Cartas - 13/05/2010

Não bastasse a convocação do Dunga, ou seja, só volantes e ninguém na criação - afinal, é normal, ele não tem nenhuma criatividade -, descobri que o sr. Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, será o chefe da delegação brasileira! Só falta o Joel Santana de tradutor e intérprete...

CARLOS R. BARRETO BARSOTTI

cbarsotti@hotmail.com

São Paulo

FICHA LIMPA

Assim não vale

A Câmara aprovou o Projeto Ficha Limpa num acordo de líderes. Assim não vale, porque a população não se pode divertir com o voto dos mensaleiros do governo Lula ou de quem quebra sigilo bancário de caseiro.

MIREL GONÇALVES SOUZA

mirelgsouza@yahoo.com.br

Santos

Ficha limpa já a partir de outubro de 2010, esse é o desejo de todos os eleitores!

ROBERT HALLER

robelisa@click21.com.br

São Paulo

Teimosia

Lamentável, o Dunga, um atleta que sempre se destacou pelo seu futebol-força e se caracterizou como um treinador teimoso, mostrou uma nova face: o medo. Com sua atitude acabou "enterrando" o que no futebol brasileiro sempre se destacou e o diferenciou dos demais: a criatividade. Só espero que essa "seleção" não tenha contato com o Lula, para acabar definitivamente com nossas chances na conquista do hexa.

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

TUMA JÚNIOR

O preço do silêncio

Quando começaram a pipocar denúncias sobre o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, seu fim foi a prisão. Temos a considerar que o ex-governador era oposição e por isso a rapidez em ir para a cela, mesmo tendo ele dito que falaria o que sabia. Ficou só na ameaça e amargou uns bons dias preso. Já Tuma Júnior é da situação e Lula defendeu-o porque, certamente, se for jogado aos leões, dirá o que sabe e, se vier à tona, cai o dominó com todas as peças. Quanto vale o silêncio de Tuma Júnior?

LUCIANA LINS

lucianavlins@gmail.com

Campinas

É de lavar a alma o artigo de José Nêumanne ‘Polícia é polícia, bandido é bandido’ (12/5, A2). São raciocínios impecáveis como esse que nos fazem ter a certeza de que o Brasil pode mais.

M. BENEDITA C. A. FORTUNATO

mbclaret@ig.com.br

São Paulo

PARQUE DA ÁGUA BRANCA

Autoritarismo na reforma

A iniciativa da primeira-dama paulista de reformar o Parque da Água Branca é louvável. O que se lastima é a forma autoritária de fazê-lo. Os moradores da vizinhança e todos os interessados devem ser ouvidos e suas opiniões, ponderadas. É um exercício de cidadania e direito de toda a população exercê-lo, principalmente por meio de uma representativa associação de moradores. Espera-se que a sra. Deuzeni tenha a sensibilidade de compreender e respeitar os anseios que se manifestam. É o mínimo que se espera de uma integrante de governo democrático.

HONYLDO ROBERTO PEREIRA PINTO, diretor-presidente da Associação Amigos do Jardim Canadá

honyldo@temfoto.com.br

Ribeirão Preto

ESCLARECIMENTOS

Rodoanel

Ao contrário do que afirma o título da matéria Trecho Sul do Rodoanel está às escuras (6/5, C7), a via não carece de iluminação, como o próprio conteúdo da reportagem informa. A contradição pode ser destacada em várias passagens do texto, quando sugere que "as pistas estão praticamente às escuras" e "as únicas exceções são alguns pontos, como as pontes sobre as represas e os acessos, onde são usados geradores elétricos". São justamente os locais que necessitam de iluminação, segundo normas técnicas, independentemente de a energia ser produto de geradores ou da Eletropaulo. A sinalização de todo o Trecho Sul atende ao Manual de Sinalização Rodoviária do DER/SP, do Contran e da ABNT/NBR, a saber: pintura mecânica e manual com tinta retrorrefletiva; tachas do tipo 4 refletivo de vidro, o popular "olho de gato"; balizador lateral de solo no bordo do acostamento e do canteiro central; balizador de barreira de concreto e defensa metálica com elementos refletivos. Todos esses elementos de segurança são perceptíveis ao tráfego noturno da via, pois são iluminados pela luz dos faróis dos veículos. Por fim, está para ser concluído o sistema de monitoramento eletrônico, com 51 câmeras - em 61,4 km de extensão -, que a torna uma das vias mais seguras e modernas do País.

PATRÍCIA GUEDES, Assessoria de Imprensa da Secretaria dos Transportes do Estado

São Paulo

‘Concordata rural’

Na condição de presidente da Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, único órgão com competência para apreciar recursos interpostos em ações de falência e pedidos de recuperação judicial, fiquei surpreso com o editorial Concordata rural (10/5, A3), divulgando que este tribunal autorizou um produtor rural a apresentar um plano de recuperação judicial. A Câmara Reservada de Falência e Recuperação Judicial já assentou, no julgamento dos Agravos de Instrumento 647.811.4/4-00 e 648.198.4/2, em 15/9/2009, que apenas o produtor rural que tenha, por opção, feito sua inscrição há mais de dois anos na Junta Comercial do Estado de São Paulo é que, em tese, poderá beneficiar-se da recuperação judicial, não bastando a sua inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, pois a Lei 11.101, de 9/2/2005, exige para a obtenção da recuperação judicial o exercício regular da atividade há mais de dois anos, regularidade esta demonstrada por certidão expedida no Registro Público de Empresas - no caso, a Junta Comercial. Pelos dados revelados no editorial, no recurso interposto por Marlene Rossafa Duran Garção e Milton Nunes Garção (AI 680.247.4/1) contra a decisão da meritíssima juíza de Direito de Urânia indeferindo o processamento do pedido de recuperação judicial formulado, o relator, desembargador Lino Machado, concedeu efeito ativo apenas para admitir o processamento do pedido - e não para deferir a recuperação judicial. Trata-se, portanto, de uma decisão do relator que prevalece até o julgamento do recurso pela câmara. Este esclarecimento é necessário pois, sendo o único órgão com competência para interpretar, neste Estado, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência, a divulgação equivocada da sua orientação poderá levar os produtores rurais a adotar comportamentos na administração de suas atividades na esperança de que gozam os benefícios dessa lei, o que não foi afirmado pelo tribunal até o momento.

BORIS PADRON KAUFFMANN

boriskauffmann@tj.sp.gov.br

São Paulo

"Para Tuma Júnior meditar nas suas ‘férias’ de 30 dias:

não basta que a mulher de César seja honesta, tem de parecer honesta; e não maltrate o vernáculo"

MOISÉS JOSÉ OLIVEIRA / SUZANO, CONSELHOS AO SECRETÁRIO NACIONAL DE JUSTIÇA

moisesjo@uol.com.br

"O Dunga não convocou Ronaldinho Gaúcho, Ganso e Neymar e ainda estragou

o meu álbum da Copa"

MARCELO DE MOURA / SÃO PAULO, SOBRE A SELEÇÃO

mdemoura@globo.com

"A seleção do Dunga parece governo do PT, cheia de companheiros!"

ALBERTO BASTOS CARDOSO DE CARVALHO / SÃO PAULO, IDEM

albcc@ig.com.br

TEMA DO DIA

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.369

Motoristas precisarão saber dirigir à noite

Autoescolas terão de realizar no período noturno 20% das aulas práticas a partir de segunda-feira

"Há muito tempo leis de trânsito não precisam mais de argumentos lógicos para serem aprovadas. Passa qualquer coisa."

HUMBERTO XAVIER

"Que burrice. Como pode um aluno sem experiência dirigir à noite em ruas mal iluminadas, cheias de buracos?"

EURÍPEDES DA CUNHA

"Apoio aulas à noite e também em dias de chuva, mas rolará uma máfia por trás visando mais ao lucro que ao aprendizado."

EVIL RAI CESARE

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

FUTEBOL- ARTE

Dunga, como técnico, deixa muito a desejar. Mas num ponto ele está certo: futebol-arte não ganha títulos. Temos cinco exemplos que não deixam dúvidas: as seleções brasileiras de 1950, 1982 e 1986, a seleção da Hungria de 1954 e a seleção holandesa de 1974. Foram, sem dúvida, as melhores seleções da história das Copas, mas não ganharam nada.

Portanto, Dunga acertou ao não convocar os excelentes Neymar e Paulo Henrique Ganso. Também acertou em deixar de fora Ronaldinho Gaúcho e Adriano. Dunga merece mais elogios do que críticas.

Adolfo Zatz dolfizatz@terra.com.br

São Paulo

"QUÔERENSIA" ....

Torna-se incoerente a indignação da torcida brasileira após o anúncio da lista dos convocados pelo "professor Dunga", pois naquela lista ele "amarrou com nós" toda a sua filosofia futebolística e seu QI cultural...

Afinal, o que se poderia esperar de um "nó cego" como ele? Um jogador medíocre como ele foi não poderia jamais privilegiar talento e criatividade...

Só nos resta aguardar que ele não aplique uma "linha burra" na sua estratégia e tática de jogo!

E o futebol gaúcho passa para a história da língua portuguesa com mais esse "nativo"; depois do Valdomiro (que eternizou o comigo e sem migo), agora aparece o "anão" cheio de "nós"...

É, "professor" Dunga, de uma coisa V. Sa. pode ter certeza: "não samo nóis que irá" torcer por essa seleçãozinha burocrática formada para ir à próxima Copa do Mundo, na África.

Carlos Alberto Tavares cat.representa@uol.com.br

São Paulo

A DITADURA DOS TÉCNICOS

Parece-me que, infelizmente, a seleção brasileira vai seguir o mesmo destino que o Corinthians na Libertadores, em que a péssima escolha pelo técnico Mano Menezes de jogadores como Teco, Danilo, Edu, Marcelo Matos, Iarley, Souza, etc., e a saída de outros que estavam em boa fase às vésperas do torneio mais esperado, como André Santos, Cristian, Douglas (que voltou em seguida para jogar no Grêmio), fizeram o sonho virar pesadelo. No primeiro jogo no Rio, mesmo depois da sorte com a expulsão de um jogador do Flamengo, um técnico que decide trocar seis por meia duzia, tirando Dentinho e colocando Jorge Henrique, em vez de tirar um dos volantes e ser mais ofensivo (deixando os dois pontas), até para não permitir que o lateral esquerdo (Juan) subisse ao ataque (que ocasionou o pênalti), merece ser chamado de quê? O mais gozado é que no segundo jogo, com 2 x 0 no primeiro tempo, ele não reforçou o meio de campo com um volante, sendo que o Danilo fazia uma atuação sofrível e, claro, o time adversário reagiria com tudo para a segunda etapa...

A CULPA É DOS JOGADORES OU DO TÉCNICO, QUE GANHA UM SALÁRIO ABSURDO PRA FICAR SENTADO NUM BANCO E BRINCANDO DE LABORATÓRIO DE TESTES?

No caso da seleção brasileira, seguimos o mesmo caminho, um cabeça-dura decide o que quer e todo mundo tem que dizer amém. Por isso, mesmo perdendo a Copa de 1982, todos se lembram de sua escalação completa com orgulho, enquanto a de 94, vencedora, poucos lembram. Notem que nos dois casos a diferença de perder ou ganhar foi pura fatalidade e, para nosso azar, perdemos o que todos os países mais enaltecem e invejam no futebol brasileiro: criatividade, ousadia e genialidade.

Vejam o caso da Espanha este ano, que, embora não seja tradicional em Copas, o técnico e comissão decidiram convocar o goleiro Valdés e o jovem atacante Pedro do Barcelona, sem terem jogado pela seleção, pelo que estão jogando no momento. A Argentina convocando sete atacantes e, pasmem, até a Alemanha apostando na renovação e na ofensividade com seis atacantes, e assim por diante...

Futebol é momento, quem é o melhor hoje, não importando seu passado, e por isso talvez o modelo mais próximo do que queríamos fosse a de 2002, quando o Felipão levou Ronaldo em detrimento de Romário e trabalhou com uma seleção com comando e disciplina, juntando a força e a garra com a criatividade e a ousadia.

Deixar de testar jogadores como o goleiro Vitor, os jogadores Ganso, Neymar, Hernanes, Roberto Carlos, Marcelo, Miranda, Diego Tardelli, Kleber, Fred, etc..., anteriormente, ou como foi feito no último jogo contra a Irlanda com Grafite e convocá-lo só por esse jogo é, no mínimo, irresponsabilidade para com todos nós, torcedores. Comparar alguns dos jogadores citados anteriormente com Doni, Josué, Júlio Baptista, Kleberson, Gilberto Silva, Elano, etc. é brincadeira.

Em resumo, jogando com todos os titulares até a final teremos alguma chance, afinal, Brasil é Brasil até com o time C, mas, se depender das peças de reposição, vamos assistir a Argentina, Alemanha, Espanha ou outra seleção fazendo a festa e aí, sim, teremos que acabar de vez com essa DITADURA DOS TÉCNICOS (que cartolas decidem a portas fechadas) e formar uma "Comissão de Notáveis" que seja responsável pela convocação de técnico e jogadores. O que nos resta é rezar para que Deus seja brasileiro e ganhemos a Copa, mas tenho medo de que formemos um modelo ruim e possamos repetir em 2014 a Copa de 1950.

A sorte está lançada, pois às vezes há males que vêm para o bem.

LORENZO M.MARTINEZ lorenzo.martinez@uol.com.br

São Paulo

ATÉ QUANDO O STATUS QUO DO SR. RICARDO TEIXEIRA?

Com exceção de Robinho, atacante do Santos, de Gilberto, meia do Cruzeiro, de Kléberson, meia do Flamengo - que integram a lista dos 23 jogadores selecionados pelo técnico Dunga para a Copa do Mundo da África do Sul -, os demais jogadores brasileiros que jogam aqui, no Brasil, ao longo do ano praticamente não existem para o comandante da seleção brasileira. Afinal, a maioria dos convocados atua na Europa e alguns deles estão em comprovada má fase física e técnica - como é o caso do Kaká. Assim, gostaria de entender o porquê de se privilegiarem os jogadores que atuam na Europa, em detrimentos dos que defendem as cores dos grandes clubes brasileiros e fazem a alegria dos seus torcedores na maior parte do ano durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Desse modo, o Campeonato Brasileiro existe e serve para quê? Apenas para ser uma vitrine de exportação para o futebol europeu? Será que jogadores como Victor, goleiro do Grêmio, Roberto Carlos, lateral esquerdo do Corinthians, Paulo Henrique Ganso e Neymar, do Santos F.C., Rogério Ceni, do São Paulo, Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, que jogam aqui, no País, com muita qualidade e talento, não mereciam a oportunidade de integrar a lista dos 23 convocados? Por outro lado, até quando o futebol paulista vai ficar submisso ao sr. Ricardo Teixeira, presidente da CBF? Afinal, os grandes clubes daqui de São Paulo detêm o poderio econômico e financeiro do futebol brasileiro há muitos anos, sempre pagando os melhores salários, além de oferecer a melhor estrutura profissional aos seus jogadores, fatores fundamentais para a conquista de diferentes títulos. Mas, paradoxalmente, submetem-se ao poderio político do sr. Ricardo Teixeira. Até quando nós, torcedores paulistas, teremos que aguentar o "status quo" do sr. Ricardo Teixeira na direção da CBF? Quando teremos um presidente paulista comandando a CBF?

Lineu M. Dias de Lima lmd@matrix.com.br

São Paulo-

A PIQUE

O Dunga alega, para não convocar Neymar e Ganso para a Copa na África do Sul, "falta de experiência em seleção". Pergunto, então: que experiência o Dunga tinha na função de técnico antes de assumir a seleção? Nunca havia dirigido nem equipe de jogo de botão. Seu barquinho, Dunga, já está fazendo água, afunda em junho. Que viver verá.

GATTAZ GANEM gattaz@globo.com

Carapicuíba

SÓ PRA COMPARAR, 6 X 2 É O RESULTADO

Baseado na centena de listas de excluídos do Dunga na internet, fiz um comparativo um a um dos excluídos com o time reserva convocado, e seria assim: (convocado/excluído) goleiros - Doni/Rogério Ceni, lateral direito - Daniel Alves/Cicinho, lateral esquerdo - Gilberto/Roberto Carlos, zagueiro - Luizão/Alex, zagueiro - Juan/André Dias, volante 1- Josué/Anderson, volante 2 - Kléberson/Thiago Mota, meias - Ramires/Hernanes, Júlio Baptista/Paulo H. Ganso, atacantes - Nilmar/Ronaldinho, Grafite/Nilmar.

Pelas minhas contas dá 9 a 3 (base 12) ou 6 a 2 (base 8) para os excluídos, no caso do Ganso, comparado com o jacaré Júlio Baptista, dei 2 a 0, um só ponto é muito pouco pra tanta diferença.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

Convocação

Dunga provou que está mais para Zangado. Com ele não tem essa de "pato e ganso".

Claudio Juchem cjuchem@gmail.com

São Paulo

SELEÇÃO CELESTIAL

Dunga se confundiu, ele não entendeu que era para ele escolher a seleção para jogar a Copa do Mundo de 2010, ele entendeu que teria que montar uma seleção escolhida para ir para o céu: escolheu os que se casam virgens, nunca vão a baladas, são obedientes, heterossexuais, quase santinhos. Dunga não quer ter problemas normais de uma rapaziada viajando. Agora, se dois goleiros seguram a onda, o Kaká aguenta o joelho, só mesmo uma equipe com poderes de santo para dar certo desta vez.

Roberto Moreira Da Silva rrobertoms@hotmail.com

Cotia

QUEDA DA BASTILHA

A ginga e a alegria do futebol brasileiro são patrimônio cultural imaterial do nosso povo, muito embora ainda não haja uma declaração oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nesse sentido. A seleção brasileira de futebol não pertence ao técnico Dunga nem à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

É inadmissível que um técnico turrão e uma entidade dirigente meramente mercantilista sejam permanentemente alheios aos anseios populares, impondo à Nação brasileira um futebol burocrático e feio, através de um recorrente e desenxabido combinado que, inclusive, mais parece uma seleção da União Europeia do que uma seleção do Brasil.

Que seja imposta uma cota para a participação desses "estrangeiros" na seleção brasileira, e que o povo brasileiro promova a "Queda da Bastilha" que encarcera a ginga e a alegria do futebol pátrio.

A História comprova que um povo desprezado e privado de "pão e circo" tende a "afiar guilhotinas".

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

O BRASIL NA COPA

Lí no Fórum de ontem carta do leitor sr. Paulo Panossian ("Seleção de um líder" ): é o que gostaria de escrever. Concordo em gênero, número e grau.

Olympio Félix de Araújo Cintra Netto ofacnt@yahoo.com.br

São Paulo

A PÁTRIA DE CHUTEIRAS...

Dunga manteve a coerência.

Foi ecológico ao preservar o Pato.

Foi precipitado ao afogar o Ganso e o Neymar nas águas da frustração.

E, finalmente, foi injusto com Muriqui, Souza, Toró, Obina e Domingos.

Comprovou que não precisa ser anão para ser pequeno.

GILBERTO MARTINS COSTA FILHO marcophil@uol.com.br

Santos

COMBINADO DO DUNGA

Sim, escolhidos do Dunga, porque SELEÇÃO isso não é. Selecionar significa escolher os melhores no momento em que se forma o time que vai nos representar na Copa do Mundo, e isto não foi o que observamos nesta convocação da CBF. Deixo aqui o meu protesto, porque, mesmo sendo corintiano, acho que jogadores do naipe do Neymar e do Ganso não poderiam ficar de fora. Vamos para o Mundial com um time que não representa o melhor do futebol brasileiro na atualidade.

João Aguiar Soares Machado jcacapava@uol.com.br

São Paulo

LISTA DE DUNGA

Agora é só ficar torcendo para uns três ou quatro se contundirem.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Os critérios não são convincentes

Não tenho dúvida em afirmar que a convocação da seleção brasileira desagradou a gregos e troianos! O técnico Dunga foi excepcionalmente incoerente. Todos sabemos que futebol não é só coerência e disciplina, e sim momento. E no atual momento vejo uma enorme incoerência do técnico da seleção por não ter convocado os dois principais jogadores que ultimamente vêm encantando todas as torcidas no Brasil e, por que não dizer, no exterior com seu futebol alegre e eficiente: os dois garotos santistas preferência nacional, Ganso e Neymar. Creio eu que ainda caberiam muito bem, nessa lista de convocados, Roberto Carlos, pela experiência e pelo bom futebol que vem jogando ultimamente no Timão do Parque São Jorge, e principalmente nosso Ronaldinho Gaúcho, que, Dunga concorde ou não, continua sendo um dos melhores jogadores do planeta da bola na atualidade. Ele não poderia ficar de fora mesmo porque o brasileiro gosta de futebol alegre, ofensivo, e não de uma seleção de retranqueiros...

TURÍBIO LIBERATTO turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

SAUDADES

Alguém já reparou que a Copa, depois que se tornou monopólio da Globo, tornou-se uma coisa chata? Antigamente, quando podíamos assisti-la por várias emissoras, com comentaristas muito diferentes entre si, era até bem interessante. Após a Globo ter-se "adonado" do evento, aconteceu a mesma coisa que ocorreu com o carnaval. Ficou chato! Tudo é lindo, tudo é perfeito, o ufanismo e a "babação de ovo" imperam! Por pior que joguemos, estão lá os comentaristas e repórteres, com sorrisos bobos de orelha a orelha, transferindo a responsabilidade do mau jogo, claro, para o juiz, o campo, a bola, a torcida ou o bandeira. Não se faz uma só crítica, mesmo que a seleção da hora não esteja jogando coisa nenhuma! Saudades dos tempos em que assistir ao futebol era divertido!

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

BOTINUDOS

Realmente, não há nada de surpreendente na convocação de Dunga. Com exceção de Kaká, Robinho, Daniel Alves, Ramires, Kléberson e Nilmar, foi coerente em convocar jogadores botinudos, como ele foi quando jogava. Desde quando ele aprecia um jogador de classe ou fora de série? Para encurtar, enumero alguns jogadores que ele não convocou: Victor, Marcelo (Real), Lucas, Hernanes, Ganso, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Que técnico não gostaria de ter estes jogadores em seu time ou seleção? Só o Dunga mesmo. Agora o que mais espanta é o Jorginho, seu auxiliar, que era craque, jogava o fino, não era botinudo, fazer coro com ele.

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

O DOUTOR DUNGA

Dunga foi alvo de críticas, até no Congresso, pela escala da seleção que vai disputar a Copa do Mundo da África. Será que os políticos já estão pensando em mudar de profissão, depois da aprovação do Ficha Limpa? Um senador disse que espera ainda que o Dunga convoque "o Neymar, o Ganso (convocado para suplente), o Adriano, o Ronaldo, o Ronaldinho e outros". Outro senador disse que "é uma pena que o futebol não seja como na democracia, em que o povo escolhe". Uma pena seria se o técnico da seleção brasileira se deixasse dobrar pelas opiniões de torcedores que gostariam de ver o ídolo do seu time na seleção, ou de políticos que ignoram disciplina e desfilam de sunga pelos corredores do Senado, ou dos que falam em democracia e defendem um governo que censura jornais. Não vejo, hoje, quem melhor que o Dunga para escalar a seleção. De jogadores exibicionistas, que só pensam em mostrar suas tranças, seus penteados e seus piercings, bastam aqueles que deram vexame noutras Copas. Confiar na escalação do Dunga é como confiar na receita do médico que cuida da nossa saúde. Por isso, o doutor Dunga está certíssimo e a seleção que deve ir para a Copa da África é esta mesma, com os jogadores que ele escolheu para comandar.

Francisco Ribeiro Mendes mendes.brasilia@gmail.com

Brasília

GOL CONTRA

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo na África do Sul foi uma ducha de água fria e uma imensa decepção para todos aqueles que amam o bom futebol e a nossa seleção. O burocrático técnico Dunga marcou um gol contra ao ceifar o talento do time e convocar jogadores medíocres e sem criatividade. Dunga lembra Lazzaroni, de tão triste lembrança na Copa de 90, na Itália. Vamos torcer pelo hexa do Brasil, apesar de Dunga, Ricardo Teixeira e da CBF, que só atrapalham e prejudicam o futebol brasileiro.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

FIM DA ERA DUNGA

Não gostei, não concordo e não vou torcer pela a vitória do Dunga na seleção.

Sua lista demonstra covardia, alguns jogadores nem são titulares em seus times.

Sisudo, irônico, mal-educado e sem criatividade: este é o Dunga, esta é sua seleção.

Penso que só com uma acachapante derrota e eliminação logo na primeira fase poderemos ficar livres para sempre da "era Dunga" na seleção brasileira e de qualquer possibilidade de uma eventual volta.

Paulo Augusto Nunes Ferreira sweetpappa@uol.com.br

São Paulo

De mãos abanando

Eta, carguinho que ganha o que quer, pinta e borda com aval da dona CBF! Esses serviçais escolhidos pelo sr. Ricardo Teixeira atendem rigorosamente às suas órdens, não importando o sucesso do Brasil em Copas do Mundo. Vários amigos do sr. Ricardo Teixeira indicados para serem técnicos da seleção e membros da comitiva brasileira já perderam várias Copas, mas voltaram com os bolsos cheios e até com contrabando.

Dunga, não o conheço, mas, baseado nas suas declarações, você não foi coerente ou, na pior das hipóteses, não entende de futebol. Fico até em dúvida se foi você quem escolheu os atletas para servir à seleção. Gostar, amar e defender seu país não está parecendo sua prioridade. Não vou citar nomes por respeito aos atletas que lutam muito para garantir seu lugar nas suas equipes. Uma meia dúzia deles não conseguiria nem ser titular num grande clube. Você sabe quais são? Sabe de alguns nomes que você tinhosamente rejeitou e que poderiam ser titulares em qualquer grande clube do mundo? Pois é! Ou você não conhece de futebol ou está cumprindo a vontade de alguém com poder para lhe impor essa compostura. Só lhe peço uma coisa: ao voltar, provavelmente com as mãos abanando, por favor, me responda a esta crítica, feita com dor no coração, de alguém desiludido que torce para o Brasil ser campeão.

Benone Augusto dde Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

Tuma Dunga

Tuma, Dunga, o fato é que ele...Tunga!

Ruy Nepomuceno Filho ruine@terra.com.br

São Paulo

Férias na Copa

É sabido e notório que o País para na época da Copa do Mundo, evento quadrienal que ocorre na metade do ano e dura um mês. No Congresso haverá um recesso branco extra em junho, somando-se ao de julho.

Aí está a idéia. Antecipar os 30 dias de recesso, fazendo-o coincidir com o período do Campeonato Mundial de Futebol, de 11 de junho a 11 de julho. Um ovo de Colombo que pode e deve ser estendido às férias escolares em todo o Brasil. Todos saem ganhando. Merece uma boa canetada da Presidência da República/Ministério da Educação.

Roldão Simas Filho rsimas@aos2.com.br

Brasília

Empréstimo não é investimento

O governo federal vive proclamando investir nos mais diversos empreendimentos, quando, na verdade, não passa de financiamento. O pretensioso PAC é um exemplo vivo dessas "realizações". Agora, tratando das obras em estádios de futebol, o ministro Paulo Bernardo avisa que o governo está oferecendo "empréstimo, com juro baixo, prazo bom para pagar, mas é empréstimo". Está falando à verdade.

Mario Helvio Miotto mhmiotto@ig.com.br

Piracicaba

VACCAREZZA E A COPA

A falta de vergonha que tomou conta do Congresso ficou provada com as declarações do deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), ao dizer que o Congresso ficará vazio durante os jogos da Copa do mundo. Ele conhece todos os deputados e senadores e suas artimanhas. Certamente ele ouviu isso da maioria para poder pedir a antecipação do recesso. Precisamos ficar de olho nas TVs Câmara e Senado durante a Copa, só assim poderemos ficar sabendo quem é quem dentro daquelas Casas. As eleições de 2010 estão chegando. Acorda, eleitor brasileiro.

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

VAGAREZA?

Já não chega a lentidão desse Congresso mais que lerdo, ainda vem o "Vagareza" propor recesso desde 10/6. Pelo tanto que ganham e o quanto trabalham, podiam ficam em eterno recesso! Duvido que alguém fosse sentir falta!

Maria de Mello

São Paulo

ESTATURA

A convocação da seleção confirma a "coerência" de Dunga; de fato, um técnico anão.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

JUDICIÁRIO TORCEDOR

Prepara-se o Judiciário para suspender os expedientes forenses nos dias em que houver jogos da seleção. A iniciativa é divertida e logo se ouvirão soar as "vuvuzelas" nos corredores do Fórum. Logo virão outros feriados, comemorações, Olimpíada, Copa do Mundo, em alegre sucessão. Trabalhando assim, arduamente, vai conseguindo o Judiciário

desafogar a pauta dos milhões de processo que a entopem.

Arsonval Mazzucco Muniz, advogado arsonval.muniz@superig.com.br

São Paulo

DEMAGOGIA FUTEBOLÍSTICA

Lula, que adora metáforas futebolísticas, com certeza, para agradar a seu eleitor descontente com a convocação para a Copa, vai dizer que Dunga é tucano

Ricardo Daunt de Campos Salles dauntsalles@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

13 DE MAIO E A ETERNA BRUXA DO PRECONCEITO!

"Enquanto mantiver alguma pessoa por baixo, uma parte de você tem de estar lá embaixo para mantê-la assim, o que significa que você não pode voar como do contrário faria"

Marian Anderson, cantora negra americana* * *

Hoje é dia 13 de maio, quando se comemora a abolição da escravidão negra no Brasil! Negra, disse-o eu?! Mais que isso: educacional, social, cultural e, especialmente, econômica, e que permanece até hoje promovida pelos eternos adoradores do bezerro de ouro, aquele mesmo bezerro deitado e solene, em frente ao FMI, na mesma Wall Street que Bin Laden escureceu com as cinzas fumegantes do World Trade Center! O desaparecimento recente da grande atriz e cantora negra americana Lena Horne, que nos enchia de prazer quando a víamos cantando, dançando e interpretando nas telas do mundo, também mostrava uma das maiores ativistas, ao lado de Marian Anderson, a lutarem contra o famigerado preconceito que ainda assola esta pérfida e ambiciosa humanidade materialista!

Mas o preconceito, por mais que se o combata, com armas sociais, econômicas, educacionais e culturais, continua existindo nas mentes e nos corações de todos os seres humanos, fazendo-nos lembrar da frase de Cervantes que diz: "Eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem!" E o preconceito continua existindo, com todas as leis que procuram considerá-lo crime contra a humanidade, essa mesma humanidade capaz de colocar gregos contra troianos na religião, na ideologia e, o pior, na ambição material que, de fato, rege a orquestra do poder, da vaidade e do culto ao bezerro de ouro, que não foi apenas preocupação de Moisés quanto aos seus ambiciosos seguidores hebreus, mas eterna preocupação de todos os verdadeiros líderes que se dedicam sinceramente ao progresso e ao desenvolvimento ético, moral e de caráter de seus semelhantes.E o pior, mais do que a luta entre o preconceituador e o preconceituado, muitas vezes, é a fraqueza deste último, a vítima: assustado, incapaz, inerme, passa a sentir - por omissão e medo - a falsa verdade do preconceito, não lutando contra ele e, muitas vezes, ficando contra seus próprios iguais e injustiçados! E isso vale, não apenas para o preconceito de cor, mas também de crenças, de ideologias e, principalmente, entre ricos e pobres, impedindo o verdadeiro ecumenismo, que, longe de ser a igualdade de todos é, muito mais, o convívio pacífico entre as diferenças, pelo diálogo sincero e caloroso de seres que, se têm alguma certeza, é apenas aquela da dúvida que habita as mentes e os corações dos que não acreditam em Deus, aquele mesmo Deus de todos, que fez Dostoievski afirmar: "Se Deus não existir, tudo será permitido!" E, pelo que vemos hoje no mundo, parece que um grande, um enorme número de pessoas não acredita em Deus, daí a permissividade fria e desumana a falar em nome do eterno inimigo de Deus, cujo nome todos conhecemos, não merecendo que o citemos!

SAGRADO LAMIR DAVID

Juiz de Fora (MG)

UM DIA NA VIDA DA NOVA TELEBRÁS

O astro rei ha horas ja havia lancado seus fulgurantes raios em mais um fantastico alvorecer, tipico da ilha da Fantasia. Do ultimo andar do predio da Nova Telebras, o Presidente, na sua sala de 300m2 (bem menor que as do Judiciario, lembra com pesar), recorda os percalcos por que passara desde o inicio ate aquele momento. Olhando o lago pelas janelas envidracadas, ele rememora as arduas reunioes com o Grande Arquiteto, sobre o projeto do predio da sede. A duras penas, conseguira demover Niemeyer de batizar a construcao com o nome de um desconhecido cientista sovietico, que Ele alegava ser o verdadeiro inventor do telefone. Entretanto, recorda, ate agora nao conseguira convencer a Presidenta a autorizar a construcao do Anexo I, que ja se fazia necessario para receber os novos companheiros da atual gestao.

A reuniao da Diretoria seria as 11h. Ate la, uma extensa fila de carros oficiais, conduzindo os 22 Diretores e suas segurancas, formaria uma extensa fila de carros negros, qual um funeral de autoridade, aos poucos adentrando o sub-solo, ocupando as vagas designadas pelo Diretor da Garagem, apos inumeraveis discussoes. Ainda bem que nao era um patio de bicicletas, pensou ele. So a alocacao das garagens dos ascensoristas das diretorias levara varias semanas para ser apaziguada. Muito pior que a da Diretoria do Cafezinho.

Aos poucos, os diretores adentram a sala, colocando-se nas laterais da extensa mesa, impecavelmente suprida de agua, canetas e blocos de anotacoes, ao lado de cada respectivo microfone. O Presidente manda verificar se a temperatura do ar condicionadp estava nos costumeiros 22 graus. O Presidente se recorda do problema da colocacao do equipamento de ar condicionado no teto do edificio. Fora necessario pedir auxilio de um helicoptero da Aeronautica para alcar o conjunto (ele ja fora avisado de que os predios do Niemeyer eram verdadeiros coletores solares de concreto fechado por vidro, mas jamais imaginara o quanto isso era verdade).

O Diretor de Mansoes foi o primeiro a pedir a palavra. Reportou que a dificuldade em adquirir mansoes no Lago para a diretoria continuava. Relata que a maioria das mansoes do Lago Sul ja haviam sido adquiridas por congressistas e funcionarios do Senado, os quais resistiam a vende-las, alegando problemas na declaracao do IR. Foi autorizado, sob protestos, a fazer pesquisas na segunda opcao, o Lago Norte. Ate la, os Diretores terao que continuar a residir nos seus 5 estrelas, sendo que, os que nao estao com as familias continuam recebendo as passagens aereas semanais. Lembrou aos que ja estavam nas respectivas mansoes que, desde os tempos dos Sarney, o uso de mordomos estava terminantemente proibido.

O Diretor do MSBL (Movimento dos Sem Banda Larga) pede a palavra para informar que as arduas pesquisas nos grotoes, auxiliadas pelo Exercito, foram bem sucedidas, sendo constatada a existencia de algumas familias que, apesar de receberem o Bolsa Familia, ainda nao haviam recebido a banda larga e sua respectiva Bolsa. O Presidente, aliviado, pede para fazer um relatorio para a presidencia e preparar oficio de agradecimento ao Ministro do Exercito.

Esbaforido, o Diretor de Assuntos Especiais entra na sala, pedindo desculpas pelo atraso. Relata estar vindo da Abin, e que, infelizmente, fracassara em obter suporte para uns grampos na concorrencia privada, necessarios ate a completa estatizacao do setor. O Presidente agradece e manda a secretaria anotar um pedido de reuniao com o ministro da area, apos verificar qual seria.

O Diretor da Grafica comunica que a nova lista telefonica interna ja esta sendo impressa, e que a sua substituicao se fez necessaria devido a criacao dos novos cargos de confianca e respectivas equipes. As listas antigas deverao ser recolhidas e recicladas, numa contribuicao da Telebras a conservacao do planeta.

O Diretor de Energia informa que houve sensivel reducao nas despesas de energia eletrica com a decisao da Diretoria de desligar, a noite, as luzes e o ar condicionado. O Presidente pede a secretaria para minutar um oficio ao Greenpeace a respeito, com copia a ANEEL.

O Diretor de Implantacao pede a palavra, mas e avisado pelo Presidente que ja adentravam a hora do almoco e que a materia ficaria para a proxima reuniao.

O Diretor do Restaurante comunicou o cardapio do dia, acrescentando que aqueles que nao gostassem de lagosta teriam outras opcoes.

Nelson Carvalho nscarv@gmail.com

São Paulo

O monstro que chegou ao poder

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o monstro que chegou ao poder, quer reforçar as Forcas Armadas de seu país, com mísseis, submarinos russos e tanques, pois, segundo ele, precisa defender-se do imperialismo dos EUA na América Latina. Com essa desculpa Chávez está se armando até os dentes. Dmitry Medvedev disse que a Rússia forneceria à Venezuela todas as armas que eles quisessem, quando Chávez esteve em Moscou em setembro. Nos últimos anos a Venezuela comprou mais de US$ 4 bilhões em armas da Rússia, desde caças de combate Sukhoi até fuzis Kalashnikov. Vladmir Putin acabou de voltar da Venezuela, onde disse que as vendas de armamento russo poderão chegar a US$ 5 bilhões. É esse o governo democrático do déspota Hugo Chávez, que submete a população à miséria, racionando o consumo de água e energia elétrica, além do desabastecimento de alimentos, mas para gastar US$ 5 bilhões em armas a Venezuela tem dinheiro. Lula apoia o governo de Chávez e certamente vem daí a ideia de comprar os caças franceses. Parece que os governos latinos estão com a síndrome da guerra em seus corpos. Os EUA começam a se preocupar com a venda de armas russas à Venezuela. Chávez está fabricando sua própria bomba e, infelizmente, na hora em que ela for disparada inocentes pagarão pelas ideias do insensato, autoritário, sanguinário e débil mental presidente.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

DESCASO COM MENORES

Outro dia, passando pelo terminal de ônibus da Lapa, encontrei uma mulher pedindo esmolas com uma criança de no máximo 1 ano de idade chorando copiosamente. Fiquei ainda mais comovido ontem , às 19 horas, quando me deparei novamente com a mesma cena, no frio que está fazendo em São Paulo. Chegando em casa tentei localizar o telefone do Conselho Tutelar, sem sucesso. Causa-me indignação que ninguém da Prefeitura tenha visto esta cena, pois estou falando de um local de grande circulação de pessoas que fica a, no máximo, 500 metros da Subprefeitura da Lapa e conta com grande número de seguranças tanto do terminal quanto da estação de trem da CPTM. Essas coisas fazem a gente perder a esperança de um futuro melhor, pois em uma cidade do tamanho da nossa, serviços como o do Conselho Tutelar, se é que existem, deveriam ter sua divulgação ampliada para que essas crianças possam ter um futuro, no mínimo, decente.

Mauricio Santilli santilli.consultoria@yahoo.com.br

São Paulo

AVISO URGENTE: DEFESA DO CONSUMIDOR

Ontem ocorreu algo comigo que eu gostaria de compartilhar com os demais jornalistas para ver se conseguimos, em conjunto, resolver essa situação. Seja espalhando para os amigos ou, até mesmo, produzindo matérias sobre isso.

Sou cliente da operadora TIM e costumo receber SMS alguns dias antes do vencimento da minha fatura informando o valor parcial. Todo mês recebo e a conta costuma ter um valor entre R$ 150,00 a R$ 200,00. Porém, ontem recebi um SMS me avisando de que o valor aproximado da próxima fatura, que vencerá dia 25 de maio, é de R$ 651,28. Logo que vi levei um susto. Afinal, não utilizei tudo isso de celular!

Bom, para confirmar o valor que recebi via SMS, entrei no site da TIM e acessei a minha área exclusiva, onde sei que tenho acesso para conferir o valor parcial da minha conta. Aí, outro susto! O valor total está em R$ 1.644,15.

Liguei imediatamente para a central da TIM para saber o que significava esse absurdo. Após duas tentativas de falar com atendentes da Ouvidoria que desligaram o telefone no meio do atendimento, uma terceira, do setor de Contas, me explicou que a TIM está fazendo uma limpeza em seu sistema e que disparou mensagens de SMS erradas para diversos clientes. Pediu, então, que eu desconsiderasse todos esses valores.

Ok! Aí perguntei, então, qual era o valor correto da conta. A atendente me informou que não tem acesso à minha conta, porque ela ainda está em aberto. Por esse motivo, não teria como me informar o valor correto. Disse também que muitas pessoas estão ligando lá dizendo que receberam o SMS e que a fatura está altíssima. Ela me orientou, então, a aguardar o fechamento da conta e quando eu receber a fatura impressa, em casa, se algo estiver errado, ligo novamente para reclamar.

Aí perguntei para a atendente se a TIM enviou novamente um SMS comunicando os clientes de que aquilo estava errado. Ela disse que não. E no site da operadora também não tem nenhum tipo de aviso.

Só gostaria de alertar sobre essa situação porque, pelo que a atendente me disse, está acontecendo com muita gente e a pessoa só ficará sabendo que aquela informação está errada, se entra em contato com a TIM.

Fora que mesmo sabendo que esse valor está errado, fico apreensiva para saber o quanto vão, de fato, me cobrar. Acredito que a operadora deva uma resposta a essas pessoas, já que causou um grande transtorno devido às informações erradas.

Raquel Esteves raquel.imprensa@gmail.com

São Paulo

