com algum país da África ou Ásia. Assim, para 2014, sem Dunga e com a seleção completamente reformulada, se não repetimos o vexame de 1950, seremos campeões novamente. Quem viver até o final da Copa que se aproxima analisará as falcatruas existentes entre as seleções do vergonhoso futebol profissional!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

_____________________

É brincadeira!

O Adriano fez tudo para não ser convocado. Mereceu a não-convocação pelo conjunto de m... que fez. Agora, convocar Felipe Melo, um descontrolado e presepeiro, e Grafite é brincadeira, além de Josué, Júlio Baptista, Gomes, etc. O Dunga está de brincadeira. É pupilo do Parreira. Aprendeu com quem também não entende nada de futebol. Já está sendo questinado pela imprensa esportiva sul-africana. Vamos ver até onde irá esta seleção. Não dá muita vontade de torcer, não.

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

_____________________

"ESTRANGEIROS"

A primeira dúvida que se me enraizou no espírito, sobre a convocação da seleção, foi saber se é brasileira ou estrangeira. Há apenas três jogadores locais, os demais 20, todos do exterior, o que demonstra que o futebol brasileiro, pela péssima administração, não espelha mais importância. Somente esperamos que o patriotismo forre os componentes chamados a integrar o elenco, pois financeiramente todos são bastante independentes.

Yvette Kfouri Abrão abraoc@uol.com.br

São Paulo

_____________________

DE PATOS E GANSOS

Finalmente saiu a lista de convocação dos jogadores que formarão a seleção brasileira que disputará o Mundial de Futebol em solo africano. Uma coisa ficou patente: Dunga não é apreciador das aves da ordem dos Anseriformes, deixando de convocar Pato do Milan e Ganso do Santos Futebol Clube. Ambos estão em plena forma e seriam de grande ajuda para nossa seleção. Enfim, mudando a conversa de pato para ganso, desejo que os bons ventos soprem para o lado da nossa seleção para conquistar o hexa.

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

_____________________

BOA SORTE, BRASIL

Coerência, convicção e comprometimento x alegria, espetáculo, ginga, talento e fascínio. Sai perdendo o verdadeiro futebol brasileiro. Mas com Dunga e apesar do Dunga, sou sempre Brasil e não abro.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

_____________________

AINDA HÁ ESPERANÇA

Agora é torcer para alguns atletas se machucarem (por exemplo, Grafite e Júlio Baptista), para ver se ainda o técnico Zangado, digo, Dunga, os troca por Ganso e Neymar. Eu estou fazendo figa.

Marco Antonio Correa Alves marcomidia@hotmail.com

São Paulo

_____________________

COPA X ELEIÇÕES

O Dunga convocou os homens para defender a seleção brasileira e grandes nomes que não foram bem na última Copa do Mundo ficaram de fora. Os eleitores brasileiros devem fazer o mesmo nas próximas eleições, votando concientemente e eliminando muitos políticos que nada fazem de útil pelo Brasil. Cidadania em nossas mãos, saibamos fazer uso.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

_____________________

COERÊNCIA

Nem ao Mar, nem ao Ganso. Imperou a coerência do gaúcho Dunga.

Carlos Montagnoli carlosmontagnoli@uol.com.br

Jundiaí

_____________________

ESCALANDO AS SELEÇÕES

Após a divulgação da lista dos convocados pelo ''professor'' Dunga, o que não falta é crítico de plantão dando palpite e noticiário não dando trégua, com debates e milongas a respeito. Quando o outro ''professor'', o presidente Lula, convoca figuras carimbadas e despreparadas para ministérios e secretarias que nem deveriam ser criados por serem absolutamente inúteis, todos se calam e grandes nomes não são lembrados. Quanto à convocação, estou mais preocupado em descobrir o nome verdadeiro do Dunga... Acho que ninguém sabe.

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

_____________________

FUTEBOL = POLÍTICA = LADROAGEM E INCOMPETÊNCIA DESSES BRASILEIRINHOS DE ARAQUE

Um país que aceita um presidente analfabeto pode conviver com um técnico que não é, e nunca foi, um técnico. Os colegas reclamam da "perda de tempo" em falar de futebol, mas esquecem que isso é política e reflexo moral desta terrinha, dos atos do apedeuta que incomoda, sempre, e quer para si os arroubos do sucesso, mesmo que de outros, mesmo que inexistentes, mesmo que falsos.

Posto, lá, um mero funcionário a cumprir a programação pré-agendada da CBF em garantir vitrine para os vendidos ao exterior, como norma de negócio, mesmo com a incompetência, implícita e explicita, do vulgo "técnico", os acordos financeiros feitos com os grandes clubes da Europa prosseguem, a fim de garantir o caixa da CBF e o apedeuta do futebol, de vestes estranhas, fala como estrela na página global do casal telejornal.

Inflamado pela paixão que julgam ser a voz da Nação, no ranço de se julgar a voz da Nação, pior, os porta-vozes da opinião pública, a emissora "oficial ", a voz do Brasil age como se todos os cidadãos dependessem dessa chula entrevista para dormir tranqüilos, já que a "Copa é nossa", como se pudesse, ainda, acreditar na incompetência e na manipulação de pessoas e notícias fomentadas como algo a ser considerado neste país do crime oficializado. O ignorante e incompetente determina o futuro da bola, assim como o incompetente e ignorante responde pela política interna e externa, assim com os "fichas-sujíssimas" respondem pelo Congresso, assim como os "terroristas de ocasião, bem pagos por indenizações milionárias", respondem pelos ministérios do conluio, assim como os chefes dos galinheiros são os promotores da falcatrua no crime, acobertados pela lei, pelas autoridades e , ao invés de serem presos e afastados liminarmente, pedem férias, para se preparar par de "criar defesas"...

Não sendo sério, sendo bandido, este país nem pode acomodar um Copa, nem uma Olimpíada, nem um chá de cozinha, sob risco de arrastão e bala perdida.

A farra da má-fé, da ignorância e da ganância, exacerbada pela miséria cultural que campeia, impune, só pode resultar na pantomima de representar uma idéia alucinada, cheia de personagens vis e grotescos, a brandir a Bandeira Nacional como desculpa pela miserabilidade total que representam.

Que Copa do Mundo, que nada! Que Olimpíada, que nada! Que democracia, que nada! Que competência, que moralidade, que compromisso com a palavra, que nada!

A corja que assola o País só deve satisfação ao sócio no crime, ao beócio que comuta o voto, ao idiota que permite a livre circulação do infindável bloco carnavalesco da falcatrua e da corrupção, mãe desses argonautas do apocalipse, travestidos, como dita a moda, de "homens públicos", com o perdão da palavra.

Assim, 2010 se pauta pela excrescência generalizada , seja na política, seja no futebol, seja nas saias enlameadas do Congresso Nacional, atual covil de "fichas-sujas", ou, melhor, de "fichas criminais" que tomaram os cargos e deitam e rolam sobre uma inércia inconcebível e por apatia conivente das últimas balizas da defesa social .

Se perder, a seleção do Dunga, melhor. Se apurarem mais calhordices dos de cima, melhor. Se vier à tona o resto da bandidagem que se vislumbra, melhor ainda.

Sempre haverá um ponto-limite e o dos brasileiros parece ser lá embaixo .

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

_____________________

COPA DO MUNDO

Dunga anunciou a convocação dos jogadores, média de idade 28,6 anos, selecionados pelo sr. Ricardo Teixeira e pelos experts da Globo. Nem consultaram o ''cara''. O hexa está garantido!

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_____________________

FUTEBOL ARTE

Não devemos crucificar Dunga, afinal de contas, ele nunca foi técnico, é inexperiente no comando de equipes, ainda mais de tratando de seleção. Se ganhamos títulos durante esta temporada, é porque a seleção brasileira é e sempre será competitiva, porque temos um grande número de craques e mesmo com uma suposta seleção composta por reservas, ainda assim, disputaríamos de igual para igual. Agora, a cada craque que deixamos de levar, é claro, diminui a chance de sermos campeões, porque as outras seleções estão se aprimorando e trazendo o que têm de melhor. Pena não contarmos com o futebol arte de Paulo Henrique Ganso e Neymar, mesmo que por opção, após um placar elástico ou mesmo como surpresa em situação de dificuldade.

José Carlos Alves jc_alves@uol.com.br

São Paulo

_____________________

O ARROGANTE DUNGA

Fiquei estarrecido duplamente: com a medíocre lista dos convocados e com as arrogantes e pernósticas respostas do treineiro Dunga aos repórteres. A meu ver, reitero pela miléssima vez, Dunga foi coerente em burrice e estupidez, mantendo jogadores obscuros que não são titulares nem mesmo nos próprios clubes. A teimosia de Dunga não leva a nada. Com a bisonha lista apresentada, Dunga trata a todos, torcedores e jornalistas, como autênticos idiotas. O único sabido é ele. Estamos fritos. Sem ânimo para torcer. Dunga desrespeita a história vitoriosa da seleção. Faz pouco-caso das opiniões de legítimos ídolos que jogaram futebol muito mais do que ele. Dunga se equivale às barangas que protege e convoca. Oremos.

Vicente Limongi Netto limonginetto@hotmail.com

Brasília

_____________________

FOLGA PARA TORCER

A antecipação do recesso parlamentar, proposta por um petista, nos lembra um outro, aquele que há muito já cantarolava: ''Vai trabalhar, vagabundo!''

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

_____________________

O CIRCO E A MÃO GRANDE

Ontem o País acordou em estado de frisson no aguardo da lista dos boleiros que o Dunga levará para a Copa do Mundo na África do Sul. País afora, estavam de plantão as emissoras de TV e rádio, revistas e jornais, a mídia em geral, entrevistando pessoas palpitando sobre a lista ''dungática'', mostrando conhecimento dos boleiros, clubes e da situação em geral do futebol daqui e lá fora. Essa mesma população expert em futebol e informada de tudo sobre o assunto não tem a mínima preocupação com a nossa política. Enquanto discutíamos Dunga e seus eleitos, a turma do Cambalacho Nacional, em Brasília, continua ferrando o brasileiro, e ele ainda agradece, elegendo os mesmos de sempre. Pergunte aos nossos eméritos ''futebólatras'' se sabem o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, como funciona e o porquê de sua importância para o País. No máximo, uns 15% deles responderão corretamente e sabem que nossos políticos estão trabalhando para mudar essa lei, para pior, é claro. Enquanto se preocupam com o circo da Copa do Mundo lá na África e a futura aqui, seguida talvez de uma Olimpíada, metem a mão grande no erário com a maior desfaçatez. É isso aí, moçada, "vamo qui vamo para o hexa"!

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

_____________________

MEDIOCRIDADE

Diante da medíocre convocação de Dunga, passo a torcer para que o Brasil seja eliminado na primeira fase da Copa do Mundo.

Fernando Fenerich ffenerich@gmail.com

São Paulo

_____________________

FECHAR O CONGRESSO?

Um acinte a proposta do líder do governo, Cândido Vaccarezza (PT-SP), de fechar o Congresso a partir de 10 de junho. Quer dizer que os nobres parlamentares planejam seis meses de férias? Tudo bem, desde que as férias não sejam remuneradas, afinal, o dinheiro do eleitor não é lixo para ser usado de qualquer forma. Considerando a data perto das festas juninas, quando as quadrilhas ficam mais expostas, teremos ainda a Copa do Mundo e a farra das eleições e não há como dissuadir as excelências de tanta comemoração. Como em recesso os parlamentares não precisam ir a Brasília, que se corte também o acesso às passagens aéreas e outras mordomias. Eleitor, caso esse projeto seja aprovado, fique de olho nas próximas eleições e não eleja pessoas que prometem uma coisa e fazem outra. Dentro de pouco tempo, eles estarão colocando suas caras nas TVs pedindo o seu voto. Dê-lhes a resposta nas urnas, contra a corrupção e o ladrão, diga não!

Luciana Lins lucianavlins@gmail.com

Campinas

_____________________

OUTRO MAU EXEMPLO

O líder do governo na Câmara Federal (Cândido Vacarezza-PT) está propondo antecipar a licença dos parlamentares em 40 dias (10/6) para que possam acompanhar a Copa do Mundo e, obviamente, sem a perda dos salários. Por isso o País se encontra nesta situação. Seus administradores colocam o essencial para a população: o futebol. Os supérfluos: saúde, educação, segurança... ficam para depois. Precisa outra prova do porquê o País está nesta situação?!

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@og.com.br

São Paulo

_____________________

OBA, FÉRIAS

Atenção, trabalhadores e estudantes! O líder do PT, Cândido Vaccarezza, quer instituir uma espécie de ''recesso branco'' no Legislativo a partir de 10 de junho, que se estenderá até 31 de julho. De nossa parte, declaramos que, se eles podem folgar, nós também! Aprovada a folga prolongada dos nobres parlamentares, os trabalhadores e estudantes, por questões de isonomia, também entrarão em férias - remuneradas, é claro. Preparem os potes de pipoca e o guaraná para darmos início ao período de dedicação cívica coletiva brasileira, dedicado integralmente à torcida para a nossa seleção na Copa. O Brasil merece!

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

_____________________

LULA BENFEITOR

Não há vacinação contra a gripe suína para as crianças em idade escolar e outras faixas etárias. Motivo: falta de verbas e outras desculpas esfarrapadas.

Não querem dar aumento aos aposentados. Motivo: o Tesouro quebraria.

Entretanto, o Lula diz que temos de fazer empréstimos à Grécia. Temos de socorrer o Chile e ajudar o Haiti.

Pergunto: por que a Dilma não vai concorrer nesses países?

Mônica Abate Guglielmi nicabate@yahoo.com.br

São Paulo

_____________________

ROMEU TUMA JUNIOR E A POLÍCIA CÍVIL DE SP

Antes de ser secretário da Justiça, Tuma Júnior era e é delegado da Polícia Civil de São Paulo. Essa foi a sua escola. Nestas horas, eu tenho vergonha de dizer que sou paulista.

Mario Napolitano marionapolitano@bol.com.br

São Paulo

_____________________

OPINIÕES OPOSTAS

Uma postura ética do Sr. Romeu Tuma Jr. seria afastar-se do cargo de Secretário Nacional de Justica, para que as investigações que pesam sobre ele transcorressem pelos trâmites legais, sem impecilhos. Estranha é a atitude do presidente da OAB-SP, Luís Flávio Borges D''Urso em manifestar-se a favor da permanência de Tuma no cargo, quando o próprio presidente Nacional da OAB, Ophir Cavalcante pronunciou-se pelo afastamento imediato do acusado,em razão da gravidade das denúncias de que é alvo. Permanência no cargo de acusados de desvios de conduta pode sim prejudicar o bom curso das investigações, fato que deve ser de pleno conhecimento do presidente da OAB de São Paulo.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

_____________________

XERIFE

Nos filmes do velho oeste americano, o xerife precisava de estrela no peito, um Colt no cinturão e muita rapidez no gatilho para vencer o bandido e dar paz ao povoado. No Brasil das últimas decadas, o xerife precisa de um bom chinelo para impor respeito dentro de sua própria casa. Ou não?

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

São Paulo

_____________________

SURPRESAS

Ao ler no jornal O Estado de . Paulo de ontem as novidades sobre o ''causo'' do secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, descobri que o referido secretário terá que explicar por escrito à Comissão de Ética Pública a sua versão dos fatos, o que me levou à conclusão seguinte: EXISTE UMA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA LIGADA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA!

A surpresa foi até maior do que teria se Dunga tivesse convocado Ronaldinho, Neymar e Ganso juntos!!!

Tenho acompanhado um total desprezo à ética por parte deste governo e sempre pensei que isso ocorria por desconhecimento, pelo despreparo do seu ''chefe'', que não estudou, não lê jornais, nunca leu um livro, nunca trabalhou, sempre esteve fechado no seu imenso narcisismo.

Mas agora, com essa descoberta, fiquei perplexo.

Veio, então, a dúvida: por que a tal comissão nunca funcionou antes?

Ricardo Melhem Abdo ricabdo.blogspot.com

São Paulo

_____________________

A DEFESA DE TUMA JR.

O sr. Tuma Jr. tem alegado em sua defesa que não sabia das atividades de seu amigo. Em nenhum momento fala das ''muambas'' que encomendava ao mesmo. Fica impossível acreditar nas palavras do sr. Tuma, pois ele era consumidor de produto pirata ou de contrabando. A posição do governo de apoio ao mesmo, não o afastando de suas funções, legaliza as''maracutaias''. Depois pede ao povo brasileiro que não compre produtos piratas e contrabandeados. O sr. Tuma, com certeza, substima a inteligência do povo brasileiro e o governo, na base do abafa escândalo, pode estar dando um tira pela culatra.

Irma Aparecida Dutra irmadutra@ajato.com.br

São Paulo

_____________________

COMPANHIAS

Parece-nos que o secretário nacional de Justiça (vejam só quem) ignora o refrão ''dize-me com quem andas...'', ou o também popular ''a quem tu te juntas te assemelhas''.

Antonio Bonival Camargo bonival@camargoecamargo.adv.br

São Paulo

_____________________

AS DESAPROPRIAÇÕES NA ZONA SUL DE SÃO PAULO

Desapropriar, numa cidade como São Paulo é um mal necessário. Assim se dá com as desapropriações relacionadas ao túnel que ligará a Avenida Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes, passando por importantes bairros da zona sul de São Paulo (''Moradores se unem contra a desapropriação''). O importante é cumprir fielmente a Constituição do Brasil, é dizer, desapropriar mediante prévia e justa indenização. Infelizmente, não é o que revela nossa História. As desapropriações são subestimadas e os cidadãos que perderam seus imóveis têm de recorrer à Justiça para, depois de longo e tenebroso inverno, ver a diferença como objeto de precatórios, fórmula única de execução contra a Fazenda Pública em todo o mundo, que, em geral, ficam para os descendentes ou são transacionados até a preço vil. É certo que há valores sentimentais em jogo, mas que não há como não sucumbir ante a imperiosidade do progresso. O que se espera é que o poder expropriante respeite com honradez a regra fundamental do País.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_____________________

AMBOS!

PT e PSDB, José Serra e Lula igualmente, resolveram pagar os precatórios da melhor maneira para o estado administrativo, o que significa, na prática, do pior modo para quem tem esse direito e muito provavelmente vai morrer de velhice antes de ver seu direito adimplido!

Espero que, em algum debate, algum bom jornalista jogue esta verdade na cara tanto do candidato José Serra quanto da candidatada de Lula, Dilma Rousseff.

Que vergonha!

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

_____________________

DÍVIDA INTERNA

Lula se vangloria de ter acertado as contas brasileiras. Insiste em ignorar que o resultado favorável da economia é fruto de uma política macroeconômica iniciada no governo de Itamar Franco, quando Fernando Henrique Cardoso foi seu ministro da Economia e, posteriormente, presidente da República por dois mandatos consecutivos. Contudo existe uma conta quase impagável, que gira em torno de R$ 1,5 TRILHÃO, a chamada dívida interna, resultado dos altos juros pagos pelo governo, pelo gasto abusivo e pelo inchaço da máquina pública, aparelhada e repleta de cabides de empregos. Essa bomba de efeito retardado vai explodir no colo do próximo presidente, embora, criada que foi, e mantida, pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Perguntas que ficam no ar: quais serão s conseqüências resultantes dessa dívida? Quem pagará e de que forma o será? É obvio que o povo brasileiro, que adora ser enganado, colocará a mão no bolso. Contudo um fato é indiscutível. Lula sairá do poder: ao entregar o trono seguirá afirmando que salvou o País e, se economicamente o Brasil entrar em situação difícil, certamente, a culpa recairá sobre os ombros daquele que ocupar a cadeira que por oito anos lhe pertenceu.

David Neto drdavidneto@uol.com.br

São Paulo

_____________________

NOVA BOLSA

Dizem que o governo Lula acaba de oferecer uma bolsa-ditadura no valor de R$ 100 mil à senhora Norma Benguell. Ela alega ter sido perseguida em função do tal nu frontal (...?!!!) e o governo Lula aceita a tese esperta porque, vai ver, a atriz cogitou de pedir uma boa grana pelo uso indevido de sua imagem no site da ex-ministra cadidata. Se for verdade, nas duas hipóteses o povo paga a conta de ''Os Cafajestes''...

Doca Ramos Mello ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

_____________________

Ficha limpa no BC

O Banco Central da era Lula está igual ao personagem vampiro brasileiro. Erra muito, a começar pelo fato de ter o investigado Henrique Meirelles no comando, numa instituição onde todos os dirigentes deviam ser ficha-limpa. Mas no governo Lula tudo vai parar debaixo do tapete e quem paga a conta é quem paga impostos, o assalariado, o aposentado e o empresário honesto.

José Carlos Cruz cruz.jc02@gmail.com

Osasco

_____________________

GASTOS DO GOVERNO

Mantega declarou que o governo cortará os seus gastos se o crescimento do Brasil for maior de 6%. De enganação em enganação, este governo está (felizmente) chegando ao fim.

Gilberto Lima Junqueira glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

_____________________

SAÚDE, UM RETRATO DAS DESIGUALDADES

"Uma das situações mais freqüentes nos serviços públicos de saúde no Brasil ainda é o paciente sair da consulta médica e constatar que os medicamentos que lhe foram receitados não estão disponíveis gratuitamente e, se tentar comprá-los, que não tem condições financeiras para tal. Isso é o que acontece com, pelo menos, 53% dos brasileiros atendidos nos serviços públicos de saúde, certamente pela falta de uma política global de assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS)."

A afirmação acima foi transcrita da homepage da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e reflete uma verdade ainda timidamente enfrentada - e revelada. Será que o cidadão brasileiro, na média, sabe que há medicamentos para câncer a preços exorbitantes sem pronta cobertura do SUS?

Ilustro com um exemplo concreto. Semana passada desembolsamos perto de R$ 12 mil por uma caixa de remédio (GLIVEC, da Novartis) com 30 comprimidos. Temos um caso de tumor estromal (GIST) que não pode aguardar a lentidão e a boa vontade do sr. secretário de Saúde do Estado de São Paulo para analisar um processo administrativo (já que a dispensa do medicamento não é automática, porque não figura da lista do SUS).

Antes, no entanto, acompanhei o doente em suas tentativas de ingressar no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), aquele que o Serra nos apresenta no comercial de TV, estalando de novo. Novo está. Difícil mesmo é conseguir acesso...

E se perguntar não ofende, gostaria de lançar aqui um último questionamento: aonde vai parar a cidadania quando o inalienável direito à vida, previsto por princípio constitucional, é mandado às favas por uma política burocrática e discricionária?

A vitória contra o câncer será, então, privilégio de personalidades como Dilma Rousseff e Hebe Camargo ou do nosso ilustre vice-presidente, que têm condições financeiras de assumir os custos de um tratamento? Não há democracia sem igualdade. Então, claro está que encenamos todos um grande circo: vivemos em uma República que finge ser democrática, onde fingimos todos ser cidadãos.

Valéria Hartt vhartt@uol.com.br

São Paulo

_____________________

DENGUE

No artigo do Estadão de ontem (A24), sobre a dengue : "... apenas pouco mais de um terço das visitas de apoio programadas nas residências paulistas para controle de focos do mosquito e orientação de prevenção.'' E fora das residências?

E também escrito no artigo: ''... como em 2008 houve baixa transmissão, não houve necessidade de ações como nebulização para combater o mosquito.'' Por isso a grande epidemia hoje! O docente do Instituto de Medicina Tropical comenta: "Lamentavelmente, até que a vacina chegue, um número maior de brasileiros continuará a morrer de dengue." E prevenção não é melhor? Que hipocrisia!

Michelle Schott mschott@sti.com.br

Santana de Parnaíba

_____________________

BRINCANDO COM COISA SÉRIA

Impressionante o espaço dedicado ao sexo e hipertensão. Se o Sr. Ministro da Saúde mostrar pelo menos um trabalho científico criterioso que comprove sua teoria freudiana sobre o tratamento da hipertensão arterial com atividade sexual, seria bom para todos. Para um assunto dessa importância e gravidade para a saúde pública do Brasil, um factóide como esse mereceria no máximo uma nota de rodapé. De acordo com as recomendações ministeriais, endossadas pelo Sr. Presidente da República, os hipertensos celibatários, estarão literalmente em maus lençóis. Sugiro que O Estado de São Paulo, divulgue, no mesmo espaço, as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a Hipertensão Arterial, serão mais úteis para a população. Em relação a corrida que o Ministro realiza, sugiro que seja avaliado por um Professor de Educação Física, que é o profissional habilitado para definir o tipo de treinamento ideal para cada pessoa. Se o hipertenso com sobrepeso for correr, somente pelo fato do Ministro divulgar esse hábito através do Estado, as consequências serão imprevisíveis. Ainda mais grave: se o hipertenso não controlado for fazer sexo, pode vir a sofrer um acidente vascular encefálico (derrame). Hipertensão Arterial é assunto de Estado. Fala sério!!!

Aristoteles Comte de Alencar Filho aristoteles.al@uol.com.br

Manaus

_____________________

ZONA AZUL INEVIDA

Até onde sei, a Zona Azul foi instituída, nos locais imprescindíveis de muita rotatividade, para que um veículo não ocupe por muito tempo uma vaga que outras pessoas necessitam utilizar.

Em Moema realmente há lugares assim, mas o bairro ainda possui características de um bairro residencial, como o último quarteirão da Av. Macuco - a rua é larga e espaçosa, não há necessidade de ser proibido estacionar ou rotatividade de vaga.

Há ruas também em que a proibição de estacionar ou a obrigatoriedade de Zona Azul atrapalha as mães que estacionavam os carros nas ruas próximas às escola para ir a reuniões de professores ou pegar o filho dentro da escola - meu Deus, as mães paravam em vagas disponíveis para não ter que esperar em fila dupla e agora nem estas vagas existem mais... Então, terão de colocar folha de Zona Azul para pegar o filho na escola, Zona Azul para parar o carro na rua em frente de casa? Muitos moradores não têm vagas suficientes nos apartamentos e seus carros dormem nas ruas; e agora?

E para almoçar nos muitos restaurantes, bares, por quilo ou lanchonetes que o bairro oferece também será um problema! Teremos de almoçar com o olho no relógio?

Se tínhamos o costume de tomar um cafezinho na padaria, não podemos mais, pois ou é proibido estacionar ou temos de pagar a Zona Azul, que é mais cara que o café... Que absurdo!

Moema não é um bairro central em que há a necessidade de vagas rotativas, não temos o domínio de prédios comerciais a ponto de exigir que os carros estacionem por pouco tempo (com exceção de algumas ruas mais próximas à Av. Ibirapuera).

ESTA É MAIS UMA MANEIRA VERGONHOSA DE A PREFEITURA ARRECADAR DINHEIRO INDEVIDO DO CIDADÃO!!!

A maioria dos comerciantes locais está enfurecida, os clientes não têm onde estacionar, os comerciantes não precisam de vagas rotativas, a não as bancas de jornal, que, se for o caso, coloca-se apenas uma vaga disponível para cada banca.

O bairro possui muitos veterinários, cabeleireiros, bufês infantis que funcionam nos horários da Zona Azul, locais onde muitas vezes precisamos de um tempo indeterminado para ficar...

NEM SEMPRE DÁ PARA SAIR CORRENDO NO MEIO DE UMA DEPILAÇÃO, ou com tinta no cabelo, PARA TROCAR A ZONA AZUL! Ou, então, sair no meio da festinha infantil - que tem duração de quatro horas - com o filho no colo para trocar a Zona Azul ou procurar outra vaga.

POR MAIS MOVIMENTO QUE MOEMA TENHA, AINDA É UM BAIRRO SEM NECESSIDADE DE VAGAS ROTATIVAS.

Se vamos visitar um familiar ou um amigo na Av. Macuco, por exemplo, não podemos ficar mais de uma ou duas horas, pois teremos de sair para trocar o carro de vaga... Que absurdo?

Não é aceitável, justo, coerente e honesto cobrar essa taxa dos moradores do bairro.

Essa decisão deixou muito cidadão insatisfeito, não trouxe melhora significativa para o bairro, foi uma mudança sem estudo... Ruas onde poderia ser proibido estacionar para facilitar o trânsito (como a Tuim, que é muito estreita) continuam tendo vagas disponíveis, nada mudou por lá, e outras ruas que não influenciam em nada no trânsito do bairro, como a Macuco, estão inteiras proibidas de estacionar de um lado da calçada e é obrigatório o uso de Zona Azul do outro... QUE ESTUDO É ESsE? Qual engenharia de trânsito foi feita?

Não dá para negar que algumas alterações foram boas, como na Rua Rouxinol, por exemplo, rua de muito movimento.Estou muito enganada em solicitar a revisão destas vagas?

Paula Millen paulamillen@uol.com.br

São Paulo