Cartas - 12/07/2011

Pela culatra

Parece que o trem-bala foi um tiro, ou mais uma bravata espúria de Lula, que saiu pela culatra e no rosto da presidente - herdeira de um verdadeiro legado sinistro.

M. BEATRIZ ORIENTE COLOMBO

São Paulo

Segurem os cintos

Como mais uma vez não houve interessados na licitação do trem-bala, o governo resolveu dividi-la em duas etapas: uma para a tecnologia e operação do Trem de Alta Velocidade (TAV) e outra, posterior, para as obras de infraestrutura. Adivinhem com quem ficará o osso da segunda etapa, que as empresas não querem arriscar? Segurem os cintos, fundos de pensão, que o governo continua querendo botar as mãos em vocês! Ou, então, o BNDES, que é hoje do PT, mas cujos recursos vêm do contribuinte, também anda aceitando sócios, financiando tudo!

BEATRIZ CAMPOS

São Paulo

CORRUPÇÃO

Fraudes em licitações

O Estadão divulgou a fraude praticada pela empresa Manchester, de propriedade do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), em licitação, por "carta-convite", efetuada pela Petrobrás. Isso ocorre em todas as licitações do serviço público e empresas de economia mista. Aliás, esse sistema de licitação permite que haja mesmo fraudes. E não só por superfaturamento, mas por conluio de empresas "convidadas". É uma vergonha o que fazem com o dinheiro público. O Tiririca tem toda a razão: "Pior do que tá não fica"!

SEBASTIÃO PASCHOAL

Rio de Janeiro

Eunício

São tantos os detalhes fornecidos pela Seebla Engenharia sobre o caso dessa licitação de R$ 300 milhões feita pela Petrobrás na Bacia de Campos e de maneira fraudulenta ganha pela empresa do senador Eunício Oliveira que só resta pedir à Polícia Federal que entre em cena e prenda corruptores e corruptos. E o senador ainda tem a cara de pau de dizer que não tem ingerência alguma na empresa da qual é proprietário e que sua vida é dedicada ao País. Certamente, está falando de um país que tem o seu exato tamanho e cabe dentro dos seus ternos.

RONALDO GOMES FERRAZ

Rio de Janeiro

Inaceitável

É um absurdo ao que o povo é obrigado a assistir neste país. Negociatas escancaradamente espúrias e às claras são denominadas pela eufêmica expressão "apoio político" ao governo, escândalos de corrupção espocando às escâncaras sem punição exemplar dos protagonistas (sempre os mesmos), etc. É essa a democracia que os políticos se jactam em dizer que o Brasil conquistou? Sinceramente, tenho vergonha de dizer que sou brasileiro. Até quando vamos assistir passivamente a esse espetáculo indigno?

CARLOS FERNANDO BRAGA

São Paulo

Letargia

Quando o povo brasileiro vai sair do estado letárgico? São casos e mais casos de corrupção e desvio de dinheiro. Kassab está vendendo propriedades públicas sem consulta ou concordância do povo. O governo federal segue imerso em inúmeros casos de corrupção. Leis que aumentam os salários e gastos dos parlamentares dificultam a fiscalização e jogam dinheiro nosso no bueiro (bolso dos corruptos). E essa obra do trem-bala, para quê, licitações fraudulentas? Quando o povo vai acordar e exigir pelo menos honestidade dos governantes?

ALLAN ESPITALETTE POPAK

Cotia

Ratos

É preciso relembrar aos brasileiros de boa-fé que, se houver políticos por perto, tomem muito cuidado com a carteira. É revoltante escrever isto, mas quem tiver possibilidade de sair do Brasil deve ir correndo, pois, infelizmente, nosso país não melhorará nunca. A convivência dos políticos corruptos com empresários corruptores, que vem de muito longa data, aliada à impunidade generalizada, não permite chegar a conclusão diferente. Infelizmente!

ZOROASTRO GUSTAVO BISI

São Paulo

Reformas

O Brasil precisa, urgentemente, de reformas para atender às expectativas mais básicas da população. A política, para acabar com a corrupção e valorizar os bons políticos. A tributária, para reduzir impostos que tanto sacrificam a população e afetam diretamente os mais necessitados. A judiciária, para atender aos desejos populares de segurança e Justiça rápida e eficiente. E a da Previdência, para acabar com privilégios e eliminar o enorme e permanente déficit previdenciário, pago pela sociedade por meio dessa carga tributária exagerada.

CLAUDIO FROES PEÑA

Porto Alegre

Ministério dos Transportes

Vamos ver se haverá mudanças entre o pré-Pagot e o pós-Pagot!

ROBERT HALLER

São Paulo

PRECATÓRIOS

Calote oficial

O governo de São Paulo adiou novamente o pagamento de precatórios alimentares. Já está na hora de o governador Alckmin parar com essa palhaçada: pague logo e pronto! Serra não foi eleito presidente por três motivos: elogios a Lula, traição de Aécio Neves e arrogância em não pagar os precatórios em São Paulo. Desse jeito, o "picolé de chuchu" e o PSDB vão perder a próxima eleição.

JOSÉ FRANCISCO PERES FRANÇA

Espírito Santo do Pinhal

CONSTITUCIONALISTAS

Exemplo cívico

A propósito do traslado dos restos mortais de ex-combatentes para o Mausoléu do Ibirapuera durante a parada cívica de 9 de Julho (10/9, C5), vale lembrar que por muito menos do que acontece no Brasil de 2011 esses valorosos paulistas pegaram em armas em 1932. Homenagear o Movimento Constitucionalista hoje em dia é sinalizar que os ideais democráticos não morreram!

PEDRO PAULO PENNA TRINDADE

São Paulo

"Os picaretas eram 301"

EDUARDO HENRY MOREIRA / SÃO PAULO, SOBRE O MENSALÃO DO PT

"Os petistas têm razão: a denúncia do mensalão não é novidade. A novidade será se alguém for punido"

RICARDO MARIN / OSASCO, IDEM

"Enfim, com o apelo reiterado da Procuradoria-Geral da República, o Supremo terá a grande oportunidade de provar ao mundo que este não é um país de marginais"

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA / SÃO PAULO, IDEM

TEMA DO DIA

Haddad admite disputar Prefeitura

Ministro da Educação diz que seu nome foi posto ao PT na condição de pré-candidato a prefeito de SP

"Uma saída à francesa. Provavelmente quem fez o convite foi a presidente, após sucessivos erros e resultado pífio no MEC. Uma forma polida de demissão."

ERNESTO DE CARVALHO

"Candidato a prefeito após tantas cabeçadas no ministério?"

CELIS DAN

"É preciso que o povo aposte nessas novas lideranças, livres de vícios arraigados dos velhos políticos."

HENRIQUE LUZ

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DOM ODILO SCHERER

Parabéns pelo excelente artigo "Ecologia e antropologia" (9/7, A2). Nunca havia lido reflexões tão claras e pertinentes sobre o tema da união estável de pessoas do mesmo sexo: "Antes mesmo de ser uma questão moral, é um problema antropológico". Será que teremos de esperar passar vários anos e verificar na prática as consequências desastrosas para o indivíduo e para a sociedade da aceitação da homossexualidade como questão de opção de identidade sexual? Reitero aqui total respeito a todos. Mas tenho certeza que incentivar pessoas com tendências homossexuais a darem vazão aos seus instintos será destruidor para todos, começando por elas próprias.

São Paulo

DÚVIDA

Até que tentei, mas não consegui ler o artigo "Ecologia e antropologia". De qualquer maneira, fiquei com uma dúvida: a Igreja Católica vê com preocupação a crescente distorção sobre identidade sexual onde? Nas sacristias, nos conventos, nos seminários ou nas aulinhas de catecismo?

Tietê

ÂNIMO

Ainda não estamos órfãos de moralidade e de conhecimentos éticos e humanos em nosso país. Vozes destoantes, comprometidas moralmente com as "ciências humanas" e as mais elementares tradições cristãs nos dão um pouco de ânimo para podermos enfrentar essa onda de liberalidades e questionamentos, quando se referem à nossa sexualidade. Dom Odilo "mata no ninho" todas as celeumas criadas sobre as uniões homoafetivas, oficializadas pelo STF. (Não respeitar a natureza das coisas...)

Limeira

TRISTES TEMPOS

Excelente artigo de dom Odilo Scherer publicado pelo Estadão em 9 de julho de 2011. Parafraseando Cícero, tristes tempos em que tais evidências precisam ser lembradas!

São Paulo

DISCURSO HOMOFÓBICO

O artigo "Ecologia e antropologia" depõe negativamente contra o cardeal-arcebispo de São Paulo, que utiliza títulos e subtítulos para externar e justificar um discurso homofóbico.

Convido todos a refletirem sobre se o texto de dom Odilo Scherer não é manipulador e propagador da homofobia.

São Paulo

IDEIAS RETRÓGRADAS

Fiquei indignada com o artigo do cardeal-arcebispo de São Paulo, no qual faz uma apropriação indevida da disciplina acadêmica de Antropologia para promover ideias retrógradas da Igreja Católica. A Antropologia procura compreender a diversidade sociocultural humana, e não julgá-la. A Antropologia não postula a existência de uma natureza humana universal. Em vez de condenar a aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, seria melhor a Igreja pôr sua própria casa em ordem e repensar sua recusa a tolerar o casamento dos padres, pondo em prática sua promulgação de complementaridade e harmonia entre os sexos.

Campinas

A IGREJA E OS HOMOSSEXUAIS

Achei muito interessante o artigo de dom Odilo P. Scherer sobre a posição da Igreja Católica em relação à homossexualidade. Mas eu me pergunto: se a Igreja Católica tem essa posição, por que aceita os casos de pedofilia de seus membros? Por que a Igreja, inclusive o atual papa, acoberta casos em que seus clérigos assediam, molestam e estupram crianças inocentes? Esses membros cometem dois crimes: de pedofilia (perante todos) e homossexualidade (de acordo com seus dogmas), mas mesmo assim nada acontece, são acobertados e perdoados.

A Igreja Católica não serve de exemplo para ninguém, pois o celibato só foi proposto e aceito para o Vaticano não dividir suas riquezas; na História há casos de traição, brigas pelo poder, casamentos, mortes e crueldades em prol das vantagens da própria Igreja e seus membros, e não do povo que realmente precisava e precisa de ajuda. Por que a Igreja Católica não doa sua riqueza aos países pobres?

Cotia

CONTRATO SOCIAL

Atual e quase completo o artigo do ilustre cardeal, merecendo alguma complementação. Há que ponderar um reparo no conceito religioso de Deus, como uma entidade a quem se devam satisfazer vontades, o que é um grande equívoco, se o entendermos com uma entidade infinita, e é evidente que estamos sempre fazendo "deuses à nossa imagem e semelhança", e não o contrário, como expressa a religião. Deus se expressa por leis, e tanto o homem, como qualquer outro ser vivo ou não, apenas cumpre leis. A ecologia decorre de leis e o que o homem faça, queira ou não, há que se submeter a elas, e nisso residem os grandes problemas ambientais. O equívoco, o erro, o pecado ou seja lá o que for significam descumprimento de leis e a sanção é decorrência pura e exclusiva da transgressão. Deus não tem desígnio, tem leis. A moral redunda no cumprimento de leis, tanto de Deus ou da natureza como dos próprios homens, e Cristo foi enfático nisso.

Tanto desvios ecológicos como comportamentais do próprio homem, como a questão social, o aborto, etc., etc., devem ser vistos à luz de transgressões legais. As leis dos homens só evoluem quando na direção das leis básicas da natureza. A questão sexual é decorrente do projeto biológico de cada espécie, e há que entender que, para o homem, o sexo também é uma questão básica de procriação, e não de vício. A união homossexual é um mero contrato social, cujas leis já o permitem na condição de regulação civil. Se dois homens, duas mulheres, ou homens e mulheres quiserem fazer contratos sobre o quer que seja, já existiam leis para isso, e a herança entre "sócios" também é uma questão jurídica social. As leis sobre casamento são apenas redundantes, com as demais leis de "sociedade civil", e se estabelecem no ranço da mistura de governos e igrejas. A questão moral, contudo, prevalece em qualquer que seja a lei, e o pecado é apenas o descumprimento dela, mormente quando se trata das leis da natureza, onde o próprio ser vivo é apenas uma entidade nesta. Quando o comportamento humano tende para o descumprimento de leis, pouco importa se humanas ou naturais, estamos diante de questão moral, além de ética. Ecologia, portanto, é antes de tudo uma questão de comportamento moral, e a questão sexual nada mais é do que um comportamento natural dos seres vivos, inclusive do homem, enquanto o "casamento" é uma questão legal humana apenas. Casais na natureza se juntam, como os humanos, sem casamento civil algum, e sequer religioso, só o homem "entra numa igreja" para rezar, ou "num Fórum" para se defender!

São Bernardo do Campo

SELEÇÃO

Encerrado o jogo do Brasil contra o Paraguai pela Copa América, no sábado, automaticamente me veio uma pergunta: será que valerá todo o investimento descabível e suicida para a Copa de 2014 no Brasil, para assistir a essa seleçãozinha de hoje? Antes, temia que só a imagem do Brasil fosse arranhada lá fora pela provável desorganização do evento, mas depois desse jogo já penso que o que o mico será dobrado!

São Carlos

OUTRAS PREOCUPAÇÕES

Vamos simplificar as análises? A seleção é um apanhado de atletas de bom nível. Porém pouco se conhecem, sem tempo de obter entrosamento em campo, agravado pelo fato de terem preocupações mais urgentes, como administrar seus compromissos fora das quatro linhas, sua imagem particular, seus extratos de investimentos financeiros e seus perfis no Tweeter.

Futebol mesmo, em quinto plano...

São Paulo

GATO POR LEBRE

Vai muito mal a nossa seleção, frustrando as expectativas que tínhamos com um elenco renovado - inclusive o técnico. Onde já se viu escalar um jogador baixo, com pouca força muscular, como Pato, para atuar de centroavante? Essa é posição de atacantes corpulentos, como Careca, Dinamite, Ronaldo, Vavá, Ademir, Leônidas, Dadá Maravilha, Mazzola, etc. E Mano tem Fred, que é um típico centroavante! Por que não é o titular da posição? Ou, então, que busque outro desbravador no futebol nacional, onde existem muitos. Outra coisa: vamos parar, minha gente, de chamar qualquer Neymarzinho de "novo Pelé"! Trata-se de um peladeiro, não podemos cair no conto dos agentes e empresários que não se incomodam em vender gato por lebre!

São Paulo

CERVEJA

Tivemos um técnico de seleção brasileira de futebol que induzia seus jogadores a consumirem cerveja na sua constante propaganda diária, até mesmo ao meio-dia, dentro de casa. E já vigorava a lei do bafômetro. E o resultado da Copa do Mundo foi decepcionante para os brasileiros. E agora temos outro técnico dando o mesmo exemplo de consumo de bebida aos seus comandados. Tudo indica que vamos ter a mesma decepção na Copa do Mundo. Será que a CBF paga pouco ao seu técnico?

Ribeirão Preto

PAPO DE JACARÉ

Avisem, por favor, ao técnico Mano Menezes que não somos torcedores em construção. A nossa seleção, composta pelos melhores jogadores do mundo, tem a obrigação de se apresentar bem a qualquer tempo. Papo de jacaré esse de que a seleção está em construção, e por isso tem se apresentado mal. E quando estará pronta? Se for nos mesmos prazos estabelecidos para ficarem prontos estádios, acessos e entornos para receber a disputa da Copa do Mundo em 2014, corremos grandes riscos.

São Paulo

O ESTILISTA MALDITO

Esse uniforme novo da CBF está dando um azar danado. Será que foi desenhado por alguma filha do sr. Ricardo Teixeira, colega de classe da filha do Dunga, no curso de moda na Universidade de Caxias do Sul?

Monte Santo de Minas (MG)

BOM RESULTADO?!

Os jogadores da seleção brasileira de futebol avaliaram como bom o resultado contra o Paraguai. Bem, ante as circunstâncias foi, mas cá entre nós, jogador da seleção brasileira que diz isso tem de ser cortado. Isso mostra a mudança, para pior, da filosofia da seleção. Quando é que Gilmar, Garrincha, Pelé, Gérson, Zito, Tostão, Rivelino, Nilton Santos, etc., diriam uma coisa dessas? Nunca. Como diria o Nilton Santos, "teria vergonha de botar a cara na janela, para não ser vaiado". Daqui a pouco vão achar que é goleada ganhar de 1 x 0 da seleção dos esquimós.

Rio de Janeiro

FINAL DOS TEMPOS

É de conhecimento de todos que o futebol é a paixão nacional. E nossa seleção brasileira anda decepcionando. Em recentes amistosos pelo País não agradou a ninguém, e ainda assaltaram os "torcedores", onde os ingressos mais baratos foram de R$ 150. Isso porque o futebol é popular, imagine se não fosse... A nossa seleção está disputando a Copa América e até o presente momento só está agradando aos adversários! O que acontece com o conjunto, se os melhores jogadores estão na seleção? Será que o entusiasmo pelo futebol deu lugar aos precoces negócios? Onde badalações, promoções, compromissos de patrocinadores, entre outros, estão tirando o foco principal? Empatar com Venezuela e sofrer para empatar com Paraguai só pode ser o final dos tempos! Se nada mudar, as glórias do futebol serão somente de lembranças! Ou não?

Sumaré

MARKETING PURO

O desempenho da seleção brasileira de futebol, no momento, vive de marketing e endeusamento dos meninos prodígios, que não estão jogando nada, acrescidos do fato de ter um preparador de atletas que é menino-propaganda de cerveja!!

São Paulo

COPA AMÉRICA

Cada seleção tem o Messi que merece. A seleção brasileira tem vários Messis.

Santos

E O NEYMAR, HEIN?

Será que com o futebolzinho que jogou contra o Paraguai ainda desperta interesse dos europeus?

Jundiaí

OUTRO FARSANTE

Neymar, em quem o futebol brasileiro está apostando suas fichas, nada mostrou na seleção brasileira nesta Copa América até agora. Seu futebolzinho de firulas, brincalhão, não resolve nada. Nesses dois jogos, especialmente contra o Paraguai, nada mostrou a não ser querer iludir o público, querendo mostrar que é um craque. Pode ser que venha a ser, mas ainda não é, precisa jogar a sério e com muita, mas muita humildade. Por enquanto, com o que vem jogando, é só um farsante, e a mídia futebolística tem ajudando muito nisso.

São Paulo

PLUMAGEM

Essa seleção com Pato e Ganso por enquanto está dando pena.

Cotia

PATAQUADA

Com um Pato no time, ficamos com dois: o próprio e o técnico.

São Paulo

OLHA ELA AÍ...

Não deu Pato nem Ganso: deu zebra.

São Paulo

NEM CÁ NEM LÁ

O Palmeiras também tinha desfalques (Kleber e Valdivia), mas o Santos justifica a goleada sofrida contra o Palmeiras pela ausência de Neymar e Ganso. Pois é, os caras não jogaram no Pacaembu nem na Argentina.

Vinhedo

FUTEBOL FEMININO

O nome da "Daiane" deveria mudar para "Daianque".

São Paulo

OUTRO FIASCO À VISTA

Na Copa passada levamos jogadores machucados - Luiz Fabiano, Julio César e Kaká -, um técnico desprovido de conhecimentos na área, e perdemos. Hoje temos outra seleção em formação e o técnico já se mostra perdido, sem equilíbrio. Tirou o menos ruim por cartão, parece treineiro de times. Dois laterais que só jogam em seus clubes e são nervosinhos, Ramirez já deu mostras cabais de ser temperamental, já nos deixou na mão, como Felipe Melo; Robinho há muito perdeu seu futebol vibrante de pedaladas, dinheiro e mulheres são melhores; os novatos só se preocupam com enfeites nos cabelos, brincos ou tatuagens e demonstram um futebolzinho individualizado, que nosso técnico passou da hora de mudar, sob pena de novamente fazermos fiasco numa Copa dentro do nosso país. Pato e Ganso também só jogam em clubes?

Sete Lagoas (MG)

RUIM DE DOER

O Brasil jogou mal e nenhum dos boleiros mereceu destaque. Mesmo o Fred marcou o gol mais por falha do goleiro paraguaio, que, mal colocado, já pensando em ir embora, estava na linha da pequena área, em vez de embaixo das traves, onde provavelmente defenderia o chute fraco. E ainda teve jornalista elogiando o Ganso pelo passe, num lance mais que comum, e foi péssimo o jogo todo, assim como o Neymar, que se depender dessas duas primeiras partidas na Copa, adeus Europa e seus milhões. Para sorte da dupla e do Brasil, ainda resta o Equador, que conseguiu a proeza de perder para a Venezuela, forte em beisebol, mas nula em futebol.

Garça

INSEGURANÇA MALDITA

Há 15 anos a violência neste país tem crescido de forma exponencial. Vem pegando todos os Estados, todas as pessoas, de todas as idades, raças e classes socioeconômicas. Há poucos dias pegou até o vice-presidente da República, vítima de uma tentativa de assalto aqui, em São Paulo, numa região nobre da cidade. Foi salvo pelos seguranças que o acompanhavam. Bela manchete para o mundo! A segurança pública no Brasil está absolutamente catastrófica. As estatísticas oficiais são viesadas, baseadas nos BOs policiais, que um grande número das vítimas não faz, além de outros fatores. Fato é que quase todos nós já fomos vítimas de algum tipo de violência. Nosso vizinho também. Algum amigo também. Algum parente. Um amigo de um parente. Seria interessante uma pesquisa para indicar o índice da população que já passou momentos de pânico diante da arma de um bandido. Esse tipo de pesquisa nenhum governo aqui faz. O governador de São Paulo afirma que a violência diminuiu aqui (?) devido ao policiamento ostensivo e preventivo. Numa quinta-feira saí de uma reunião na casa de um amigo às 23 horas, no Bairro do Sumaré em direção ao Morumbi, e durante todo o trajeto não avistei sequer uma viatura da polícia. Enquanto tivermos drogas e armas entrando com facilidade pelas fronteiras, enquanto tivermos governadores que não remuneram decentemente os policiais em todos os níveis nem investem no aprimoramento da polícia, enquanto a Justiça aqui mantiver a impunidade e soltar bandidos no indulto de Natal, enquanto o sistema penitenciário continuar nesse caos, enquanto bandidos com 16 anos não forem para a cadeia, vamos continuar vivendo no Brasil nessa insegurança maldita e sem fim.

São Paulo

E O POVO?

Até o vice-presidente da República, Michel Temer, foi vítima de tentativa de assalto! Com a insegurança que assola nosso país, o que fazermos nós, pobres mortais, que não temos guarda-costas nem carro blindado?

Jandaia do Sul (PR)

DESARMAMENTO

O vice-presidente, Michel Temer, só saiu ileso porque acionou seus seguranças, que estavam em dois veículos, um na frente e o outro atrás. Fica uma indagação: o que será de nós, pobres mortais, se até da arma que temos para a nossa segurança em nosso lar nos querem privar?

Itapeva

A DEUS E AOS SANTOS

Como é bom ser "otoridade" no nosso querido Brasil varonil! Alguém tenta assaltar o vice-presidente e rapidamente vamos reforçar a segurança. E nós, simples otários pagadores de pesados impostos para a insegurança que assola o País, pedimos ajuda a quem, a Deus? Diariamente temos de incluir mais quantos santos?

No Brasil os políticos têm tudo à mão e ainda reclamam de verbas, imaginem os aposentados, que ganham apenas para poderem comprar alguns remédios, o que farão Precisamos, além do bolsa-esmola, melhorar a situação dos idosos, que estão aumentando em quantidade e sem a mínima proteção e condição financeira para poderem se defender pelo menos da inflação. Porque dos bandidos não tem mais jeito, soltaram mais de 100 mil, foi por isso, para o povo segurar o rojão.

Rio de Janeiro

POLÍCIAS DO RJ E SP

Em complemento às mensagens dos leitores srs. Panayotis Poulis e Angelo Antonio Maglio (Fórum dos Leitores de 9/7) apenas registro que já faz muito tempo que o grau de credibilidade das polícias do Rio e de São Paulo está muito longe de ser neutralizado, o que se pode confirmar não apenas pelos episódios ocorridos na Favela Naval (Diadema, 1997), como também no caso do ônibus 174 (2000) e até mesmo quando Michael Jackson precisou gravar no Morro Dona Marta (1996), momento em que seu diretor Spike Lee ignorou a segurança pública e optou por negociar diretamente com as "alternativas de comando", em detrimento da nossa "duvidosa" competência policial. Além disso, não só o caso do menor Juan emplaca como mais um ponto negativo na imagem da polícia, como também os números citados pelo sr. Maglio - já que se em três meses se consegue eliminar 132 vidas num Estado "tido como seguro", nada como refletir se realmente estamos seguros.

São Bernardo do Campo

DESEMPENHO PÍFIO

Todos os dias o Estadão vem publicando notícias sobre a cidade e a Prefeitura que nos levam a concluir que o prefeito Kassab poderá passar à História como o pior prefeito que São Paulo teve, batendo com sobras o desempenho de Celso Pitta e Marta Suplicy. E ontem o jornal, com a reportagem publicada no caderno Metrópole, nos dá o argumento cabal da administração desastrosa do atual prefeito. Com a última atualização, o custo da Nova Marginal, realizada em convênio com o governo do Estado, terá um acréscimo de R$ 750 milhões. Com tal montante, complementa a reportagem, seria possível construir 300 escolas ou 7 hospitais de 200 leitos.

Portanto, quantas creches municipais poderiam ser construídas pela Prefeitura com a parte que lhe coube nesse acréscimo vultoso? Então é mais uma indicação de que a venda de prédios e terrenos públicos atende só aos interesses das construtoras, e não às reais necessidades da população de São Paulo. Só não vê quem não quer que a atual administração municipal, e com o apoio da estadual, prioriza o transporte rodoviário. Em C5 outra matéria nos informa que o bico oficial vai remunerar os PMs a serviço da Prefeitura de São Paulo, que os remunerará mais que seus salários do Estado. Nada contra os soldados ganharem mais, mas a legislação salarial da Prefeitura determina que a despesa mensal com pessoal, incluindo os aposentados e pensionista, não poderá ser maior que 40% das receitas correntes.

Assim o prefeito, que já vem dando aumentos gerais anuais de 0,01% e pequenos reajustes diferenciados a categorias diversas, bagunça de vez a escala de vencimentos da Prefeitura, com a consequência já conhecida por todos, ou seja, a Prefeitura finge que paga bem e os servidores trabalham idem. As prioridades do prefeito, a maior delas voltada para a consolidação do partido que inventou objetivando eleger-se governador nas próximas eleições, com certeza não coincidem em nada com as exigidas pela população. O transporte público é um absurdo, o trânsito está simplesmente ridículo e as enchentes e os desabamentos continuarão como sempre e a construção de creches é uma incógnita, pois, mesmo que o Ministério Público não impeça essa venda imoral de propriedades públicas, as creches, com certeza, ainda não estarão garantidas.

São Paulo

PREFEITURA CONTRA A DEMOCRACIA

"Vende-se terreno público", artigo de Marcio Kogan e de Gabriel Kogan, de 9/7, retrata mais uma vez as tentativas de crimes urbanos e ambientais que vêm sendo articulados pelo prefeito de São Paulo e pelos vereadores que o apoiam. E que estão a ponto de ser implantados, contrariando a necessária moralidade da administração pública. Tudo isso para favorecer a especulação imobiliária, a fim de liberar terrenos escassos em São Paulo, a qual é a única beneficiária de todos os projetos da atual administração e da Câmara Municipal. Tudo isso feito em retribuição às enormes doações de campanha da Associação Imobiliária Brasileira. Depois de ter ouvido o prefeito na Rádio ESPN/Estadão em 8/7 tratando com cinismo e desdém as questões mais urgentes que foram ali colocadas, e o seu desrespeito com todos os que serão afetados, está demonstrado que quaisquer audiências públicas nunca trarão nenhum resultado em beneficio da população. A única solução adequada para este impasse a que chegamos é o impeachment do prefeito de extrema-direita Gilberto Kassab e a cassação do vereador Police Neto e colegas de voto. Trata-se de uma obrigação nossa, dos paulistanos, a fim de preservar os direitos humanos, os direitos de propriedade e a democracia no Brasil - caso todos os projetos urbanos predatórios não sejam imediatamente cancelados pela administração.

São Paulo

‘BALCÃO DO ESCAMBO’

É preciso um alerta gravíssimo! O prefeito Kassab está instituindo uma nova política de escambo de equipamentos públicos em troca de serviços que deveriam ser obrigação da Prefeitura! Assim, a população sai perdendo três vezes: quando paga os encargos sociais (que desaparecem), quando é alienada de equipamentos como praças e terrenos públicos (trocados por supostos investimentos) e, finalmente, sai perdendo em sua moral, pois vê uma cidade como São Paulo desperdiçar e jogar fora patrimônio para disfarçar a incompetência do sr. Kassab (sem partido).

Além do Quarteirão do Itaim, agora são áreas da Mooca que são vendidas para que grandes construtoras supostamente façam aquilo que o prefeito não fez nem quer fazer, ou seja, seu trabalho de gerenciar recursos e cumprir metas sociais, no caso, "construir creches na periferia" - discurso pronto e evidente cortina de fumaça! Eu me pergunto para que pagamos impostos se a Prefeitura alega, para qualquer demanda social, não ter verba! Por outro lado, engraçado notar que para construir creches falta verba, porém para aumentar salários o dinheiro está sobrando!

São Paulo

SOCORRO!

Povo do Itaim, prepare os botes! Assim que concretarem aquele terreno que de certa forma ainda garante certa permeabilidade ao solo da região, não haverá bueiro que escoe futuras "águas de março fechando o verão".

Mas... Tudo por uma boa causa: creches por toda a São Paulo... "é promessa de vida em seu coração!" Que lindo... Bando de mentiroso$, $afado$, corrupto$!

"É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, um pouco sozinho"...

Socorro! Tem alguém aí?

São Paulo

SANDICES DO PREFEITO

A ambição desmedida de Kassab poderá ser seu funeral político. Seguindo a receita de Lula, está comprando tudo para ter chances de emplacar sua candidatura a governador. Ser dono de partido, aumentar desbragadamente os salários dos vereadores, passando a pagar mais de uma centena de salários mínimos aos subsecretários, usando o que resta das áreas públicas para se promover e dar emprego a seus apaniguados. E para agradar ao povão (lambança séria e que não dará votos) transferir para a periferia bibliotecas, teatros, que não trarão benefícios para os moradores, somente custos, e prejudicando as classes médias, que são as habituais frequentadoras dos poucos centros culturais da cidade. Tratamento psiquiátrico urgente para o alcaide.

São Paulo

DESLIZAMENTO

Obrigado, Estadão, por ter publicado a foto da Favela Mata Virgem ("Deslizamento em obra da Prefeitura mata criança e grávida na zona sul", 8/7, C1), que mostra claramente que nenhuma casa deveria ter sido construída naquele local - nem em cima, nem ao lado, nem embaixo da área de deslizamento. A conclusão mais lógica é que alguns políticos, fiscais e oficiais da Defesa Civil devem ser punidos por homicídio culposo.

Tenho trabalhado em favelas desde 1967, com a igreja Templo Batista de Indianópolis e outras igrejas, com sucesso, atestado pela Prefeitura. Até a gestão da ex-prefeita Erundina, quando medidas foram adotadas que impossibilitaram o nosso projeto mais importante.

São Paulo

ACIDENTE COM CARRETA

Conforme informações da imprensa, a CET multará a transportadora que causou transtornos no trânsito na Avenida Washington Luís. Na minha opinião, a CET deveria multar a Prefeitura de São Paulo e o prefeito, por não deixarem os caminhões trafegarem pelas Marginais do Tietê e do Pinheiros e pela Avenida dos Bandeirantes, rumo a Santos. Pelo meu conhecimento na área de transporte internacional, os trajetos dessa carga especial são estudados rigorosamente por engenheiros. Moro na região, nunca vi tanto tráfego de carretas vindas do Porto de Santos.

Como não podem mais trafegar pelas Marginais e pela Bandeirantes, vias de acesso São Paulo-Santos-São Paulo, optam por caminhos alternativos.

Esse trágico acontecimento da Avenida Washington Luís não será o primeiro que travará as vias públicas da cidade de São Paulo, por causa de um prefeito que prioriza somente o tráfego de carros de passeio.

São Paulo

A FUNÇÃO DA PONTE ESTAIADA

O leitor sr. Marcelo de Araújo Aquino Gallo (11/7) faz uma série de críticas ao prefeito Kassab, e com toda a razão. Somente não concordo quando diz que o túnel para ligar a Avenida Roberto Marinho à Imigrantes é projeto mirabolante, pois a Ponte Estaiada, obra iniciada durante a gestão de Marta Suplicy, ligando a Marginal do Pinheiros Roberto Marinho (e que o jornalista Datena, ironicamente faz questão de dizer que "liga o nada a lugar nenhum"), realmente só terá razão de ser quando finalmente se realizar sua função original, que é ligar a Marginal à Rodovia dos Imigrantes, facilitando muitíssimo o acesso ao litoral.

São Paulo

... E O BAILE CONTINUA!

Cantem comigo. Os nomes que estão aparecendo para 2012 são para Pierrô sentar e chorar!

Ó paulistano por que estás tão triste

Mas o que foi que te aconteceu

Foi a Prefeitura que caiu de nível

Deu vários erros e ainda não resolveu.

(repita à exaustão)

Vem, paulistano

Vem, eleitor

Não fique triste

Que este voto é todo teu

Tudo és muito mais esperto

Que os prefeitos que elegeu

(bis à vontade)

São Paulo

PIOR A EMENDA QUE O SONETO

O PT, ou melhor, Lula I e único, indica Fernando Haddad para disputar a Prefeitura de São Paulo. Outras opções seriam Mercadante, o "irrevogável", ou Martaxa, "ai, meu Deus do céu, que saco". Tenho a convicção de que os paulistanos não permitirão tal tragédia.

São Paulo

CONTINUIDADE DO CAOS

Haddad admite disputar Prefeitura de São Paulo em 2012, indicado pelo seu padrinho Lula. Concluímos que a intenção é prejudicar e dizimar São Paulo, pois, após esta catastrófica administração Kassab junto a sua gangue de vereadores, querem nos neutralizar empurrando o Haddad para o cargo para dar continuidade ao caos gerado. Querem indicar uma pessoa que não soube administrar nem a pasta da Educação, como fará para cuidar de "SÃO PAULO"?

São Paulo

ANDREA MATARAZZO

Calma, paulistanos, nem tudo está perdido. Se Andrea Matarazzo sair candidato a prefeito (oxalá!), como se prenuncia, enfim teremos um prefeito à altura de São Paulo (vamos bater três vezes na madeira para ele não desandar...)

Ana Helène Santos Baptista

São Paulo

BARULHO E BATE-ESTACA

Matéria do Estadão deste domingo informa que Santana do Parnaíba (SP) se tornou a segunda cidade do Estado no ranking de verticalização - em dez anos passou de 248 para 2.215 apartamentos. Seria importante que esse avanço tivesse sido acompanhado de obras de infraestrutura e de mobilidade. O fato é que a conjuntura atual - que combina empresários ávidos por lucro, prefeitura louca para arrecadar mais e mais com impostos (apenas um condomínio predial com cinco torres, cada uma com 60 apartamentos, proporciona uma arrecadação anual de IPTU de mais de meio milhão de reais), vereadores pouco preparados para avaliar os impactos urbanísticos da atual legislação e sociedade civil dispersa - resulta em caos no trânsito e na qualidade de vida. A propósito, Santana de Parnaíba e Barueri, cidades que abrigam os condomínios residenciais de Tamboré e Alphaville, dão sinais a cada dia de como tornar a vida um caos. O que era para ser um polo residencial e de empresas de logística logo passou a atrair também fábricas, comércio e, nos últimos anos, edifícios corporativos e prédios residenciais. Ao querer tudo e todos, vão aos poucos matando a galinha dos ovos de ouro. Há pouco tempo tivemos um protesto contra o trânsito caótico nas duas cidades e, do jeito que vai, daqui a pouco teremos a fuga de empresas e moradores. Infelizmente.

São Paulo

OBRAS EM SÃO PAULO

Apesar de a inflação estar controlada, as obras da Marginal do Tietê tiveram um acréscimo de 75%. Por que será que as obras publicas sempre têm aumentos superiores aos da realidade da ciranda financeira? Coincidência ou não, o patrimônio, em geral, de alguns políticos aumenta na mesma proporção da inflação das obras. Seria bom que o Ministério Público e a Receita Federal olhassem com menos carinho para essa matemática.

Campinas

PLANEJAMENTO

A ampliação da Marginal do Tietê terá um custo 75% acima do valor estimado em 2008. E o prolongamento na Jacu-Pêssego, um acréscimo de 175%. Como entender a previsão, o planejamento do valor? E mais: quando se fala de alguma alteração de valor de uma obra do governo federal, é um tremendo alarde e há muitas críticas. Se há coisa errada, tem de criticar mesmo. Mas nos dois casos acima, qual deve ser a posição do contribuinte, já que são obras feitas com dinheiro público? Afinal, têm ou não planejamento em relação ao dinheiro a ser gasto?

Santos

9 DE JULHO

Avaliem-se todos os movimentos de insurreição que fizeram história na História do Brasil, resguardando até os atos heroicos e os heróis criados pelo ufanismo nativista, seja contra um inimigo externo ou por uma questão paroquial, desde a invasão francesa (século 16), passando pela invasão holandesa (século 17), indo mais adiante com a Inconfidência Mineira (século 18) e pela Guerra da Independência do Brasil (século 19) e outras dezenas de movimentos regionalistas, classistas e até messiânicos. Nenhuma supera o Movimento Constitucionalista de 9 de julho de 1932, pelo conteúdo nacionalista, pelo seu elevado sentimento patriótico. Nenhuma tem a altitude da Revolução Paulista contra a usurpação do poder discricionário do presidente Getúlio Vargas. Paulistas e paulistanos, na sua maioria, não encarnam os ideais daquele movimento, assim como não se forjam estudantes com a têmpera de Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo. São Paulo é o escudo e a espada da segurança nacional.

Vassouras (RJ)

UM EXEMPLO

Na verdade, foi a única revolução no Brasil, pois as anteriores e posteriores a ela não se comparam em nenhum sentido, seja pelo fragor das batalhas ou pelo ideário dominante. Os paulistas de outrora têm gravados na História louváveis méritos; não se trata de uma página que alude a precipitação de conduta, ímpeto e orgulho, mas traduz, em seu reverso, um exemplo edificante de união, coesão e força.

Todos os paulistas se mobilizaram. Foi uma verdadeira guerra, uma luta cruenta. Guerra de trincheiras, encarniçada, feroz, violenta, demorada. Guerra de aviões, medonha, implacável. Guerra verdadeira, na extensão da palavra, porque milhares e milhares se alistavam para os combates. A organização foi notável, 120 mil paulistas foram mobilizados em 87 dias de combates. Oficialmente, foram 934 mortos, mas vários estudos e levantamentos posteriores apontaram mais de 2 mil pessoas.

Apesar das traições à causa paulista, e outras questões explicadas pela carência de motivos de uma luta fratricida, pode-se afirmar que a imensa maioria dos paulistas esteve unida durante todo o conflito. Mesmo derrotados no campo de batalha, e sentindo-se traídos por outros Estados, os paulistas tiveram logo depois da Revolução a governança do Estado nomeada a um paulista por Vargas. Isso era um dos anseios dos revoltosos. O maior de todos viria logo a seguir, com a normalização das atividades parlamentares e a promulgação, dois anos depois, da Constituição de 1934, suspensa em 1937 pelo Estado Novo, o que demonstra o caráter golpista da Revolução de 30, daqueles que realmente conspiraram contra a institucionalidade - motivo primordial pela insurgência paulista.

Depois de 79 anos nos deparamos com uma Nação sem brilho e sem brio, sem senso de cidadania, e uma sociedade entorpecida por valores pouco afeitos à sua própria evolução. Brasil dignidade! Já é tempo.

São Paulo

IMPEACHMENT JÁ!

No 9 de julho lembramos o levante do povo paulista contra a ditadura Vargas, na imagem de Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo. Está na hora de esse povo se levantar novamente contra a esbórnia que se estabeleceu neste país há oito anos e meio. São escândalos atrás de escândalos. O posterior sempre suplantando em cifras e escárnio o anterior. Não me venham falar que estamos numa democracia. Pois democracia é o império da lei. O que impera nesta plaga de Pindorama é a impunidade, o privilégio, o conchavo, a amizade com o rei do momento. Não me venham falar que esse governo que aí está foi eleito democraticamente pelo povo. Não foi. Houve uma cooptação dos eleitores da classe imperante pelas inúmeras bolsas e outra por aqueles que se locupletam do butim ao erário. A parte dos eleitores que trabalha e paga impostos, com certeza, não se congratula com isso a que estamos assistindo.

Aquele que dizia que ia "mudar tudo isso que está aí" não mudou nada, muito pelo contrário, tornou-se o maior dos coronéis que o Brasil já teve. Perpetuou o fisiologismo a conchavar-se com o que há de mais retrógrado no Brasil: Sarney (senhor feudal do Maranhão), Collor, Renan Calheiros e outras figuras inóspitas. Após oito anos de mentiras, colocou em seu lugar uma figura que se mostra a cada dia mais fraca.

Alguém já viu a ficha dessa senhora? Nunca administrou nada. Nunca recebeu um voto sequer. Alçada à Presidência da República, pelo rei do Brasil, sem qualificação alguma. Dilma é poste, e como todo poste não tem luz própria. Quem manda mesmo é o "cara". Está claro. É um óbvio ululante (ou seria lulante).

Por muito menos que isso (uma Fiat Elba, alguns depósitos e o testemunho de um motorista), um presidente foi deposto. Por muito menos houve um golpe em 1964. Por muito menos o povo paulista saiu às ruas em 1932.

Diante dos despautérios desse governo, urge um movimento para um basta. Não há gente de bem neste país? Não há honestos? Assistimos ao Judiciário escarnecer da lei, ao legislativo escarnecer do povo e ao Executivo coordenando o butim.

Pra que Copa do Mundo e Olimpíada? Estamos anestesiados pela ilusão do enriquecimento. Quanto isso vai nos custar realmente? Vamos ver na hora de pagar a conta. O PT está falindo o País. Por volta de 2020 receberemos a herança real do lulopetismo.

Osasco